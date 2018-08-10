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Очей разочарованье. Еврокубковая неделя для «Спартака», «Зенита» и «Уфы»

вчера, 13:00

Российские клубы расстроили «Соккер.ру» своими играми в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Подводим итоги безрадостных выступлений.

Конечно, пока не пришло время кричать: «Все пропало!» «Уфа» выиграла, пусть 2:1 и не лучший результат для домашнего матча против соперника из Люксембурга. «Спартак» безвольно уступил, но ему хватит домашней победы в один мяч, «красно-белые» разочаровали не столько счетом – вполне рабочий для горячего выезда в Грецию, сколько игрой в отдельных компонентах и неумением подстраиваться под обстоятельства. Вели же 2:0 и в рамках одного тайма позволили оппоненту выйти вперед! Гораздо сложнее ситуация у «Зенита», но даже в случае питерцев есть надежда на исправление ситуации в домашнем матче, где на поле должны появиться все сильнейшие игроки. Впрочем, надежда – глупое чувство, которое мы оставим для следующей недели, а сейчас давайте просто позлимся на «Спартак», «Уфу» и «Зенит». Они заслужили, и вот почему.

«Уфа»: на равных с командой из Люксембурга

«Прогресс» - даже не чемпион Люксембурга, серебряный призер. Чемпион, впрочем, тоже продолжает борьбу за попадание в основную сетку Лиги Европы: «Дюделанж» в третьем отборочном раунде стартовал с выездной победы над польской «Легией». Чудны твои дела, Лига Европы! Так что ж, теперь и «Уфе» считать, что легко отделалась? Интернациональная команда, в которой есть французы, португальцы, бельгиец, немец и даже армянин, ни в чем не уступала хозяевам на стадионе «Нефтяник». Если инициатива и была на стороне команды Сергея Томарова, то моменты гостей выглядели едва ли не острее, да и итоговая статистика матча не говорит о серьезном преимуществе «Уфы».

Удары (в створ): 15 (7) – 13 (5)

Владение мячом: 52% - 48%

Угловые: 5 – 4

Фолы: 10 – 11

Досадно, что «Уфа» вела со счетом 2:0 – вполне приятное преимущество, и пропустила в концовке, что в корне меняет повестку ответного матча, но, с другой стороны, Беленов мог вытащить мяч из сетки своих ворот и раньше, «Прогресс» наиграл на гол. Собственно, это и пугает больше всего. Забей люксембуржцы свой мяч после какого-нибудь стандарта, можно было бы лишь слегка покривиться, но ведь соперник доставил «Уфе» массу неприятностей, атакуя быстро и комбинационно. Дома «Прогресс» продолжит в том же духе, только еще агрессивнее, ведь родные стены и необходимость забивать. Переживания за «Уфу» связаны не столько со скользким счетом 2:1, сколько с резонным опасением: в Люксембурге российская команда не обязательно сыграет лучше противника.

«Спартак»: от радости до печали

«Спартак», ты не будешь один никогда! Потому что ты слишком веселый и дурной. В Салониках игра началась идеально для «красно-белых»: два гола двумя ударами в створ в стартовые 20 минут игры! Тут многим показалось, что «Спартак» сделал серьезную заявку на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов, но не тут-то было. Еще до конца тайма москвичи пропустили трижды: с пенальти, после простого паса в штрафную площадь, который никто не заблокировал и не прервал, а еще после ошибки вратаря Максименко. «Спартак» просто взбесил, растеряв шикарное для выездного матча преимущество. Во втором тайме «красно-белые» немного пришли в сознание, но Боккетти чуть не привез четвертый гол – здесь повезло, а в другом моменте удача отвернулась: Квинси не реализовал пенальти.

Удары (в створ): 8 (6) – 6 (4)

Владение мячом: 57% - 43%

Угловые: 4 – 2

Фолы: 15 – 19

Команды показали высокую реализацию моментов, для «Спартака» это точно нетипично: забить дважды двумя попаданиями в створ, причем били-то Попов с Квинси не в упор. Реализуй Промес пенальти, ровно половина от общего количества ударов могла обернуться голами. Впрочем, ПАОКу тоже жаловаться не на что. В пользу греков тоже многое сложилось в этой игре, они не создали впечатление непроходимого соперника, но нужно понимать, что в Москве будет другая игра. Возможно, даже менее комфортная для «Спартака», которому придется владеть инициативой на правах хозяев. Но пока задача формулируется достаточно просто: обыграть ПАОК в родных стенах. А если ни разу не выиграть в двух матчах у такого соперника, что тогда вообще делать в основной сетке Лиге чемпионов? Правильный ответ – там делать нечего.

