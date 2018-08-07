Вратарский вопрос «Челси»

07 августа 2018, 10:25

«Челси» в отчаянии и поиске. Лондонцам нужен новый вратарь. «Соккер.ру» рассматривает имена тех, кого связывают с переходом на «Стэмфорд Бридж».

Трансферное окно в Англии вот-вот закроется, «Челси» находится в критическом положении в вопросе поиска вратаря, а Тибо Куртуа все сильнее и сильнее давит, требуя отпустить его в «Реал». В связи с этим у «Челси» сформировался огромный список вратарей, на которых скауты положили глаз. Ведь действовать нужно стремительно. Если не получится с одним, то не стоит напирать на него, а выгоднее переключиться на следующего. Рассуждения о том, кто виноват в сложившейся ситуации – это вопрос отдельный. Кто-то будет обвинять «Челси», который затянул с решением вопроса, а кто-то начнет кивать на «неблагодарного» Куртуа, который играл в ромашку и не давал однозначного ответа долго. Так или иначе – «Челси» в поиске. И вот основные называемые СМИ варианты.

Кепа Аррисабалага («Атлетик»)

Этот трансфер может стать исполнением чужой мечты. Ведь как раз «Реал» очень хотел заполучить перспективного голкипера из Страны Басков, но случилось неожиданное. Когда уже все были уверены, что сделка вот-вот состоится, Аррисабалага взял и продлил контракт с «Атлетиком» до 2025 года, дав понять, что никуда уходить не собирается. Очередной пример баскского патриотизма, коих история знает великое множество. В связи с этим сомнительны шансы «Челси» на успех. Ведь если человек отказал «Реалу»… Но, возможно, с лондонцами он будет более сговорчивым. Рыночная цена 23-летнего вратаря согласно Transfermarkt составляет 20 миллионов евро. Однако с учетом продолжительности контракта, возраста и перегретого рынка вратарей можно быть уверенным, что «Челси» заполучит Аррисабалагу только за сумму отступных, которая составляет 80 миллионов евро. И это еще самого игрока убедить надо.

Пепе Рейна («Милан»)

Довольно оригинальный вариант, предложенный английскими СМИ . Рейна в свои 35 лет оказывается востребованным и способен менять клубы с именем, а не просто идти по нисходящей к завершению карьеры. Проблема в том, что он этим летом уже сменил команду, подписав контракт с «Миланом». У «россонери» после смены владельца и перестановок в руководстве забрезжила надежда на успешный сезон, так что Рейна вряд ли захочет бросаться из стороны в сторону и покидать «Сан-Сиро», куда только приехал. Разве что «Челси» сделает очень выгодное предложение лично ему и гарантирует место в основном составе, чего не может сделать «Милан», подписывавший Рейну именно как второго вратаря. С другой стороны, неясно, зачем это может понадобиться «Челси». Ведь это лишь пожарный вариант на один сезон, пока не найдется более молодой и перспективный вратарь. А сезон потерпеть можно и с имеющимся в распоряжении Вилли Кабальеро.

Ян Облак («Атлетико»)

«Матрасники» обладают уникальной способностью делать из вратарей настоящих звезд. Попадающий в систему молодой голкипер почти наверняка становится одним из лучших в мире и востребован всеми топ-клубами. 25-летнего словенца уже некоторые называют лучшим голкипером в мире. Действительно, в его игре очень тяжело найти изъяны, явные недостатки. Но сегодняшние реалии рынка диктуют, что за хорошего футболиста даже не на самой «рыночной» позиции приходится выкладывать какие-то невероятные деньги. Так что если «Челси» хочет заполучить Облака, то должен раскошелиться на 100 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в контракте словенца. За меньшие деньги Облака, который Transfermarkt на рынке оценивается в 70 миллионов, «Атлетико» не отпустит. Снова возникает вопрос в желании самого футболиста, который пока довольно молчалив и предпочитает не высказывать своего мнения, а работать.

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Кажется, что прошли времена, когда страсти по Доннарумме бушевали ежедневно. Все закончилось шантажом и продлением контракта с «Миланом» до 2021 года. Но итальянцу всего 19 лет, значит, мы еще не раз станем свидетелями новых волн трансферных страстей, особенно при нынешнем дефиците высококачественных молодых вратарей. «Челси» уже сейчас пытается прощупать почву на предмет покупки Доннаруммы. Но вариант кажется не самым реалистичным, хотя Transfermarkt оценивает голкипера в 40 миллионов евро. «Милан», кажется, не отпустит его и за в три раза большую сумму. Леонардо там выстраивает новый амбициозный проект, он вцепился крепко, поэтому сделает все, чтобы удержать Доннарумму. «Челси» останется разве что поработать с хитрецом Мино Райолой – агент способен нашептать всякого своему клиенту, чтобы спровоцировать уход из «Милана». Правда, времени уже не остается на все эти интриги.

Джордан Пикфорд («Эвертон»)

Как-то автоматически все забывают об английских вратарях, когда рассуждают о топ-голкиперах для высококлассных клубов. А очень зря. Ведь Пикфорд на чемпионате мира в России доказал, что и среди англичан бывают надежные яркие вратари. Конечно, безупречной его игру не назовешь, но у Пикфорда фантастический потенциал, нет проблем с характером, и ему всего 24 года, что для вратаря очень мало – самое время перейти в мощную команду и стать топ-вратарем. Однако вести переговоры с английскими клубами, которые не желают никого отпускать, занятие очень противное. В АПЛ даже у аутсайдеров денег куры не клюют, так что «Эвертон» точно не захочет добровольно отпускать Пикфорда, если только Джордан сам не воспылает страстью к «Челси» и не начнет выламывать руки боссам «ирисок». Хотя с контрактом до 2022 года ливерпульский клуб может быть в нем относительно уверен и затребовать до сотни миллионов евро у «Челси».

Джек Батленд («Сток Сити»)

Еще один британец из числа потенциальных кандидатов на место в «Челси». Он в какой-то момент обходил Пикфорда по статусу первого номера в Англии, однако после ЧМ -2018 явно отошел на второй план, что может сыграть на руку «Челси» в плане цены. Со «Сток Сити» по голкиперу, который оценивается Transfermarkt в 22 миллиона евро, будет договориться проще. Но достаточно ли звездным может стать этот 25-летний парень, чтобы соответствовать уровню «Челси»? Есть в этом сомнения.

Кевин Трапп ( ПСЖ )

ПСЖ известен тем, что умеет консервировать хороших вратарей и ломать им карьеру. Так получилось с Сиригу, которого сначала перевели в запас, а потом никуда не хотели отпускать, пока Сальваторе не сломался и не стал почти никому не нужным, выйдя из статуса топового голкипера. Теперь что-то похожее приключается с Траппом, которого может спасти «Челси». Кевин переходил в ПСЖ в 2015 году как очень яркий перспективный вратарь с претензией на звездность, он проводил неплохие матчи, однако тоже оказался в безнадежном запасе, где обитает до сих пор без шансов на выход оттуда. Так что ему нужно бежать. Но проблема в том, что 28-летнего немца, оцениваемого всего в 8 миллионов евро уже, ПСЖ не хочет опускать. Впрочем, если «Челси» в отчаянии обратится к парижанам, думаю, они смогут договориться.

Такие довольно разнообразные варианты есть у «Челси». Тут и более бюджетные кандидаты, и очень дорогие, и более-менее реалистичные, и практически нереальные. Но «Челси» сейчас важнее всего выиграть гонку со временем.