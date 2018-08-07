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Форвард для «Локомотива»

07 августа 2018, 15:46

«Локомотив» занят поисками нападающего, это главная трансферная задача чемпионов России на остаток лета. «Соккер.ру» помогает железнодорожникам определиться.

После победы в чемпионате России Юрий Семин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что «Локомотиву» нужно по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской. Мнение руководства клуба совпало с желанием тренера, и Юрий Павлович уже получил чемпиона мира Бенедикта Хеведеса в оборону и Гжегоша Крыховяка, экс-игрока ПСЖ и «Севильи», победителя Лиги Европы, в полузащиту. Теперь у «красно-зеленых» полный комплект в защите и средней линии, а вот атака смотрится сиротливо. Линия нападения не то чтобы не усилилась, она стала слабее по сравнению с чемпионским сезоном, ведь сейчас в команде нет Ари, на позицию на острие претендуют Фарфан и Эдер. Джефферсон может играть в атаке, но ему комфортнее атаковать из глубины и с фланга, а португалец, хоть и становится автором важных мячей, на регулярной основе результативность не демонстрирует.

Почему «Локомотиву» нужен форвард?

1. Фарфан и Эдер – не идеальные кандидаты. Как уже сказано чуть выше, ни Фарфан, ни Эдер не являются форвардами мечты, если говорить исключительно о позиции на острие атаки. Перуанец выдал сильный прошлый сезон, действуя преимущественно на позиции центрального нападающего, но он отработал не по прямому профилю. Во-первых, не факт, что новая попытка у него получится столь же эффективной. Во-вторых, настоящий форвард может сработать лучше: забить не 10, а 20 голов за сезон. Это определенно та зона, усиление которой способно сделать «Локомотив» сильнее.

2. Атака «Локомотива» выглядит удручающе. Если говорить об официальных матчах, то черная серия началась еще в концовке прошлого сезона и продолжается до сих пор. В восьми встречах, одна из которых была с «хвостиком» в виде овертайма, «Локо» забил 1 гол – тот самый чемпионский, автором которого стал Эдер. 1 гол за 750 минут для команды-чемпиона – это настоящая катастрофа. Между прочим, и на сборах железнодорожники не блистали результативностью, в трех матчах сохраняли ворота противников сухими.

3. Лига чемпионов – ещё одна причина. Рано или поздно «Локомотив» начнет забивать в чемпионате России, те же Эдер и Фарфан – хорошего уровня футболисты для внутреннего пользования, однако Лига чемпионов предъявляет к игрокам и командам совсем другие требования, и идти в главный турнир Старого Света с такой слабой атакой – наивность и неуважение. Безусловно, в «Локомотиве» это понимают. Хеведес, Крыховяк и новый форвард нужны, в первую очередь, для достойного выступления в Лиге чемпионов.

Модельная характеристика нападающего  

1. Гражданство - не имеет значения. Россиянин или легионер – в данном случае не важно, этот параметр не сужает выбор «Локомотива».

2. Возраст. Снова без ограничений. В паспорт никто заглядывать не станет, если кандидат удовлетворит по другим параметрам, но понимаем, что «Локомотив» ищет сформировавшегося футболиста, которого не придется учить и ждать прогресса. Нужен человек в стартовый состав.

3. Стоимость. Семин сказал, что у «Локомотива» нет денег на трансферы, но я не думаю, что это соответствует действительности. Зачем Юрий Палыч так сказал – не знаю, может быть, это сигнал кому-то, может быть, так было проще всего ответить во избежание следующих вопросов. Как минимум, «Локо» положены призовые за попадание в основную сетку Лиги чемпионов. На Хеведеса и Крыховяка не пришлось сильно тратиться, так что наверняка у железнодорожников есть возможность потратить около 10 миллионов евро на нападающего. Иначе и затевать приглашение не стоит.

4. Стиль игры. Чтобы забивал много голов, а все остальное – как получится. Эдер много действует в подыгрыше и спиной к воротам, Фарфан тоже выискивает зоны в глубине, «Локомотиву» действительно не хватает чистого завершителя. Это должен быть координированный нападающий, готовый к конвертации в голы фланговых передач и проникающих пасов от Фернандеша и Миранчуков. Качества стервятника приветствуются, «Локомотив» не всегда создает чистые моменты, но мяч к чужим воротам доставляется, и здесь нужен стервятник, чтобы «обедать» на отскоках, рикошетах и добиваниях.