Антимагия. Замены от Карреры

«Зенит»: ты вообще нормальный, братан?

Если «Спартак» выступил в своем репертуаре рубахи-парня, то от «Зенита» такого никто не ожидал. Неведомым образом «сине-бело-голубые» были в пух и прах разбиты клубом, чей годовой бюджет в 50 раз меньше. Это как если бы боксер из легкого веса нокаутировал супертяжа, раскрошив тому лицо, репутацию и чувство собственного достоинства. У «Зенита» никто, кроме, пожалуй, Кузяева, не показал достойной игры. Аргентинцы снова подвели, как и Лодыгин. «Динамо» заслуженно победило, но такой крупный счет состоялся при содействии удачи: Лодыгин пропустил все, что летело в его сторону, а первые три мяча минчане забили при помощи стандартов.  

Удары (в створ): 12 (4) – 9 (2)

Владение мячом: 43% - 57%

Угловые: 2 – 8

Фолы: 19 – 11

В перерыве Семак убрал с поля двух аргентинцев, и игра «Зенита» заметно преобразилась, а если представить, что в Санкт-Петербурге сыграют в основе Лунев и Дзюба, Паредес и Нобоа, то можно даже помечтать, что еще не все кончено в этой дуэли. Счет слишком большой – отыграться с 0:4 будет чудом, но у «Зенита» будет 90 минут, лучшие игроки и наверняка более продуманный план действий, нежели в Минске.

