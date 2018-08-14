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 «Спартак» - ПАОК. Классические рыдания

14 августа 2018, 23:46

«Спартак» не смог продолжить путь в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» рассуждает о причине неудачи – 0:0 дома после 2:3 на выезде с ПАОК.

Сценарий греческого матча имел остаточный эффект и на эту игру. «Спартак», который так лихо начал на выезде, забив два мяча, а потом проиграл, пропустив трижды, в Москве так и не получил нужного заряда уверенности. Каррера не смог настроить команду так, чтобы она не думала о том, как именно потеряла преимущество на выезде. Поэтому первые минуты прошли в борьбе с нервами, тогда как настырные греки сходу чувствовали себя более чем уверенно, несмотря на старания спартаковских болельщиков. 

Это отдельная тема. Фанаты проявили себя блестяще. И здесь речь не только о появлении баннера «Олимпиакоса» - злейшего врага ПАОКа. Но и о той поддержке, которая оказывалась «Спартаку» - его гнали вперед до последнего, а греков подвергали звуковой обструкции всякий раз, когда они овладевали мячом. 59 болельщиков ПАОКа, которые приехали в Москву, никакого фона, конечно, не создавали. И тем не менее греки, привыкшие к горячим битвам на родине, спокойно к этому относились, реализуя свой план, который заключался в уверенном контроле середины поля и придерживании спартаковцев подальше от штрафной с возможностями для контратак, которые расширило появление Варды после перерыва. Но еще до конца первого тайма в матче случился ключевой эпизод.

С такими союзниками врагов не нужно

Можно много рассуждать о судействе французской бригады, которой достался не самый простой матч. Но нельзя не подчеркнуть, что матч оказался проваленным во многом из-за поведения Луиса Адриано. Нападающий «Спартака» еще во время пребывания на поле выпадал откровенно из игры. Он постоянно находился спиной к воротам. Возможно, в этом была своя соль, но тогда ему следовало поддерживать откидками набегавших партнеров, готовых к ударам. 

Такой поддержки от Адриано не было. Он все время проигрывал борьбу бок о бок с защитниками, плохо обрабатывал мячи или делал это в бесперспективной позиции, ошибался позиционно. Ну а удаление стало апофеозом. И нелепая его улыбка после получения красной карточки – как оскал смерти для «Спартака». Если бы москвичи в гостях выиграли со счетом 2:0, то это можно было пережить, но в таком положении удаление в первом тайме подобно гибели. У этого кейса есть несколько эпизодов. 

Во-первых, Бюке мог не удалять Адриано. Но он не видел момента удара Креспо в штрафной, поскольку мяч был в другом месте. Ему об ударе сообщили игроки ПАОКа, включая самого страдающего на газоне защитника, а также помощник. Как это могло звучать со стороны помощника? «Адриано ударил Креспо рукой в живот». Согласитесь, такая формулировка звучит грозно и мотивирует удалить агрессора по всем методичкам. А вот если бы Бюке видел эпизод сам, то вряд ли решился бы на это, ограничившись желтой карточкой. Акцентированного удара не было, был раздраженный взмах, а перед этим Креспо наступил на ногу Адриано и стоял на ней, что явно было сделано намеренно в целях провокации. Что же, ему удалось. 

Во-вторых, при всей этой судейской неоднозначности главного арбитра нельзя считать во всем виноватым, а Адриано – невиновным. Луис среагировал на откровенную провокацию самым глупым образом из возможных, махнув рукой в сторону живота соперника. Тот этого и ждал. Кто, спрашивается, тебя тянул за руку? Ради чего все это было? Ты хотел его ударить, сделать ему больно? Ну так вмазал бы посильнее, чтобы Креспо увели тоже. Или ты хотел его пощекотать просто? Смысл действия в чем? Нет его, этого смысла. Хотя уж нападающие, особенно бразильские все должны знать об искусстве провокаций. И виноват в конечном счете все же Адриано, который мало того что играл безобразно, так еще и команду подставил. Вероятно, и среагировал так, потому что чувствовал, что игра не идет, был раздражен.

