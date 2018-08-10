Очей разочарованье. Еврокубковая неделя для «Спартака», «Зенита» и «Уфы»

вчера, 13:00

Российские клубы расстроили «Соккер.ру» своими играми в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Подводим итоги безрадостных выступлений.

Конечно, пока не пришло время кричать: «Все пропало!» «Уфа» выиграла, пусть 2:1 и не лучший результат для домашнего матча против соперника из Люксембурга. «Спартак» безвольно уступил, но ему хватит домашней победы в один мяч, «красно-белые» разочаровали не столько счетом – вполне рабочий для горячего выезда в Грецию, сколько игрой в отдельных компонентах и неумением подстраиваться под обстоятельства. Вели же 2:0 и в рамках одного тайма позволили оппоненту выйти вперед! Гораздо сложнее ситуация у «Зенита», но даже в случае питерцев есть надежда на исправление ситуации в домашнем матче, где на поле должны появиться все сильнейшие игроки. Впрочем, надежда – глупое чувство, которое мы оставим для следующей недели, а сейчас давайте просто позлимся на «Спартак», «Уфу» и «Зенит». Они заслужили, и вот почему.

«Уфа»: на равных с командой из Люксембурга

«Прогресс» - даже не чемпион Люксембурга, серебряный призер. Чемпион, впрочем, тоже продолжает борьбу за попадание в основную сетку Лиги Европы: «Дюделанж» в третьем отборочном раунде стартовал с выездной победы над польской «Легией». Чудны твои дела, Лига Европы! Так что ж, теперь и «Уфе» считать, что легко отделалась? Интернациональная команда, в которой есть французы, португальцы, бельгиец, немец и даже армянин, ни в чем не уступала хозяевам на стадионе «Нефтяник». Если инициатива и была на стороне команды Сергея Томарова, то моменты гостей выглядели едва ли не острее, да и итоговая статистика матча не говорит о серьезном преимуществе «Уфы».

Удары (в створ): 15 (7) – 13 (5)

Владение мячом: 52% - 48%

Угловые: 5 – 4

Фолы: 10 – 11

Досадно, что «Уфа» вела со счетом 2:0 – вполне приятное преимущество, и пропустила в концовке, что в корне меняет повестку ответного матча, но, с другой стороны, Беленов мог вытащить мяч из сетки своих ворот и раньше, «Прогресс» наиграл на гол. Собственно, это и пугает больше всего. Забей люксембуржцы свой мяч после какого-нибудь стандарта, можно было бы лишь слегка покривиться, но ведь соперник доставил «Уфе» массу неприятностей, атакуя быстро и комбинационно. Дома «Прогресс» продолжит в том же духе, только еще агрессивнее, ведь родные стены и необходимость забивать. Переживания за «Уфу» связаны не столько со скользким счетом 2:1, сколько с резонным опасением: в Люксембурге российская команда не обязательно сыграет лучше противника.

«Спартак»: от радости до печали

«Спартак», ты не будешь один никогда! Потому что ты слишком веселый и дурной. В Салониках игра началась идеально для «красно-белых»: два гола двумя ударами в створ в стартовые 20 минут игры! Тут многим показалось, что «Спартак» сделал серьезную заявку на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов, но не тут-то было. Еще до конца тайма москвичи пропустили трижды: с пенальти, после простого паса в штрафную площадь, который никто не заблокировал и не прервал, а еще после ошибки вратаря Максименко. «Спартак» просто взбесил, растеряв шикарное для выездного матча преимущество. Во втором тайме «красно-белые» немного пришли в сознание, но Боккетти чуть не привез четвертый гол – здесь повезло, а в другом моменте удача отвернулась: Квинси не реализовал пенальти.

Удары (в створ): 8 (6) – 6 (4)

Владение мячом: 57% - 43%

Угловые: 4 – 2

Фолы: 15 – 19

Команды показали высокую реализацию моментов, для «Спартака» это точно нетипично: забить дважды двумя попаданиями в створ, причем били-то Попов с Квинси не в упор. Реализуй Промес пенальти, ровно половина от общего количества ударов могла обернуться голами. Впрочем, ПАОКу тоже жаловаться не на что. В пользу греков тоже многое сложилось в этой игре, они не создали впечатление непроходимого соперника, но нужно понимать, что в Москве будет другая игра. Возможно, даже менее комфортная для «Спартака», которому придется владеть инициативой на правах хозяев. Но пока задача формулируется достаточно просто: обыграть ПАОК в родных стенах. А если ни разу не выиграть в двух матчах у такого соперника, что тогда вообще делать в основной сетке Лиге чемпионов? Правильный ответ – там делать нечего.

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«Зенит»: ты вообще нормальный, братан?

Если «Спартак» выступил в своем репертуаре рубахи-парня, то от «Зенита» такого никто не ожидал. Неведомым образом «сине-бело-голубые» были в пух и прах разбиты клубом, чей годовой бюджет в 50 раз меньше. Это как если бы боксер из легкого веса нокаутировал супертяжа, раскрошив тому лицо, репутацию и чувство собственного достоинства. У «Зенита» никто, кроме, пожалуй, Кузяева, не показал достойной игры. Аргентинцы снова подвели, как и Лодыгин. «Динамо» заслуженно победило, но такой крупный счет состоялся при содействии удачи: Лодыгин пропустил все, что летело в его сторону, а первые три мяча минчане забили при помощи стандартов.

Удары (в створ): 12 (4) – 9 (2)

Владение мячом: 43% - 57%

Угловые: 2 – 8

Фолы: 19 – 11

В перерыве Семак убрал с поля двух аргентинцев, и игра «Зенита» заметно преобразилась, а если представить, что в Санкт-Петербурге сыграют в основе Лунев и Дзюба, Паредес и Нобоа, то можно даже помечтать, что еще не все кончено в этой дуэли. Счет слишком большой – отыграться с 0:4 будет чудом, но у «Зенита» будет 90 минут, лучшие игроки и наверняка более продуманный план действий, нежели в Минске.

2 + 2 = 4. «Зенит» лопнул в Минске