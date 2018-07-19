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Новые и потрясающие. 10 бомбических игроков для «Реала»

19 июля 2018, 22:22

Флорентино Перес после ухода Криштиану Роналду пообещал, что «Реал» усилится «новыми и потрясающими» игроками. «Соккер.ру» вычисляет, какими именно.

Не разучился ли «Реал» проворачивать безумные сделки или Флорентино Перес уже не тот? Помните начало века, как взрывали медийное пространство и мозг переходы Фигу, Зидана, Бекхэма, Роналдо? А трансферы Кака и Криштиану Роналду вскоре после второго появления Переса в президентском кресле? Те трансферы вызывали ощущение волшебства, никто не был способен на такое, кроме «Реала», но магические успехи «сливочных» на трансферном рынке привалило торжественными переходами Погба, Неймара и Мбаппе. Нынешнее лето покажет, готов ли мадридский гранд вновь облачиться в мантию короля трансферного рынка, поэтому в списке ниже рассмотрим даже невозможные, несбыточные варианты. Но чтобы купить «потрясающих» игроков, нужно действовать смело, нестандартно и забыть об ограничениях.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Левандовски не собирается провести в Бундеслиге всю карьеру, а Перес расписывал поляку условия контракта на дорогой салфетке еще несколько лет назад, когда Роберт оформил покер в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов за дортмундскую «Боруссию». Наличие Роналду долгие годы смещало атакующий акцент «Мадрида» на левую бровку, а самостоятельного нападающего экстра-класса на «Сантьяго Бернабеу» не видели со времен Рауля, Роналдо и ван Нистелроя. Правда, Левандовски провалил чемпионат мира, так что он сейчас не на вершине хайпа.

Мауро Икарди («Интер»; Аргентина)

Икарди и вовсе не ездил на чемпионат мира, как утверждают злые языки, по милости Лионеля Месси, но мы свечку над головой составителей заявки сборной Аргентины не держали, поэтому тему возможного соперничества Мауро с Лео в Примере пока не разгоняем. Если Перес решит, что Икарди – его цель №1, то через пару дней аргентинский форвард облачится в «сливочную» футболку, но по его кандидатуре есть ряд обоснованных сомнений. Хотя определенное зондирование почвы имело место.

Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина)

Дибала молод и невероятно талантлив, в «Ювентусе» он часть системы, а «Мадрид» больше приветствует индивидуальную игру и может превратить его в суперзвезду. Кроме того, трансфер Пауло – это возможность показать зубы, напомнить о своей репутации. Общее мнение сейчас таково, что «Юве» красиво и почти за бесценок по меркам сегодняшнего рынка увел у «Реала» Криштиану Роналду, и если в ответ «сливочные» придут по душу Дибалы и увезут его в Мадрид, то последнее слово в этом диалоге за собой оставит Флорентино Перес.

Эден Азар («Челси»; Бельгия)

В вопросе приобретения Азара «Мадриду» требуется всего лишь настойчивость. Эден практически прямо говорит, что у «Реала» все карты в руках: нужно лишь договориться с «Челси», с ним проблем не будет. Из этого следует сделать вывод, что бельгиец уже играл бы на «Сантьяго Бернабеу» или был на пути в Мадрид, имей Флорентино Перес уверенность, что «Реалу» нужен именно Азар. Вероятно, Эден не первый в списке трансферных целей, о самых лакомых кусочках – дальше.

Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция)

Невозможно. Исключено. Без вариантов. Да-да! Но именно такой трансфер и нужен «Реалу» - изначально немыслимый. Кроме того, потенциальная сделка по Гризманну попадает в плоскость замеров величинами эго с «Барселоной», а Пересу, в чьем арсенале 400 честных и относительно честных способов выкручивания рук своим оппонентам на переговорах, нравятся такие истории. Представляете, Антуан отказал «Барсе», а потом вдруг переходит в «Реал» и называет его величайшим клубом планеты. Нет, этого точно не будет, потому что Гризманн – слишком честный и искренний парень, ему дороги люди, которым он благодарен, «Атлетико» и фанаты «Матрасников», в глазах которых он превратится в нежить, если перейдет в стан принципиального соперника. Этот трансфер никогда не состоится. Но если…

Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия)

Еще один вариант со звездой на острие атаки, причем Кейн сейчас точно котируется выше, чем тот же Левандовски, а уж Бензема он заткнет за пояс с закрытыми глазами. И связка с Бэйлом может получиться магическая: парочка британцев легко найдет общий язык на футбольном поле, а у Гарета пропадет желание сменить обстановку, если ему пообещают игровую практику и предоставят Харри в качестве партнера по атаке. Речь пойдет о больших деньгах, Даниэл Леви не продешевит, но у Переса есть опыт переговоров с хитрым боссом «Тоттенхэма», а игроки из «Шпор» приживаются в Мадриде: Бэйл играет уже пять лет, Модрич – шесть.

Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

Египтянин взорвал АПЛ в прошедшем сезоне, показав невероятную по результату и содержанию индивидуальную игру. С аналогичной интенсивностью и при меньшем сопротивлении в чемпионате Испании он может забить не 44 гола, а гораздо больше. Но тут, естественно, возникают опасения из-за того, что Мохамед резко стал звездой в возрасте 25 лет. А что если это сиюминутный всплеск?

Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция)

У 19-летнего новоиспеченного чемпиона мира есть все шансы в ближайшее время стать главным футболистом в мировом футболе, и понятно, что «Реал» хочет Мбаппе. Вот только Килиан утверждает, что никуда не уйдет из ПСЖ, а сам клуб отметает даже малейшую возможность его продажи, что немудрено: «Пари Сен-Жермен» понимает, что такой бриллиант не заменить никакими деньгами. Но именно в этом и смысл. Еще один невозможный трансфер, еще один большой вызов для Переса.

Неймар (ПСЖ; Бразилия)

Только прошлым летом ушел из «Барселоны» за сумасшедшие деньги, а теперь может вернуться в Испанию, но уже в состав «Реала». Шпилька главному конкуренту – плюсик. Да и подписание Неймара, насколько бы нереальным оно ни выглядело, в действительно гораздо реальнее, чем приобретение того же Мбаппе. ПСЖ может отпустить капризного бразильца за огромные деньги, чтобы расплатиться с долгами и строить команду исключительно вокруг Килиана.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Ну а это совершенная фантастика, абсурд и вообще «зачем „Соккер“ пишет такие глупости?» Даже Перес говорит, что попытался бы приобрести Месси раньше, но сейчас Лео слишком глубоко пустил корни в «Барселоне». Ну и что? Просто представьте, насколько высоко на лоб вылезут ваши глаза, если такая дикость несмотря ни на что состоится. Это единственный трансфер, который сможет затмить переход Роналду из «Реала» в «Ювентус».

