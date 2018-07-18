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Уход из ЦСКА – предвестник провала. Головин изменит тенденцию?

вчера, 10:00
Уход из ЦСКА – предвестник провала. Головин изменит тенденцию?

Гинер подтвердил, что Головин уходит. «Соккер.ру» желает Александру не попасть в длинный список известных «армейцев», не сумевших адаптироваться вне «семьи». 

Гинер лукавит, когда говорит, что отпускал всех, но прав, что футболисты должны расти. Пока не росли, бывшие «армейцы» не сияют за рубежом. Когда можно собрать десяток неудач игроков одного клуба после перехода в ведущие лиги, а затем легко добавить десяток тех, кто должен был вырваться наверх в футбольной иерархии, но пересидел и остался – порой строго по вине ЦСКА, это не совпадение, а давняя проблема. Опыт старших коллег нужен Головину, ведь рискует, начиная карьеру с клуба, где есть чемпионы мира в составе, а также завышенные ожидания фанатов. 

Жо («Манчестер Сити»)

Самая дорогая продажа в истории ЦСКА – пока «Челси» не вывалил заметно больше за Головина, что случится в ближайшее время. У Александра появится шанс, который Жо уже упустил. Профессионализма не хватило. Карьера будущего алкоголика – Жо лечился от болезни и бросил четыре года назад, сломалась, потерял «золотые сезоны». А ведь мог стать основным центральным форвардом сборной Бразилии в пору без серьезных конкурентов! Здесь причина неудачи – отношение к футболу. В ЦСКА держали в узде, в Манчестере распустился, а в Бразилии «зашлифовал» до алкоголизма. 

Головину грозит повторение чужого пути? Нет, Александр не замечен в загулах. 

Юрий Жирков («Челси»)

Покажите человека, который соврал Жиркову в глаза, что клуб с Эшли Коулом в основе – хороший выбор! Молодой Юрий легко влился бы в основу многих именитых клубов. Но Гинер выбрал вариант с продажей контракта Жиркова давнему знакомому. Оказалось, что ни в качестве левого вингера, ни в качестве центрального хавбека – даже там пробовался, в основе «Челси» не был нужен. Классический пример трансферной ошибки – подставили хорошего игрока. Чем думали представители Юрия? Испортили Жиркову два года карьеры, пускай в качестве запасного стал чемпионом Англии. Правда, еще и за границей не адаптировался – и это тоже стало проблемой.  

Головину грозит повторение чужого пути? Да, за девять лет в «Челси» в плане конкуренции мало что изменилось, да и у «Монако» заявка не короткая. Зато Александр моложе того Жиркова, адаптация к новой стране не должна стать проблемой. 

Ахмед Муса («Лестер»)

Как и Жирков, Муса – хороший футболист. Но не стал ярким открытием в АПЛ. «Лестер» провернул дорогую сделку, но оказалось, что Ахмед не готов рвать и метать без подсказок Слуцкого. Нигериец не справился с давлением и конкуренцией, ведь привык играть в команде, где любой бегущий форвард сразу в основе. Даже не бегущий, а просто нападающий – как Траоре или Оланаре. Возвращение в ЦСКА и голы на ЧМ-18 сулят Мусе новый трансфер, но понятно, что с мечтой о топ-5 можно попрощаться. Еще один «армеец» не заиграл за рубежом. Причиной стало неумение справляться с давлением. Муса дважды красиво забил Исландии, а вот когда надо было унизить провальную Аргентину – не справился.  

Головину грозит повторение чужого пути? Да, британские и французские футбольные клубы, а также СМИ - требовательные, если Александр оступится в первых матчах – отправят к разочарованиям. 