Главные цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (0) – 16 (6)

Разгромная статистика для «Спартака». Причем она к тому шла еще до удаления Адриано. А после удаления, кстати, ПАОК не настаивал на контроле мяча, позволяя москвичам как-то двигаться вперед и угрожать воротам потенциально. Но только потенциально, потому что реальных угроз не было, что следует из нуля в графе ударов в створ ворот. Максименко в отличие от Пасхалакиса пришлось не раз откровенно спасать свою команду. У ворот ПАОКа было несколько вспышек. Во втором тайме мазали спартаковцы, неплохо подходя к воротам, а также было попадание в перекладину в первой половине. Но и оно случилось, когда защитник ПАОКа сам срезал мяч в сторону ворот. А без ударов в створ нельзя рассчитывать на голы и на приемлемый результат, когда тебе нужна только победа.

Удаление Адриано, безусловно, вынудило Карреру проводить перестановку незамедлительно. Он обошелся на начальном этапе без замен, просто подвинул в атаку в середину Ташаева и растянул своих полузащитников по фронту, чтобы восполнить потерю одного игрока, потерю плотности – для этого средняя линия должна была играть еще и за того парня. На деле оказалось, что Глушаков слишком быстро устал, Промес не готов к выполнению большого числа функций, а Ташаеву было очень сложно и непривычно цепляться за мячи на позиции главного человека в атаке. Поэтому на второй тайм вместо него вышел Зе Луиш. Он чуть лучше выполнял функцию зацепки за мяч, но реализовать ее во что-то серьезное все равно не смог.

И здесь важен еще один момент. Он заключается в том, кто вообще в нынешнем «Спартаке» на данном этапе сезона в тонусе? Есть ощущение, что только Зобнин, который искренне старался успевать везде, но физически порой не мог этого делать. Остальные играют на своем уровне, который можно охарактеризовать как ниже среднего. Вот поэтому и не получилось в двух матчах сломать ПАОК. Точнее, это получалось 25 минут из 180. Маловато для претендента на место в группе Лиги чемпионов. 

