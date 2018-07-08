Игнашевич завершил карьеру, возродив сборную

08 июля 2018, 12:53

Панические атаки в обороне России подлечил человек, который вчера завершил футбольный путь. «Соккер.ру» отдает должное легенде ЦСКА и сборной.

Поставил пару рекордов на прощание

7 июля 2018 года забитым пенальти в ворота волевого голкипера Субашича защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Николаевич Игнашевич поставил точку в длительной футбольной карьере. Перекрыл случайный автогол с Испанией последним словом и ударом. Также Сергей вошел в пятерку самых возрастных, кто играл на столь высокой стадии.

Провел матч на ЧМ в 38 лет и 358 дней. Старше в четвертьфиналах и выше по сетке выступали только три человека. Питер Шилтон – англичанин сыграл в 40 лет и 292 дня, Дино Дзофф – итальянец вышел на поле в финале в 40 лет и 133 дня. И Стэнли Мэттьюз – 39 лет и 145 дней. Но здесь два голкипера и форвард, который свой четвертьфинал сыграл на турнире с меньшим количеством игр, чем сейчас.

В новое время подобных примеров не встречали, хотя легенд-ветеранов хватало. Теперь очевидно, что без знаковой встречи с Черчесовым в ресторане, на которой Станислав Саламович обсудил с Сергеем возвращение в сборную, могло не быть успеха с Испанией. И не было бы многих чемпионств ЦСКА, ведь защита в РФПЛ их всегда выделяла. Игнашевич только в чемпионатах России сыграл 472 матча – еще в прошлом году побил рекорд Семака.

Роскошно отработал чемпионат мира

Команда Черчесова во всех матчах отдавала мяч и порой откровенно отбивалась, но паниковала редко. Не хватило сыгранности и проработки стандартов, чтобы меньше пропускать – хотя вилами по воде писано, ведущие сборные мира на ЧМ-18 горят после подач с углов поля и после розыгрышей штрафных и свободных. Но что знаем точно – Игнашевич провел выдающийся турнир.

5.8 длинной передачи за игру - лучший результат полевого игрока сборной России. Выше только Акинфеев за счет ввода мяча в игру от ворот. 5 отборов, 6 перехватов – неплохо для защитника, который руководил линией, а сам старался держаться позиционно. От Игнашевича зависела высота линии, выход в атаку. Вырезал много интересных передач. Особенно запомнились шикарные диагонали на Марио по правому флангу.

Также именно Сергей позволял Кутепову выскакивать на перехваты, именно ветеран страховал Зобнина в фазе глубокой защиты. Впрочем, не только в цифрах суть. Без столь опытного, но при этом хладнокровного футболиста, у сборной не проявился бы характер и умение терпеть. Игнашевич за карьеру пережил все, а на прощание улучшил рекорд по количеству матчей за сборную – 127 поединков. Акинфееву нужно потратить несколько лет, чтобы побить этот рекорд.

Заслужил спокойный отдых с семьей

Вчера Игнашевич обошел Мальдини по количеству матчей на международном уровне. А ведь Паоло, казалось бы, играл вечно и за команду, которая чаще претендовала на финалы. Удачно сложилось, ведь если бы не травма Камболова, в центре защиты сборной на ЧМ-18 могли сыграть Кутепов и Гранат. У обоих нет той уверенности и первого паса, что у Игнашевича. И нет его выбора позиции.

Сергей был на чемпионате мира не как Кьеллини – у Джорджо многое на эмоциях и физике, а скорее как Бонуччи – и характер показывал, и позицию выбирал, и первый пас отличный. Игнашевич как скала, а такому отношению способствует опыт и характер. Сергей – многократный чемпион России, полуфиналист Евро и участник четвертьфинала ЧМ, который также выигрывал Кубок УЕФА.

Еще в списке личных достижений воспитание четверых детей – лучший покер. Старший сын Игнашевича лишь на год младше Чалова, с которым Сергей играл в последнем сезоне за ЦСКА. Два сына от первого брака – Роман и Дмитрий, уже достаточно взрослые, двое от второго и последнего – Сергей и Тимофей, моложе. Важно вспомнить и детей, и жену Сергея, ведь это его главная команда.

