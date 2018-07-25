Мощная крепость. Та команда, которая не боится «Реала» и «Барселоны»

вчера, 15:00

В играх на выживание им мало равных. «Соккер.ру» допускает – опытная и сильная команда возьмет чемпионство, а начать планирует с победы над «Реалом».

Симеоне – опытный министр обороны

378 официальных матчей провел «Атлетико» с аргентинским тренером. В 200 играх собрали «сухари», меняя голкиперов и состав линии обороны. Целых 53 % поединков без пропущенных мячей для такого уровня – фантастический показатель. Еще невероятнее, что «матрасники» с Диего пропустили всего 266 голов. Это 1.5 мяча за игру в тех матчах, когда «Атлетико» допускал ошибки в защите и всего по 0.7 гола, если учитывать все игры. Забить им дважды крайне сложно, даже один гол – выше среднего показателя.

Но и голы не гарантируют победу, ведь Симеоне всегда может сыграть на ничью, а это у него получается. Неудивительно, что Диего не хочет терять Година, ведь нашел алхимическую формулу успеха в защите. В прошлом сезоне у Симеоне было 58 поединков, в 49 случаях в первых таймах «Атлетико» не пропускал. Независимо от соперника и стиля, сломать их практически невозможно. Диего – большой тренер, который шикарно ставит игру. Закономерно, что он снова в списке лучших наставников года по версии ФИФА . В Мадриде тренирует 6.5 лет, а 15 августа в Таллине сыграет уже в шестом еврокубковом финале!

«Атлетико» давно привык к трофеям

Диего завоевал шесть трофеев, пять из них – разные, а Лигу Европы выигрывал дважды. Также может взять второй Суперкубок УЕФА , если окажется, что Лопетеги не успел настроить «Реал» на бой против сыгранного соседа. У Симеоне с психологической накачкой проблем нет, он и тактик, и стратег, и психолог. У «Атлетико» жирная статистика – 233 победы в 378 матчах (62 %, процент поражений – 16.6 %). Было два финала ЛЧ , и хотя поражения от «Реала» получились обидными, «индейцы» не сломались морально и идут дальше.

Выходами в те финалы показывали, что готовы к новым победам. А успех против «Марселя» - расчетливый и тренерский, невзирая на отсутствие Симеоне на бровке, подтвердил статус тренера. Диего отбывал дисквалификацию и метался за стеклом на стадионе в Лионе, но отстраниться от этой команды не пожелал. Как был частью «Атлетико» в бытность игроком, так и остался теперь, когда настала пора трофеев, интересных трансферов и нового стадиона. На «Ванда Метрополитано» ждут свежие карнавалы.

В воротах «индейцев» шикарный голкипер

Пусть Алиссон получил порцию комплиментов за последний сезон «Ромы», пусть за него заплатили рекордные деньги для вратарей, но в матче Бразилии и Бельгии чудеса творил не он. Де Хеа вовсе провалился на ЧМ -18, что подмочило репутацию Давида. Так что лучший вратарь мира сейчас и за прошлый сезон – словенец Облак. Самый надежный и спокойный из топов. В 48 матчах прошлого сезона собрал 29 «сухарей», пропустив всего 26 раз. Признаем важность обороны, но и вратарь не дремал.

Общая статистика Яна тоже захватывает: 92 чистых матча после 160 попыток. Средняя температура по палате «Номер один» при Симеоне – 53 % игр без пропущенных мячей, а у Яна еще выше – 57.5 %. Невероятно круто для команды, которая весь прошлый сезон потратила, чтобы перейти к атаке. Может, не все заметили, но «Атлетико» структурно теперь думает не только о защите. Хотя в обороне привычный порядок. Облак собирал «сухари» чаще, чем обычно – в 60 % случаев, поэтому взял третий подряд «Трофей Саморы», приз вратарю с наименьшим количеством пропущенных мячей в Примере.

