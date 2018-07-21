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Играют так, как в ФНЛ. ЦСКА ожидает жесткий сезон

21 июля 2018, 16:00

Девять из одиннадцати игроков основы «армейцев» прошлого сезона могут покинуть клуб летом. «Соккер.ру» понимает, почему Гинер озадачен.

ЦСКА теряет 80 % основного состава

Евгений Леннорович в трудном положении – использовал такую фразу, комментируя будущее братьев Березуцких в команде. Как и Игнашевич, его коллеги не хотят продолжать карьеру и планируют ее завершить этим летом. На сборах братьев нет. Но даже если возрастные защитники чудом окажутся в заявке в последнюю секунду, разве это заметно изменит ситуацию?

Натхо, Муса, Вернблум и Игнашевич уже покинули ЦСКА. Головин одной ногой в «Монако», второй – в «Челси», а третьей ноги для москвичей у него нет. Акинфеев получит предложение от различных клубов из топ-5, где нужны опытные и битые жизнью вратари. Если Игорь после ЧМ захочет испытать новые эмоции в крупной лиге, например, в Серии А, где ценят ветеранов – уедет.

Пусть вероятность потерь Дзагоева и Акинфеева привычно низкая, по Фернандесу будут ждать и дождутся серьезных предложений. Бразильский россиянин понимает, что для него это идеальный момент, чтобы уйти в приличный западный клуб. Вряд ли стоит упускать возможность. Тем более у ЦСКА будет совершенно другой состав, и даже тактика изменится, то есть Фернандес может не узнать команду, из которой уехал в сборную России.

А поскольку переход Витиньо во «Фламенго» публично комментирует их вице-президент – прямо говорит, что готовы подписать форварда, который и сам хочет уехать в Бразилию из Москвы, то фактически из прошлогоднего состава Ганчаренко могут остаться только Акинфеев, Дзагоев и Щенников. Хотя даже российским ветеранам поступают предложения после ЧМ. Потеряли почти весь состав, а Суперкубок против «Локомотива» 27 июля!

«Эффект домино» невозможно отменить

Акинфеев – патриот ЦСКА, никогда особо не рассуждал на тему ухода. А вот Дзагоев всегда говорил о желании себя испытать, но постоянно мешали травмы. Повреждения выбивали Алана из основы «армейцев» все эти годы, а Щенников не так давно пережил обидную и сложную травму. Фактически получается, что у Ганчаренко, с которым накануне продлили контракт, остался один вечный игрок основы - Акинфеев.

Конечно, Гинер вдруг может изменить политику, заплатить много денег за Мусу – тогда Ахмед вернется в Москву. Но нигерийский форвард понимает, что одно дело рубиться рядом с Фернандесом, Витиньо, Вернблумом, Натхо, Головиным, Игнашевичем и братьями Березуцкими, а другое – попасть в совершенно новую молодую команду, из которой уберут девять десятых опыта. Даже если братья Березуцкие останутся, а Гинер хитро сорвет переговоры по Фернандесу, что умеет, не маловато ли взрослых игроков на балансе?

Трудно убедить качественных футболистов идти в клуб, с которым не по пути Натхо. Сейчас, с учетом что у «армейцев» не самые большие зарплаты РПЛ – вернее, самые маленькие среди клубов-фаворитов, ЦСКА может предложить новичкам только группу Лиги чемпионов, из которой в плей-офф не выходили давно, и работу с грамотным Ганчаренко, а ему после этого лета никто из его коллег не позавидует. На ходу собирает новую команду.

Несыгранный ЦСКА смотрится как клуб ФНЛ

Никому не нужно объяснять разницу между Набабкиным в роли правого защитника и Фернандесом? Тошича тоже давно нет в заявке, чтобы компенсировать слабую игру Кирилла в атаке ярко выраженным вингером. В обороне количественно тяжело набрать троих сильных центральных защитников, невзирая на новичков. Так что на контрольный матч против «Енисея» Ганчаренко выбрал схему «4-4-2».

