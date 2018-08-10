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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Очей разочарованье. Еврокубковая неделя для «Спартака», «Зенита» и «Уфы»

10 августа 2018, 13:00

Российские клубы расстроили «Соккер.ру» своими играми в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Подводим итоги безрадостных выступлений.

Конечно, пока не пришло время кричать: «Все пропало!» «Уфа» выиграла, пусть 2:1 и не лучший результат для домашнего матча против соперника из Люксембурга. «Спартак» безвольно уступил, но ему хватит домашней победы в один мяч, «красно-белые» разочаровали не столько счетом – вполне рабочий для горячего выезда в Грецию, сколько игрой в отдельных компонентах и неумением подстраиваться под обстоятельства. Вели же 2:0 и в рамках одного тайма позволили оппоненту выйти вперед! Гораздо сложнее ситуация у «Зенита», но даже в случае питерцев есть надежда на исправление ситуации в домашнем матче, где на поле должны появиться все сильнейшие игроки. Впрочем, надежда – глупое чувство, которое мы оставим для следующей недели, а сейчас давайте просто позлимся на «Спартак», «Уфу» и «Зенит». Они заслужили, и вот почему.

«Уфа»: на равных с командой из Люксембурга

«Прогресс» - даже не чемпион Люксембурга, серебряный призер. Чемпион, впрочем, тоже продолжает борьбу за попадание в основную сетку Лиги Европы: «Дюделанж» в третьем отборочном раунде стартовал с выездной победы над польской «Легией». Чудны твои дела, Лига Европы! Так что ж, теперь и «Уфе» считать, что легко отделалась? Интернациональная команда, в которой есть французы, португальцы, бельгиец, немец и даже армянин, ни в чем не уступала хозяевам на стадионе «Нефтяник». Если инициатива и была на стороне команды Сергея Томарова, то моменты гостей выглядели едва ли не острее, да и итоговая статистика матча не говорит о серьезном преимуществе «Уфы».

Удары (в створ): 15 (7) – 13 (5)

Владение мячом: 52% - 48%

Угловые: 5 – 4

Фолы: 10 – 11

Досадно, что «Уфа» вела со счетом 2:0 – вполне приятное преимущество, и пропустила в концовке, что в корне меняет повестку ответного матча, но, с другой стороны, Беленов мог вытащить мяч из сетки своих ворот и раньше, «Прогресс» наиграл на гол. Собственно, это и пугает больше всего. Забей люксембуржцы свой мяч после какого-нибудь стандарта, можно было бы лишь слегка покривиться, но ведь соперник доставил «Уфе» массу неприятностей, атакуя быстро и комбинационно. Дома «Прогресс» продолжит в том же духе, только еще агрессивнее, ведь родные стены и необходимость забивать. Переживания за «Уфу» связаны не столько со скользким счетом 2:1, сколько с резонным опасением: в Люксембурге российская команда не обязательно сыграет лучше противника.

«Спартак»: от радости до печали

«Спартак», ты не будешь один никогда! Потому что ты слишком веселый и дурной. В Салониках игра началась идеально для «красно-белых»: два гола двумя ударами в створ в стартовые 20 минут игры! Тут многим показалось, что «Спартак» сделал серьезную заявку на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов, но не тут-то было. Еще до конца тайма москвичи пропустили трижды: с пенальти, после простого паса в штрафную площадь, который никто не заблокировал и не прервал, а еще после ошибки вратаря Максименко. «Спартак» просто взбесил, растеряв шикарное для выездного матча преимущество. Во втором тайме «красно-белые» немного пришли в сознание, но Боккетти чуть не привез четвертый гол – здесь повезло, а в другом моменте удача отвернулась: Квинси не реализовал пенальти.

Удары (в створ): 8 (6) – 6 (4)

Владение мячом: 57% - 43%

Угловые: 4 – 2

Фолы: 15 – 19

Команды показали высокую реализацию моментов, для «Спартака» это точно нетипично: забить дважды двумя попаданиями в створ, причем били-то Попов с Квинси не в упор. Реализуй Промес пенальти, ровно половина от общего количества ударов могла обернуться голами. Впрочем, ПАОКу тоже жаловаться не на что. В пользу греков тоже многое сложилось в этой игре, они не создали впечатление непроходимого соперника, но нужно понимать, что в Москве будет другая игра. Возможно, даже менее комфортная для «Спартака», которому придется владеть инициативой на правах хозяев. Но пока задача формулируется достаточно просто: обыграть ПАОК в родных стенах. А если ни разу не выиграть в двух матчах у такого соперника, что тогда вообще делать в основной сетке Лиге чемпионов? Правильный ответ – там делать нечего.

Антимагия. Замены от Карреры

«Зенит»: ты вообще нормальный, братан?