«Реал» останется без побед. Но Перес не паникует

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Все комментарии
борька
борька
14 августа в 07:31
А про наших ни слова, Дзюба,Смолов,Кокорин,Головин и еще десятка два имен и фамилий!
Фата лист
Фата лист
20 июля в 21:40
ProTest_85:
Зачем Де Брюйне? При живом Иско и Асенсио. А Коутиньо - да, вариант интересный.
Иско и Асенсио уступают бельгийцу в чтении игры.
Red_team
Red_team
20 июля в 16:45
В футбольный менеджер переиграли? Кроме Левы, Икарди, Дибалы и Азара(только из-за его желания) остальных нереально купить, ну кроме если лямов по 300-400 платить, но на такое и маразматик Перес вряд ли пойдет
cevin cigan
cevin cigan
20 июля в 13:56
Мбапе был бы идеальным вариантом(ну а так,если совсем-то Азар)
-Inquisitor-
-Inquisitor-
20 июля в 12:59
Месси чаще чем кто-либо за все времена втыкал сливочным девицам, поэтому как порядочный человек обязан на них жениться без всяких трансферов, но поскольку Святая Церковь запрещает многоженство, то пусть остаётся в Барсе. А за надругательство над столичными дамами Папа выпишет ему индульгенцию...
beloff
beloff
20 июля в 12:20
Крайний игрок это разрыв шаблонов всех местных глоров. Месси , Роналду, Реал, Барса все смешалось бы.
ProTest_85
ProTest_85
20 июля в 11:15
Фата лист:
Бомбически было бы подписать Де Брюйне! Забрать лидера команды у шейхов из МС - очень интересно. Купить Коутиньо, чтобы насолить Барсе, это конечно не так круто, как Фигу или Месси, но тоже щелчок. Дели Алли у шпор взять, раз уж игроки Тоттенхэма приживаются в команде. Подписать Лукаку, а самым бомбическим будет взять в аренду КриРо до конца сезона, вот это будет многоходовочка!
Зачем Де Брюйне? При живом Иско и Асенсио. А Коутиньо - да, вариант интересный.
Gelious
Gelious
20 июля в 11:12
ballak144:
Ещё бы дописал кого-нибудь, чего мелочиться. Футбольный менеджер не отпускает?
Так это ж Реал и Перес. Они и эпичнее сделки проворачивали. Не просто ж так аж 2 Галактикос было.
Gelious
Gelious
20 июля в 10:41
"потому что Гризманн – слишком честный и искренний парень" - и тут мы дружно все посмеялись.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
20 июля в 10:38
куртуа и азар достаточно и 4 лиги чемпион наш
Фата лист
Фата лист
20 июля в 10:11
Бомбически было бы подписать Де Брюйне! Забрать лидера команды у шейхов из МС - очень интересно. Купить Коутиньо, чтобы насолить Барсе, это конечно не так круто, как Фигу или Месси, но тоже щелчок. Дели Алли у шпор взять, раз уж игроки Тоттенхэма приживаются в команде. Подписать Лукаку, а самым бомбическим будет взять в аренду КриРо до конца сезона, вот это будет многоходовочка!
eleven LC
eleven LC
20 июля в 10:08
Наиболее реальным видится переход Азара,остальные врядли!
Мбаппе слишком ценен и его не продадут даже за миллиард,хотя Реалу он бы подошёл идеально!
А теперь не много фантастики,давайте представим что Месси перешёл в Реал,представили? Ну и кому это надо?
Лео Месси гений,но он пешеход,а один из составляющих стиля игры Реала это быстрые контратаки,и Месси в Реале даже теоретически лишний,пусть в барсе пешком ходит,хотя стоит признать он это делает лучше всех в мире!
orbit22rus
orbit22rus
20 июля в 09:51
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    20 июля в 09:49
    А я бы на месте Переса купил Месси. Сделал бы лавочником, но на каждой домашней игре заставлял бы перед матчем выходить на поле и кланяться трибунам Бернабеу.
    Bekelman55
    Bekelman55
    20 июля в 09:02
    Левандовски не надо
    andre_can
    andre_can
    20 июля в 08:03
    про Дзюбиньо то забыли ;)
    амурец
    амурец
    20 июля в 02:52
    Гризман, Икарди, Азар, Мбаппе, Дибала, Салах, кто то из них просто здорово, Неймар конечно да, но в последнее время что то стал чаще валятся на поле чем играть, Кейн, Левандовски не уверен, что приживутся, Месси просто смешно из тепличных условий Барселоны он во первых сам никуда не уйдёт, да и для хороших клубов он просто обуза
    ballak144
    ballak144
    20 июля в 02:41
    Ещё бы дописал кого-нибудь, чего мелочиться. Футбольный менеджер не отпускает?
    gentlewolf
    gentlewolf
    20 июля в 00:26
    Азар. То что надо.Налево.
    Бензема и Бейла поменять на Салаха или Икарди.
    И Погба, кстати давно пора.

    Конечно Мбаппе вообще было бы космос, но Иско и Асенсио...
    MALOVAR
    MALOVAR
    19 июля в 23:49
    Мбаппе и Гризман
    ProTest_85
    ProTest_85
    19 июля в 22:53
    Ну что, по порядку:
    1) Левандовски - абсолютно бездарно провел ЧМ, хотя в отборочном цикле был лучшим голеадором. Да и в бундеслиге 2 раза подряд - тоже в списке лучших. Однако - не надежно
    2) Икарди - одобрямс. Парень здорово играет в Серии А, почему бы и в Ла-Лиге себя не попробовать?
    3) Дибала - он же все-таки атакующий пз? В Реале на эту позицию итак есть и Иско, и Асенсио, да и Модрич с Кроосом могут поиграть на этой позиции. Выбросить деньги? Вряд ли
    4) Эден Азар - пожалуй лучшая замена старой кристине. Отличный дублер и плеймейкер, пожалуй один из лучших в мире. Полный одобрямс.
    5) Гризманн, даже в том же Fifa 18, поди играя за Реал купи его у Атлетико. 85% что выкусишь. Хотя, Перес в свое время смог выкупить Фигу у Барсы?
    6) Харри Кейн - Левандовски английской сборки. Сомнительно.
    7) Салах - скоростной и техничный форвард. Интересный вариант.
    8) Мбаппе - молодой скоростной и техничный форвард, который может заиграть на любой атакующей позиции. Полный одобрямс.
    9) Неймар - было бы интересно, если бы он меньше лежал на поле. Дайвер - достойный кристины.
    10) Месси - и на кой ляд Пересу - бездарный, хныкающий гномик, под которого ещё должна вся команда подстраиваться?
    Ron09
    Ron09
    19 июля в 22:43
    Как приятно что авторы сайта описывают Реал со всех сторон... предложения делают
    Видимо кроме этого не чего писать.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    19 июля в 22:43
    Реалу нужен неймар
    kanuni
    kanuni
    19 июля в 22:38
    Месси,Левандовски,Кейн даром не нужны.
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