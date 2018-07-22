Лето Черышева. Отказать Бузовой – согласиться на «Барселону»

Вальверде любит старательных игроков, а после Головина обратил внимание на Черышева. «Соккер.ру» желает Денису сатисфакции за все травмы и испытания!

Трансфер Черышева одобрит публика и Месси?

Российские игроки интересны большим клубам. Головин есть в списках «Ювентуса», «Монако» и «Челси». Аллегри, Жардим и Сарри разбираются в футболе, поэтому знают – Головин в 22 года работает зрело. Разносторонний, жесткий, способный добавить в созидании, ведь как минимум удар есть. Говорят, Александр также был в числе кандидатов на усиление центра поля «Барселоны». Но ЦСКА отказал каталонцам.

Причина простая – поставили условие не вести переговоры с другими клубами, хотя не скрывали, что Головин идет в их списке под вторым номером. Черышев у Вальверде, конечно же, тоже не первая цель. Настырный, взрывной, умеющий красиво ударить, левый вингер нередко бывает в лазарете. Но разговоры о Денисе в Испании после ЧМ-18 ожидаемо активизировались.

Впрочем, еще в 2016 году болельщики на «Камп Ноу» устроил Денису овации в игре «Валенсии» и «Барселоны». Но не из-за футбола, а из-за включения в состав «Реала», что привело к дисквалификации «сливочных» из Кубка Короля. Администраторы напутали, Черышев не имел права играть. Пускай благодаря несчастному случаю, но Дениса фанаты «Барселоны» точно знают. И не только «блаугранас», даже бывшей жене Тарасова приглянулся.

У Ольги Бузовой юмор плоский – предложила свадьбу парню, с которым не знакома. Но у Черышева давно есть подруга, зовут Кристина Кобе, познакомились в Валенсии, где Денис был проездом примерно в то же время, что и Гари Невилл. Кристина – испанский адвокат. Не исключено даже, что девушка религиозная, у Черышева в последнее время много отсылок к высшим силам в благодарностях и хештегах. Так что Бузова пусть сбавит обороты, Денис - это не Тарасов. Изменять не будет, разве что заменит «Вильярреал» на «Барселону».

И Месси никоим образом не пострадает от подписания. В прошлом сезоне Деулофеу, Дембеле, Алькасер, Алейш Видаль и Денис Суарес, выходившие на поле в линии атаки в Ла Лиге, несильно Лионелю и Луису помогли. А сам аргентинец окопался в центре поля, ему скорее Коутиньо изредка переходит дорогу. Месси не откажется от усиления левого фланга после потери Неймара. Пусть первым номером для него был Гризманн, пусть давно советовал подписать Ди Марию, Черышев не нужен для железной основы. Но может усилить игру по ходу матчей.

Зачем становиться Глебом, Кркичем и Афеллаем?

Денис Суарес играл за «Вильярреал», попал в «Барселону», появлялся на поле – действует так себе. Жерар Деулофеу, как и Суарес, имеет отношение к «Барселоне» Б, тоже пытался засветиться в основе, не заиграл – уехал в Англию. А Усман Дембеле может оказаться в Лондоне, если станет частью сделки по Азару. Тогда Эден придет, чтобы занять место в тройке атаки «Барселоны», но сам факт, что Вальверде ищет уже после Коутиньо еще одного игрока с креном на левый край, показательный.

«Барселона» планирует вернуться к схеме «4-3-3», или же «4-2-3-1», если Ракитич потянет в линии с Бускетсом без третьего центрального хавбека, а Коутиньо и Азар согласятся выполнять черновую работу, как в своих сборных на ЧМ. Логика понятная, но есть один минус – если базовые модели не сработают, то в ряде поединков – в Примере, Кубке Испании и Лиге чемпионов, нужно будет сыграть проще, шире, размашистей, со смещениями с фланга в центр и ударами.

Черышев подходит для выполнения функций. Остается только один вопрос: зачем Денису уезжать из «Вильярреала» в «Барселону» в ближайший резерв? Ответов сразу несколько. Во-первых, вопрос денег – в рядовых клубах Испании зарабатывают меньше, чем в грандах РПЛ. Не говоря о каталонской команде. Во-вторых, вопрос престижа – любой гол за каталонцев это память на всю жизнь. В-третьих, девушке в Барселоне будет веселее, чем в деревне Вильярреал на 50 тысяч жителей.

В-четвертых, вопрос азарта, ведь Черышев не реализовал себя в «Реале», хотя с детства об этом мечтал. «Барселона» - равный вызов. У Деулофеу, Дембеле, Кркича, Глеба и Афеллая не получалось по разным причинам. Но Педро набрал трофеев с голами и не комплексовал, что по звездному статусу не равен напарникам. Черышев слишком взрослый и битый, чтобы тушеваться рядом с Месси. У него своя история, не похожая на неудачи бывших игроков резервной обоймы «Барселоны».

