Уход из ЦСКА – предвестник провала. Головин изменит тенденцию?

Гинер подтвердил, что Головин уходит. «Соккер.ру» желает Александру не попасть в длинный список известных «армейцев», не сумевших адаптироваться вне «семьи».

Гинер лукавит, когда говорит, что отпускал всех, но прав, что футболисты должны расти. Пока не росли, бывшие «армейцы» не сияют за рубежом. Когда можно собрать десяток неудач игроков одного клуба после перехода в ведущие лиги, а затем легко добавить десяток тех, кто должен был вырваться наверх в футбольной иерархии, но пересидел и остался – порой строго по вине ЦСКА, это не совпадение, а давняя проблема. Опыт старших коллег нужен Головину, ведь рискует, начиная карьеру с клуба, где есть чемпионы мира в составе, а также завышенные ожидания фанатов.

Жо («Манчестер Сити»)

Самая дорогая продажа в истории ЦСКА – пока «Челси» не вывалил заметно больше за Головина, что случится в ближайшее время. У Александра появится шанс, который Жо уже упустил. Профессионализма не хватило. Карьера будущего алкоголика – Жо лечился от болезни и бросил четыре года назад, сломалась, потерял «золотые сезоны». А ведь мог стать основным центральным форвардом сборной Бразилии в пору без серьезных конкурентов! Здесь причина неудачи – отношение к футболу. В ЦСКА держали в узде, в Манчестере распустился, а в Бразилии «зашлифовал» до алкоголизма.

Головину грозит повторение чужого пути? Нет, Александр не замечен в загулах.

Юрий Жирков («Челси»)

Покажите человека, который соврал Жиркову в глаза, что клуб с Эшли Коулом в основе – хороший выбор! Молодой Юрий легко влился бы в основу многих именитых клубов. Но Гинер выбрал вариант с продажей контракта Жиркова давнему знакомому. Оказалось, что ни в качестве левого вингера, ни в качестве центрального хавбека – даже там пробовался, в основе «Челси» не был нужен. Классический пример трансферной ошибки – подставили хорошего игрока. Чем думали представители Юрия? Испортили Жиркову два года карьеры, пускай в качестве запасного стал чемпионом Англии. Правда, еще и за границей не адаптировался – и это тоже стало проблемой.

Головину грозит повторение чужого пути? Да, за девять лет в «Челси» в плане конкуренции мало что изменилось, да и у «Монако» заявка не короткая. Зато Александр моложе того Жиркова, адаптация к новой стране не должна стать проблемой.

Ахмед Муса («Лестер»)

Как и Жирков, Муса – хороший футболист. Но не стал ярким открытием в АПЛ. «Лестер» провернул дорогую сделку, но оказалось, что Ахмед не готов рвать и метать без подсказок Слуцкого. Нигериец не справился с давлением и конкуренцией, ведь привык играть в команде, где любой бегущий форвард сразу в основе. Даже не бегущий, а просто нападающий – как Траоре или Оланаре. Возвращение в ЦСКА и голы на ЧМ-18 сулят Мусе новый трансфер, но понятно, что с мечтой о топ-5 можно попрощаться. Еще один «армеец» не заиграл за рубежом. Причиной стало неумение справляться с давлением. Муса дважды красиво забил Исландии, а вот когда надо было унизить провальную Аргентину – не справился.

Головину грозит повторение чужого пути? Да, британские и французские футбольные клубы, а также СМИ - требовательные, если Александр оступится в первых матчах – отправят к разочарованиям.

Милош Красич («Ювентус»)

Сербский вингер заиграл в «Ювентусе», заиграл здорово, был хорошо встречен публикой. Но затем тень вредности Конте закрыла солнце для Красича, а жить в собственном ритме хавбек не смог – Антонио предъявлял Милошу претензии по игре, на которые футболист реагировал непониманием и порой весьма агрессивно. Были моменты по ходу матчей, когда Конте орал на Красича за желание взять игру на себя. Поклонник осторожной тактики не хотел видеть на поле игрока, принимавшего рискованные решения. Фактически карьера Красича на топовом уровне завершилась – Турция и Польша - это не Серия А. Здесь суть в немом конфликте с тренером, Милош до сих пор не понимает, почему Конте к нему так относился.

Головину грозит повторение чужого пути? Да, в «Челси» тренеры часто меняются, как раньше в «Тереке» - от Сарри будущее Александра зависит напрямую, как и от Жардима, если выберет «Монако».