Промес принимает спорные решения в атаке и не обыгрывает оппонентов один в один в сторону ворот – не похож на себя. Глушаков похож на себя в плане дальних неточных ударов, но совершенно не отрабатывает нужным образом по движению, хотя с него сошло сто потов. Многие просто не совсем дотягивали по тонусу, по готовности на фоне уже вкатившегося визуально в сезон ПАОКа. Остаются вопросы лишь по тому, чем игроки «Спартака» занимались летом и почему футболисты так по-разному готовы. Но впереди у москвичей – группа Лиги Европы.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 августа в 17:28
не блеснули, да
ОлегаТэ
ОлегаТэ
16 августа в 12:03
СпаМу плюс - лишний раз не рискуют в ЛЧ свои же "0-7" и "1-18" переплюнуть.
Стабильность - признак мастерства... =D =D =D
178
178
16 августа в 12:01
Scuderia Ferrari:
А вот если в сухом остатке. Осень 2016. Тогда впервые становится понятно, что спартак тащат к чемпионству, каррера выдаёт два классических матча - 11 на 9 с Ростовом и матч с Рубином, где промес бьёт в лицо локтём Бурлака, за что получает жёлтую карточку вместо красной. При этом о спартаке начинают всерьёз говорить как о клубе европейского уровня благодаря подписанию одного лишь фернандо, а промес вдруг резко становится суперзвездой РФПЛ (что, впрочем, при уходе Халка и Мусы и потерявшем мотивацию Витселе было близко к истине). Весна 2017: великое чемпионство великого спартака, подписание другого игрока европейского уровня луиса адриано. И - начало великого хайпа: Мы в ЛЧ достойно выступим, не то что конебомжи! Наши промес, де луиш, адриано, фернандо игроки мирового уровня, не то что ваши молло-новосельцев-цаллагов! Мы их по Интерам-Бавариям за 40 лямов каждого продадим! Наш промес звезда, лидер сборной Голландии! А что на самом деле? В ЛЧ великий спартак получает группу с халявным соперником из 4 корзины (Марибор при наличии Спортинга), крайне нестабильный Ливерпуль (разыгравшийся по-настоящему лишь весной) и откровенно слабейшую из 2 корзины Севилью (при наличии там Барселоны). Невыход из такой группы - сам по себе не катастрофа, но параллельно с этим ЦСКА, имея экспериментальный состав (18-20 летние Жамалетдинов, Кучаев; Вернблум - форвард!), добывает такой же точно результат без распиаренных фернанд и адриан. В группе, где нет никого уровня Марибора; МЮ тогда считался командой сильнее Ливерпуля (взяли ЛЕ 2017). И, более того, оказывается сеяным в 1/16 ЛЕ благодаря 3 победам; на той же стадии спартак - несеяный. В Лиге Европы ЦСКА, Зенит, Локомотив проходят в 1/8 Финала, спартак - нет, его соперник вылетает в 1/8 Финала. ЦСКА выходит в 1/4 Финала, будучи едва ли не слабейшим номинально российским клубом в плей-офф ЛЕ. Ещё до этого