Вальверде мог выбрать Черышева до ЧМ-18?

Черышев никогда не играл в России на клубном уровне, но в Испании его семью отлично знают. Отец работал в школе «Реала», на профессиональном уровне знаком с тренерами по всей Испании. Денис имел право выступать и за тамошнюю сборную. Но правильно выбрал команду, поскольку не потянул бы конкуренцию в составе «Красной Фурии». А так съездил на ЧМ-18, забил четыре мяча и точно привлек внимание.

Впрочем, все его плюсы и минусы тренеры уровня Вальверде, а также игроки уровня того же Модрича – с которым мило общались после матча Хорватии и России, прекрасно знают. Для «Реала» Денис всегда будет своим, ведь воспитанник. А для Эрнесто не составит труда набрать знакомых в «Вильярреале», чтобы разузнать о состоянии Черышева. Пусть за «желтую субмарину» Денис в прошлом сезоне сыграл маловато минут, причина была привычной – не всегда здоров.

Но в «Реале» не заиграл не поэтому. Не повезло вырасти в школе клуба во времена, когда слева царили Марсело и Роналду. Даже в защите, где Черышева пробовали, места не было, как и впереди. Бэйл оказался на правом фланге, а Денис – в «Вильярреале». Там у него были проблемы, поскольку здоровье подводило слишком часто. Вот только «Барселона» не раз и не два подписывала игроков, которые в карьере встречались с травмами – от юного Роналдо и до Афеллая.

Невезучий Денис заслужил порцию удачливости?

Черышев заслужил и голы на ЧМ-18 – красавцы получились, и попадание в фольклор благодаря предложению руки и сердца от Бузовой – здесь заслужил отказать. И слухи о «Барселоне» от каталонских журналистов тоже по делу. Вальверде разбирается в футболе, всегда был мудрым наставником. Проблемой Эрнесто является скорее скромность – ему сложно приказывать Суаресу, Месси, Пике и остальным, нет такого опыта.

Но его трансферные решения – Мина, Паулиньо, Семеду, скорее говорят в пользу такого кандидата, как Черышев, чем противоречат подобному развитию событий. А почему бы не помечтать? В «Реале» Денис объективно не мог заиграть, но теперь старше, опытнее и понимает, что это неплохой вариант - быть в ротации «Барселоны», где нет чистого левого вингера для основы – Азара хочет забрать «Реал», Дембеле пока не заиграл, Неймар ушел.

Пусть перед нами фанат «Реала», который даже щитки в «Вильярреале» использует с гербом родного клуба, никто новым Фигу – иудой и предателем, российского вингера не назовет. В конце концов, Модрич с детства за «Барселону», а сколько лет за «Реал» пашет! Так что желаем Черышеву настолько же успешного, как ЧМ-18, следующего клубного сезона. Денису двадцать семь лет, он один из самых мастеровитых и одаренных российских игроков.

И из числа самых невезучих игроков. Так что пусть Черышеву в 2018 году банально подфартит. История знала и более сенсационные взлеты после успешных выступлений на чемпионатах мира, а у «Барселоны» сейчас такой период, что свою минуту славы получит каждый, кто хорошо сыграет в атаке с Месси и Суаресом. Каталонцы ищут игрока на левый фланг атаки, и хотя охотятся в первую очередь за Азаром, Эден играет не так, как Черышев.

Зато схема с двумя форвардами не всегда успешно работала, так что Вальверде мыслит логично – классический энергичный левша на левом фланге не помешает. Тем более когда он воспитанник «Реала» - тут еще и политический момент. С 2007 года не было игрока, который выступал бы за обе команды, а последний «мадридиста» в составе «блаугранас» вообще Это’О, пришедший в 2004 году. Так что Черышев еще и в историю может попасть!

За 113 лет собралось всего 12 игроков, которые после «Реала» выступали за «Барселону», а не наоборот. В девяти случаях переходили именно транзитом через другие клубы. Лишь 4 из 13 были воспитанниками «Реала», а один из таких – новый тренер «сливочных» Лопетеги. Случай будет крайне редким, а дальше все и всегда зависит от случая и готовности футболиста. В заявке два с половиной десятка игроков, кто вписывается в игру – выходит на поле, как и в сборной.

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Поэтому Денису, если получит подобный шанс, надо за него цепляться. Или же открыто заявлять, что верный фанат «Реала» и плевать хотел на предложения какой-то «Барселоны». В любом случае, ЧМ-18 должен подарить карьере Черышева второе дыхание. Прекрасно, что так складывается, ведь все, кто с Денисом работал, выдают однотипную характеристику – отличный парень и одаренный игрок, которого останавливали лишь травмы.