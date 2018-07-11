Лучшие игроки сборной России на ЧМ-2018

Для сборной России чемпионат мира завершен, и «Соккер.ру» согласен, что порадовала вся команда, однако статистика знает много всего интересного. Называем лучших в номинациях.
Лучший бомбардир – Денис Черышев (4 гола). Неожиданно самым результативным футболистом сборной России на чемпионате мира стал игрок, чье попадание в итоговую заявку вызвало дискуссии. У Дениса получился очередной скомканный сезон из-за травм в «Вильярреале», а мундиаль он начал в запасе команды Станислава Черчесова, но появился на поле уже по ходу первого тайма матча открытия против Саудовской Аравии. И забил два мяча. Еще по разу Черышев огорчил Египет и Хорватию, таким образом, 36% голов сборной России на турнире (4 из 11) – его ног дело. Еще три мяча забил Артем Дзюба, по разу отличились Газинский, Головин, Фернандес и мистер Автогол.
Лучший вратарь – Игорь Акинфеев (10 сэйвов). Номинация, призванная отметить вклад Акинфеева в успешное выступление сборной России на ЧМ-18. Понятно, что другого лучшего вратаря быть не может, потому что все пять матчей от звонка до звонка провел Игорь. В матче с Саудовской Аравией у него вообще не было работы, потом он пропустил от Салаха и трижды от Уругвая, зато игра против Испании стала настоящим бенефисом Акинфеева, который справился с несколькими опасными ударами по ходу основного и дополнительного времени, а потом выиграл для России серию пенальти. К сожалению, не удалось сделать то же самое в послематчевом сражении с Хорватией, но Игорь делал все от себя зависящее, а ответственность с бьющих футболистов никто не снимал.
Лидер по количеству ударов – Денис Черышев (13 выстрелов). Логично, что лучший снайпер сборной России на ЧМ-2018 нанес больше всех ударов по воротам противников. Денис Черышев был заряжен на атаку вражеских ворот, и это принесло ему успех, ведь дважды он забивал красивыми выстрелами из неочевидных позиций. 4 из 13 ударов превратились в голы, эффективность – 31%. Весьма достойно.
Лучший дриблер – Денис Черышев (6 удачных обводок). Восемь раз Денис пускался в обводку, и в шести случаях оставлял оппонентов за спиной. Качественно сработано! Вообще, футболисты сборной России не слишком активно задействовали в своей игре дриблинг, но если включали его, то делали это эффективно.
Лучшие ассистенты – Александр Головин и Артём Дзюба (по 2 результативных передачи). По два раза ассистировали партнерам Головин и Дзюба, причем Александр все свои результативные действия сделал в стартовой игре с Саудовской Аравией (2 «ассиста» и гол). Также голевые передачи есть на счету Ильи Кутепова, Марио Фернандеса, Романа Зобнина и Алана Дзагоева.
Лучший в отборе – Роман Зобнин (14 отборов). Неутомимый полузащитник чаще других игроков сборной России забирал мяч в ногах у противников, причем наращивал показатели и от матча к матчу, игры против Испании и Хорватии в плей-офф стали лучшими для Романа с точки зрения разрушения вражеской игры.
Лучший перехватчик – Роман Зобнин (18 перехватов). Суммарно в пяти матчах Зобнин приобрел мяч для сборной России 32 раза: к 14 отборам плюсуем 18 перехватов, которые Роман осуществлял за счет блестящего чтения игры. Возможно, Зобнин выглядел не так ярко, не был постоянно задействован в созидательной игре, но его вклад за счет дикого объема черновой работы трудно переоценить. И отборы с перехватами – это еще не все.
Самый выносливый футболист – Роман Зобнин (62.95 км). Фантастическую физическую готовность показала вся сборная России, а Роман Зобнин выделился даже на фоне команды. К стадии полуфиналов хавбек пробежал больше всех не только в составе сборной России, но и среди всех участников чемпионата мира.
Лучший «разряжающий» - Сергей Игнашевич (36 выносов). Сборная России на ЧМ-2018 получила неофициальный титул лучшей обороняющейся команды. Защищались мы действительно много, порой со вкусом, но почти всегда – простенько и эффективно. А в таком ключе важно вовремя избавить подступы своих ворот от коварного мяча. Для этого нужно сильно по нему ударить, придав правильное направление. Чаще всего выносил мяч подальше Сергей Игнашевич, его напарник Илья Кутепов сделал 30 таких действий.