Милош Красич («Ювентус»)

Сербский вингер заиграл в «Ювентусе», заиграл здорово, был хорошо встречен публикой. Но затем тень вредности Конте закрыла солнце для Красича, а жить в собственном ритме хавбек не смог – Антонио предъявлял Милошу претензии по игре, на которые футболист реагировал непониманием и порой весьма агрессивно. Были моменты по ходу матчей, когда Конте орал на Красича за желание взять игру на себя. Поклонник осторожной тактики не хотел видеть на поле игрока, принимавшего рискованные решения. Фактически карьера Красича на топовом уровне завершилась – Турция и Польша - это не Серия А. Здесь суть в немом конфликте с тренером, Милош до сих пор не понимает, почему Конте к нему так относился. 

Головину грозит повторение чужого пути? Да, в «Челси» тренеры часто меняются, как раньше в «Тереке» - от Сарри будущее Александра зависит напрямую, как и от Жардима, если выберет «Монако». 

Сейду Думбия («Рома»)

Двойной провал в топ-5 – Думбия не заиграл за «Рому», а потом не смог адаптироваться в «Ньюкасле». Сейду был и остается приличным форвардом, но отлично смотрелся только в Швейцарии и России. Думбия в ЦСКА даже ряд международных матчей в еврокубках провел на уровне, который заставлял скаутов заподозрить в нем игрока, готового к большим вызовам. А на поверку оказалось, что для Сейду не подходят команды, где его не поддерживают, как в ЦСКА. И что обидно – даже клуб выбрали подходящий для прорыва. В «Роме» был Тотти и кучка нестабильных нападающих. Но Думбия не затмил Льяича, Жервиньо, Итурбе и Дестро. Жаль…

Головину грозит повторение чужого пути? Да, Александр даже на ЧМ с саудовцами был королем, а с Испанией или Хорватией сыграл ниже своих возможностей. Думбия в Серии А и РФПЛ тоже смотрелся по-разному. 

Вагнер Лав («Палмейрайс»)

Если перечисленные выше игроки шли в топ-5 и пробовались в клубах с именем или хотя бы сиюминутным статусом, как у «Лестера», то Вагнер испугался и вернулся в аренду в родной «Палмейрас», чтобы позже уйти во «Фламенго». Лав никогда не ставил целью быть идеальным профессионалом – женщины и развлечения волновали творческую душу сильнее, но в двадцать семь лет мог перейти в приличную команду из Серии А или АПЛ. Но прорыв не пережил сам Вагнер, хотя в РФПЛ легко собирал голы. Лав не был готов психологически, что и подтвердил амбициями уровня китайских и турецких лиг. А вот в «Монако» даже год не продержался…

Головину грозит повторение чужого пути? Нет, Вагнер не рискнул вовремя, а Александр уезжает молодым – у него будет и второй, и третий, и десятый шансы после ухода из ЦСКА.  

Почему «армейцы» не прогрессируют вне РФПЛ и что будет с Головиным?

Похоже, в ЦСКА выжимают из футболистов больше, чем те могут показать без аналогичной опеки и поддержки. Выше в основном легионеры, но даже они не использовали московский клуб как трамплин в карьере. ЦСКА шикарно работает с футболистами персонально, но не готовит их к сложным вызовам. Кому нужно вытирать сопли – вытирают. На руках носить? Если нужно для дела – легко. 

С кем можно говорить на взрослом языке – с теми и говорят. Для кого существует сначала кнут, а потом пряник – выдают в правильном порядке. Просчеты были и у ЦСКА – с весом Карвальо или увлечением Еременко, но тенденция налицо. Ни один из перечисленных выше «армейцев» в личном плане не смог заметно вырасти в топ-5 лигах! Вагнер не стал основным в сборной Бразилии, Думбия, Жирков и Красич не стали звездами на долгие годы на новых местах. 

По факту все самые известные и дорогие футболисты ЦСКА в истории эпохи Гинера не пригодились там, где от них требовали сыграть еще сильнее и еще стабильнее. Сказывается разница подхода? В серьезных клубах особое отношение к ребятам, вроде Роналду. Но даже Бэйлу никто в рот в «Реале» не заглядывал, невзирая на сумму трансфера. В топ-5 бросают в омут с головой и смотрят, выживет ли игрок.