Если «Спартак» выступил в своем репертуаре рубахи-парня, то от «Зенита» такого никто не ожидал. Неведомым образом «сине-бело-голубые» были в пух и прах разбиты клубом, чей годовой бюджет в 50 раз меньше. Это как если бы боксер из легкого веса нокаутировал супертяжа, раскрошив тому лицо, репутацию и чувство собственного достоинства. У «Зенита» никто, кроме, пожалуй, Кузяева, не показал достойной игры. Аргентинцы снова подвели, как и Лодыгин. «Динамо» заслуженно победило, но такой крупный счет состоялся при содействии удачи: Лодыгин пропустил все, что летело в его сторону, а первые три мяча минчане забили при помощи стандартов.  

Удары (в створ): 12 (4) – 9 (2)

Владение мячом: 43% - 57%

Угловые: 2 – 8

Фолы: 19 – 11

В перерыве Семак убрал с поля двух аргентинцев, и игра «Зенита» заметно преобразилась, а если представить, что в Санкт-Петербурге сыграют в основе Лунев и Дзюба, Паредес и Нобоа, то можно даже помечтать, что еще не все кончено в этой дуэли. Счет слишком большой – отыграться с 0:4 будет чудом, но у «Зенита» будет 90 минут, лучшие игроки и наверняка более продуманный план действий, нежели в Минске.