Лучший на втором этаже – Артём Дзюба (41 выигранное единоборство вверху). Дзюба вдвое опережает второго в списке самых успешных в борьбе на втором этаже игроков сборной России (у Марио Фернандеса 20 побед в воздухе). Эффективность у Артема Дзюбы как для форварда очень хорошая – 54% побед в борьбе за верховые мячи.
Самый пасующий – Марио Фернандес (174 передачи). Недавний бразилец, а теперь правый защитник сборной России неожиданно оказался самым пасующим игроком команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018. Не сильно отстал Роман Зобнин, у которого 167 пасов, но в целом игра сборной России была не об игре в пас ради паса.
Самый точный – Далер Кузяев (84.2% точных передач). Аккуратнее всех обращался с мячом полузащитник «Зенита».
Главный по обострениям – Александр Головин (6 острых пасов). Александр Головин чаще других создавал своими пасами возможности для взятия ворот.
И насчет "Шоба"…
Не знаю, мона ли тута кидать ссылки, но если мона, то я, так и быть, поищу свои же высказывания о Черышеве со времен его фееричных голов в Сегунде В и не менее красивых… (не, не с "Вашей сегодняшней женой"...) - за российскую молодежку.
И насчет "Шоба"…
Не знаю, мона ли тута кидать ссылки, но если мона, то я, так и быть, поищу свои же высказывания о Черышеве со времен его фееричных голов в Сегунде В и не менее красивых… (не, не с "Вашей сегодняшней женой"...) - за российскую молодежку.
Я выделил для себя Зобнина и Черышева. Однако это ни в коей мере не умаляет вклада других ребят, в.т.ч. всех без исключения "коней". Я просто об этом не говорил, ибо любому, имеющему глаза и мало-мальски разбирающемуся в футболе, оно и так видно. И все же для все тех же непонятливых скажу:
Лично меня приятно удивили (в различной, разумеется, степени) Кутепов, Фернандес, Зобнин, Головин, Дзюба, Игнашевич. Больше всего недоволен Самедовым и отчасти Кудряшовым (о Смолове сейчас говорить не хочу, ибо это отдельная и неоднозначная тема).
Кутепов. С моей точки зрения очень много и порой по-детски ошибался до ЧМ, а тут показал себя вполне зрелым мастером, прибавляя от игры к игре.
Фернандес. Исключительно хорош и впереди и сзади. Супер-Марио!
Зобнин (кроме уже сказанного). Практически перестал ошибаться в отборах, опасно фолить.
Головин. Выдал сумасшедший матч с арабами, но далее, к сожалению, слегка съехал, в принципе нормально отработав. Только ждали-то от него уже совсем другой игры.
Игнашевич. Браво! После Евро с его провалами в обороне, сумел найти в себе столько резервов, что стало даже жаль его провожать.
Дзюба. Более всего удивил своим настроем, жаждой борьбы. Тем не менее претензий к его игре у меня меньше, чем до мундиаля, не стало.
Самедов не тянул во всех смыслах. Кудряшов после "Ростова", где ему поставил бы 4+, играет в лучшем случае на 3+.
Я выделил для себя Зобнина и Черышева. Однако это ни в коей мере не умаляет вклада других ребят, в.т.ч. всех без исключения "коней". Я просто об этом не говорил, ибо любому, имеющему глаза и мало-мальски разбирающемуся в футболе, оно и так видно. И все же для все тех же непонятливых скажу:
Лично меня приятно удивили (в различной, разумеется, степени) Кутепов, Фернандес, Зобнин, Головин, Дзюба, Игнашевич. Больше всего недоволен Самедовым и отчасти Кудряшовым (о Смолове сейчас говорить не хочу, ибо это отдельная и неоднозначная тема).
Кутепов. С моей точки зрения очень много и порой по-детски ошибался до ЧМ, а тут показал себя вполне зрелым мастером, прибавляя от игры к игре.
Фернандес. Исключительно хорош и впереди и сзади. Супер-Марио!