Так действовали и против «Бешикташа», когда обыграли турецкую команду Вагнера Лава со счетом 4:1. Оба раза молодые ребята на поле старались. Но даже против состава новичка РПЛ «Енисея» новый ЦСКА не был фаворитом по игре и ее качеству. Стандарты у своих и чужих ворот – минус, не сыгранные защитники, много ошибок – еще два минуса. Атаки флангами слабые, плохая поддержка крайних беков от группы атаки. Опорная зона – ужасно, не хватает веса и мощи. Между линиями большие каньоны.

Молодым игрокам ЦСКА не хватает не только опыта, но и класса. У них подход ФНЛ – старательно дерутся, но оставляют столько зон, что первый же серьезный соперник таких «армейцев» разорвет на классе. Причем Набабкин в качестве правого защитника еще ничего, а вот опорная зона без Натхо и Вернблума смотрится бледно, хотя Бистрович персонально неплох. Но израильтянин и швед ошибались, а теперь даже ошибаться некому!

Без Головина нет связи между линиями, Витиньо никто не понимает из молодых – выбирает слишком сложные решения. Добавьте, что теперь между резервистами и основными в ЦСКА нет разницы – и те, и другие необстрелянные, молодые и рвением стараются компенсировать глупые ошибки, и не увидите команду для ЛЧ. Это как выпускать молодежный состав или резерв в таком рода турнире. Ганчаренко так когда-то поступил с БАТЭ, но тут совершенно другая история.

Прогресса молодых вряд ли хватит на год

Без трансферов в достаточном количестве ЦСКА рискует упасть в таблице. Обкатка молодых ребят в группе ЛЧ не факт, что завершится их триумфом, как и в московских дерби или в матчах против «Зенита». Ведь это не вариант МЮ и «птенцов Ферги». Когда-то легендарный защитник «Ливерпуля» Хансен заявил, что нельзя с детьми что-либо выиграть, комментируя состав МЮ со Скоулзом, Бекхэмом, Баттом и Невиллом.  

Алан ошибся, тот МЮ в итоге стал легендарным. Но полагался не только на молодежь! У ЦСКА нет за спиной ни толпы из юных звезд для сборной России, ни опытной подстраховки. Уникальная ситуация – за неделю до старта сезона на сборах наигрывают команду, из которой в основе ЦСКА должно быть три человека – Магнуссон, Щенников и Витиньо. Остальные пока «сырые» и «зеленые», что заметно даже по матчам без пиковых нагрузок.

На эмоциях таким молодежным составом можно выиграть парочку матчей, но критический характер ошибок, которые допускают абсолютно во всех фазах игры, словно действия Помазуна при пенальти. Юный вратарь показал сопернику, куда бить – Обрадович послушался, но Илья не смог потащить удар, отразив мяч в сетку ворот. В результате «Енисей» забрал ничью, а разведчики «Локомотива» и других клубов, смотревшие поединок, сделали для себя выводы.

Молодой ЦСКА никого в РПЛ не испугает

Без привычной тройки защиты, травмированного Васина, Вернблума, Натхо, Фернандеса, Головина и Мусы прошлогоднего ЦСКА больше нет. Но и нового тоже нет, что Ганчаренко прекрасно понимает! Много лет соперники знали, что «армейцы» - опытный и сложный соперник, умеющий терпеть, держать мяч, примитивно и эффективно выходить в атаку за счет передач защитников, работать флангами, создавать голы из ничего.

Новую команду даже «Енисей» не боялся. Поскольку ни у кого из конкурентов таких потерь нет – разве что «Зенит» здорово изменится, но не вынужденно и не за счет введения в основу молодежи, можно честно признать – даже в ЦСКА не знают, как сложится сезон. Представят другую команду по тактике и смыслу, и она начнет искать свой футбол в боях. Ставка на эффект неожиданности – соперники не готовы к таким «армейцам», прогресс молодежи и опыт редких ветеранов, которые останутся.

