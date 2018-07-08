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Игнашевич завершил карьеру, возродив сборную

08 июля 2018, 12:53

Панические атаки в обороне России подлечил человек, который вчера завершил футбольный путь. «Соккер.ру» отдает должное легенде ЦСКА и сборной. 

Поставил пару рекордов на прощание

7 июля 2018 года забитым пенальти в ворота волевого голкипера Субашича защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Николаевич Игнашевич поставил точку в длительной футбольной карьере. Перекрыл случайный автогол с Испанией последним словом и ударом. Также Сергей вошел в пятерку самых возрастных, кто играл на столь высокой стадии.

Провел матч на ЧМ в 38 лет и 358 дней. Старше в четвертьфиналах и выше по сетке выступали только три человека. Питер Шилтон – англичанин сыграл в 40 лет и 292 дня, Дино Дзофф – итальянец вышел на поле в финале в 40 лет и 133 дня. И Стэнли Мэттьюз – 39 лет и 145 дней. Но здесь два голкипера и форвард, который свой четвертьфинал сыграл на турнире с меньшим количеством игр, чем сейчас. 

В новое время подобных примеров не встречали, хотя легенд-ветеранов хватало. Теперь очевидно, что без знаковой встречи с Черчесовым в ресторане, на которой Станислав Саламович обсудил с Сергеем возвращение в сборную, могло не быть успеха с Испанией. И не было бы многих чемпионств ЦСКА, ведь защита в РФПЛ их всегда выделяла. Игнашевич только в чемпионатах России сыграл 472 матча – еще в прошлом году побил рекорд Семака. 

Роскошно отработал чемпионат мира

Команда Черчесова во всех матчах отдавала мяч и порой откровенно отбивалась, но паниковала редко. Не хватило сыгранности и проработки стандартов, чтобы меньше пропускать – хотя вилами по воде писано, ведущие сборные мира на ЧМ-18 горят после подач с углов поля и после розыгрышей штрафных и свободных. Но что знаем точно – Игнашевич провел выдающийся турнир. 

5.8 длинной передачи за игру - лучший результат полевого игрока сборной России. Выше только Акинфеев за счет ввода мяча в игру от ворот. 5 отборов, 6 перехватов – неплохо для защитника, который руководил линией, а сам старался держаться позиционно. От Игнашевича зависела высота линии, выход в атаку. Вырезал много интересных передач. Особенно запомнились шикарные диагонали на Марио по правому флангу. 

Также именно Сергей позволял Кутепову выскакивать на перехваты, именно ветеран страховал Зобнина в фазе глубокой защиты. Впрочем, не только в цифрах суть. Без столь опытного, но при этом хладнокровного футболиста, у сборной не проявился бы характер и умение терпеть. Игнашевич за карьеру пережил все, а на прощание улучшил рекорд по количеству матчей за сборную – 127 поединков. Акинфееву нужно потратить несколько лет, чтобы побить этот рекорд. 

Заслужил спокойный отдых с семьей

Вчера Игнашевич обошел Мальдини по количеству матчей на международном уровне. А ведь Паоло, казалось бы, играл вечно и за команду, которая чаще претендовала на финалы. Удачно сложилось, ведь если бы не травма Камболова, в центре защиты сборной на ЧМ-18 могли сыграть Кутепов и Гранат. У обоих нет той уверенности и первого паса, что у Игнашевича. И нет его выбора позиции. 

Сергей был на чемпионате мира не как Кьеллини – у Джорджо многое на эмоциях и физике, а скорее как Бонуччи – и характер показывал, и позицию выбирал, и первый пас отличный. Игнашевич как скала, а такому отношению способствует опыт и характер. Сергей – многократный чемпион России, полуфиналист Евро и участник четвертьфинала ЧМ, который также выигрывал Кубок УЕФА. 

