Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

вчера, 19:05

«Соккер.ру» изучает влияние моды на российский футбол. Кто из представителей Российской Премьер-Лиги оделся стильно, а кто «колхоз» по внешнему виду?

«Локомотив»

Технический спонсор: Under Armour.

«Локомотив» выиграл чемпионат России в форме от «Adidas», но новый сезон проведет в экипировке от американского производителя «Under Armour», к которому ушли в межсезонье. Железнодорожники представили три комплекта формы: красную, белую и фиолетовую.

ЦСКА

Технический спонсор: Umbro.

Серебряный призер прошлого сезона тоже переметнулся: армейцы вновь сошлись с британской компанией «Umbro», в чьей амуниции 13 лет назад завоевали Кубок УЕФА . Правда, дебют новой формы случится только на групповой стадии Лиги чемпионов, а до этого момента ЦСКА поиграет в прошлогоднем «Adidas». Немецкий гигант приодел армейцев и на сегодняшний матч против «Локомотива» в Суперкубке России.

«Спартак»

Технический спонсор: Nike.

Московский «Спартак» по-прежнему идет под ручку с «Nike», и американская компания второй сезон подряд оставляет болельщиков «красно-белых» в недоумении: на домашнем комплекте снова нет традиционной белой полосы. И никакие полоски разной толщины и оттенков ее не заменят. На гостевой комплект полоса вернулась, правда, теперь она объединена с логотипом титульного спонсора – «Лукойла». Помимо красного и белого, должен быть еще третий набор формы черного цвета, но его пока не презентовали.

«Краснодар»

Технический спонсор: Puma.

«Черные Быки» продолжают сотрудничество с «Черными кошками», и «Puma» перед каждым сезоном стильно одевает «Краснодар». Новая форма – супер! Разве что у кого-то изначальные предрассудки относительно эффекта меланжа, но это вообще тренд сезона в Европе.

«Зенит»

Технический спонсор: Nike.

Основное новшество зенитовской формы при неизменности общей цветовой гаммы – появление зигзагообразного узора на футболках. Навеян он, как вы догадались, не только эмблемой клуба, но и одним из символов Санкт-Петербурга – стрелкой Васильевского острова. Гостевая форма у «Зенита» будет белая и с бледно-голубыми рукавами.

А еще у «Зенита» занятная тренировочная форма, в ней игроки будут выходить на разминку перед матчами. Действительно цепляет!

«Уфа»

Технический спонсор: Joma.

Историческую для «Уфы» форму изготовила компания «Joma». Представлены три комплекта: основной красный и запасные белый и черной. Напомню, в этой форме «Уфа» проведет сезон, в ходе которого уже дебютировала в еврокубках и постарается задержаться в Лиге Европы как можно дольше.

Публикация от ФК «УФА»/ FC UFA (@ufafc) 22 Июл 2018 в 12:11 PDT

«Арсенал»

Технический спонсор: Adidas.

Тульский «Арсенал» официально пока не представил форму на новый сезон, но, судя по всему, домашний комплект будет красного цвета с желтыми рукавами и тонкими диагональными полосами (мальчик в центре снимка). Во всяком случае, в профилях игроков на сайте РПЛ «Оружейники» предстали именно в таких футболках.

«Динамо»

Технический спонсор: Nike.

«Динамо» долго тянуло с представлением новой формы, «Бело-голубые» сделали это только сегодня – за день до старта РПЛ , зато подошли к процессу творчески и выпустили стильный ролик.

«Ахмат»

Технический спонсор: Adidas.

«Ахмат» сменил концепцию: вместо привычных уже однотонных футболок клуб из Грозного сыграет в полосатых футболках. У основного комплекта главный цвет зеленый, у запасного – белый. Добротная форма, которую не стыдно было показать самому Мохамеду Салаху, пусть он и предпочитает красный цвет.

«Рубин»

Технический спонсор: Jako.

«Рубин» живет в режиме жесткой экономии. Сотрудничество с «New Balance» продлилось всего сезон, теперь казанцы снова с «Jako», а их новая форма – это, похоже, та же самая экипировка, в которой «Рубин» провел сезон 2016/2017.

Публикация от FC Rubin Kazan (@fcrk) 11 Июл 2018 в 3:31 PDT

Вот фото презентации двухлетней давности.

«Ростов»

Технический спонсор: Joma.

На форме «Ростова» только логотип клуба и титульного спонсора. «Желто-синие» поступили по уму и представили форму еще в середине июня, чтобы у болельщиков было время обзавестись новыми футболками до старта нового сезона. К традиционным синему и желтому комплектам добавился черный, который наверняка будет пользоваться популярностью – уж очень четко выглядит!

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 15 Июн 2018 в 12:31 PDT

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 16 Июн 2018 в 3:18 PDT

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 21 Июн 2018 в 7:20 PDT

«Урал»

Технический спонсор: Joma.

«Урал» не изменил родным цветам. Из новшеств – появление горизонтальных полос, которые сделали форму более стильной и современной.

«Анжи»

Технический спонсор: Jako.

«Анжи» заключили трехлетний контракт с «Jako», но в махачкалинском клубе тяжелая финансовая ситуация, так что пока вообще не понятно, в чем будет играть «Анжи» и будет ли играть вообще. Хотя, новичку команды Ивану Новосельцеву дали подержать какую-то футболку с лого «Jako», правда, она больше похожа на тренировочную.

Публикация от Анжи (@fc_anji_ru_official) 27 Июл 2018 в 4:15 PDT

«Оренбург»

Технический спонсор: Adidas.

Почти «Шальке», если говорить о цветах и надписи «Газпром» на груди. А так у «Оренбурга» футболки на стареньком шаблоне «Adidas Condivo 18». Настолько не модно, что уже почти классика. Для «Оренбурга» - так точно.

«Крылья Советов»

Технический спонсор: Puma.

Самарцы теперь, как и краснодарские «Быки», сотрудничают с фирмой «Puma». И выглядят, нужно признать, весьма недурно!

«Енисей»

Технический спонсор: Nike.

«Енисей» оригинально подошел к представлению игровой формы на новый сезон. Сначала состоялся фейковый релиз.

А спустя некоторое время дошло и до настоящей формы, которая оказалась не в пример скучнее.