Сейду Думбия («Рома»)

Двойной провал в топ-5 – Думбия не заиграл за «Рому», а потом не смог адаптироваться в «Ньюкасле». Сейду был и остается приличным форвардом, но отлично смотрелся только в Швейцарии и России. Думбия в ЦСКА даже ряд международных матчей в еврокубках провел на уровне, который заставлял скаутов заподозрить в нем игрока, готового к большим вызовам. А на поверку оказалось, что для Сейду не подходят команды, где его не поддерживают, как в ЦСКА. И что обидно – даже клуб выбрали подходящий для прорыва. В «Роме» был Тотти и кучка нестабильных нападающих. Но Думбия не затмил Льяича, Жервиньо, Итурбе и Дестро. Жаль…

Головину грозит повторение чужого пути? Да, Александр даже на ЧМ с саудовцами был королем, а с Испанией или Хорватией сыграл ниже своих возможностей. Думбия в Серии А и РФПЛ тоже смотрелся по-разному.

Вагнер Лав («Палмейрайс»)

Если перечисленные выше игроки шли в топ-5 и пробовались в клубах с именем или хотя бы сиюминутным статусом, как у «Лестера», то Вагнер испугался и вернулся в аренду в родной «Палмейрас», чтобы позже уйти во «Фламенго». Лав никогда не ставил целью быть идеальным профессионалом – женщины и развлечения волновали творческую душу сильнее, но в двадцать семь лет мог перейти в приличную команду из Серии А или АПЛ. Но прорыв не пережил сам Вагнер, хотя в РФПЛ легко собирал голы. Лав не был готов психологически, что и подтвердил амбициями уровня китайских и турецких лиг. А вот в «Монако» даже год не продержался…

Головину грозит повторение чужого пути? Нет, Вагнер не рискнул вовремя, а Александр уезжает молодым – у него будет и второй, и третий, и десятый шансы после ухода из ЦСКА.

Почему «армейцы» не прогрессируют вне РФПЛ и что будет с Головиным?

Похоже, в ЦСКА выжимают из футболистов больше, чем те могут показать без аналогичной опеки и поддержки. Выше в основном легионеры, но даже они не использовали московский клуб как трамплин в карьере. ЦСКА шикарно работает с футболистами персонально, но не готовит их к сложным вызовам. Кому нужно вытирать сопли – вытирают. На руках носить? Если нужно для дела – легко.

С кем можно говорить на взрослом языке – с теми и говорят. Для кого существует сначала кнут, а потом пряник – выдают в правильном порядке. Просчеты были и у ЦСКА – с весом Карвальо или увлечением Еременко, но тенденция налицо. Ни один из перечисленных выше «армейцев» в личном плане не смог заметно вырасти в топ-5 лигах! Вагнер не стал основным в сборной Бразилии, Думбия, Жирков и Красич не стали звездами на долгие годы на новых местах.

По факту все самые известные и дорогие футболисты ЦСКА в истории эпохи Гинера не пригодились там, где от них требовали сыграть еще сильнее и еще стабильнее. Сказывается разница подхода? В серьезных клубах особое отношение к ребятам, вроде Роналду. Но даже Бэйлу никто в рот в «Реале» не заглядывал, невзирая на сумму трансфера. В топ-5 бросают в омут с головой и смотрят, выживет ли игрок.

Кроме того, в ведущих лигах дают игрокам свободу, а не все из РФПЛ большие и самостоятельные профессионалы. Также провалы уехавших - вторая сторона медали вечного вопроса скудных кадров ЦСКА. Если в Москве Жирков чувствовал себя особенным, незаменимым и играл где ему удобно и как именно, то для «Челси» оказался одним из пяти человек, отработавших слева в защите в своем первом сезоне.

Вернблум, Березуцкие, Игнашевич и Еременко вообще побоялись рискнуть в подходящий момент. Пока успех «армейца» в топ-5 – огромная редкость, что очень огорчает. Ведь ЦСКА жизненно важно зарекомендовать себя в качестве клуба, способного подготовить бойца с характером, поэтому от Головина и Фернандеса сейчас зависит деловая репутация команды на трансферном рынке. Нужны дорогие продажи, чтобы обновлять и усиливать состав.

А пока вне клуба-семьи Гинера видные и талантливые не могут себя показать. Тут и вина команды отчасти – поймать идеальное для самого игрока предложение могут редко. Даже по Головину именно в «Челси» вопросов хватает – есть опасения, что не готов к основе такого амбициозного клуба, а на «банке» скиснет. Игроки ЦСКА не железные вне дома, только вице-чемпион мира Олич стал исключением из правил, но Ивица – большой воин.

Головину надо брать пример с хорвата, ведь других маяков в чужой гавани попросту нет. После ЦСКА, оказавшись в солидных клубах с именем, игроки растут крайне редко, а это печально. Александру надо показать небывалую для «армейца» стойкость, чтобы в команде с конкуренцией «Челси» быть в основе. Но пусть скажется молодость на момент отъезда.

Пусть поможет универсализм, тактика Сарри (любого другого тренера, если речь не о «Челси») и у Головина получится вопреки тому, что не сложилось почти ни у кого, выращенного в рядах ЦСКА. Пора снять «проклятие» - расставание с клубом Гинера должно продолжаться не личной деградацией игроков, не возвращением блудных сыновей, а их заметным футбольным ростом в новых командах.