2 + 2 = 4. «Зенит» лопнул в Минске

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Все комментарии
ckori
ckori ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 15:13
Дед за ЦСКА:
Спартак понятно не евро кубковая команда, но Зенит........ жидко обделался, СБС виноват.
А с чего вдруг решили что Зенит кубковая команда?Он три года только тренеров да и игроков меняет,может будет результат потом?
ckori
ckori
сегодня в 15:06
Ну да ладно Ваш спартак уж 1-0 выиграет дома и пойдёт дальше!Ну а Зенит и Уфа-это наверное конец!Честно мы другого и не ожидали,играем безобразно,да честно сказать пытаемся играть всего 3-й тур наступил!Так что писатели и не знают что придумать!В принципе тоже ждёт и другие наши команды,потому что разницы никакой нет-только в названиях клубов!
mikysss
mikysss
сегодня в 10:44
А потом пишут что соккер проСпартаковский сайт и канал матч тв тоже - фоточка у статьи ПАОК-Спартак а не 4-0 в Минске, а матч-тв обзор матча против ПАОК на Ютуб выложил, а обзор матча в Минске нет, интереееесно поооочемуууу же????
MALOVAR
MALOVAR ответил Красно Синий воин
вчера в 23:41
умыл тебя ,как обычно,жду 14 го извинений
mikysss
mikysss
вчера в 22:01
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил MALOVAR
    вчера в 20:31
    MALOVAR:
    вот и разница между мной - экспертом и твоим удивлением простым детским ошибкам и случайностям . Спартак добился хорошего результата а вот Зенит обгазился
    Спартак добился хорошего результата? Это мы узнаем только 14 августа.
    Дмитрий Кристя
    Дмитрий Кристя ответил RomM84
    вчера в 20:11
    RomM84:
    отборочном раунда Раунде...
    исправили
    RomM84
    RomM84
    вчера в 20:06
    отборочном раунда
    Раунде...
    witynchik
    witynchik
    вчера в 19:49
    Поросятка соберутся и все будет ровно!!!
    А вот зеня под вопросом,большииииииииим....
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    вчера в 18:17
    Зенит не будет бороться , сомневаюсь что такое Динамо не забьёт вальяжникам
    борька
    борька ответил kostjan 58
    вчера в 17:35
    kostjan 58:
    Мне кажется что Зенит сбросил ЛЕ в угоду чемпионата.
    30 игр в чемпионате, кубок то же сольют,от безделья можно геморрой заработать!
    kostjan 58
    kostjan 58 ответил борька
    вчера в 17:30
    борька:
    Спартак пройдет ,мозги болельщики вставят игрокам на место, на выезде произошел сдвиг по фазе! Уфа не пройдет, у команды духа маловато! Зенит парализован внутренними дрязгами,Трубопровод дал течь! Не протащится!
    Мне кажется что Зенит сбросил ЛЕ в угоду чемпионата.
    борька
    борька
    вчера в 17:27
    Спартак пройдет ,мозги болельщики вставят игрокам на место, на выезде произошел сдвиг по фазе!
    Уфа не пройдет, у команды духа маловато!
    Зенит парализован внутренними дрязгами,Трубопровод дал течь! Не протащится!
    kostjan 58
    kostjan 58
    вчера в 17:20
    Семак просто слил ЛЕ.Ну а остальные еще поборются.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Красно Синий воин
    вчера в 17:17
    вот и разница между мной - экспертом и твоим удивлением простым детским ошибкам и случайностям . Спартак добился хорошего результата а вот Зенит обгазился
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил MALOVAR
    вчера в 15:22
    MALOVAR:
    два на выезде крепкой и мотивированой команде это приговор,пиши есчо)))
    два на выезде крепкой и мотивированной команде это еще не приговор, а вот каким образом был проигран матч, вот это действительно важно, вести два мяча, а потом пропустить три за один тайм - уму не постижимо!
    Jum13
    Jum13
    вчера в 15:12
    Вот за spartach n1 тревожно - который день не видно его искрометных шуток как спартак расправился с ПАОКом. Не сиганул ли он случайно вслед за шарфиком?
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Красно Синий воин
    вчера в 15:06
    два на выезде крепкой и мотивированой команде это приговор,пиши есчо)))
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил MALOVAR
    вчера в 14:59
    MALOVAR:
    стыдно скоро будет за армию,я оОчень жду)))))
    А что вам еще остается, когда опять опозорились в Еврокубках!
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Красно Синий воин
    вчера в 14:53
    стыдно скоро будет за армию,я оОчень жду)))))
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 14:51
    "Спартак безвольно уступил" .... дальше читать не стал
    Спартак допустил три ошибки и к воле они отношения не имеют ,учитывая то что команда не развалилась ни разу по ходу игры. Всюду приходится умывать дилетантов
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 14:26
    Так Себе Аналитик:
    Это просто показатель уровня нашего футбола, и все. По сути, единственным нашим профессиональным клубом является ЦСКА. И как профессиональному клубу, пытающемуся выжить без огромных дотационных контрактов, ему приходится очень тяжело (потому что я не могу называть бессмысленные контракты с РЖД и "Газпромом" или каким-нибудь краем или областью спонсорскими, они просто дотационные, монополисты или металлургические предприятия в рекламе не нуждаются).
    Не ожидал, однако +++!!!
    Сие правда.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 14:24
    Спартак понятно не евро кубковая команда, но Зенит........ жидко обделался, СБС виноват.
    D.vil
    D.vil
    вчера в 13:51
    А изначально казалось, что все наши клубы пройдут дальше.. Мечты, мечты... А тем временем только за счет очков Уфы выезжаем;)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:48
    Это просто показатель уровня нашего футбола, и все.

    По сути, единственным нашим профессиональным клубом является ЦСКА. И как профессиональному клубу, пытающемуся выжить без огромных дотационных контрактов, ему приходится очень тяжело (потому что я не могу называть бессмысленные контракты с РЖД и "Газпромом" или каким-нибудь краем или областью спонсорскими, они просто дотационные, монополисты или металлургические предприятия в рекламе не нуждаются).
    goodbyegoodboy
    goodbyegoodboy ответил Литейный 4
    вчера в 13:41
    Литейный 4:
    Минск 4 в створ и 4 гола. Всё залезло греку! Гыгыгы
    Минск 4 в створ 4 и Литейный 4
    Шамаич
    Шамаич
    вчера в 13:30
    Уфа-молодцы!
    У Спартака шансы сохраняются.
    Зенит-были у отца три сына,старший умный был детина,средний был и так и сяк,младший вовсе был семак.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 13:14
    Минск 4 в створ и 4 гола. Всё залезло греку! Гыгыгы
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 13:12
    Зенит, спартак - что такое не везет и как с этим бороться?

    Уфа - молодцы!
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
    вчера в 13:08
    Спартак и Уфа пройдут,Зенит отстой!
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