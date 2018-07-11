Лучшие игроки сборной России на ЧМ-2018

Для сборной России чемпионат мира завершен, и «Соккер.ру» согласен, что порадовала вся команда, однако статистика знает много всего интересного. Называем лучших в номинациях.

Лучший бомбардир – Денис Черышев (4 гола). Неожиданно самым результативным футболистом сборной России на чемпионате мира стал игрок, чье попадание в итоговую заявку вызвало дискуссии. У Дениса получился очередной скомканный сезон из-за травм в «Вильярреале», а мундиаль он начал в запасе команды Станислава Черчесова, но появился на поле уже по ходу первого тайма матча открытия против Саудовской Аравии. И забил два мяча. Еще по разу Черышев огорчил Египет и Хорватию, таким образом, 36% голов сборной России на турнире (4 из 11) – его ног дело. Еще три мяча забил Артем Дзюба, по разу отличились Газинский, Головин, Фернандес и мистер Автогол.

Лучший вратарь – Игорь Акинфеев (10 сэйвов). Номинация, призванная отметить вклад Акинфеева в успешное выступление сборной России на ЧМ-18. Понятно, что другого лучшего вратаря быть не может, потому что все пять матчей от звонка до звонка провел Игорь. В матче с Саудовской Аравией у него вообще не было работы, потом он пропустил от Салаха и трижды от Уругвая, зато игра против Испании стала настоящим бенефисом Акинфеева, который справился с несколькими опасными ударами по ходу основного и дополнительного времени, а потом выиграл для России серию пенальти. К сожалению, не удалось сделать то же самое в послематчевом сражении с Хорватией, но Игорь делал все от себя зависящее, а ответственность с бьющих футболистов никто не снимал.

Лидер по количеству ударов – Денис Черышев (13 выстрелов). Логично, что лучший снайпер сборной России на ЧМ-2018 нанес больше всех ударов по воротам противников. Денис Черышев был заряжен на атаку вражеских ворот, и это принесло ему успех, ведь дважды он забивал красивыми выстрелами из неочевидных позиций. 4 из 13 ударов превратились в голы, эффективность – 31%. Весьма достойно.

Лучший дриблер – Денис Черышев (6 удачных обводок). Восемь раз Денис пускался в обводку, и в шести случаях оставлял оппонентов за спиной. Качественно сработано! Вообще, футболисты сборной России не слишком активно задействовали в своей игре дриблинг, но если включали его, то делали это эффективно.

Лучшие ассистенты – Александр Головин и Артём Дзюба (по 2 результативных передачи). По два раза ассистировали партнерам Головин и Дзюба, причем Александр все свои результативные действия сделал в стартовой игре с Саудовской Аравией (2 «ассиста» и гол). Также голевые передачи есть на счету Ильи Кутепова, Марио Фернандеса, Романа Зобнина и Алана Дзагоева.

Лучший в отборе – Роман Зобнин (14 отборов). Неутомимый полузащитник чаще других игроков сборной России забирал мяч в ногах у противников, причем наращивал показатели и от матча к матчу, игры против Испании и Хорватии в плей-офф стали лучшими для Романа с точки зрения разрушения вражеской игры.

Лучший перехватчик – Роман Зобнин (18 перехватов). Суммарно в пяти матчах Зобнин приобрел мяч для сборной России 32 раза: к 14 отборам плюсуем 18 перехватов, которые Роман осуществлял за счет блестящего чтения игры. Возможно, Зобнин выглядел не так ярко, не был постоянно задействован в созидательной игре, но его вклад за счет дикого объема черновой работы трудно переоценить. И отборы с перехватами – это еще не все.

Самый выносливый футболист – Роман Зобнин (62.95 км). Фантастическую физическую готовность показала вся сборная России, а Роман Зобнин выделился даже на фоне команды. К стадии полуфиналов хавбек пробежал больше всех не только в составе сборной России, но и среди всех участников чемпионата мира.

Лучший «разряжающий» - Сергей Игнашевич (36 выносов). Сборная России на ЧМ-2018 получила неофициальный титул лучшей обороняющейся команды. Защищались мы действительно много, порой со вкусом, но почти всегда – простенько и эффективно. А в таком ключе важно вовремя избавить подступы своих ворот от коварного мяча. Для этого нужно сильно по нему ударить, придав правильное направление. Чаще всего выносил мяч подальше Сергей Игнашевич, его напарник Илья Кутепов сделал 30 таких действий.

Лучший на втором этаже – Артём Дзюба (41 выигранное единоборство вверху). Дзюба вдвое опережает второго в списке самых успешных в борьбе на втором этаже игроков сборной России (у Марио Фернандеса 20 побед в воздухе). Эффективность у Артема Дзюбы как для форварда очень хорошая – 54% побед в борьбе за верховые мячи.

Самый пасующий – Марио Фернандес (174 передачи). Недавний бразилец, а теперь правый защитник сборной России неожиданно оказался самым пасующим игроком команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018. Не сильно отстал Роман Зобнин, у которого 167 пасов, но в целом игра сборной России была не об игре в пас ради паса.

Самый точный – Далер Кузяев (84.2% точных передач). Аккуратнее всех обращался с мячом полузащитник «Зенита».

Главный по обострениям – Александр Головин (6 острых пасов). Александр Головин чаще других создавал своими пасами возможности для взятия ворот.

Открытия ЧМ-18. Сборная неожиданных героев турнира