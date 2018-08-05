ЦСКА – «Ростов». Множество неизвестных

вчера, 22:13

ЦСКА проиграл на своем поле «Ростову». И это вряд ли сенсация в нынешних реалиях. «Соккер.ру» считает, что невозможно выжимать максимум при минимуме ресурсов.

Кто все эти люди?

Кажется, что Виктор Ганчаренко способен не только выжить на необитаемом острове, но и собрать там добротную команду. Один только взгляд на состав ЦСКА заставляет ахнуть даже тех людей, которые вроде как следят за российским футболом и веяниями в нем. Как-то мгновенно армейцы из узнаваемой команды превратились в оригинальную компанию футболистов. И только мелькающие периодически фамилии Набабкина и Щенникова с незыблемой фигурой Акинфеева давали понять, что перед нами действительно ЦСКА . Самый настоящий. Вот состав: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников, Бийол, Чалов, Ефремов. В запасе картина не сильно лучше: Помазун, Кырнац, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин, Жамалетдинов, Ахметов и будто случайно заскочивший на огонек Абель Эрнандес.

Но совершенно очевидно, что при всем таланте Ганчаренко, при всей слаженности административной и тренерской системы ЦСКА очень сложно добиваться регулярно приемлемых результатов, переживая такие встряски в составе. Команде с таким обновлением необходимо время на налаживание связей, на возникновение контакта и взаимопонимания, на оттачивание тактических замыслов и схем. Поэтому в матче с «Ростовом» команда Ганчаренко выглядела сырой, пусть и владела визуально преимуществом.

«Ростов» - на опыте

Ростовчане, конечно, не избежали за лето изменений в составе, но они не такие критические, как у ЦСКА . Скелет команды не был сломан, менять подход к исполнению плана не пришлось. Карпин отрабатывал те варианты, которые применялись и в прошлом году. В составе ростовчан полно опытных футболистов, которые могут грамотно внедрить идеи тренера на поле, не тратя время на изучение друг друга. В этом преимущество «Ростова» перед ЦСКА .

Время Паршивлюка

Можно говорить о том, что «Ростов» в начале сезона очень неплох. Команда в двух турах набрала шесть очков – максимум. При этом особо стоит отметить форму Сергея Паршивлюка. Крайний защитник в первом туре отметился голевой передачей, а тут забил решающий мяч, который получился весьма добротным. Начал атаку Ионов с правого фланга, переведя мяч через всю штрафную по линии на другую бровку – ЦСКА в оптимальном состоянии не позволил бы пройти такой передаче, которую сложно назвать хорошей. Но до Скопинцева мяч дошел, а вот тот навесил очень четко – прямо в голову Паршивлюку, который правильно выбрал позицию, вырвавшись к вратарской и пробив головой с отскоком от земли, чтобы Акинфеев не имел шансов выручить. Обращает на себя внимание провал в обороне ЦСКА с организационной точки зрения. Защитники позволили пройти даже плохому пасу Ионова, сместили линию так, что Щенникову пришлось в пожарном варианте бежать с фланга закрывать упущенного всеми Паршивлюка, что он сделать не успел. Лучшего сценария, чем быстрый гол, для «Ростова» нельзя было придумать. Тот же Паршивлюк в перерыве верно отметил, что расчета такого не было, но если забили, то надо действовать по счету: надежно обороняться и отвечать контратаками. Этим ростовчане и занялись.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (1) - 3 (1)

Торжеством атакующего футбола этот матч не стал. Само по себе количество ударов по воротам не впечатляет, не говоря уже о точности этих попыток. У «Ростова» позорные для победителя три удара (причем два из них нанес Паршивлюк), но ростовчане и не скрывали намерения играть вторым номером и выжимать максимум из минимума. ЦСКА пытался бить чаще, но исполнительское мастерство Чалова и компании пока оставляет желать лучшего. Нужно еще учитывать и самоотверженную игру «Ростова» в защите – футболисты многое блокировали в штрафной и на подступах к ней.

Владение мячом (точность передач): 59,7% (73%) - 40,3% (62%)

Эти цифры свидетельствуют о низком качестве футбола в принципе. Точнее, передачи об этом говорят. 73 процента – это очень мало для фаворита, для команды, которая действует первым номером и настроена на серьезный результат. Это маловато даже для чемпионата России. Чего уж говорить о ростовских 62 процентах. Но у гостей есть оправдание в виде контратакующей игры. Обычно играющая вторым номером команда вынуждена делать больше длинных и рискованных передач, следовательно, чаще теряя мяч. А вот ЦСКА в конструировании обычных позиционных атак каждую четвертую передачу делал неточно, и в этом основная причина того, что остроты армейцам катастрофически не хватало.

Отборы (выигранные воздушные единоборства): 17 (31) – 21 (27)

На правах обороняющегося «Ростов» чаще вступал в отборы, чаще совершал их, был успешнее в разрушении, сделав на него ставку. В цифрах верховых единоборств примерное равенство, но тут важнее само большое количество таких воздушных столкновений, что говорит больше о тягучем и боевом характере матча, чем о скоростном и комбинационном, а это на руку «Ростову».

ЦСКА – подбиты все двигатели