Еще в списке личных достижений воспитание четверых детей – лучший покер. Старший сын Игнашевича лишь на год младше Чалова, с которым Сергей играл в последнем сезоне за ЦСКА. Два сына от первого брака – Роман и Дмитрий, уже достаточно взрослые, двое от второго и последнего – Сергей и Тимофей, моложе. Важно вспомнить и детей, и жену Сергея, ведь это его главная команда.

Наталья занималась художественной гимнастикой и вела передачу о женах футболистов. Ее талантливую работу «Дневник его жены» о Сергее Перхуне не каждый мужик с крепкими нервами осилит без слез. Так что в семье Игнашевичей талантливым является не только муж. Дети подрастали, Сергей все играл и играл за ЦСКА – не получалось остановиться, ведь партнеры Гинера неожиданно стали беднее и денег на новых защитников для Акинфеева не хватало. Но настало время попрощаться. 

Помог перестроить сборную России

Сын белоруса и чувашки, родившийся в Москве, стал частью единой команды Черчесова, где и бразилец оказался не чужим. Хотя в случае Фернандеса скорее сыграло то, что Марио был единственным натурализованным, не переборщили. Также полностью угадали с возвращением Игнашевича. Сергей придал уверенность разбитой защите команды, потерявшей за короткое время всю потенциальную линию обороны. 

Смольников, Васин, Джикия, Кудряшов, Комбаров – такой  могла быть основа. Из всех только Федор ворвался в основе в плей-офф ЧМ, но мог остаться на скамейке на весь турнир, будь Жирков здоровее. А Игнашевичу возраст сыграть от звонка до звонка не помешал. Именно смена тактики и возвращение Сергея обеспечили спокойный матч в защите с шустрой Саудовской Аравией – 0 ударов в створ, Египтом – 1 за весь матч, и тот с пенальти, к которому защитник не причастен. 

С Уругваем три пропущенных мяча. Но всего 6 точных ударов от атаки с Кавани и Суаресом, причем в большинстве. У Испании было 9 ударов в створ, но лишь парочка по-настоящему опасных моментов за 120 минут. Да и с хорватами защита держалась – снова минимальное количество реальных шансов, всего 3 удара в створ. Лучше оборона сборной России сыграть не могла, ведь и так одна из самых терпеливых на турнире. Так что Игнашевич выступил шикарно, о таком завершении карьеры можно только мечтать. 

Сергей, конечно же, не единственный творец успеха сборной и намека на ее возрождение в отборе на Евро-2020. Но один из самых важных. Ведь он стал мостом между поколениями – тех, кого отмечали за мастерство десять лет назад, но ругали за отношение и результаты, а также тех, кто пришел на смену и сражался за полуфинал с Салахом, Кавани, Суаресом, Диего Костой и Манджукичем. Более 510 минут отработал Сергей на турнире. Только Акинфеев, Кутепов и Зобнин сыграли без замен, как Игнашевич. 

Может стать очень хорошим тренером

Для многих карьера защитника в футболе и есть вся сознательная футбольная жизнь по временному отрезку. Ведь Сергей дебютировал в «Крыльях Советов» тренера Тарханова, когда Головину было три года, а случилось это еще в прошлом веке, в 1999 году. Теперь ветеран передает право вести за собой ЦСКА и сборную другим. Себе оставляет путешествия, книги – самый начитанный российский футболист с высоким интеллектом, а также увлекательные тренерские курсы в декабре этого года. 

У Игнашевича есть тот же кредит доверия, что у Семака. Небезосновательно считают адекватным и рассудительным. Тридцать лет в футболе, а ему все мало? Из школы московского «Торпедо», где мальчика называли ленивым, вышел, как оказалось, самый элегантный по работе с мячом центральный защитник в новейшей истории российского футбола. Три десятка лет отпахал на полях по всему миру. Не стал основным в «Спартаке», прошел школу «Локомотива» - первый чемпионский титул выиграл с Семиным, а затем был ЦСКА – главный коллектив в жизни.

