Березуцкие - сильнейшие братья российского футбола

Свыше одной тысячи игр, шестнадцать лет в одном клубе, полторы сотни матчей за сборную – «Соккер.ру» напоминает о ветеранах ЦСКА, завершивших карьеры игроков.

Российский футбол не может жаловаться на нехватку братьев – можно собрать даже целую полноценную сборную, поскольку появились братья Миранчуки, среди братьев Кержаковых есть вратарь, а старший в родне Калешиных стал наставником. 12 человек, полноценная команда.

Символическая сборная братьев в российском футболе:

Михаил Кержаков – Виталий Калешин, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Дмитрий Комбаров – Кирилл Комбаров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рустем Мухаметшин - Александр Кержаков, Руслан Мухаметшин.

Тренер: Евгений Калешин.

Но даже в этом составе – где с каждым годом все больше бывших футболистов, а на замене не только Габуловы и Аджинджалы, выделяются именно братья из ЦСКА. Как самые равноценные между собой и одновременно титулованные. Пускай Василий обычно котировался выше брата как игрок, разрыв в лучшие для Алексея годы был минимальным. В чем-то спокойный брат даже сильнее будет. Оба стабильно вызывались в национальную команду, хотя снова у старшего из братьев больше поединков.

Старшего всего 20 минут, конечно же, ведь они близнецы. Если бы не сломанный нос Василия, у многих были бы проблемы при идентификации братьев. Когда-то даже проводили шутливый опрос в соцсетях с фотографиями, и далеко не каждый смог правильно выбрать, где Алексей, а где Василий. Хотя Березуцкие давно на виду. Только в ЦСКА играли шестнадцать последних сезонов. Возможно, слишком долго? На этот вопрос лучше ответит Гинер, который на днях выступил с заявлением, что создал в ЦСКА такую атмосферу, что братья Березуцкие подпишут ему даже пустые листки.

Подпишут в теории, но на практике правильно не подписали… Как и предполагалось заранее, бывшие футболисты сборной – оба отказались играть на чемпионате мира даже после предложения Черчесова, завершили карьеры в тридцать шесть лет. Грамотное и своевременное решение братьев, поскольку свою миссию в ЦСКА выполнили. Даже перевыполнили, ведь не забывайте – в прошлом сезоне команда Ганчаренко сумела не пропустить и в отборе к ЛЧ, и на групповом этапе. Так что серию Акинфеева прервали, можно на отдых с чистой совестью.

Заодно выбрались в плей-офф Лиги Европы – первый для ЦСКА выход из группы за много лет, и не пустили не только «Зенит», но и «Краснодар» в Лигу чемпионов. Хотя после двадцатого тура «армейцы» занимали всего пятую строчку и могли проиграть всей четверке лидеров. Но даже с возрастными защитниками – братьями и Игнашевичем, в десяти своих последних турах в РПЛ пропустили всего пять мячей. Акинфеев собрал «сухарей», и хотя не всегда благодаря обороне – порой сам Игорь старался, у Ганчаренко получилось.

И у братьев часто получалось, особенно в чемпионате и Кубке России. Теперь Виктор Михайлович создает новую команду, и хотя Гинер явно был не прочь продлить контракты с братьями на годик, он же подчеркнул – в отличие от других клубов, его легенды не будут торчать на скамейке, получая свои миллионы за тренировки. Так что Березуцкие верно поступили и в отношении сборной, и в отношении клуба. Быть может, Василий будет немножко жалеть, что не согласился вместе с Игнашевичем зажечь на ЧМ-18?

Вряд ли – брата бросать не привык. В теории мог заменить в заявке Семенова и сыграть с Испанией вместо Граната, но ему незачем жаловаться на футбольную судьбу. Березуцкие собрали за шестнадцать сезонов на двоих 29 комплектов медалей чемпионатов России, причем у Алексея вроде как на одну медаль больше – чаще играл в 2002 году, когда ЦСКА стал вторым. Зато все золотые годы братья прошли с клубом вместе. Выиграли Кубок УЕФА – оба были в основе на финал против «Спортинга», оба брали «бронзу» на Евро-2008.

Даже когда Алексей оказывался на скамейке в клубе или сборной, оставался важной частью коллектива, а Василий еще и заводила годами, ведь постоянно шутит и часто даже смешно. У братьев хорошее чувство юмора, так что не исключено, что из них вырастут отличные эксперты или комментаторы. Конечно, не все шутки удачные – например, Березуцкий заявил Слуцкому после очередного титула с ЦСКА, что тот может открывать любые двери ногами. Леонид Викторович, бедняга, отрыл на свою голову – провал на Евро сменило увольнение из «Халл Сити».

Зато вместе со Слуцким, при котором служили моральными столбами, братья выиграли много золота. С разными тренерами собрали кучу Кубков России – по семь штук. Столько же у Игнашевича, но Сергей Николаевич выигрывал один трофей с «Локомотивом». У Василия еще и 101 матч за сборную, и это четвертый результат в истории. Выше только Игнашевич, Акинфеев и Онопко – три человека, с которыми братья годами жили и общались вместе в ЦСКА.