Кроме того, в ведущих лигах дают игрокам свободу, а не все из РФПЛ большие и самостоятельные профессионалы. Также провалы уехавших - вторая сторона медали вечного вопроса скудных кадров ЦСКА. Если в Москве Жирков чувствовал себя особенным, незаменимым и играл где ему удобно и как именно, то для «Челси» оказался одним из пяти человек, отработавших слева в защите в своем первом сезоне. 

Вернблум, Березуцкие, Игнашевич и Еременко вообще побоялись рискнуть в подходящий момент. Пока успех «армейца» в топ-5 – огромная редкость, что очень огорчает. Ведь ЦСКА жизненно важно зарекомендовать себя в качестве клуба, способного подготовить бойца с характером, поэтому от Головина и Фернандеса сейчас зависит деловая репутация команды на трансферном рынке. Нужны дорогие продажи, чтобы обновлять и усиливать состав. 

А пока вне клуба-семьи Гинера видные и талантливые не могут себя показать. Тут и вина команды отчасти – поймать идеальное для самого игрока предложение могут редко. Даже по Головину именно в «Челси» вопросов хватает – есть опасения, что не готов к основе такого амбициозного клуба, а на «банке» скиснет. Игроки ЦСКА не железные вне дома, только вице-чемпион мира Олич стал исключением из правил, но Ивица – большой воин. 

Головину надо брать пример с хорвата, ведь других маяков в чужой гавани попросту нет. После ЦСКА, оказавшись в солидных клубах с именем, игроки растут крайне редко, а это печально. Александру надо показать небывалую для «армейца» стойкость, чтобы в команде с конкуренцией «Челси» быть в основе. Но пусть скажется молодость на момент отъезда. 

Пусть поможет универсализм, тактика Сарри (любого другого тренера, если речь не о «Челси») и у Головина получится вопреки тому, что не сложилось почти ни у кого, выращенного в рядах ЦСКА. Пора снять «проклятие» - расставание с клубом Гинера должно продолжаться не личной деградацией игроков, не возвращением блудных сыновей, а их заметным футбольным ростом в новых командах.  

