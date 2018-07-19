Новые и потрясающие. 10 бомбических игроков для «Реала»

19 июля 2018, 22:22

Флорентино Перес после ухода Криштиану Роналду пообещал, что «Реал» усилится «новыми и потрясающими» игроками. «Соккер.ру» вычисляет, какими именно.

Не разучился ли «Реал» проворачивать безумные сделки или Флорентино Перес уже не тот? Помните начало века, как взрывали медийное пространство и мозг переходы Фигу, Зидана, Бекхэма, Роналдо? А трансферы Кака и Криштиану Роналду вскоре после второго появления Переса в президентском кресле? Те трансферы вызывали ощущение волшебства, никто не был способен на такое, кроме «Реала», но магические успехи «сливочных» на трансферном рынке привалило торжественными переходами Погба, Неймара и Мбаппе. Нынешнее лето покажет, готов ли мадридский гранд вновь облачиться в мантию короля трансферного рынка, поэтому в списке ниже рассмотрим даже невозможные, несбыточные варианты. Но чтобы купить «потрясающих» игроков, нужно действовать смело, нестандартно и забыть об ограничениях.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Левандовски не собирается провести в Бундеслиге всю карьеру, а Перес расписывал поляку условия контракта на дорогой салфетке еще несколько лет назад, когда Роберт оформил покер в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов за дортмундскую «Боруссию». Наличие Роналду долгие годы смещало атакующий акцент «Мадрида» на левую бровку, а самостоятельного нападающего экстра-класса на «Сантьяго Бернабеу» не видели со времен Рауля, Роналдо и ван Нистелроя. Правда, Левандовски провалил чемпионат мира, так что он сейчас не на вершине хайпа.

Мауро Икарди («Интер»; Аргентина)

Икарди и вовсе не ездил на чемпионат мира, как утверждают злые языки, по милости Лионеля Месси, но мы свечку над головой составителей заявки сборной Аргентины не держали, поэтому тему возможного соперничества Мауро с Лео в Примере пока не разгоняем. Если Перес решит, что Икарди – его цель №1, то через пару дней аргентинский форвард облачится в «сливочную» футболку, но по его кандидатуре есть ряд обоснованных сомнений. Хотя определенное зондирование почвы имело место.

Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина)

Дибала молод и невероятно талантлив, в «Ювентусе» он часть системы, а «Мадрид» больше приветствует индивидуальную игру и может превратить его в суперзвезду. Кроме того, трансфер Пауло – это возможность показать зубы, напомнить о своей репутации. Общее мнение сейчас таково, что «Юве» красиво и почти за бесценок по меркам сегодняшнего рынка увел у «Реала» Криштиану Роналду, и если в ответ «сливочные» придут по душу Дибалы и увезут его в Мадрид, то последнее слово в этом диалоге за собой оставит Флорентино Перес.

Эден Азар («Челси»; Бельгия)

В вопросе приобретения Азара «Мадриду» требуется всего лишь настойчивость. Эден практически прямо говорит, что у «Реала» все карты в руках: нужно лишь договориться с «Челси», с ним проблем не будет. Из этого следует сделать вывод, что бельгиец уже играл бы на «Сантьяго Бернабеу» или был на пути в Мадрид, имей Флорентино Перес уверенность, что «Реалу» нужен именно Азар. Вероятно, Эден не первый в списке трансферных целей, о самых лакомых кусочках – дальше.

Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция)

Невозможно. Исключено. Без вариантов. Да-да! Но именно такой трансфер и нужен «Реалу» - изначально немыслимый. Кроме того, потенциальная сделка по Гризманну попадает в плоскость замеров величинами эго с «Барселоной», а Пересу, в чьем арсенале 400 честных и относительно честных способов выкручивания рук своим оппонентам на переговорах, нравятся такие истории. Представляете, Антуан отказал «Барсе», а потом вдруг переходит в «Реал» и называет его величайшим клубом планеты. Нет, этого точно не будет, потому что Гризманн – слишком честный и искренний парень, ему дороги люди, которым он благодарен, «Атлетико» и фанаты «Матрасников», в глазах которых он превратится в нежить, если перейдет в стан принципиального соперника. Этот трансфер никогда не состоится. Но если…

Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия)

Еще один вариант со звездой на острие атаки, причем Кейн сейчас точно котируется выше, чем тот же Левандовски, а уж Бензема он заткнет за пояс с закрытыми глазами. И связка с Бэйлом может получиться магическая: парочка британцев легко найдет общий язык на футбольном поле, а у Гарета пропадет желание сменить обстановку, если ему пообещают игровую практику и предоставят Харри в качестве партнера по атаке. Речь пойдет о больших деньгах, Даниэл Леви не продешевит, но у Переса есть опыт переговоров с хитрым боссом «Тоттенхэма», а игроки из «Шпор» приживаются в Мадриде: Бэйл играет уже пять лет, Модрич – шесть.

Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

Египтянин взорвал АПЛ в прошедшем сезоне, показав невероятную по результату и содержанию индивидуальную игру. С аналогичной интенсивностью и при меньшем сопротивлении в чемпионате Испании он может забить не 44 гола, а гораздо больше. Но тут, естественно, возникают опасения из-за того, что Мохамед резко стал звездой в возрасте 25 лет. А что если это сиюминутный всплеск?

Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция)

У 19-летнего новоиспеченного чемпиона мира есть все шансы в ближайшее время стать главным футболистом в мировом футболе, и понятно, что «Реал» хочет Мбаппе. Вот только Килиан утверждает, что никуда не уйдет из ПСЖ, а сам клуб отметает даже малейшую возможность его продажи, что немудрено: «Пари Сен-Жермен» понимает, что такой бриллиант не заменить никакими деньгами. Но именно в этом и смысл. Еще один невозможный трансфер, еще один большой вызов для Переса.

Неймар (ПСЖ; Бразилия)

Только прошлым летом ушел из «Барселоны» за сумасшедшие деньги, а теперь может вернуться в Испанию, но уже в состав «Реала». Шпилька главному конкуренту – плюсик. Да и подписание Неймара, насколько бы нереальным оно ни выглядело, в действительно гораздо реальнее, чем приобретение того же Мбаппе. ПСЖ может отпустить капризного бразильца за огромные деньги, чтобы расплатиться с долгами и строить команду исключительно вокруг Килиана.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Ну а это совершенная фантастика, абсурд и вообще «зачем „Соккер“ пишет такие глупости?» Даже Перес говорит, что попытался бы приобрести Месси раньше, но сейчас Лео слишком глубоко пустил корни в «Барселоне». Ну и что? Просто представьте, насколько высоко на лоб вылезут ваши глаза, если такая дикость несмотря ни на что состоится. Это единственный трансфер, который сможет затмить переход Роналду из «Реала» в «Ювентус».

«Реал» останется без побед. Но Перес не паникует