Голландия с промесом не проходит на ЧМ-2018, откатываясь на 36 место в рейтинге ФИФА; показательно, что 2 место в группе занимает Швеция, в проход которой на ЧМ не последний вклад внесли игроки РФПЛ Гранквист и Классон, которых и близко так не пиарили, как промеса. И вот теперь спартак вылетает от очередной скромной команды из ЛЧ. Какой вывод из этого можно сделать? Все эти разговоры о "клубе европейского уровня", о "топовых" адриано и мельгарехо оказались пшиком. На внутренней арене любой промес может бить соперника в лицо локтём, ему ничего за это не будет. Наиграл на удаление луис адриано в Суперкубке России 2017 - и не был удалён. Но вот на международной арене такое не пройдёт. При каррере в Еврокубках спартак не прошёл НИКОГО. 3 место в группе ЛЧ - вылет в плей-офф ЛЕ от первого же соперника - вылет из ЛЧ в 3 квалификационном раунде.
Все по делу.Полностью согласен.
D.vil
D.vil
15 августа в 21:04
А в неудачах Спартака, ты, кстати, виноват!) Страшновато ему было за Спартак перед игрой;) Ух)))
борька
борька
15 августа в 17:52
Возвращайте Аленичева, дружбана отправляйте на лазурные берега!
Теплилась надежда на Спартак, но увы все в сеоом цаете, что в чемпионате Росси, что галопом по европам,
Уверенно сидим на пятой точке!
radist_21
radist_21
15 августа в 17:27
atur72:
В принципе получилось даже лучше . Спартак в лиге европы принесёт для России намного больше очков чем в лч . Заменит Зенит в лиге европы . В принципе всё не так уж и плохо
Ты уверен,что в ЛЕ Спартак сыграет лучше???
oFANATo
oFANATo
15 августа в 13:47
Легия, Санкт - Галлен, АЕК, теперь ПАОК - это позор!
falloutfun
falloutfun
15 августа в 13:42
Позорники.Больше сказать мне нечего.
vday
vday
15 августа в 12:22
Рыжая Борода:
только зависть вижу, и да, даже Спартак окажется в ФНЛ, он все-равно будет самой популярной командой, любой новый игрок здесь по умолчанию становится звездой
Ну разве что - по умолчанию....В смысле -про таких "звезд" лучше молчать...
ABir
ABir
15 августа в 11:53
Вчерашний провал Спартака в ЛЧ был заложен в провальной концовке прошлого ЧР.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
15 августа в 11:41
Roger Young:
Все уже сказано. Спартак как и все топы РФПЛ не готов к сезону в принципе. Вообще. Если наш уровень и раньше был невысок, то в этом году просто квинтэссенция полной импотенции. Зенит кстати, пополнил этот "замечательный список"
На самом деле это даже полезно для российского футбола. Пусть очищение пройдет. "Зенит" в прошлом году как будто в нем не был, добивался какого-то результата только за счет общего класса в первую очередь за счет легов, но класс в слабом чемпионате имеет тенденцию постоянно падать, вот теперь и класса не осталось.