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Все комментарии
djo11
djo11
вчера в 23:24
да все это бред гинера врят ли волнует прогресс футболиста скорее наоборот ему выгадно чтоб не заиграл его волнуют деньги которые он получит за игрока а не заиграет и хорошо можно обратно в аренду взять
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:46
А что же автор не написал про Ивицу Олича?У него все получилось...Надеюсь у Сани тоже все будет хорошо.
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
вчера в 22:30
это ты пнидумал 100%
sir-5
sir-5 ответил yasukuni
вчера в 18:49
yasukuni:
Настороженно? И правильно делают. У наших ногомячеров - ВСЕХ!!! - такой порядок приоритетов: бабло, девки, тачки... Ну а футбол, в лучшем случае, на четвертом месте. И потом кто-то всерьез спрашивает: А почему они не заиграли? Вот потому и не заиграли. Хоть ОДИН человек на все наши лиги вместе взятые, способен себя истязать, как КриРо, чтобы в таком возрасте такую форму держать? Игнашевича не вспоминать. Не он хорош, остальные хуже некуда.
Зато наши все налоги исправно платят.А твой КриРо-злостный неплательщик,скрывающийся от Королевской прокуратуры Испании в Италии.Сбежал под крыло каморры.Интересно,сколько отстегнул им???
sir-5
sir-5
вчера в 18:47
"Алекс Головин будет играть в Премьер-лиге. Скорей всего этого будет "Челси", так как именно с ним связаны последние разговоры. Что касается получения разрешения на работу в Англии, то Алекс ее получил", - сегодня заявил спортивный журналист БиБиСи Албертсон.
sir-5
sir-5 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 18:45
Scuderia Ferrari:
А вот и очередная антиармейская гадость. Думбия? 20 голов за Базель, лучший бомбардир швейцарской Суперлиги 2016/17. Лав? 23 гола за Аланьяспор, лучший бомбардир турецкой Суперлиги 2016/17. В Швейцарии и Турции слабые лиги? Посмотрите на участников плей-офф последней ЛЧ.
Автору надо как минимум соревнование с первой десяткой игроков мирового рейтинга.Иное его не устраивает.А уж про Мусу такую хрень написал,как будьто не знает какой тренер и на чьё место его брал.А к состоявшемуся трансферу-ни тренера,ни ухода игрока,на место которого планировался Муса. А уж как в "Роме" пытались использовать Думбия-это просто сказка! Видимо,они ни одного матча с ним не смотрели, ещё бы в ворота поставили.
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
вчера в 18:39
MALOVAR:
у него практически не было работы благодаря Илье Кутепову(Спартак Москва)
Благодаря Куте... Это когда он вёз пенальти, но судья сжалился над героем Энфилда?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил yasukuni
вчера в 17:06
yasukuni:
Настороженно? И правильно делают. У наших ногомячеров - ВСЕХ!!! - такой порядок приоритетов: бабло, девки, тачки... Ну а футбол, в лучшем случае, на четвертом месте. И потом кто-то всерьез спрашивает: А почему они не заиграли? Вот потому и не заиграли. Хоть ОДИН человек на все наши лиги вместе взятые, способен себя истязать, как КриРо, чтобы в таком возрасте такую форму держать? Игнашевича не вспоминать. Не он хорош, остальные хуже некуда.
Никогда не надо говорить плохого про ВСЕХ, так ведь и про тебя скажут
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил steelhead
вчера в 17:03
steelhead:
Вместо кого он на поле в Челси выходить будет? Вместо Канте, Сеска, Бакайоко, Педро? Или Азара (в случае, если тот не уйдет в Реал) на лавку посадит? А там еще игрочишки вроде разных Виллианов и Мозесов. Их то он точно из состава вытеснит, ну, до первой игры с какой-нибудь костоломной командой в Кубке Англии.
Бакайоко вроде продавать собираются, типа на него не рассчитывает Сарри, по крайней мере англичане так пишут, а Сеск и Педро уже возрастные - вместо них запросто. Не сразу конечно, пол годика на адаптацию и вперед, Азар не факт что останется, а матчей Челси за сезон играет очень много - на первое время и в кубке поиграть не западло.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 16:39
всё будет как и со всеми нашими
более скромный клуб нужен
steelhead
steelhead ответил Serg_Diamond
вчера в 16:23
Serg_Diamond:
