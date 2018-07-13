У сборной России есть большие перспективы на ЧМ-2022 в Катаре

Несмотря на потерю многих героев нынешнего ЧМ-2018 по футболу, у команды Черчесова в запасе несколько козырей. Блогер «Соккер.ру» Blagosta считает, что у этого коллектива есть потенциал.

На домашнем чемпионате мира по футболу сборная России показала прекрасный результат и впервые в истории вышла из группы, а затем в четвертьфинал. Наши футболисты были в шаге от полуфинала, но уступили сборной Хорватии. Это была достойная игра, наполненная самыми разнообразными эмоциями.

А самое главное, что триумфальное выступление сборной России на ЧМ-18 может помочь ей добиться хороших результатов на Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. Ведь несмотря на неизбежную потерю многих героев нынешнего турнира, у команды Черчесова есть в запасе несколько козырей - игроков, которые способны прогрессировать и сыграть на мундиале через четыре года.

После вылета России с мундиаля-2018, Самедов и Жирков объявили о завершении своих выступлений за сборную, а Игнашевич и вовсе решил прекратить карьеру футболиста. Вероятно, на Евро-2020 большинство нынешних игроков еще будут выступать за национальную команду, но к ЧМ-2022 состав серьезно обновится. Однако очевидно, что у многих наших ребят есть большие перспективы, и Черчесов уже готовит молодые таланты, которые заменят опытных коллег.

Голкиперы. Несмотря на то, что Акинфеев уже на протяжении 14 лет является номером один сборной России, он, вероятно, еще примет участие в Евро-2020 и ЧМ-2022. То же самое касается и вратаря «Зенита» Андрея Лунева, у него-то уж точно впереди два мировых первенства. За эту позицию можно не беспокоиться.

Защитники. Вслед за Жирковым, Игнашевичем, братьями Березуцкими сборная России может лишиться 31-летнего Кудряшова и Граната, которые вряд ли будут выступать на чемпионате в Катаре. То же самое касается и Смольникова, ему сейчас 29 лет. Но им на замену приходят Илья Кутепов, Марио Фернандес, Семенов, Васин, Камболов и другие. Линию защиты ждет серьезное обновление, но перспективы у большинства футболистов огромные (например, тот же Кутепов может уехать в Италию).

Полузащитники. Линия полузащиты у российской сборной является самой мощной областью в команде и включает целый ряд классных исполнителей. Самыми возрастными тут являются Самедов, Дзагоев, Газинский и Ерохин, однако Черчесов может рассчитывать на них не только на первенстве Европы, но и на чемпионате мира. За исключением Самедова, который покинул команду после ЧМ-2018. В самом расцвете сил сейчас находится один из героев завершающегося мундиаля Денис Черышев, которому всего 27 лет. Он вполне может быть в обойме и через 4 года в Катаре.

Тем не менее, самым позитивным моментом является наличие целого ряда молодых талантливых игроков, не достигших 25 лет, - Кузяев, Зобнин, Головин и братья Миранчуки. Вполне вероятно, что как раз эти ребята станут именно тем костяком, вокруг которого Черчесов будет строить новую команду.

Нападающие. На домашнем мундиале атака сборной была представлена всего лишь двумя игроками – Артемом Дзюбой и Федором Смоловым, еще не преодолевшими рубеж в 30 лет. Это дает им возможность выступить не только на Евро-2020, но и даже на ЧМ в Катаре. Хотя и без них у Черчесова, в принципе, есть из чего выбрать. Ведь, например, из-за травмы не выступал один из лучших бомбардиров Александр Кокорин. Также в арсенале есть Дмитрий Полоз и Антон Заболотный, не попавшие на домашний турнир.

При этом, как многие говорят, главной надеждой сборной России может стать нападающий Федор Чалов, которому всего 20 лет. В первенстве страны он забил шесть мячей в семи встречах, что может гарантировать ему место в сборной на первенстве Европы. Он был в расширенной заявке на ЧМ-2018, но в итоговый список не попал. Однако то, что на него уже обратили внимание в главной сборной, говорит многое о его потенциале.

Так или иначе, молодых талантов, игроков, которые еще способны прибавить, у Черчесова предостаточно, поэтому у российской сборной есть все шансы выступить в Катаре лучше и продвинуться еще дальше, чем это было на домашнем чемпионате. Да, наши ребята уже показали какой-то невероятный результат, но всегда хочется еще большего. И перспективы у сборной определенно имеются. Ну а этот ЧМ страна точно не забудет никогда, и он обязательно войдет в историю как самый лучший. И в плане организации, и в плане выступления национальной сборной.