Если все команды пройдут через ситуацию с ЦСКА, то есть им придется наигрывать молодежь, продавать игроков и минимизировать затраты, то наш чемпионат в разы сильнее станет.

А это придется, скорее всего, сделать для большинства команд, потому что новый кризис уже наступает, повышение НДС и новые санкции США еще не сказались даже не четверть, а аннонсируются еще новые ответные санкции России, которые наверняка будут в очередной раз связаны с очередными поблажками для связанных с чиновниками монополий, то есть очередным ударом себе же под дых. И, когда все это в полной мере проявится, половина клубов может оказаться на месте ЦСКА.
plusnindimon
plusnindimon
15 августа в 11:19
А где статьи типа, "позор", "унижен" или других подобных, про ЦСКА, Зенит и Локомотив любите хрень писать, а спартак свой любимый лобызаете...
atur72
atur72
15 августа в 11:16
В принципе получилось даже лучше . Спартак в лиге европы принесёт для России намного больше очков чем в лч . Заменит Зенит в лиге европы . В принципе всё не так уж и плохо
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
15 августа в 11:15
Максименко-Селихов-Джикия-Жиго-Ташаев-Ещенко-Зобнин-Промес, добавить Ханни-Мельгорехо-Роша-Фернандо-Зе. Получится состав на еврокубки, да и в РПЛ пройдёт. Молодёжь на подмене. Остальное на свалку (глушак-комбарик-джано-попов-самедов....).
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
15 августа в 11:07
Много слов не надо, просто РАЗДОЛБАИ...
ckori
ckori
15 августа в 11:03
Да во всём виноват судья!Это обычно для Спартака!А он хороший пушистенький!Очень рад,что так произошло,о то много рассказывали как Спартак будет всех побеждать!Это не Оренбург и не Анжи и то еле еле!
Roger Young
Roger Young
15 августа в 10:49
Scuderia Ferrari:
А вот если в сухом остатке. Осень 2016. Тогда впервые становится понятно, что спартак тащат к чемпионству, каррера выдаёт два классических матча - 11 на 9 с Ростовом и матч с Рубином, где промес бьёт в лицо локтём Бурлака, за что получает жёлтую карточку вместо красной. При этом о спартаке начинают всерьёз говорить как о клубе европейского уровня благодаря подписанию одного лишь фернандо, а промес вдруг резко становится суперзвездой РФПЛ (что, впрочем, при уходе Халка и Мусы и потерявшем мотивацию Витселе было близко к истине). Весна 2017: великое чемпионство великого спартака, подписание другого игрока европейского уровня луиса адриано. И - начало великого хайпа: Мы в ЛЧ достойно выступим, не то что конебомжи! Наши промес, де луиш, адриано, фернандо игроки мирового уровня, не то что ваши молло-новосельцев-цаллагов! Мы их по Интерам-Бавариям за 40 лямов каждого продадим! Наш промес звезда, лидер сборной Голландии! А что на самом деле? В ЛЧ великий спартак получает группу с халявным соперником из 4 корзины (Марибор при наличии Спортинга), крайне нестабильный Ливерпуль (разыгравшийся по-настоящему лишь весной) и откровенно слабейшую из 2 корзины Севилью (при наличии там Барселоны). Невыход из такой группы - сам по себе не катастрофа, но параллельно с этим ЦСКА, имея экспериментальный состав (18-20 летние Жамалетдинов, Кучаев; Вернблум - форвард!), добывает такой же точно результат без распиаренных фернанд и адриан. В группе, где нет никого уровня Марибора; МЮ тогда считался командой сильнее Ливерпуля (взяли ЛЕ 2017). И, более того, оказывается сеяным в 1/16 ЛЕ благодаря 3 победам; на той же стадии спартак - несеяный. В Лиге Европы ЦСКА, Зенит, Локомотив проходят в 1/8 Финала, спартак - нет, его соперник вылетает в 1/8 Финала. ЦСКА выходит в 1/4 Финала, будучи едва ли не слабейшим номинально российским клубом в плей-офф ЛЕ. Ещё до этого Голландия с промесом не проходит на ЧМ-2018, откатываясь на 36 место в рейтинге ФИФА; показательно, что 2 место в группе занимает Швеция, в проход которой на ЧМ не последний вклад внесли игроки РФПЛ Гранквист и Классон, которых и близко так не пиарили, как промеса. И вот теперь спартак вылетает от очередной скромной команды из ЛЧ. Какой вывод из этого можно сделать? Все эти разговоры о "клубе европейского уровня", о "топовых" адриано и мельгарехо оказались пшиком. На внутренней арене любой промес может бить соперника в лицо локтём, ему ничего за это не будет. Наиграл на удаление луис адриано в Суперкубке России 2017 - и не был удалён. Но вот на международной арене такое не пройдёт. При каррере в Еврокубках спартак не прошёл НИКОГО. 3 место в группе ЛЧ - вылет в плей-офф ЛЕ от первого же соперника - вылет из ЛЧ в 3 квалификационном раунде.
Подписываюсь. Самое противное и самое страшное, что в каком бы ужасном состоянии не были ЦСКА, Спартак, Локо и ко, в конце сезона эти команды все равно войдут в число призеров и участников еврокубков.