Гризманн продемонстрировал верность

У Антуана было личное приглашение от чемпиона Испании. А еще и приглашение Месси – Лионель хотел, чтобы Гризманн торжественно вошел в его тень. Или в банду с Суаресом, ведь третьим Дембеле не стал, а Коутиньо, хоть и близкий друг Луиса, скорее займет вакантное место нового Иньесты. Отсюда интерес к тому же Виллиану, слухи о Черышеве и покупка Малкома – очертили позицию и амплуа для усиления. Гризманн под нее не очень подходил, ведь стал вторым нападающим, игроком атаки с широкими полномочиями.

Все благодаря Симеоне. Дешам лишь грамотно использовал умение Антуана приносить пользу. Гризманн – один из лучших футболистов мира, чемпион планеты, обладатель ЛЕ . Причем парень, которого «Барселона» хотела забрать за 100 млн евро – таковы были отступные, отличается от Месси и Роналду. Готов жертвовать собой ради командного результата. Антуан пережил большие неудачи с «Атлетико» и сборной, но эволюционировал, а не сдался. Многие думали, что после победы в ЛЕ уйдет, но остался – комфортно в Мадриде.

У «Реала» и «Барселоны» перемены

Без Роналду и Зидана в «Реале» будет минимум две войны - на поле и в раздевалке. Бой Лопетеги за авторитет в команде, которую поставил на место лишь Зидан, Бенитес не справился. И сражение Иско, Бэйла, Асенсио, Модрича и нового звездного форварда за лидерство по игре. У «Барселоны» тоже проблем хватает. Важно не превратиться в сборную Аргентины, где Месси вроде как прямо не указывает, что делать, а на деле все на него оглядываются. И заканчивается потом, как в Риме или Казани – ярко, но печально.

Понятно, что «Реал» и «Барселона» даже в сезоне, когда им важно поменяться и прибавить, остаются формальными фаворитами Ла Лиги. Но помните ведь, какие трудности испытал «Реал» в прошлом сезоне? «Сливочные» не смогли составить «Барселоне» конкуренцию в чемпионате. А вот «Атлетико» не хватило лишь одного. Понимания, что Симеоне, Облак, Годин, Коке и Гризманн не уходят, а новый форвард будет круче Гамейро. «Атлетико» не нужно меняться, чтобы побеждать еще чаще. В том числе побеждать новые «Реал» и «Барселону».

«Атлетико» поставит на чемпионство

Выиграв еврокубок – второй раз после четвертой попытки, Симеоне не ушел в «Арсенал» или «Челси», хотя точно звали. Остался и остались его лидеры. Плюс приехал Лемар, из которого можно выжать больше, чем из Витоло или Корреа, да и Желсон - молодой и талантливый. Осталось лишь сохранить состав защиты. Чтобы Годин не уехал и чтобы не подтвердились слухи о Врсалько – вице-чемпион мира якобы хочет в «Интер». Но если все останутся, получим настоящую крепость.

Гризманн является известным игроком популярной в мире компьютерной игры «Fortnite». О его увлечении в курсе каждый, кто знает секрет его празднования с показыванием буквы «L». Но если в игровом мире так празднуют, обзывая соперника «лузером», то «Атлетико» - команда победителей. Если «индейцы» сделают ставку именно на Ла Лигу и новое чемпионское звание, бросив все силы – «Реалу» и «Барселоне» будет сложно. Не смотрите, что в прошлом сезоне чемпион оторвался от Симеоне на 14 пунктов.

Создали крепость, которую не взять

В игровом мире, где важна номинальная сила персонажей и их характеристики, «Атлетико» - третий клуб Испании. Но именно в сезоне 2018/19, который конкуренты потратят на перестройку, а Симеоне хватит оперативной наладки, может выстрелить проверенная, крепко сбитая и способная развиваться команда. Они и так хороши, а могут быть еще сильнее. Ведь никакого ключевого пока не потеряли, поняли, что им вместе хорошо. Сам факт, что остались многие ведущие игроки, о многом говорит.