Но если Фернандес, Дзагоев, Витиньо и Акинфеев пожелают уйти, из прошлогодней основы останется только Щенников. Уникальный случай, команда попала в Лигу чемпионов, через шесть дней разыграет трофей – Суперкубок России, а на поле в основном новички и молодежь без опыта. С другой стороны, против «Бешикташа» и «Енисея» смотрелись живенько, пусть и отрезками, как подобает клубам ФНЛ или молодежных составам.

Будем верить, у ЦСКА много жизней, как у кошки? Если окажется, что Чернов, Магнуссон, Ефремов, Кучаев, Бистрович, Хосонов и Чалов – будущие большие звезды РПЛ, готовые до весны 2019 года побеждать чаще более опытных коллективов – признаем, что из команды, играющей на сборах как клуб ФНЛ, выросли чемпионы. Приятно, если молодежь себя покажет. Но разве в самом ЦСКА в это верят? Неужели серьезные конкуренты допустят, чтобы юные и дерзкие их обошли?

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OLESOCC
OLESOCC
27 июля в 08:58
Дырофеев всё потащит!.
Vlad Akimov
Vlad Akimov
26 июля в 03:39
КАМЮ:
За Кутепова, вам надо Игнаша благодарить. Научил Серёга на нашу голову конкурента. Причём главное достижение Илюхи (я считаю) , обретение уверенности. А самым обводимым на ЧМе оказался Зобнин. Не знаю, что героического он совершил. Передач ближнему и назад, иногда поперёк. Но очень часто неудобоваримые, лишь бы отфутболить.Ещё раз скажу - это моё мнение, следил за его игрой внимательно. Для сравнения - игра Денисова в Локо или нашего Понтуса. Что бы ты сильно не спорил и не обижался, скажу, что Головин тоже не показал всего.
По поводу Кутепова согласен, Игнаш многому научил. А по Зобнину нет. Он отлично отработал на ЧМ.
Vlad Akimov
Vlad Akimov
26 июля в 03:35
Scuderia Ferrari:
Всё это десятилетие ЦСКА хоронят. Уходил Думбия - говорили, ЦСКА развалится, теряет лидеров. Уходил Муса - ЦСКА развалится. Хотя каких игроков в ЦСКА выращивают, показали еврокубки 2017-18 и ЧМ-2018.
Просто никогда не теряли столько игроков в межсезонье
борька
борька
25 июля в 18:22
В десятке будут железно, это в нашем супер чемпионате.Ф
самуил кац 1
самуил кац 1
24 июля в 13:37
Scuderia Ferrari:
Всё это десятилетие ЦСКА хоронят. Уходил Думбия - говорили, ЦСКА развалится, теряет лидеров. Уходил Муса - ЦСКА развалится. Хотя каких игроков в ЦСКА выращивают, показали еврокубки 2017-18 и ЧМ-2018.
А что показали еврокубки и прочая-прочая ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
23 июля в 16:35
"Акинфеев получит предложение от различных клубов из топ-5" - как просто!)) Сначала нужно получить хотя бы одно))

"Бразильский россиянин понимает, что для него это идеальный момент, чтобы уйти в приличный западный клуб".
Откуда автору знать, что понимает Марио и чего он хочет? Надо ли ему искать себе приключений?

"переход Витиньо во «Фламенго» публично комментирует их вице-президент"
Мало ли что он там комментирует! На момент написания статьи уже достоверно известно, что Витиньо летом никуда не уйдет. ЦСКА им отказал. Автору нужно тщательнее изучать материал.

"Гинер вдруг может изменить политику, заплатить много денег за Мусу"
Как будто дело тут в какой-то "политике"!))) У Гинера нет 40 млн на покупку Мусы, а если бы и были, он нашел бы им более разумное применение.

