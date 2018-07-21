Играют так, как в ФНЛ. ЦСКА ожидает жесткий сезон

Девять из одиннадцати игроков основы «армейцев» прошлого сезона могут покинуть клуб летом. «Соккер.ру» понимает, почему Гинер озадачен.

ЦСКА теряет 80 % основного состава

Евгений Леннорович в трудном положении – использовал такую фразу, комментируя будущее братьев Березуцких в команде. Как и Игнашевич, его коллеги не хотят продолжать карьеру и планируют ее завершить этим летом. На сборах братьев нет. Но даже если возрастные защитники чудом окажутся в заявке в последнюю секунду, разве это заметно изменит ситуацию?

Натхо, Муса, Вернблум и Игнашевич уже покинули ЦСКА. Головин одной ногой в «Монако», второй – в «Челси», а третьей ноги для москвичей у него нет. Акинфеев получит предложение от различных клубов из топ-5, где нужны опытные и битые жизнью вратари. Если Игорь после ЧМ захочет испытать новые эмоции в крупной лиге, например, в Серии А, где ценят ветеранов – уедет.

Пусть вероятность потерь Дзагоева и Акинфеева привычно низкая, по Фернандесу будут ждать и дождутся серьезных предложений. Бразильский россиянин понимает, что для него это идеальный момент, чтобы уйти в приличный западный клуб. Вряд ли стоит упускать возможность. Тем более у ЦСКА будет совершенно другой состав, и даже тактика изменится, то есть Фернандес может не узнать команду, из которой уехал в сборную России.

А поскольку переход Витиньо во «Фламенго» публично комментирует их вице-президент – прямо говорит, что готовы подписать форварда, который и сам хочет уехать в Бразилию из Москвы, то фактически из прошлогоднего состава Ганчаренко могут остаться только Акинфеев, Дзагоев и Щенников. Хотя даже российским ветеранам поступают предложения после ЧМ. Потеряли почти весь состав, а Суперкубок против «Локомотива» 27 июля!

«Эффект домино» невозможно отменить

Акинфеев – патриот ЦСКА, никогда особо не рассуждал на тему ухода. А вот Дзагоев всегда говорил о желании себя испытать, но постоянно мешали травмы. Повреждения выбивали Алана из основы «армейцев» все эти годы, а Щенников не так давно пережил обидную и сложную травму. Фактически получается, что у Ганчаренко, с которым накануне продлили контракт, остался один вечный игрок основы - Акинфеев.

Конечно, Гинер вдруг может изменить политику, заплатить много денег за Мусу – тогда Ахмед вернется в Москву. Но нигерийский форвард понимает, что одно дело рубиться рядом с Фернандесом, Витиньо, Вернблумом, Натхо, Головиным, Игнашевичем и братьями Березуцкими, а другое – попасть в совершенно новую молодую команду, из которой уберут девять десятых опыта. Даже если братья Березуцкие останутся, а Гинер хитро сорвет переговоры по Фернандесу, что умеет, не маловато ли взрослых игроков на балансе?

Трудно убедить качественных футболистов идти в клуб, с которым не по пути Натхо. Сейчас, с учетом что у «армейцев» не самые большие зарплаты РПЛ – вернее, самые маленькие среди клубов-фаворитов, ЦСКА может предложить новичкам только группу Лиги чемпионов, из которой в плей-офф не выходили давно, и работу с грамотным Ганчаренко, а ему после этого лета никто из его коллег не позавидует. На ходу собирает новую команду.

Несыгранный ЦСКА смотрится как клуб ФНЛ

Никому не нужно объяснять разницу между Набабкиным в роли правого защитника и Фернандесом? Тошича тоже давно нет в заявке, чтобы компенсировать слабую игру Кирилла в атаке ярко выраженным вингером. В обороне количественно тяжело набрать троих сильных центральных защитников, невзирая на новичков. Так что на контрольный матч против «Енисея» Ганчаренко выбрал схему «4-4-2».

Так действовали и против «Бешикташа», когда обыграли турецкую команду Вагнера Лава со счетом 4:1. Оба раза молодые ребята на поле старались. Но даже против состава новичка РПЛ «Енисея» новый ЦСКА не был фаворитом по игре и ее качеству. Стандарты у своих и чужих ворот – минус, не сыгранные защитники, много ошибок – еще два минуса. Атаки флангами слабые, плохая поддержка крайних беков от группы атаки. Опорная зона – ужасно, не хватает веса и мощи. Между линиями большие каньоны.