Шорт-лист

Обращаем внимание на тех форвардов, чьи фамилии появились в прессе в последние дни, и оцениваем их перспективы в «Локомотиве».

Ари («Краснодар»; Бразилия/Россия). Аренда Ари в «Локомотиве» закончилась, и он вернулся в «Краснодар», с которым у бразильца еще год по контракту. Кстати, Ари получил российский паспорт, и теперь не будет считаться легионером в РПЛ. Возможно, если сорвутся другие кандидаты, «Локо» вернется к проверенному нападающему в конце трансферного окна.

Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия). В «Краснодаре» готовы вести переговоры по Смолову, форварду сборной России полезно будет сменить обстановку после неудачного чемпионата мира. «Локомотив» манит Смолова возможностью сыграть в Лиге чемпионов, а это уже немало. Пожалуй, идеальный вариант для железнодорожников, если, конечно, Федор снова сконцентрируется на футболе, в чем возникли сомнения в последнее время.

Сердар Азмун («Рубин»; Иран). Еще один нападающий из РПЛ, у Азмуна есть опыт игры в Лиге чемпионов за «Ростов», правда, у Сердара по-прежнему дремлют качества киллера, которые так необходимы «Локо». Половину прошлого сезона Азмун вообще не забивал, после неудачного чемпионата мира объявил о завершении карьеры в сборной в 23 года. Сердар – пока талантливый мальчик, а не мужчина. Ему не хватает психологической устойчивости.

Карлос Бакка («Милан»; Колумбия). У 31-летнего Бакки еще 2 года по контракту с «Миланом», которому Карлос не нужен. Предыдущий сезон колумбиец провел на правах аренды в составе «Вильярреала», который не прочь продлить сотрудничество. Очень качественный нападающий по меркам РПЛ и хорошее усиление под Лигу чемпионов. Если «Локомотив» возьмет Бакку, это будет очередной победой менеджмента.

Брель Эмболо («Шальке»; Швейцария). У Эрика Штоффельхауса есть связи с «Шальке», возможно, именно с этим связан вброс про Эмболо. Во всяком случае, все еще молодой и талантливый форвард не видится подходящим кандидатом для усиления атаки «Локомотива» здесь и сейчас. Брель в двух предыдущих сезонах за «Шальке» забил по три мяча, у него есть выраженное тяготение к флангу, так что это не совсем то, что нужно железнодорожникам.

Антони Модест («Тяньцзинь Цюаньцзянь»; Франция). 30-летний форвард в полной мере раскрыл свои бомбардирские таланты в Бундеслиге, которую покинул год назад, чтобы принять предложение из Китая. В Поднебесной тоже не отбывает номер, забивает почти в каждом матче. Качествами киллера определенно обладает.

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Все комментарии
Nety-net
Nety-net
08 августа в 08:50
Я тоже за тебя, пускай тебя подпишут
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
08 августа в 01:57
Ньясса бы вернуть и голову не пришлось бы морочить!
scikuni
scikuni
07 августа в 23:35
чем он заслужил лч? на него сколько лет играла команда, не слабее уж локо точно, разве что спонсором на футболке, он не способен быть лидером, не знаю за что повязку ему дали, гранквистом он не станет, да и локо там будут насиловать посильнее спартака, так что дальше как портнягин по арендам пойдет
Illuha
Illuha
07 августа в 22:00
Все кандидаты, кроме Ари, не реальные.
DXTK
DXTK
07 августа в 20:20
Накой им этот хлам? Пускай Локо подпишет меня. у меня удар с правой коронный, а слева как у Месси похоронный. ))))))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
07 августа в 18:40
Нужно признать-Локо сам по себе уныл, он никогда(кроме времен Муслина) не был сверхрезультативным и сверхатакующим клубом.Золотой Эдер это хорошо, но нужен тот ,забивал бы львиную долю готов.
борька
борька
07 августа в 17:50
Покупать Смолова и проблема с атакой закончится. Это последний шанс Федора вырваться за бугор!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 августа в 15:58
Азмуна "Локо" не потянет, тот перспективен и наверняка для него следующий шаг - не очередной клуб РПЛ.

Для Смолова же следующий шаг - в любом случае "Кайрат" или "Левадия", он уже снова Лопырев или даже Милевский/Алиев, судя по поведению в последнее время. И незачем "Локо" выступать в роли трамплина в Казахстан или Эстонию.
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