А нам какая разница? К русским игрокам в Европе очень настороженно относятся. Это как кот в мешке - неизвестно что покупаешь и что потом с этого получишь. Интерес Барсы и Юве был и это не выдумки - по Юве их топ-менеджеры сами признавались, что это более чем просто интерес, а по Барсе писала неподконтрольная Гинеру Марка. Но в итоге после вмешательства Челси они побоялись финансовых рисков в случае участия в "аукционе" и отвалили. Поэтому и важно чтобы российский игрок смог проявить себя в Европе, чтобы там не боялись покупать россиян. У Рыболовлева ведь совсем не меценатский интерес к Головину - он на этом трансфере и перепродаже потом мог бы серьезно заработать, они в холостую и в минус редко работают. Для него это просто бизнес и ничего личного. А та же Барса или Юве купили бы его через пару лет у Монако, но в 2-3 раза дороже))
Вместо кого он на поле в Челси выходить будет? Вместо Канте, Сеска, Бакайоко, Педро? Или Азара (в случае, если тот не уйдет в Реал) на лавку посадит? А там еще игрочишки вроде разных Виллианов и Мозесов. Их то он точно из состава вытеснит, ну, до первой игры с какой-нибудь костоломной командой в Кубке Англии.
yasukuni
yasukuni ответил Serg_Diamond
вчера в 16:03
Serg_Diamond:
А нам какая разница? К русским игрокам в Европе очень настороженно относятся. Это как кот в мешке - неизвестно что покупаешь и что потом с этого получишь. Интерес Барсы и Юве был и это не выдумки - по Юве их топ-менеджеры сами признавались, что это более чем просто интерес, а по Барсе писала неподконтрольная Гинеру Марка. Но в итоге после вмешательства Челси они побоялись финансовых рисков в случае участия в "аукционе" и отвалили. Поэтому и важно чтобы российский игрок смог проявить себя в Европе, чтобы там не боялись покупать россиян. У Рыболовлева ведь совсем не меценатский интерес к Головину - он на этом трансфере и перепродаже потом мог бы серьезно заработать, они в холостую и в минус редко работают. Для него это просто бизнес и ничего личного. А та же Барса или Юве купили бы его через пару лет у Монако, но в 2-3 раза дороже))
Настороженно? И правильно делают. У наших ногомячеров - ВСЕХ!!! - такой порядок приоритетов: бабло, девки, тачки... Ну а футбол, в лучшем случае, на четвертом месте. И потом кто-то всерьез спрашивает: А почему они не заиграли? Вот потому и не заиграли. Хоть ОДИН человек на все наши лиги вместе взятые, способен себя истязать, как КриРо, чтобы в таком возрасте такую форму держать? Игнашевича не вспоминать. Не он хорош, остальные хуже некуда.
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил Serg_Diamond
вчера в 15:46
Serg_Diamond:
Зависть поросят всегда сопутствует успехам армейцев, значит Головин на верном пути!)))
какая зависть? Все понявые проваливались в европах. Смех и грех, скоро галавешка вернется как побитая и оплеваная собака
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил steelhead
вчера в 15:40
steelhead:
Совершенно случайно, наиболее заинтересованными в покупке Головина являются клубы, которые принадлежат господам с фамилиями Рыболовлев и Абрамович. Интресно, какая доля спортивной составляющей в таких переходах?
А нам какая разница? К русским игрокам в Европе очень настороженно относятся. Это как кот в мешке - неизвестно что покупаешь и что потом с этого получишь. Интерес Барсы и Юве был и это не выдумки - по Юве их топ-менеджеры сами признавались, что это более чем просто интерес, а по Барсе писала неподконтрольная Гинеру Марка. Но в итоге после вмешательства Челси они побоялись финансовых рисков в случае участия в "аукционе" и отвалили. Поэтому и важно чтобы российский игрок смог проявить себя в Европе, чтобы там не боялись покупать россиян. У Рыболовлева ведь совсем не меценатский интерес к Головину - он на этом трансфере и перепродаже потом мог бы серьезно заработать, они в холостую и в минус редко работают. Для него это просто бизнес и ничего личного. А та же Барса или Юве купили бы его через пару лет у Монако, но в 2-3 раза дороже))
Pol Roger
Pol Roger
вчера в 15:03
Странная писанинка.Можно подумать из других клубов прям вааах,какие звездуны заиграли! Нет ни одного российского игрока нормально заигравшего в еуропах.
steelhead
steelhead
вчера в 14:50
Совершенно случайно, наиболее заинтересованными в покупке Головина являются клубы, которые принадлежат господам с фамилиями Рыболовлев и Абрамович. Интресно, какая доля спортивной составляющей в таких переходах?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил DEIVID
вчера в 14:42
DEIVID:
Вопрос в том, а нужен ли Головин Сарри??? Опять эта ... прихоть Абрамовича в российском игроке. Вот Анчи на ... не нужен был Жирков. Соответственно тот и сидел на скамейке.