Сыграл более 500 матчей за клуб, ставший родным. Всегда отличался шикарным ударом и пониманием игры, о чем напоминал в составе «армейцев», с которыми добрал еще пять чемпионств, а также гору других кубков и медалей. В будущем встретимся с Сергеем Николаевичем в роли наставника, а пока можем процитировать мультфильм о Маугли, фразу из которого использовал сам Игнашевич, прощаясь с футболом.

«Это была славная охота!» Замечательная охота за кубками и уважением, ведь в каждой Игнашевич получил ценные трофеи. Через неделю, 14 июля, ему исполнится 39 лет, но невероятный профессионализм позволил сыграть два матча с овертаймами в плей-офф чемпионата мира. 

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Все комментарии
departament54
departament54
09 июля в 14:45
Спасибо за всё Сергей,на таких людях как ты планета держится...Планета ЦСКА.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 13:37
Бесконечная уважуха, настоящий профессионал, коих в нашем футболе не много! Спасибо за всё, Сергей Николаевич! По российским меркам великий игрок с великой карьерой за плечами! Теперь ждём на тренерском мостике.
Фата лист
Фата лист
09 июля в 11:48
Сергей ушел, а кто остался? Даже в свои 39 лет оставался лучшим центральным защитником России, жаль, что принял решение повесить бутсы на гвоздь, мог бы поиграть еще годик, чтобы плавно передать центр обороны ЦСКА другим.
Poseidon Ger
Poseidon Ger
09 июля в 00:41
Серега! Отлично Завершил Карьеру!!!!! Вошёл в историю!!! Настоящий Русский Мужик! Искренне желаю Удачи и Успехов ему!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 июля в 18:51
Я счастлив, что подарок от Сергея Николаевича (футболка ЦСКА за № 4 с автографами всей команды) 2014 года на моё 80-тилетие есть у меня. Одеваю её раз в год на Новый Год. Она приносит мне счастье. Завещаю её внуку, болельщику ЦСКА.
Огромное спасибо за долголетний прекрасный футбол в ЦСКА и сборной, (За футболку тоже).
Успехов на тренерской стезе,
Serg_Diamond
Serg_Diamond
08 июля в 18:37
Настоящий Мастер! Удачи ему в тренерской карьере!
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
08 июля в 15:20
Футбольный Воин с Большой Буквы. Огромное Спасибо Тебе Серёга за всё - за ЦСКА и сборную России.
Правдин Семён
Правдин Семён
08 июля в 15:10
Глыба. Скала.Монолит. И всё в таком духе. Передать всё уважение к Сергею словами невозможно. Ещё раз спасибо, ветеран! И ждем статью от соккера на его день рождения, в том же стиле,что про Пирло, Мальдини и прочих.
Djamal Akaev
Djamal Akaev
08 июля в 14:52
Он должен попасть по итогам ЧМ символическую сборную не из возраста а как он играл и защищал цвета Сборной России !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 июля в 13:39
Вот с таких, как Игнашевич надо пример брать новому нашему поколению. Пускай и не поёт ГИМН Страны, но за эту Страну бьётся до последнего патрона. Уважение тебе Серёга.
Zimka
Zimka
08 июля в 13:29
Спасибо Сергей, надеюсь вернёшься в ЦСКА в качестве одного из тренеров.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
08 июля в 13:28
Сергею респект и уважение! Профессионал с большой буквы!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
08 июля в 13:10
Спасибо за всё, Сергей! И успехов во всём!!!
oFANATo
oFANATo
08 июля в 12:59
Был одним из лучших игроков в ЦСКА и в сборной России
Достойное завершение карьеры футболиста

ЦСКА (Москва)
Чемпион России (5): 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
Серебряный призёр Чемпионата России (6): 2004, 2008, 2010, 2014/15, 2016/17, 2017/18
Бронзовый призёр Чемпионата России (2): 2007, 2011/12.
Обладатель Кубка России (6): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 (рекорд лиги — всего 7 кубков).
Обладатель Суперкубка России (6): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05
Итого : 18 трофеев

Сборная России
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.
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