Потому что честного футбола в России не существует. Поэтому будут бесконечный гонор на внутренней арене и бесконечный позор на внешней.

Вместо ребят из перефирии, которые будут зубами грызть соперников из Европы, как это делал Ростов, в еврокубке всегда будет зажратая столица, которая добивается путевки не спортивным методом.
Roger Young
Roger Young
15 августа в 10:44
Все уже сказано. Спартак как и все топы РФПЛ не готов к сезону в принципе.

Вообще.

Если наш уровень и раньше был невысок, то в этом году просто квинтэссенция полной импотенции. Зенит кстати, пополнил этот "замечательный список"
Красно Синий воин
Красно Синий воин
15 августа в 10:32
Вот и закончился очередной поход спартака за Лигой чемпионов.
Результат принес 2,5 милл. евро в кубышку Федуна за попадание в Л/Е +
потеря страны одной команды в Л/Ч, теперь уже не будет три команды
на групповой стадии, да еще дали возможность Саввиди поиздеваться в медийном пространстве... ну че молодцы кб.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
15 августа в 09:44
очень жаль,но значит уровень нынешнего спартака,лига европы,если они там захотят играть,а не будут сливать))
makkie
makkie
15 августа в 09:34
Scuderia Ferrari:
А вот если в сухом остатке. Осень 2016. Тогда впервые становится понятно, что спартак тащат к чемпионству, каррера выдаёт два классических матча - 11 на 9 с Ростовом и матч с Рубином, где промес бьёт в лицо локтём Бурлака, за что получает жёлтую карточку вместо красной. При этом о спартаке начинают всерьёз говорить как о клубе европейского уровня благодаря подписанию одного лишь фернандо, а промес вдруг резко становится суперзвездой РФПЛ (что, впрочем, при уходе Халка и Мусы и потерявшем мотивацию Витселе было близко к истине). Весна 2017: великое чемпионство великого спартака, подписание другого игрока европейского уровня луиса адриано. И - начало великого хайпа: Мы в ЛЧ достойно выступим, не то что конебомжи! Наши промес, де луиш, адриано, фернандо игроки мирового уровня, не то что ваши молло-новосельцев-цаллагов! Мы их по Интерам-Бавариям за 40 лямов каждого продадим! Наш промес звезда, лидер сборной Голландии! А что на самом деле? В ЛЧ великий спартак получает группу с халявным соперником из 4 корзины (Марибор при наличии Спортинга), крайне нестабильный Ливерпуль (разыгравшийся по-настоящему лишь весной) и откровенно слабейшую из 2 корзины Севилью (при наличии там Барселоны). Невыход из такой группы - сам по себе не катастрофа, но параллельно с этим ЦСКА, имея экспериментальный состав (18-20 летние Жамалетдинов, Кучаев; Вернблум - форвард!), добывает такой же точно результат без распиаренных фернанд и адриан. В группе, где нет никого уровня Марибора; МЮ тогда считался командой сильнее Ливерпуля (взяли ЛЕ 2017). И, более того, оказывается сеяным в 1/16 ЛЕ благодаря 3 победам; на той же стадии спартак - несеяный. В Лиге Европы ЦСКА, Зенит, Локомотив проходят в 1/8 Финала, спартак - нет, его соперник вылетает в 1/8 Финала. ЦСКА выходит в 1/4 Финала, будучи едва ли не слабейшим номинально российским клубом в плей-офф ЛЕ. Ещё до этого Голландия с промесом не проходит на ЧМ-2018, откатываясь на 36 место в рейтинге ФИФА; показательно, что 2 место в группе занимает Швеция, в проход которой на ЧМ не последний вклад внесли игроки РФПЛ Гранквист и Классон, которых и близко так не пиарили, как промеса. И вот теперь спартак вылетает от очередной скромной команды из ЛЧ. Какой вывод из этого можно сделать? Все эти разговоры о "клубе европейского уровня", о "топовых" адриано и мельгарехо оказались пшиком. На внутренней арене любой промес может бить соперника в лицо локтём, ему ничего за это не будет. Наиграл на удаление луис адриано в Суперкубке России 2017 - и не был удалён. Но вот на международной арене такое не пройдёт. При каррере в Еврокубках спартак не прошёл НИКОГО. 3 место в группе ЛЧ - вылет в плей-офф ЛЕ от первого же соперника - вылет из ЛЧ в 3 квалификационном раунде.
    Батон Судьбы
    Батон Судьбы
    15 августа в 09:07
    В очередной раз отличились.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    15 августа в 08:43
    Каррера молодец отметив свою команду. Это не Гончар, который истерит во время матчей. У Семака все впереди, но в глазах, если не истерика, то добродушия уже не видать. Результата нет виноваты все, тем более критики было достаточно после первого матча и команда понимала, что победа нужна была через не могу. Такое чувство, что фен держать рядом в одном месте надо всегда, намекая, что если что.