Далее. Никаких реальных переговоров по Фернандесу не ведется, потому что за него запросили 25 млн., при том, что Фернандес крайний защитник и тоже никогда не играл в Европе. Валенсия сразу отвалилась, а про Интер дальше слухов дело и не шло.
И наконец, раз уж автор окончательно "продал" Головина то ли в Челси, то ли в Монако, то должен понимать, что на эти деньги (а это не менее 30-35 млн евро) несложно найти качественного игрока в центр поля, да еще и нападающего прикупить. Прямая путевка в ЛЧ и статус команды как продающей в Европу талантливых игроков тоже сыграют свою роль. А с учетом того, что как я говорил, и Марио и Витиньо и Акинфеев остаются, а скоро восстановится и Васин, а потом и Кучаев, то команда получается хоть и молодая, но вполне боеспособная! Гончаренко не с такими задачами справлялся! Претендовать на медали в первый сезон им конечно будет сложно, но за еврокубки они поборются. А что с Енисеем скатали ничейку, так это уже команда из РФПЛ, да и играли простой товарняк не оптимальным составом.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
23 июля в 12:26
А нам до фонаря,,,,,,
Это мы знаем, что на строительство КОМАНДЫ нужно 2-3 года!А некоторым 16 лет понадобилось!
И мы ждем и верим в Команду!
Мы Великая Команла!
ЦСКА Чемпион!!!!
112910415
112910415
23 июля в 09:07
они справятся, полагаю
Башмакоса
Башмакоса
23 июля в 02:59
Им бы лучше сейчас в ЛЕ играть. Боязно за результаты в ЛЧ....
Денис Палкин
Денис Палкин
22 июля в 23:14
Понятно в каждом абзаце основные игроки ЦСКА прошлого сезона, очень информативно.
scikuni
scikuni
22 июля в 16:50
не гинер же ушел, это он самый главный игрок, пусть и в судейских
Petr Makovenko
Petr Makovenko
22 июля в 15:42
не надо так уныло...
за год или два команда станет на ноги!!!!
ЦСКА Чемпион!!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
22 июля в 15:25
Евгений Сибель:
Каждый год нас хоронят, но мы продолжаем всех драть
Собаки лают, караван идет!
КАМЮ
КАМЮ
22 июля в 15:11
MALOVAR:
четно скажу ,не знаю ,говорю то что видел сам ,Кутя унизил испанцев
За Кутепова, вам надо Игнаша благодарить. Научил Серёга на нашу голову конкурента.
Причём главное достижение Илюхи (я считаю) , обретение уверенности.
А самым обводимым на ЧМе оказался Зобнин.
Не знаю, что героического он совершил.
Передач ближнему и назад, иногда поперёк. Но очень часто неудобоваримые, лишь бы
отфутболить.Ещё раз скажу - это моё мнение, следил за его игрой внимательно.
Для сравнения - игра Денисова в Локо или нашего Понтуса.
Что бы ты сильно не спорил и не обижался, скажу, что Головин тоже не показал всего.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
22 июля в 14:58
Ничего не напоминает? Не дословно, но близко к тексту: "Шеф, всё пропало! Всё пропало!!! Клиенту гипс снимают!!!!!!!..."
КБ-аффтар уже всех "армейских" распродал (хотя более или менее конкретные разговоры были только о Головине), делает глубокосмысленные и далеко идущие выводы из игры молодняка с боевитым первым составом Енисея, между делом помянув победу того же молодняка над одним из сильнейших клубов Турции...
Ребята, вы ЦСКА из года в год хороните, а он, коняка, так и нек подыхает... =D -D
Речи нет, сезон будет сложнейший за долгое время, но ЦСКА - это ЦСКА, и в очередной раз утрёт нос "похоронникам" из Тарасовки...
ОлегаТэ
ОлегаТэ
22 июля в 13:19
Трудно убедить качественных футболистов идти в клуб, с которым не по пути Натхо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1059112
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Натхо для автора системообразующий игрок. К доктору...
