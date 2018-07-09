Проездом из Китая в Китай

Паулиньо удивил, перейдя из «Гуанчжоу» в «Барселону». Еще больше он удивил, вернувшись в Китай. «Соккер.ру» - о бразильце, которого не отпускает Восток.

В прошлом году все удивлялись довольно неожиданному трансферу из Китая в «Барселону». Тогда за 40 миллионов евро из «Гуанчжоу Эвергранд» в каталонский клуб перебрался Паулиньо. Не все поняли это решение «Барселоны». Обычно это китайцы покупают за большие деньги футболистов из европейских клубов, а тут все наоборот.

К тому же Паулиньо на тот момент не воспринимался как безусловная звезда и какой-то необходимый в центре поля футболист для команды уровня «Барселоны». Ведь, как мы помним, он пытался закрепиться в Европе, поиграв не слишком удачно в «Тоттенхэме». Не стал упорствовать в своих попытках там заблистать и отправился на большие деньги в Китай.

До того момента история была типичной. В «Гуанчжоу» Паулиньо играл с 2015 по 2017 год, пока кому-то в «Барселоне» не пришла в голову идея, что этот бразилец очень нужен средней линии команды. Непродолжительное сражение с «Гуанчжоу», который очень не хотел отпускать Паулиньо, было предсказуемо выиграно.

Все же даже на жирном контракте в Китае сложно отказать такому клубу, как «Барселона», который отыскал тебя аж в Поднебесной. Сделка состоялась, но мало кто мог предположить, что эта история получит продолжение. Причем довольно необычное.

В «Гуанчжоу» так прикипели к Паулиньо, что и через год после его ухода не оставили надежд вернуть игрока. И что вы думаете? Получилось! Правда, пришлось раскошелиться уже посолиднее. Точнее, еще придется. Потому что китайский клуб арендовал у «Барселоны» бразильца на год с пунктом о дальнейшем выкупе за 50 миллионов евро.

То есть каталонцы не только не понесли финансовых потерь, что казалось неизбежным при покупке не самого юного парня из Китая, а еще и наварились. Паулиньо тоже не остался обделенным, поскольку его зарплата в «Гуанчжоу» составит 14 миллионов евро в год.

Собственно, финансовые выгоды и рассматриваются многими традиционно как главный мотиватор при переезде в Китай. Но в случае и «Барселоны», и Паулиньо ситуация выглядит вполне логично. Бразильцу уже 29 лет. Больше денег за него точно никто не предложит уже. Поэтому каталонские менеджеры рассудили, что сейчас самый лучший момент выгодно продать Паулиньо, если нет задачи делать на него ставку на ближайшие годы.

И такой цели точно не стоит. А в центре поля перестройка понадобится в любом случае, под нее можно и от Паулиньо избавиться, раз уж есть такой заманчивый вариант. Перестраивать центр только без Иньесты или еще и без Паулиньо – нет особой разницы. Момент подходящий и со спортивной, и с финансовой точки зрения.

К тому же «Барселона» приобрела бразильца Артура, а это значит, что количество игроков не из ЕС в заявке становится критическим. Как-то все забывают о том, что в Европе тоже существует лимит на легионеров. Причем довольно жесткий. Но касается он игроков не из Европейского союза. И обычно обходится достаточно быстро, если этот футболист довольно долго играет в Европе.

Однако таких ребят у «Барселоны», которым можно оперативно сделать европейское гражданство, не так много. Не Артуру же с Миной. Так что в какой-то мере проще воспользоваться предложением из Китая и с организационной точки зрения.

Сам Паулиньо тоже от вояжа в Европу получил многое, но особо не имеет причин задерживаться тут. Уже по первому его отъезду в Китай из «Тоттенхэма» понятно, что финансовые интересы Паулиньо очень ценит. А довольно удачный сезон в Европе добавил ему стоимости, позволил выбить еще более выгодный контракт из «Гуанчжоу».

Отчасти хавбек, к Каталонии не прикипевший и оставивший ее просто как очередное место работы, без особых душевных терзаний, удовлетворил и свои спортивные амбиции, которые не получилось насытить во время первого заезда в Европу.

С «Барселоной» он выиграл чемпионат и Кубок Испании, пробился надежно в сборную Бразилии на чемпионат мира, играл регулярно и довольно ярко. Всего в Каталонии он провел 49 матчей, забил девять мячей и сделал три голевые передачи.

Все это позволило ему сейчас выйти на пик оценочной стоимости за всю карьеру согласно авторитетному Transfermarkt. В 29 лет это удается далеко не каждому. Если в прошлом году его «Барселона» приобретала за 40 миллионов, когда он оценивался всего в 15 миллионов, то теперь уже он оценивается в 40 миллионов, а купят его за 50. Итак, если присмотреться, то с точки зрения «Барселоны» и игрока трансфер вполне логичен. Что же до логики «Гуанчжоу», то нужно помнить о китайской наценке.

Клубам оттуда тяжелее вырвать звезду из Европы – только если завалить деньгами. Что «Гуанчжоу» и делает. Ему же еще придется заплатить 50 миллионов евро и в виде налога согласно китайским законам. Эти деньги пойдут на развитие местного футбола. Так что для клуба стоимость покупки фактически удваивается.

Но Паулиньо свое качество показал, в Китае он уже освоился, играл там довольно успешно, самому игроку и клубу будет комфортно снова сотрудничать, никакого привыкания и вероятных проблем с адаптацией. Наверное, покопавшись, «Гуанчжоу» мог бы найти и более экономный вариант, но с большим риском неудачи.

Мы же знаем много примеров, когда даже успешные игроки после переезда на большие китайские деньги забрасывали футбол и толком ничего там не показывали, просто получая зарплату. А тут какая-то гарантия есть. Так что несмотря на кажущуюся необычность трансфера, сделка вполне выгодна всем ее участникам.