Зобнин (кроме уже сказанного). Практически перестал ошибаться в отборах, опасно фолить.
Головин. Выдал сумасшедший матч с арабами, но далее, к сожалению, слегка съехал, в принципе нормально отработав. Только ждали-то от него уже совсем другой игры.
Игнашевич. Браво! После Евро с его провалами в обороне, сумел найти в себе столько резервов, что стало даже жаль его провожать.
Дзюба. Более всего удивил своим настроем, жаждой борьбы. Тем не менее претензий к его игре у меня меньше, чем до мундиаля, не стало.
Самедов не тянул во всех смыслах. Кудряшов после "Ростова", где ему поставил бы 4+, играет в лучшем случае на 3+.
Дзюба продемонстрировал потрясающую заряженность и боролся в каждом эпизоде.
Головин был системообразующим футболистом нашей сборной, большинство атак строились именно через него.
Игнашевич лидер обороны, вокруг него наша защитная линия была выстроена.
Черышев впечатлил своими голами.
Зобнин отпахал ЧМ от свистка до свистка, очень важный элемент нашей команды.
Дзагоев воодушевленно провел свои 40 минут на этом ЧМ!
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Также спасибо за ЧМ чуть менее успешным футболистам: Кутепову, Жиркову, Кузяеву, Акинфееву, Газинскому, Гранату, Самедову, Кудряшову, Ерохину, Ал.Миранчуку, Смолову.
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Ну и спасибо футболистам, которым не удалось себя проявить на поле, но так же внесли вклад в успех через тренировочный процесс: Ан.Миранчук, Семенов, Лунев, Габулов и провалившему матч с Уругваем Смольникову.
Дзюба продемонстрировал потрясающую заряженность и боролся в каждом эпизоде.
Головин был системообразующим футболистом нашей сборной, большинство атак строились именно через него.
Игнашевич лидер обороны, вокруг него наша защитная линия была выстроена.
Черышев впечатлил своими голами.
Зобнин отпахал ЧМ от свистка до свистка, очень важный элемент нашей команды.
Дзагоев воодушевленно провел свои 40 минут на этом ЧМ!
_______________________________________________________
Также спасибо за ЧМ чуть менее успешным футболистам: Кутепову, Жиркову, Кузяеву, Акинфееву, Газинскому, Гранату, Самедову, Кудряшову, Ерохину, Ал.Миранчуку, Смолову.
_________________________________________________________________
Ну и спасибо футболистам, которым не удалось себя проявить на поле, но так же внесли вклад в успех через тренировочный процесс: Ан.Миранчук, Семенов, Лунев, Габулов и провалившему матч с Уругваем Смольникову.
Не смешите мои подковы! Ничуть не пытаюсь принизить вклад в достижения Сборной Дениса и Романа (в матче с Хорватией - вообще выше всяких похвал), но после травмы Алана Черчесов поставил на его место Головина, и его работа во многом обеспечила достижения нашей Сборной.
И, на секундочку, именно подача Дзагоева на Фернандеса вывела Сборную на серию пенальти с хорватами... ;)
Не смешите мои подковы! Ничуть не пытаюсь принизить вклад в достижения Сборной Дениса и Романа (в матче с Хорватией - вообще выше всяких похвал), но после травмы Алана Черчесов поставил на его место Головина, и его работа во многом обеспечила достижения нашей Сборной.
И, на секундочку, именно подача Дзагоева на Фернандеса вывела Сборную на серию пенальти с хорватами... ;)
Первый все игры отпахал так, будто это финал. Фантастика, особенно если вспомнить его едва сросшиеся кресты!
Второй, к сожалению, единственный человек в команде, имеющий поставленный удар и умеющий смело и, главное, эффективно идти в обводку. Никогда не понимал, почему Слуцкий и Черчесов это упорно игнорировали. И, если бы не случай с Дзагоевым...
Первый все игры отпахал так, будто это финал. Фантастика, особенно если вспомнить его едва сросшиеся кресты!
Второй, к сожалению, единственный человек в команде, имеющий поставленный удар и умеющий смело и, главное, эффективно идти в обводку. Никогда не понимал, почему Слуцкий и Черчесов это упорно игнорировали. И, если бы не случай с Дзагоевым...
Автору +++!!!
Автору +++!!!