Новый сезон – новый гардероб. Формы клубов РПЛ 2018/2019

«Соккер.ру» изучает влияние моды на российский футбол. Кто из представителей Российской Премьер-Лиги оделся стильно, а кто «колхоз» по внешнему виду?
«Локомотив»
Технический спонсор: Under Armour.
«Локомотив» выиграл чемпионат России в форме от «Adidas», но новый сезон проведет в экипировке от американского производителя «Under Armour», к которому ушли в межсезонье. Железнодорожники представили три комплекта формы: красную, белую и фиолетовую.
ЦСКА
Технический спонсор: Umbro.
Серебряный призер прошлого сезона тоже переметнулся: армейцы вновь сошлись с британской компанией «Umbro», в чьей амуниции 13 лет назад завоевали Кубок УЕФА. Правда, дебют новой формы случится только на групповой стадии Лиги чемпионов, а до этого момента ЦСКА поиграет в прошлогоднем «Adidas». Немецкий гигант приодел армейцев и на сегодняшний матч против «Локомотива» в Суперкубке России.
«Спартак»
Технический спонсор: Nike.
Московский «Спартак» по-прежнему идет под ручку с «Nike», и американская компания второй сезон подряд оставляет болельщиков «красно-белых» в недоумении: на домашнем комплекте снова нет традиционной белой полосы. И никакие полоски разной толщины и оттенков ее не заменят. На гостевой комплект полоса вернулась, правда, теперь она объединена с логотипом титульного спонсора – «Лукойла». Помимо красного и белого, должен быть еще третий набор формы черного цвета, но его пока не презентовали.
«Краснодар»
Технический спонсор: Puma.
«Черные Быки» продолжают сотрудничество с «Черными кошками», и «Puma» перед каждым сезоном стильно одевает «Краснодар». Новая форма – супер! Разве что у кого-то изначальные предрассудки относительно эффекта меланжа, но это вообще тренд сезона в Европе.
«Зенит»
Технический спонсор: Nike.
Основное новшество зенитовской формы при неизменности общей цветовой гаммы – появление зигзагообразного узора на футболках. Навеян он, как вы догадались, не только эмблемой клуба, но и одним из символов Санкт-Петербурга – стрелкой Васильевского острова. Гостевая форма у «Зенита» будет белая и с бледно-голубыми рукавами.
А еще у «Зенита» занятная тренировочная форма, в ней игроки будут выходить на разминку перед матчами. Действительно цепляет!
Вы точно захотите купить эту футболку: https://t.co/1NSSXXNnb7 pic.twitter.com/Rk63dIUIZ7— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 июля 2018 г.
«Уфа»
Технический спонсор: Joma.
Историческую для «Уфы» форму изготовила компания «Joma». Представлены три комплекта: основной красный и запасные белый и черной. Напомню, в этой форме «Уфа» проведет сезон, в ходе которого уже дебютировала в еврокубках и постарается задержаться в Лиге Европы как можно дольше.
«Арсенал»
Технический спонсор: Adidas.
Тульский «Арсенал» официально пока не представил форму на новый сезон, но, судя по всему, домашний комплект будет красного цвета с желтыми рукавами и тонкими диагональными полосами (мальчик в центре снимка). Во всяком случае, в профилях игроков на сайте РПЛ «Оружейники» предстали именно в таких футболках.
«Динамо»
Технический спонсор: Nike.
«Динамо» долго тянуло с представлением новой формы, «Бело-голубые» сделали это только сегодня – за день до старта РПЛ, зато подошли к процессу творчески и выпустили стильный ролик.
«Ахмат»
Технический спонсор: Adidas.
«Ахмат» сменил концепцию: вместо привычных уже однотонных футболок клуб из Грозного сыграет в полосатых футболках. У основного комплекта главный цвет зеленый, у запасного – белый. Добротная форма, которую не стыдно было показать самому Мохамеду Салаху, пусть он и предпочитает красный цвет.
Добро пожаловать в чемпионат! https://t.co/5DEz3X9019 pic.twitter.com/mmWeyu8Pbq— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 28 июля 2018 г.
«Рубин»
Технический спонсор: Jako.
«Рубин» живет в режиме жесткой экономии. Сотрудничество с «New Balance» продлилось всего сезон, теперь казанцы снова с «Jako», а их новая форма – это, похоже, та же самая экипировка, в которой «Рубин» провел сезон 2016/2017.
Вот фото презентации двухлетней давности.
«Ростов»
Технический спонсор: Joma.