Пожалуй, поскольку шестнадцать лет Алексей и Василий посвятили себя одному клубу и футболу, который состоит из переездов и перелетов, а также достаточно монотонных и привычных для ветеранов тренировок, они скорее рады, что смогут немного отдохнуть, чем впали в депрессию. Решение о завершении карьеры игрока никому не дается просто, но в этом случае назрело. Братья допускали обидные ошибки, и хотя не факт, что Магнуссон с напарниками выступят успешнее, оставив Березуцких, ЦСКА не выиграл бы время.

Настала пора полностью менять центр обороны. На сборах Ганчаренко играет в два центральных, а Березуцкие теперь начнут играть важную роль в истории «армейцев» - однозначные легенды клуба в период его самых значимых и заметных успехов. Алексей и Василий начинали карьеры в команде «Торпедо-ЗИЛ», который позже станет ФК «Москвой», но они так давно и успешно выступали за ЦСКА, что стали прочно ассоциироваться с этим клубом. Если вдруг этим летом еще и Акинфеев решиться на зарубежное приключение – «армейцы» завершат эпоху.

Хотя и без двух веселых братьев, не лишенных самоиронии – большая редкость для российских футболистов, но при этом уверенных в себе и по-спортивному наглых, ЦСКА никогда не будет прежним. Березуцкие давно намекали на завершение карьеры, даже фотографировались в Уфе у пенсионного фонда. После чего в матче с командой Семака один из них допустил грубую ошибку, сыграв медленно, так что шутка зашла вдвойне:

Но, как и в случае с другими ветеранами футбола, нужно запоминать сильнейшие матчи и золотые времена, а не игру последних сезонов, когда всегда сказывается физика. Очевидно, что природа не наделила братьев выносливостью и настырностью Игнашевича, чтобы играть еще дольше. Зато Березуцкие обеспечивали ЦСКА чемпионскую надежность обороны в шести сезонах из шестнадцати – прекрасный результат для не самого богатого клуба Премьер-Лиги, и из призов они почти никогда не выпадали.

Когда еще в истории ЦСКА будет такой же успешной затяжной период? И будет ли он вообще? Березуцкие ведь точно не из-за лимита играли в лучшие времена – речь о качественных центральных защитниках с российскими паспортами. Василий и Алексей комфортно себя чувствовали в клубе, который стал им родным и домашним, но в последние годы фанаты понимали – еще один год, еще от силы два, и придется прощаться. Сегодня самое время поблагодарить братьев и пожелать им найти себя в новых начинаниях.

Если Игнашевич станет тренером, то Березуцкие конкретно о будущем в своем прощальном послании болельщикам не рассказали. Но они точно не пропадут, ведь выносливые – доиграли до открытия домашней арены ЦСКА, которую так долго ждали, привычки спокойно реагировать на критику – «армейцы» старой школы отличались умением брать реванши и совершать невероятные чемпионские рывки, и обладают чувством юмора, что демонстрировали не только в раздевалке, но и когда появлялись на телеэкранах. Колоритные персоны и качественные защитники.

Можно пожелать ЦСКА дождаться новых столь удачных подписаний в обороне, а братьям Березуцким – хорошенько отдохнуть от футбола и наслаждаться тем, что футболистам пенсия в 36 лет открывает новые перспективы и дарит отличную возможность пожить для себя, жен и семей. У Алексея и его жены Джамили есть дочь и сын, у Василия и его Ольги – сын и дочь, в обратном порядке. Братья живут рядом друг с другом, и хотя теперь их профессиональные пути могут разойтись – тренерские дуэты бывали, но не братские, одно знаем точно – для российского футбола это уникальная история.

Настолько одновременно успешных братьев никогда не было, и вряд ли скоро появятся, ведь Миранчукам надо собрать нереальную коллекцию трофеев, чтобы встать в один ряд. Березуцкие никогда не были в тени других, это очень волевые и самостоятельные спортсмены. Так что не стоит слишком долго грустить о том, о чем давно догадывались. Березуцкие обязательно найдут себе применение вне игровой карьеры. Статус легенд откроет им многие двери, а ума хватит, чтобы не связываться с деятельностью, которая замарает репутацию веселых, думающих мужчин и характерных футболистов.

ЦСКА шестнадцать лет не сдавался, невзирая на обстоятельства, и шестнадцать лет вместе с клубом ни шагу назад не отступали два брата-близнеца, которым настолько комфортно вместе, что у них даже прощальное письмо одно на двоих. А зачем разделять? В отличие от ряда известных братьев в футболе – как Чарльтоны, которые десятилетиями не разговаривали, как Барези, представляющие вечных соперников, или как Паоло Каннаваро – намного уступающий Фабио как игрок, Березуцкие всегда были вместе, наравне и хорошо ладят.

Это тоже их большая общая победа, всегда есть верный человек рядом по дворовому принципу – брат за брата стеной.