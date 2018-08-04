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Футболист за 750 млн евро. Модрич уходит из «Реала»

вчера, 17:35

Лука убедил Переса отказаться от громкого заявления о сумме трансфера лучшего игрока ЧМ-18? «Соккер.ру» готовит фанатов «Реала» к еще одному расставанию.

Время и деньги – причина расставания

В мире мало игроков, за которых в возрасте Роналду и Модрича заплатят 105 или хотя бы 60 млн евро. Криштиану в феврале следующего года исполняется 34 года, и хотя в Серии А играли и до сорока, его случай отличается от истории хорвата. Лука одногодка португальца, но физика никогда не была его сильнейшей стороной. Выносливым Модрич остается даже в почти тридцать три. Но не стоит приписывать Луке то, чего у него нет – выдающегося атлетизма.

Его рекорд по пробегу на ЧМ скорее напоминает, что капитан Хорватии сыграл больше всех минут на турнире, чем позволяет заявить, что в «Реале» полузащитник будет пахать годами в таком же темпе, как раньше. За сборную выложился, за «Мадрид» играл в последнем сезоне по-разному. Так что Серия А, где Пирло спокойно работал в центре поля до тридцати шести лет, лучше подходит Луке. Уход ведь читается. Допустим, Модрич останется, принесет «Реалу» пользу на поле, сохранится тройка в полузащите.

Но на сколько лет хватит запала Крооса – а Тони не раз порывался уехать? Как внедрить в игру бразильца Винисиуса, если все три места в центре поля будут закрыты опытными людьми рядом с Каземиро? Уход Модрича утяжелит работу Лопетеги, но не поменяет глобальную задачу «Реала». Задумали перестройку – перестраиваются. Нашелся «Интер», готовый отдать 60 млн евро за Луку – прекрасно. Тем более учтите, что Перес не выбрасывал Роналду и Модрича. Первый подтвердил, что сам принял решение, но и у Луки есть резоны для ухода.

Модричу хочется отдохнуть от давления

У Луки нет таких проблем с испанскими налоговиками, как у Роналду – португалец на прощание должен отстегнуть под 19 млн евро. У Модрича нашли в оффшоре на острове Мэн всего 870 тысяч и выписали штраф на 1 млн евро. Хорват его заплатил, чтобы избежать условного срока, но в его жизни были и более неприятные суды – на родине он соврал в суде, изменив показания в деле о махинациях с его переходом в «Тоттенхэм».

Человек, в пользу которого пытался соврать Лука, сел в тюрьму, пока капитан Хорватии играл в России, и поскольку полузащитник снова в числе любимцев родной страны, как раньше – может подумать о приятной футбольной старости. Оставаться в «Реале» опасно для нервов. А что, если у Лопетеги не получится? Что, если тактика Переса о перестройке за счет молодых без больших трансферов не сработает? «Реал» Зидана, если Роналду не включался, не всегда забивал легко и много, так что Модрич может рассуждать рационально.

Зидан запустил реакцию, показав, что непобедимым легко остаться, если ушел после триумфа. Роналду согласился с французом, выбрав его бывший клуб. Но не у всех ветеранов, которым следовало бы покинуть «Реал», получится сменить обстановку вовремя. Похоже, Перес не нашел нападающего и может продолжить работу с тем, кого и раньше терпел только из-за Зидана – Бензема. Но Модрич, в отличие от Карима, после чемпионата мира очень востребованный игрок, даже с учетом, что ему без малого 33 года. Правда, в таком возрасте нельзя вернуться в АПЛ, зато всегда можно найти себе домик в Италии.

«Интер» и Спаллетти выигрывают джекпот

Фанаты «Реала» после ухода Роналду начали скупать футболки Модрича – назначили главной звездой благодаря народному мнению. Но вряд ли Лука рад такому повороту. Ему всегда удобнее немножко в тени, даже в сборной королями драмы всегда были Манджукич, Вида, до этого Срна. Кто угодно, хоть Калинич, но не Модрич. Ему так комфортнее. И в «Интере» ему может быть хорошо, тем более и Ковачич, и Брозович, и Перишич ему о клубе и Милане могут многое рассказать.

Странно даже, что «Ювентус» не ввязался в погоню за Модричем. Хотя Аллегри мог опасаться, что с Лукой и Пьяничем не получится выстроить сбалансированную игру в центре поля – не хватит разрушителя. С Джаном, раз немец заметно моложе хорвата, план может сработать. Как может сыграть ставка «Интера» на Наингголана и Модрича. Спаллетти получил исключительных мастеров для игры в ЛЧ. И хотя понятно, что Лука задумал переход из чемпионской команды в среднюю, не всегда результат дарует футбольным личностям счастье.