KR AR
KR AR
22 июля в 09:06
Опять хоронят раньше времени. Ни чему жизнь не учит. Это ж ЦСКА!
papic337
papic337
22 июля в 08:48
На этот сезон для ЦСКА будет лозунг: "Здравствуй ФНЛ!"
bratskij
bratskij
22 июля в 08:43
Время покажет, что тут языками трясти как бабы.
MALOVAR
MALOVAR
21 июля в 23:58
четно скажу ,не знаю ,говорю то что видел сам ,Кутя унизил испанцев
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
21 июля в 23:57
Фернандес мечтает перейти в приличный европейский клуб. Выходит до этого он прозябал на помойке, коим является ЦСКА. После того, как в ЦСКА пришёл рецидивист, дважды судимый за крупные хищения Гинер и вдобавок он фактически возглавил РФС,наш футбол начал стагнировать. Не стесняясь наши специалисты, только и говорят о том, что мы не футбольная страна и нашим игрокам надо играть в Европе. И кто же довёл до такого состояния наш футбол? Естественно криминал, который возглавил российский футбол, после того как потекли миллиарды бюджетных денег.Правительству необходимо прекратить всякое финансирование профессиональных клубов, а все средства направить на развитие детского футбола.
isamsn
isamsn
21 июля в 23:10
Авторские фантазии на заданную тему... Весной 19 будем анализировать!!!
КАМЮ
КАМЮ
21 июля в 21:11
Да-а! Расстроил троллей Гинер.
"Пенсионеров" в защите теперь нет, "грубиян и костолом" уехал. Если ещё вдруг и "рекордсмен" за бугор переберётся - для них смысл жизни на соккере померкнет
КАМЮ
КАМЮ
21 июля в 20:59
MALOVAR:
я о фактах
Напомни мне пож, факт - кто на ЧМе оказался самым обводимым игроком? По статистике
КАМЮ
КАМЮ
21 июля в 20:56
Владимир_Спартак:
Согласен, но пример того же Спартака 90 годов. Тоже всем все доказал, а потом? Я желаю Вам конечно бестрее пройти этот этап и не наступать на наши грабли. Без сарказма пишу.
А сейчас всё больше на виду другие примеры - Амкар, Тосно, Кубань, Анжи, Кр.Советов, Ростов, Томь, теперь Факел - желание местных князьков посидеть на вершине (хоть чуть-чуть) . Жизнь не по средствам, а потом судебные разбирательства и слёзные письма царю-батюшке с просьбой спасти и защитить.
ЦСКА уже давно бюджетный клуб (сколь потопал - столь и полопал)
MALOVAR
MALOVAR
21 июля в 20:52
я о фактах
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 июля в 20:46
Согласен, но пример того же Спартака 90 годов. Тоже всем все доказал, а потом? Я желаю Вам конечно бестрее пройти этот этап и не наступать на наши грабли. Без сарказма пишу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 июля в 20:42
Ну это ты загнул про судьбу..... Посмотрим и наш чемпионат, и Европу. По составу Спартак сейчас сильнее всех выглядит. А вот получиться ли команду создать посмотрим.
Don trambon
Don trambon
21 июля в 20:38
Писали бы про предыдущих чемпиенов. Кб отскакивали как могли в итоге 7-0, паровозы худшие по забитым мячам и порваны Атлетико. Злопыхатели фиговы
КАМЮ
КАМЮ
21 июля в 20:38
Владимир_Спартак:
Да ты знаешь искренне, не искренне а терять сильные Российские клубы не хотелось бы. Пример Динамо, Торпедо. А ведь когда были достойные клубы. Ведь, чем больше сильных команд в чемпионате, тем интереснее и нам БОЛЕЛАМ. Так, что ты зря в мой адрес пылишь.
И всё же не стоит всех под одну гребёнку.
Торпедовского Тукманова, динамовских непонятно кого и, Гинера, который уже всё всем доказал.
Допускаю, что этот сезон будет тяжелее, чем прежние. Допускаю, что чуть ниже (хотя и не факт) место займём.
Такие перезагрузки иногда случаются - главное, чтобы это не стало перманентным состоянием, как у некоторых.
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