    Вроде все есть и атака одна из лучших в РФПЛ, и игроки техничные, но все в самый ответственный момент, как серпом по бубенцам. Пора прекращать такое отношение. 20 лямов за выход в группу ЛЧ, это не 2,5 за ЛЕ. Может пора бить игрокам по карману? Смотришь и задумаются игроки и не будет раздолбайства с КК Адриано и игроки перед тем, как бить по воротам, будут к каждому моменту относиться бережно, не думая, что если не сейчас, то потом забьют...
    Болелам пройти и это, но признать надо, что проблема существует.
    WAARLOT
    WAARLOT
    15 августа в 08:40
    это какой то расизм,Луис не виновата
    Антон Трифонов
    Антон Трифонов
    15 августа в 08:32
    стыдно болеть за спартак
    dinoel
    dinoel
    15 августа в 08:09
    Что-то Глушаков совсем плохой. Если его единогласно признали лидером, то что это за Спартак? Зобнин хорош, но не лиде, не капитан. Пожалуй только Джикия годится?
    Что-то надо срочно делать, взбодрить команду, нападение перестроить.
    Кто это придумал, что нападение Спартака сильнейшее в РПЛ? Нет никакого нападения
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    15 августа в 08:06
      InKarpinWeTrust
      InKarpinWeTrust
      15 августа в 08:03
      ЖАЛЬ, ЧТО В УЕФА НЕ В КУРСЕ ПРО ЮБИЛЕЙ СИМОНЯНА...
      InKarpinWeTrust
      InKarpinWeTrust
      15 августа в 08:03
      Scuderia Ferrari:
      А вот если в сухом остатке. Осень 2016. Тогда впервые становится понятно, что спартак тащат к чемпионству, каррера выдаёт два классических матча - 11 на 9 с Ростовом и матч с Рубином, где промес бьёт в лицо локтём Бурлака, за что получает жёлтую карточку вместо красной. При этом о спартаке начинают всерьёз говорить как о клубе европейского уровня благодаря подписанию одного лишь фернандо, а промес вдруг резко становится суперзвездой РФПЛ (что, впрочем, при уходе Халка и Мусы и потерявшем мотивацию Витселе было близко к истине). Весна 2017: великое чемпионство великого спартака, подписание другого игрока европейского уровня луиса адриано. И - начало великого хайпа: Мы в ЛЧ достойно выступим, не то что конебомжи! Наши промес, де луиш, адриано, фернандо игроки мирового уровня, не то что ваши молло-новосельцев-цаллагов! Мы их по Интерам-Бавариям за 40 лямов каждого продадим! Наш промес звезда, лидер сборной Голландии! А что на самом деле? В ЛЧ великий спартак получает группу с халявным соперником из 4 корзины (Марибор при наличии Спортинга), крайне нестабильный Ливерпуль (разыгравшийся по-настоящему лишь весной) и откровенно слабейшую из 2 корзины Севилью (при наличии там Барселоны). Невыход из такой группы - сам по себе не катастрофа, но параллельно с этим ЦСКА, имея экспериментальный состав (18-20 летние Жамалетдинов, Кучаев; Вернблум - форвард!), добывает такой же точно результат без распиаренных фернанд и адриан. В группе, где нет никого уровня Марибора; МЮ тогда считался командой сильнее Ливерпуля (взяли ЛЕ 2017). И, более того, оказывается сеяным в 1/16 ЛЕ благодаря 3 победам; на той же стадии спартак - несеяный. В Лиге Европы ЦСКА, Зенит, Локомотив проходят в 1/8 Финала, спартак - нет, его соперник вылетает в 1/8 Финала. ЦСКА выходит в 1/4 Финала, будучи едва ли не слабейшим номинально российским клубом в плей-офф ЛЕ. Ещё до этого Голландия с промесом не проходит на ЧМ-2018, откатываясь на 36 место в рейтинге ФИФА; показательно, что 2 место в группе занимает Швеция, в проход которой на ЧМ не последний вклад внесли игроки РФПЛ Гранквист и Классон, которых и близко так не пиарили, как промеса. И вот теперь спартак вылетает от очередной скромной команды из ЛЧ. Какой вывод из этого можно сделать? Все эти разговоры о "клубе европейского уровня", о "топовых" адриано и мельгарехо оказались пшиком. На внутренней арене любой промес может бить соперника в лицо локтём, ему ничего за это не будет. Наиграл на удаление луис адриано в Суперкубке России 2017 - и не был удалён. Но вот на международной арене такое не пройдёт. При каррере в Еврокубках спартак не прошёл НИКОГО. 3 место в группе ЛЧ - вылет в плей-офф ЛЕ от первого же соперника - вылет из ЛЧ в 3 квалификационном раунде.
        Роман Романов
        Роман Романов
        15 августа в 08:01
        Абсолютно не удивлен. Каррера - не тренер, а везунчик, которому просто подфартило (плюс юбилей Симоняна).
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