2 + 2 = 4. «Зенит» лопнул в Минске

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Все комментарии
drive45
drive45
14 августа в 08:36
Рыба гниёт с головы.Для чего нам руководство РПЛ , федерация футбола,министерство спорта .....Ни наказать ни поощрить рейтинг нашего футбола бьёт все рекорды а выводов, рычагов и методов управления все нет и нет.На переферии футбол загнивает а столичники выезжают в Европу и что они показывают-стыдно и смешно и главное все с рук сходит и ничего не меняется у "любимых столичных команд". Ответ простой- в ограничении и наказании.Все все знают,а получаем то что заслужили.В любом случае ждём перемен. А в итоге можем получить- Лига Чемпиона без Спартака, Лига Европы без Зенита.Увы в другой исход верится с трудом.
pomor45
pomor45
12 августа в 21:40
Неужели непонятно, что переносом матча с Рубином ближе к матчу ЛЕ Зенит дал понять, что он намерен пожертвовать еврокубком ради ЧР. Матч в Минске намеренно ослабленным составом это полностью подтвердил. Так что, матч 16 августа уже никакого значения не имеет: Зенит принял ставку на ЧР - КР тоже сольёт за ненадобностью. И правильно сделает - игроков много, а команды нет и ЛЕ всё равно не потянуть, а КР - пустая трата сил ради той же ЛЕ. Цель на этот сезон должна быть одна - построение команды.
ckori
ckori
11 августа в 15:13
Дед за ЦСКА:
Спартак понятно не евро кубковая команда, но Зенит........ жидко обделался, СБС виноват.
А с чего вдруг решили что Зенит кубковая команда?Он три года только тренеров да и игроков меняет,может будет результат потом?
ckori
ckori
11 августа в 15:06
Ну да ладно Ваш спартак уж 1-0 выиграет дома и пойдёт дальше!Ну а Зенит и Уфа-это наверное конец!Честно мы другого и не ожидали,играем безобразно,да честно сказать пытаемся играть всего 3-й тур наступил!Так что писатели и не знают что придумать!В принципе тоже ждёт и другие наши команды,потому что разницы никакой нет-только в названиях клубов!
mikysss
mikysss
11 августа в 10:44
А потом пишут что соккер проСпартаковский сайт и канал матч тв тоже - фоточка у статьи ПАОК-Спартак а не 4-0 в Минске, а матч-тв обзор матча против ПАОК на Ютуб выложил, а обзор матча в Минске нет, интереееесно поооочемуууу же????
MALOVAR
MALOVAR
10 августа в 23:41
умыл тебя ,как обычно,жду 14 го извинений
mikysss
mikysss
10 августа в 22:01
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    10 августа в 20:31
    MALOVAR:
    вот и разница между мной - экспертом и твоим удивлением простым детским ошибкам и случайностям . Спартак добился хорошего результата а вот Зенит обгазился
    Спартак добился хорошего результата? Это мы узнаем только 14 августа.
    Дмитрий Кристя
    Дмитрий Кристя
    10 августа в 20:11
    RomM84:
    отборочном раунда Раунде...
    исправили
    RomM84
    RomM84
    10 августа в 20:06
    отборочном раунда
    Раунде...
    witynchik
    witynchik
    10 августа в 19:49
    Поросятка соберутся и все будет ровно!!!
    А вот зеня под вопросом,большииииииииим....
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    10 августа в 18:17
    Зенит не будет бороться , сомневаюсь что такое Динамо не забьёт вальяжникам
    борька
    борька
    10 августа в 17:35
    kostjan 58:
    Мне кажется что Зенит сбросил ЛЕ в угоду чемпионата.
    30 игр в чемпионате, кубок то же сольют,от безделья можно геморрой заработать!
    kostjan 58
    kostjan 58
    10 августа в 17:30
    борька:
    Спартак пройдет ,мозги болельщики вставят игрокам на место, на выезде произошел сдвиг по фазе! Уфа не пройдет, у команды духа маловато! Зенит парализован внутренними дрязгами,Трубопровод дал течь! Не протащится!
    Мне кажется что Зенит сбросил ЛЕ в угоду чемпионата.
    борька
    борька
    10 августа в 17:27
    Спартак пройдет ,мозги болельщики вставят игрокам на место, на выезде произошел сдвиг по фазе!
    Уфа не пройдет, у команды духа маловато!
    Зенит парализован внутренними дрязгами,Трубопровод дал течь! Не протащится!
    kostjan 58
    kostjan 58
    10 августа в 17:20
    Семак просто слил ЛЕ.Ну а остальные еще поборются.
    MALOVAR
    MALOVAR
    10 августа в 17:17
    вот и разница между мной - экспертом и твоим удивлением простым детским ошибкам и случайностям . Спартак добился хорошего результата а вот Зенит обгазился
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    10 августа в 15:22
    MALOVAR:
    два на выезде крепкой и мотивированой команде это приговор,пиши есчо)))
    два на выезде крепкой и мотивированной команде это еще не приговор, а вот каким образом был проигран матч, вот это действительно важно, вести два мяча, а потом пропустить три за один тайм - уму не постижимо!
    Jum13
    Jum13
    10 августа в 15:12
    Вот за spartach n1 тревожно - который день не видно его искрометных шуток как спартак расправился с ПАОКом. Не сиганул ли он случайно вслед за шарфиком?
    MALOVAR
    MALOVAR
    10 августа в 15:06
    два на выезде крепкой и мотивированой команде это приговор,пиши есчо)))
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    10 августа в 14:59
    MALOVAR:
    стыдно скоро будет за армию,я оОчень жду)))))
    А что вам еще остается, когда опять опозорились в Еврокубках!
    MALOVAR
    MALOVAR
    10 августа в 14:53
    стыдно скоро будет за армию,я оОчень жду)))))
    MALOVAR
    MALOVAR
    10 августа в 14:51
    "Спартак безвольно уступил" .... дальше читать не стал
    Спартак допустил три ошибки и к воле они отношения не имеют ,учитывая то что команда не развалилась ни разу по ходу игры. Всюду приходится умывать дилетантов
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    10 августа в 14:26
    Так Себе Аналитик:
    Это просто показатель уровня нашего футбола, и все. По сути, единственным нашим профессиональным клубом является ЦСКА. И как профессиональному клубу, пытающемуся выжить без огромных дотационных контрактов, ему приходится очень тяжело (потому что я не могу называть бессмысленные контракты с РЖД и "Газпромом" или каким-нибудь краем или областью спонсорскими, они просто дотационные, монополисты или металлургические предприятия в рекламе не нуждаются).
    Не ожидал, однако +++!!!
    Сие правда.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    10 августа в 14:24
    Спартак понятно не евро кубковая команда, но Зенит........ жидко обделался, СБС виноват.
    D.vil
    D.vil
    10 августа в 13:51
    А изначально казалось, что все наши клубы пройдут дальше.. Мечты, мечты... А тем временем только за счет очков Уфы выезжаем;)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    10 августа в 13:48
    Это просто показатель уровня нашего футбола, и все.

    По сути, единственным нашим профессиональным клубом является ЦСКА. И как профессиональному клубу, пытающемуся выжить без огромных дотационных контрактов, ему приходится очень тяжело (потому что я не могу называть бессмысленные контракты с РЖД и "Газпромом" или каким-нибудь краем или областью спонсорскими, они просто дотационные, монополисты или металлургические предприятия в рекламе не нуждаются).
    goodbyegoodboy
    goodbyegoodboy
    10 августа в 13:41
    Литейный 4:
    Минск 4 в створ и 4 гола. Всё залезло греку! Гыгыгы
    Минск 4 в створ 4 и Литейный 4
    Шамаич
    Шамаич
    10 августа в 13:30
    Уфа-молодцы!
    У Спартака шансы сохраняются.
    Зенит-были у отца три сына,старший умный был детина,средний был и так и сяк,младший вовсе был семак.
    Литейный 4
    Литейный 4
    10 августа в 13:14
    Минск 4 в створ и 4 гола. Всё залезло греку! Гыгыгы
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