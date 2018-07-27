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Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

вчера, 19:05

«Соккер.ру» изучает влияние моды на российский футбол. Кто из представителей Российской Премьер-Лиги оделся стильно, а кто «колхоз» по внешнему виду?  

«Локомотив»

Технический спонсор: Under Armour.

«Локомотив» выиграл чемпионат России в форме от «Adidas», но новый сезон проведет в экипировке от американского производителя «Under Armour», к которому ушли в межсезонье. Железнодорожники представили три комплекта формы: красную, белую и фиолетовую.

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

ЦСКА

Технический спонсор: Umbro.

Серебряный призер прошлого сезона тоже переметнулся: армейцы вновь сошлись с британской компанией «Umbro», в чьей амуниции 13 лет назад завоевали Кубок УЕФА. Правда, дебют новой формы случится только на групповой стадии Лиги чемпионов, а до этого момента ЦСКА поиграет в прошлогоднем «Adidas». Немецкий гигант приодел армейцев и на сегодняшний матч против «Локомотива» в Суперкубке России

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Спартак»

Технический спонсор: Nike.

Московский «Спартак» по-прежнему идет под ручку с «Nike», и американская компания второй сезон подряд оставляет болельщиков «красно-белых» в недоумении: на домашнем комплекте снова нет традиционной белой полосы. И никакие полоски разной толщины и оттенков ее не заменят. На гостевой комплект полоса вернулась, правда, теперь она объединена с логотипом титульного спонсора – «Лукойла». Помимо красного и белого, должен быть еще третий набор формы черного цвета, но его пока не презентовали.

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Краснодар»

Технический спонсор: Puma.

«Черные Быки» продолжают сотрудничество с «Черными кошками», и «Puma» перед каждым сезоном стильно одевает «Краснодар». Новая форма – супер! Разве что у кого-то изначальные предрассудки относительно эффекта меланжа, но это вообще тренд сезона в Европе.

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Зенит»

Технический спонсор: Nike.

Основное новшество зенитовской формы при неизменности общей цветовой гаммы – появление зигзагообразного узора на футболках. Навеян он, как вы догадались, не только эмблемой клуба, но и одним из символов Санкт-Петербурга – стрелкой Васильевского острова. Гостевая форма у «Зенита» будет белая и с бледно-голубыми рукавами.

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

А еще у «Зенита» занятная тренировочная форма, в ней игроки будут выходить на разминку перед матчами. Действительно цепляет!

«Уфа»

Технический спонсор: Joma.

Историческую для «Уфы» форму изготовила компания «Joma». Представлены три комплекта: основной красный и запасные белый и черной. Напомню, в этой форме «Уфа» проведет сезон, в ходе которого уже дебютировала в еврокубках и постарается задержаться в Лиге Европы как можно дольше.

«Арсенал»

Технический спонсор: Adidas.

Тульский «Арсенал» официально пока не представил форму на новый сезон, но, судя по всему, домашний комплект будет красного цвета с желтыми рукавами и тонкими диагональными полосами (мальчик в центре снимка). Во всяком случае, в профилях игроков на сайте РПЛ «Оружейники» предстали именно в таких футболках. 

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Динамо»

Технический спонсор: Nike.

«Динамо» долго тянуло с представлением новой формы, «Бело-голубые» сделали это только сегодня – за день до старта РПЛ, зато подошли к процессу творчески и выпустили стильный ролик. 

«Ахмат»

Технический спонсор: Adidas.

«Ахмат» сменил концепцию: вместо привычных уже однотонных футболок клуб из Грозного сыграет в полосатых футболках. У основного комплекта главный цвет зеленый, у запасного – белый. Добротная форма, которую не стыдно было показать самому Мохамеду Салаху, пусть он и предпочитает красный цвет.

«Рубин»

Технический спонсор: Jako.

«Рубин» живет в режиме жесткой экономии. Сотрудничество с «New Balance» продлилось всего сезон, теперь казанцы снова с «Jako», а их новая форма – это, похоже, та же самая экипировка, в которой «Рубин» провел сезон 2016/2017. 

Вот фото презентации двухлетней давности. 

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Ростов»

Технический спонсор: Joma.

На форме «Ростова» только логотип клуба и титульного спонсора. «Желто-синие» поступили по уму и представили форму еще в середине июня, чтобы у болельщиков было время обзавестись новыми футболками до старта нового сезона. К традиционным синему и желтому комплектам добавился черный, который наверняка будет пользоваться популярностью – уж очень четко выглядит!