Вообще-то Сарри хотел купить Головина еще будучи тренером Наполи.
Germann
Germann
вчера в 14:37
Ну извините... Из лондонского Арсенала Венгер ушел - больше негде доводить молодежь до уровня топ - игроков...((( Так что придется как то по ходу...
DEIVID
DEIVID
вчера в 14:20
Вопрос в том, а нужен ли Головин Сарри??? Опять эта ... прихоть Абрамовича в российском игроке. Вот Анчи на ... не нужен был Жирков. Соответственно тот и сидел на скамейке.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:57
Интересно, что Гинер пока отрицает договоренность с Челси по Головину, а все итальянские и английские журналисты и инсайды уверены, что Головин уже на 100% игрок Челси. При этом отсутствие информации о трансфере со стороны руководства Челси английские журналисты объясняют якобы тем, что для того, чтобы Головин мог получить место в составе Челси, им придется сначала кого-то из полузащитников продать. Уже даже называется кого - Бакайоко. Также Марка пишет, что Барселона отказалась от участия в этом аукционе, не будучи уверенной, что Головин сможет вписаться в ее игровую схему. При этом Монако не получил еще никакого ответа по трансферному предложению, сумма которого не озвучена, но по данным Спорт-Экспресс, якобы выгоднее предложения англичан, что очень сомнительно. Якобы торг идет на уровне 30-35 млн. Другой итальянский источник называет сумму предложения Челси 27 млн, что мне кажется ближе к правде, а медосмотр Головина в Лондоне якобы запланирован в следующий понедельник. Но по факту Головин еще вчера находился в Горно-Алтайске и что там на самом деле происходит с этим трансфером не известно))
MALOVAR
MALOVAR ответил Миша Богомолов
вчера в 12:56
у него практически не было работы благодаря Илье Кутепову(Спартак Москва)
Миша Богомолов
Миша Богомолов ответил Зенитовский дровосек
вчера в 12:47
Зенитовский дровосек:
если кто наивно предполагает, что Головин это воспитанник цска, то разочарую. Головин воспитанник кемеровского футбола. в цска перешел уже в возрасте 17 лет. в школе цска только деревья и рекордсмены вырастают.
По вашему, значит, если деревья и рекордсмены, то Игорь Акинфеев провалили этот ЧМ?
Зенитовский дровосек
Зенитовский дровосек
вчера в 12:19
если кто наивно предполагает, что Головин это воспитанник цска, то разочарую. Головин воспитанник кемеровского футбола. в цска перешел уже в возрасте 17 лет.
в школе цска только деревья и рекордсмены вырастают.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Шамаич
вчера в 12:00
Шамаич:
Короче тенденция такова-или в гинерклапе до пенсии,или провал за рубежами,третьего не дано))))
А что там со Свинси? Там же золотые горы ему в Англии обещали. Зеркальцев и бус не насобирали ещё? Ну так битое цветное стекло тоже пойдет!
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Правдин Семён
вчера в 11:59
Правдин Семён:
Красич не в тему упомянут,вместо него нужно было про Хонду писать.Все зависит от самого Головина и от его здоровья.Нет идеального клуба для роста, везде придётся доказывать, что ты лучше ,чем тот , кто сейчас в основе.
Ну тут пишут именно про трасферы. А Хонда ушел на правах свободного агента. Но, как и Красич, ушел на фоне явного спада в игре
Шамаич
Шамаич
вчера в 11:57
Короче тенденция такова-или в гинерклапе до пенсии,или провал за рубежами,третьего не дано))))
laziale
laziale
вчера в 11:41
Бред написан. Думбия и Лав нормально заиграли, хоть и не в первых клубах, в которые ушли. Жо заиграл, Олич заиграл.
А всякие Красичи/Жирковы только на уровне РПЛ лидеры, в чем-то выше - средние игрочки.
Зенитовский дровосек
Зенитовский дровосек
вчера в 11:38
Гинер хорошо распиарил Головина, понятно, что 5 пальцев, лучше чем 4, но всему должен быть предел!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 11:28
А вот и очередная антиармейская гадость.
Думбия? 20 голов за Базель, лучший бомбардир швейцарской Суперлиги 2016/17.
Лав? 23 гола за Аланьяспор, лучший бомбардир турецкой Суперлиги 2016/17.
В Швейцарии и Турции слабые лиги? Посмотрите на участников плей-офф последней ЛЧ.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 11:27
Красич не в тему упомянут,вместо него нужно было про Хонду писать.Все зависит от самого Головина и от его здоровья.Нет идеального клуба для роста, везде придётся доказывать, что ты лучше ,чем тот , кто сейчас в основе.
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