На форме «Ростова» только логотип клуба и титульного спонсора. «Желто-синие» поступили по уму и представили форму еще в середине июня, чтобы у болельщиков было время обзавестись новыми футболками до старта нового сезона. К традиционным синему и желтому комплектам добавился черный, который наверняка будет пользоваться популярностью – уж очень четко выглядит!
«Урал»
Технический спонсор: Joma.
«Урал» не изменил родным цветам. Из новшеств – появление горизонтальных полос, которые сделали форму более стильной и современной.
«Анжи»
Технический спонсор: Jako.
«Анжи» заключил трехлетний контракт с «Jako», но в махачкалинском клубе тяжелая финансовая ситуация, так что пока вообще не понятно, в чем будет играть «Анжи» и будет ли играть вообще. Хотя, новичку команды Ивану Новосельцеву дали подержать какую-то футболку с лого «Jako», правда, она больше похожа на тренировочную.
«Оренбург»
Технический спонсор: Adidas.
Почти «Шальке», если говорить о цветах и надписи «Газпром» на груди. А так у «Оренбурга» футболки на стареньком шаблоне «Adidas Condivo 18». Настолько не модно, что уже почти классика. Для «Оренбурга» - так точно.
«Крылья Советов»
Технический спонсор: Puma.
Самарцы теперь, как и краснодарские «Быки», сотрудничают с фирмой «Puma». И выглядят, нужно признать, весьма недурно!
«Енисей»
Технический спонсор: Nike.
«Енисей» оригинально подошел к представлению игровой формы на новый сезон. Сначала состоялся фейковый релиз.
А спустя некоторое время дошло и до настоящей формы, которая оказалась не в пример скучнее.
1. Локомотив - 4
2. ЦСКА - 5
3. Спартак - 3 (верните белую полосу на красную футболку!)
4. Краснодар -2 (домашняя форма черного цвета хорошо подойдет для похорон)
5. Зенит - 3 (тренировочная форма креативнее основной)
6. Уфа - 5
7. Арсенал - 4 (поставил бы 3, но красная футболка с желтыми рукавами однозначно +. Это Арсенал (Тула))
8. Динамо - 5 (за верность традиции, учитесь, спартаковцы)
9. Ахмат - 4
10. Рубин - 5 (несмотря на то, что форма старая)
11. Ростов - 5
12. Урал - 3 (уныло)
13. Анжи - 4 (если действительно в этом будут играть)
14. Оренбург -4
15. КС - 4
16. Енисей - 5 (за фейковую форму)
1. Локомотив - 4
2. ЦСКА - 5
3. Спартак - 3 (верните белую полосу на красную футболку!)
4. Краснодар -2 (домашняя форма черного цвета хорошо подойдет для похорон)
5. Зенит - 3 (тренировочная форма креативнее основной)
6. Уфа - 5
7. Арсенал - 4 (поставил бы 3, но красная футболка с желтыми рукавами однозначно +. Это Арсенал (Тула))
8. Динамо - 5 (за верность традиции, учитесь, спартаковцы)
9. Ахмат - 4
10. Рубин - 5 (несмотря на то, что форма старая)
11. Ростов - 5
12. Урал - 3 (уныло)
13. Анжи - 4 (если действительно в этом будут играть)
14. Оренбург -4
15. КС - 4
16. Енисей - 5 (за фейковую форму)
А вообще формы хорошие у ЦСКА, Урала, Оренбург (классика всегда красива), Краснодар
У спартака пропала реклама, но лучше форма от этого не стала
А вообще формы хорошие у ЦСКА, Урала, Оренбург (классика всегда красива), Краснодар
У спартака пропала реклама, но лучше форма от этого не стала
nike выиграл вместе со сборной Франции.
nike выиграл вместе со сборной Франции.
Краснодар по моему стал хуже. Зенит тоже не очень.
Спартак как обычно ни о чем. Пока белую полосу не вернут, это не форма, а убожество.
Краснодар по моему стал хуже. Зенит тоже не очень.
Спартак как обычно ни о чем. Пока белую полосу не вернут, это не форма, а убожество.
У коней бы оранжевую (третью) сделали домашней - намного стильнее смотрится чем синие трусы и красные футболки...банальщина. Зениту тоже бы тренировочную форму сделать домашней - весьма современно и колоритно )) Ну и паровозам добавить больше зелёных красок, а то сплошной красный цвет не очень.
У коней бы оранжевую (третью) сделали домашней - намного стильнее смотрится чем синие трусы и красные футболки...банальщина. Зениту тоже бы тренировочную форму сделать домашней - весьма современно и колоритно )) Ну и паровозам добавить больше зелёных красок, а то сплошной красный цвет не очень.
Крылья Чемпионшип
Крылья Чемпионшип