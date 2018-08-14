 «Спартак» - ПАОК. Классические рыдания

14 августа 2018, 23:46

«Спартак» не смог продолжить путь в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» рассуждает о причине неудачи – 0:0 дома после 2:3 на выезде с ПАОК .

Сценарий греческого матча имел остаточный эффект и на эту игру. «Спартак», который так лихо начал на выезде, забив два мяча, а потом проиграл, пропустив трижды, в Москве так и не получил нужного заряда уверенности. Каррера не смог настроить команду так, чтобы она не думала о том, как именно потеряла преимущество на выезде. Поэтому первые минуты прошли в борьбе с нервами, тогда как настырные греки сходу чувствовали себя более чем уверенно, несмотря на старания спартаковских болельщиков.

Это отдельная тема. Фанаты проявили себя блестяще. И здесь речь не только о появлении баннера «Олимпиакоса» - злейшего врага ПАОКа. Но и о той поддержке, которая оказывалась «Спартаку» - его гнали вперед до последнего, а греков подвергали звуковой обструкции всякий раз, когда они овладевали мячом. 59 болельщиков ПАОКа, которые приехали в Москву, никакого фона, конечно, не создавали. И тем не менее греки, привыкшие к горячим битвам на родине, спокойно к этому относились, реализуя свой план, который заключался в уверенном контроле середины поля и придерживании спартаковцев подальше от штрафной с возможностями для контратак, которые расширило появление Варды после перерыва. Но еще до конца первого тайма в матче случился ключевой эпизод.

С такими союзниками врагов не нужно

Можно много рассуждать о судействе французской бригады, которой достался не самый простой матч. Но нельзя не подчеркнуть, что матч оказался проваленным во многом из-за поведения Луиса Адриано. Нападающий «Спартака» еще во время пребывания на поле выпадал откровенно из игры. Он постоянно находился спиной к воротам. Возможно, в этом была своя соль, но тогда ему следовало поддерживать откидками набегавших партнеров, готовых к ударам.

Такой поддержки от Адриано не было. Он все время проигрывал борьбу бок о бок с защитниками, плохо обрабатывал мячи или делал это в бесперспективной позиции, ошибался позиционно. Ну а удаление стало апофеозом. И нелепая его улыбка после получения красной карточки – как оскал смерти для «Спартака». Если бы москвичи в гостях выиграли со счетом 2:0, то это можно было пережить, но в таком положении удаление в первом тайме подобно гибели. У этого кейса есть несколько эпизодов.

Во-первых, Бюке мог не удалять Адриано. Но он не видел момента удара Креспо в штрафной, поскольку мяч был в другом месте. Ему об ударе сообщили игроки ПАОКа, включая самого страдающего на газоне защитника, а также помощник. Как это могло звучать со стороны помощника? «Адриано ударил Креспо рукой в живот». Согласитесь, такая формулировка звучит грозно и мотивирует удалить агрессора по всем методичкам. А вот если бы Бюке видел эпизод сам, то вряд ли решился бы на это, ограничившись желтой карточкой. Акцентированного удара не было, был раздраженный взмах, а перед этим Креспо наступил на ногу Адриано и стоял на ней, что явно было сделано намеренно в целях провокации. Что же, ему удалось.

Во-вторых, при всей этой судейской неоднозначности главного арбитра нельзя считать во всем виноватым, а Адриано – невиновным. Луис среагировал на откровенную провокацию самым глупым образом из возможных, махнув рукой в сторону живота соперника. Тот этого и ждал. Кто, спрашивается, тебя тянул за руку? Ради чего все это было? Ты хотел его ударить, сделать ему больно? Ну так вмазал бы посильнее, чтобы Креспо увели тоже. Или ты хотел его пощекотать просто? Смысл действия в чем? Нет его, этого смысла. Хотя уж нападающие, особенно бразильские все должны знать об искусстве провокаций. И виноват в конечном счете все же Адриано, который мало того что играл безобразно, так еще и команду подставил. Вероятно, и среагировал так, потому что чувствовал, что игра не идет, был раздражен.

Главные цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (0) – 16 (6)

Разгромная статистика для «Спартака». Причем она к тому шла еще до удаления Адриано. А после удаления, кстати, ПАОК не настаивал на контроле мяча, позволяя москвичам как-то двигаться вперед и угрожать воротам потенциально. Но только потенциально, потому что реальных угроз не было, что следует из нуля в графе ударов в створ ворот. Максименко в отличие от Пасхалакиса пришлось не раз откровенно спасать свою команду. У ворот ПАОКа было несколько вспышек. Во втором тайме мазали спартаковцы, неплохо подходя к воротам, а также было попадание в перекладину в первой половине. Но и оно случилось, когда защитник ПАОКа сам срезал мяч в сторону ворот. А без ударов в створ нельзя рассчитывать на голы и на приемлемый результат, когда тебе нужна только победа.

Удаление Адриано, безусловно, вынудило Карреру проводить перестановку незамедлительно. Он обошелся на начальном этапе без замен, просто подвинул в атаку в середину Ташаева и растянул своих полузащитников по фронту, чтобы восполнить потерю одного игрока, потерю плотности – для этого средняя линия должна была играть еще и за того парня. На деле оказалось, что Глушаков слишком быстро устал, Промес не готов к выполнению большого числа функций, а Ташаеву было очень сложно и непривычно цепляться за мячи на позиции главного человека в атаке. Поэтому на второй тайм вместо него вышел Зе Луиш. Он чуть лучше выполнял функцию зацепки за мяч, но реализовать ее во что-то серьезное все равно не смог.

И здесь важен еще один момент. Он заключается в том, кто вообще в нынешнем «Спартаке» на данном этапе сезона в тонусе? Есть ощущение, что только Зобнин, который искренне старался успевать везде, но физически порой не мог этого делать. Остальные играют на своем уровне, который можно охарактеризовать как ниже среднего. Вот поэтому и не получилось в двух матчах сломать ПАОК . Точнее, это получалось 25 минут из 180. Маловато для претендента на место в группе Лиги чемпионов.

Промес принимает спорные решения в атаке и не обыгрывает оппонентов один в один в сторону ворот – не похож на себя. Глушаков похож на себя в плане дальних неточных ударов, но совершенно не отрабатывает нужным образом по движению, хотя с него сошло сто потов. Многие просто не совсем дотягивали по тонусу, по готовности на фоне уже вкатившегося визуально в сезон ПАОКа. Остаются вопросы лишь по тому, чем игроки «Спартака» занимались летом и почему футболисты так по-разному готовы. Но впереди у москвичей – группа Лиги Европы.