Например, не исключено, что жене Модрича и матери его троих детей нравится город Милан. Да и Моуриньо был в «Интере» счастливее, чем в «Реале». И подтвердит это Луке, если тот проконсультируется у португальца насчет переезда в Италию. Пусть Жозе работал в клубе с прежними владельцами и порядками, а теперь «Ювентус» снова первый и главный в Италии, Модрич не ищет еще один финал Лиги чемпионов, у него и так четыре кубка. Полузащитник ищет лигу и клуб, где великому футболисту удобно стареть. Роналду подсказал направление.

Десант из «Реала» сделает Серию А модной

Серия А отвлекает на себя внимание, разыгрывая стандартный козырь – в Италии можно играть долго и успешно. Модрич понял, что никакого Неймара летом в «Реале» не будет, как и Кейна. Что в воротах не Де Хеа, а в лучшем случае Куртуа. Что Зидана заменил не великий опытный наставник – и был ли такой в наличии, а Лопетеги. Поэтому не удивляйтесь решению Модрича в пользу «Интера», ему оно выгодно.

Перес для красного словца озвучил цену в 750 млн евро, но если отдал Роналду того же возраста за 105 млн евро, то и переход Луки с «Интером» согласуют. Звезды «Реала» напоминают, почему столько раз выиграли ЛЧ – хорошо мыслят стратегически. Модрич знает, что из «Реала» легенды часто уходят без почестей, как Касильяс, Гути или Рауль. А ему хочется уйти, как Зидан – вовремя, обладателем ЛЧ и вице-чемпионом мира.

Если решение принято игроком и его семьей, то Лука убедит Переса. «Интер» подкинет 10-20 миллионов к стартовому предложению. А добряк Спаллетти соберет полузащиту мечты с Икарди в атаке. Будущий сезон Серии А будет невероятным, ведь у «Ромы» - Мончи, у «Милана» может быть Конте. Плюс десант с прошлым в «Реале» в лице Анчелотти, Модрича и Роналду. Все вместе могут снова сделать легендарную лигу великой.

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Все комментарии
ProTest_85
ProTest_85 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:44
Ragnar_Lodbrok:
У тебя мозг есть? Или другим местом думаешь, когда пишешь?
Это диагноз, после злоупотребления бояркой
ProTest_85
ProTest_85 ответил заDOOMчивый
сегодня в 15:41
заDOOMчивый:
Какая Великая Лига? Лига Звезд предпенсионного возраста. Вместо Китая и США, лучше уйти в Италию и еврокубки будут доступны.
Серия А - всегда была престижной лигой мирового уровня. Как АПЛ и Ла-Лига.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 11:13
Какая Великая Лига? Лига Звезд предпенсионного возраста. Вместо Китая и США, лучше уйти в Италию и еврокубки будут доступны.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:59
В выигрыше СериАл и его болелы.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:40
Резко сменили вектор.Надо бы плавнее.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 08:39
Ой зря. Модрич лучший футболист на данный момент, думаю нужно оставлять, ещё брать ц.з. Повара и Напа(не обязательно топ) и молиться на здоровье Бейла 4 л.ч. в кармане.
амурец
амурец ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 08:32
Ragnar_Lodbrok:
У тебя мозг есть? Или другим местом думаешь, когда пишешь?
думать для него это очень сложно
рус фан
рус фан
сегодня в 02:08
Если Интер предложит Пересу 105 млн за Модрича, то вполне возможно хорвата то же продадут. Когда игроку 33-34 года как ни крути это уже ветеран.
alex074
alex074
вчера в 22:28
Эпоха Реала прошла, без прости тутки Кристинки и работяги Модрича, они даже до полуфинала ЛЧ не дойдут.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил BARCDJIN
вчера в 19:58
У тебя мозг есть? Или другим местом думаешь, когда пишешь?
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:50
Ragnar_Lodbrok:
Модрич сейчас лучше любого полузащитника каталонского проекта
Дима Горичка сейчас дороже любой сливочной казашки..

аха-ха)
boom4321
boom4321
вчера в 19:43
Будет интересно посмотреть некоторые матчи из серии А
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил BARCDJIN
вчера в 19:10
Модрич сейчас лучше любого полузащитника каталонского проекта
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 19:01
Модричка старый уже = Перес что думает что эта лошадь вечно будет пахать сливочное поле..
аха-ха)
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 18:54
Разводят Итальянцев на бабки просто, в итоге получат пешеходов предпенсионного возраста себе в команды, а в ЛЧ так же будут вылетать от Испанцев, Англичан и Немцев. Если ещё не все "соки" из Роналду и Модрича "выдавили" в Мадриде, то % 90 точно.
Медив
Медив
вчера в 18:34
Все вместе могут снова сделать легендарную лигу великой.

Да, видимо отберут хлеб у МЛС
mangox13
mangox13
вчера в 18:14
поплыли сливки , все поняли что покупка ЛЧ Пересом исчерпана а чемпионате им и так ничего не светило
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 17:49
Тотальная распродажа Реала или омоложение Реала.
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