«Урал»

Технический спонсор: Joma.

«Урал» не изменил родным цветам. Из новшеств – появление горизонтальных полос, которые сделали форму более стильной и современной. 

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Анжи»

Технический спонсор: Jako.

«Анжи» заключили трехлетний контракт с «Jako», но в махачкалинском клубе тяжелая финансовая ситуация, так что пока вообще не понятно, в чем будет играть «Анжи» и будет ли играть вообще. Хотя, новичку команды Ивану Новосельцеву дали подержать какую-то футболку с лого «Jako», правда, она больше похожа на тренировочную.

«Оренбург»

Технический спонсор: Adidas.

Почти «Шальке», если говорить о цветах и надписи «Газпром» на груди. А так у «Оренбурга» футболки на стареньком шаблоне «Adidas Condivo 18». Настолько не модно, что уже почти классика. Для «Оренбурга» - так точно.

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Крылья Советов»

Технический спонсор: Puma.

Самарцы теперь, как и краснодарские «Быки», сотрудничают с фирмой «Puma». И выглядят, нужно признать, весьма недурно!

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Енисей»

Технический спонсор: Nike.

«Енисей» оригинально подошел к представлению игровой формы на новый сезон. Сначала состоялся фейковый релиз.

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

А спустя некоторое время дошло и до настоящей формы, которая оказалась не в пример скучнее.

Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

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Все комментарии
Поц
Поц
сегодня в 14:22
Оценки каждому клубу за форму по 5-ти бальной системе (без симпатий и антипатий):
1. Локомотив - 4
2. ЦСКА - 5
3. Спартак - 3 (верните белую полосу на красную футболку!)
4. Краснодар -2 (домашняя форма черного цвета хорошо подойдет для похорон)
5. Зенит - 3 (тренировочная форма креативнее основной)
6. Уфа - 5
7. Арсенал - 4 (поставил бы 3, но красная футболка с желтыми рукавами однозначно +. Это Арсенал (Тула))
8. Динамо - 5 (за верность традиции, учитесь, спартаковцы)
9. Ахмат - 4
10. Рубин - 5 (несмотря на то, что форма старая)
11. Ростов - 5
12. Урал - 3 (уныло)
13. Анжи - 4 (если действительно в этом будут играть)
14. Оренбург -4
15. КС - 4
16. Енисей - 5 (за фейковую форму)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 09:02
Рубин молодцы, нечего выделываться. В футболе побеждает не тот, кто самый модный.
А вообще формы хорошие у ЦСКА, Урала, Оренбург (классика всегда красива), Краснодар
У спартака пропала реклама, но лучше форма от этого не стала
mikysss
mikysss ответил bankirr
сегодня в 08:56
bankirr:
Самая 12ная у пупсиков, никакой фантазии.
Клонам слова не давали
compka
compka
сегодня в 01:06
adidas проиграл вместе со сборной Германии.

nike выиграл вместе со сборной Франции.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:20
Локо и ЦСКА не зря сменили спонсора, мне очень понравились новые формы. У Динамо хорошая.

Краснодар по моему стал хуже. Зенит тоже не очень.

Спартак как обычно ни о чем. Пока белую полосу не вернут, это не форма, а убожество.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:19
Спартак -любимый клуб, поэтому без комментариев.Всегда наши.Из соперников понравились формы ЦСКА, Зенита,Краснодара и Динамо.Ну и форма Шальке/Челси симпатичная)
YS007
YS007
вчера в 21:32
У Енисея форма пожар в джунглях, ни к селу, ни к городу.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
вчера в 21:29
у ЦСКА вторая форма на Лион похожа
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 20:27
Мда... вообще клубы РПЛ обнищали - сплошь всякие Joma да Jako )))
У коней бы оранжевую (третью) сделали домашней - намного стильнее смотрится чем синие трусы и красные футболки...банальщина. Зениту тоже бы тренировочную форму сделать домашней - весьма современно и колоритно )) Ну и паровозам добавить больше зелёных красок, а то сплошной красный цвет не очень.
Killabyte
Killabyte
вчера в 20:23
Придется привыкать к красной домашней форме
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 20:10
Форма Терека более менее
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 19:45
Оренбург Челси
Крылья Чемпионшип
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 19:36
Краснодар!!!!!!!!
bankirr
bankirr
вчера в 19:19
Самая 12ная у пупсиков, никакой фантазии.
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