Молодым игрокам ЦСКА не хватает не только опыта, но и класса. У них подход ФНЛ – старательно дерутся, но оставляют столько зон, что первый же серьезный соперник таких «армейцев» разорвет на классе. Причем Набабкин в качестве правого защитника еще ничего, а вот опорная зона без Натхо и Вернблума смотрится бледно, хотя Бистрович персонально неплох. Но израильтянин и швед ошибались, а теперь даже ошибаться некому!

Без Головина нет связи между линиями, Витиньо никто не понимает из молодых – выбирает слишком сложные решения. Добавьте, что теперь между резервистами и основными в ЦСКА нет разницы – и те, и другие необстрелянные, молодые и рвением стараются компенсировать глупые ошибки, и не увидите команду для ЛЧ. Это как выпускать молодежный состав или резерв в таком рода турнире. Ганчаренко так когда-то поступил с БАТЭ, но тут совершенно другая история.

Прогресса молодых вряд ли хватит на год

Без трансферов в достаточном количестве ЦСКА рискует упасть в таблице. Обкатка молодых ребят в группе ЛЧ не факт, что завершится их триумфом, как и в московских дерби или в матчах против «Зенита». Ведь это не вариант МЮ и «птенцов Ферги». Когда-то легендарный защитник «Ливерпуля» Хансен заявил, что нельзя с детьми что-либо выиграть, комментируя состав МЮ со Скоулзом, Бекхэмом, Баттом и Невиллом.

Алан ошибся, тот МЮ в итоге стал легендарным. Но полагался не только на молодежь! У ЦСКА нет за спиной ни толпы из юных звезд для сборной России, ни опытной подстраховки. Уникальная ситуация – за неделю до старта сезона на сборах наигрывают команду, из которой в основе ЦСКА должно быть три человека – Магнуссон, Щенников и Витиньо. Остальные пока «сырые» и «зеленые», что заметно даже по матчам без пиковых нагрузок.

На эмоциях таким молодежным составом можно выиграть парочку матчей, но критический характер ошибок, которые допускают абсолютно во всех фазах игры, словно действия Помазуна при пенальти. Юный вратарь показал сопернику, куда бить – Обрадович послушался, но Илья не смог потащить удар, отразив мяч в сетку ворот. В результате «Енисей» забрал ничью, а разведчики «Локомотива» и других клубов, смотревшие поединок, сделали для себя выводы.

Молодой ЦСКА никого в РПЛ не испугает

Без привычной тройки защиты, травмированного Васина, Вернблума, Натхо, Фернандеса, Головина и Мусы прошлогоднего ЦСКА больше нет. Но и нового тоже нет, что Ганчаренко прекрасно понимает! Много лет соперники знали, что «армейцы» - опытный и сложный соперник, умеющий терпеть, держать мяч, примитивно и эффективно выходить в атаку за счет передач защитников, работать флангами, создавать голы из ничего.

Новую команду даже «Енисей» не боялся. Поскольку ни у кого из конкурентов таких потерь нет – разве что «Зенит» здорово изменится, но не вынужденно и не за счет введения в основу молодежи, можно честно признать – даже в ЦСКА не знают, как сложится сезон. Представят другую команду по тактике и смыслу, и она начнет искать свой футбол в боях. Ставка на эффект неожиданности – соперники не готовы к таким «армейцам», прогресс молодежи и опыт редких ветеранов, которые останутся.

Но если Фернандес, Дзагоев, Витиньо и Акинфеев пожелают уйти, из прошлогодней основы останется только Щенников. Уникальный случай, команда попала в Лигу чемпионов, через шесть дней разыграет трофей – Суперкубок России, а на поле в основном новички и молодежь без опыта. С другой стороны, против «Бешикташа» и «Енисея» смотрелись живенько, пусть и отрезками, как подобает клубам ФНЛ или молодежных составам.

Будем верить, у ЦСКА много жизней, как у кошки? Если окажется, что Чернов, Магнуссон, Ефремов, Кучаев, Бистрович, Хосонов и Чалов – будущие большие звезды РПЛ, готовые до весны 2019 года побеждать чаще более опытных коллективов – признаем, что из команды, играющей на сборах как клуб ФНЛ, выросли чемпионы. Приятно, если молодежь себя покажет. Но разве в самом ЦСКА в это верят? Неужели серьезные конкуренты допустят, чтобы юные и дерзкие их обошли?