Наталья занималась художественной гимнастикой и вела передачу о женах футболистов. Ее талантливую работу «Дневник его жены» о Сергее Перхуне не каждый мужик с крепкими нервами осилит без слез. Так что в семье Игнашевичей талантливым является не только муж. Дети подрастали, Сергей все играл и играл за ЦСКА – не получалось остановиться, ведь партнеры Гинера неожиданно стали беднее и денег на новых защитников для Акинфеева не хватало. Но настало время попрощаться.

Помог перестроить сборную России

Сын белоруса и чувашки, родившийся в Москве, стал частью единой команды Черчесова, где и бразилец оказался не чужим. Хотя в случае Фернандеса скорее сыграло то, что Марио был единственным натурализованным, не переборщили. Также полностью угадали с возвращением Игнашевича. Сергей придал уверенность разбитой защите команды, потерявшей за короткое время всю потенциальную линию обороны.

Смольников, Васин, Джикия, Кудряшов, Комбаров – такой могла быть основа. Из всех только Федор ворвался в основе в плей-офф ЧМ, но мог остаться на скамейке на весь турнир, будь Жирков здоровее. А Игнашевичу возраст сыграть от звонка до звонка не помешал. Именно смена тактики и возвращение Сергея обеспечили спокойный матч в защите с шустрой Саудовской Аравией – 0 ударов в створ, Египтом – 1 за весь матч, и тот с пенальти, к которому защитник не причастен.

С Уругваем три пропущенных мяча. Но всего 6 точных ударов от атаки с Кавани и Суаресом, причем в большинстве. У Испании было 9 ударов в створ, но лишь парочка по-настоящему опасных моментов за 120 минут. Да и с хорватами защита держалась – снова минимальное количество реальных шансов, всего 3 удара в створ. Лучше оборона сборной России сыграть не могла, ведь и так одна из самых терпеливых на турнире. Так что Игнашевич выступил шикарно, о таком завершении карьеры можно только мечтать.

Сергей, конечно же, не единственный творец успеха сборной и намека на ее возрождение в отборе на Евро-2020. Но один из самых важных. Ведь он стал мостом между поколениями – тех, кого отмечали за мастерство десять лет назад, но ругали за отношение и результаты, а также тех, кто пришел на смену и сражался за полуфинал с Салахом, Кавани, Суаресом, Диего Костой и Манджукичем. Более 510 минут отработал Сергей на турнире. Только Акинфеев, Кутепов и Зобнин сыграли без замен, как Игнашевич.

Может стать очень хорошим тренером

Для многих карьера защитника в футболе и есть вся сознательная футбольная жизнь по временному отрезку. Ведь Сергей дебютировал в «Крыльях Советов» тренера Тарханова, когда Головину было три года, а случилось это еще в прошлом веке, в 1999 году. Теперь ветеран передает право вести за собой ЦСКА и сборную другим. Себе оставляет путешествия, книги – самый начитанный российский футболист с высоким интеллектом, а также увлекательные тренерские курсы в декабре этого года.

У Игнашевича есть тот же кредит доверия, что у Семака. Небезосновательно считают адекватным и рассудительным. Тридцать лет в футболе, а ему все мало? Из школы московского «Торпедо», где мальчика называли ленивым, вышел, как оказалось, самый элегантный по работе с мячом центральный защитник в новейшей истории российского футбола. Три десятка лет отпахал на полях по всему миру. Не стал основным в «Спартаке», прошел школу «Локомотива» - первый чемпионский титул выиграл с Семиным, а затем был ЦСКА – главный коллектив в жизни.

Сыграл более 500 матчей за клуб, ставший родным. Всегда отличался шикарным ударом и пониманием игры, о чем напоминал в составе «армейцев», с которыми добрал еще пять чемпионств, а также гору других кубков и медалей. В будущем встретимся с Сергеем Николаевичем в роли наставника, а пока можем процитировать мультфильм о Маугли, фразу из которого использовал сам Игнашевич, прощаясь с футболом.

«Это была славная охота!» Замечательная охота за кубками и уважением, ведь в каждой Игнашевич получил ценные трофеи. Через неделю, 14 июля, ему исполнится 39 лет, но невероятный профессионализм позволил сыграть два матча с овертаймами в плей-офф чемпионата мира.