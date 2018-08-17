Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

17 августа 2018, 18:58

Узнайте, во что будут одеты футболисты Серии А! У итальянцев есть вкус и стиль, поэтому «Соккер.ру» впечатлен лучшими примерами и удивлен худшими.

20 место. «Эмполи»

«А вы сможете сделать нам самые невзрачные футболки в Серии А?» - похоже, запрос новичка был таким. Известный производитель формы постарался испоганить все. Ладно, логотип спонсора из девяностых – его не изменить, но зачем было лениться? Основная форма с градиентом никакая, белая и черная в качестве запасных – тоже.

19 место. «Фрозиноне»

«Фрозиноне» считает, что третья форма им не нужна? Завтра сыграют первые матчи нового сезона в Серии А, а у них нет третьего комплекта. Спишем на то, что делают футболки не топовые производители? Наоборот надо было стараться и выделяться, а тут ноунейм из китайского рынка получился:

18 место. СПАЛ

Уже лучше, чем было в прошлом году – за счет приятного цвета третьей формы, но здесь оцениваем не лучший из вариантов, а все вместе. И приходится констатировать, что у СПАЛа так себе футболки. Основная форма в мелкую полоску рябит, над гостевой поработали, но основной цвет странный. А вот третья приятная, если бы не едкий логотип:

17 место. «Сассуоло»

Играют лучше, чем одеваются. Основная форма – зелено-черная, что справа. Вторая – белая в полоску, с ужасно выбранным целенным цветом для трусов, третья – желтая, слева на картинке. А вратарские формы вторая и третья, начиная слева, но они тоже никакие. Однотипные варианты, даже идею с теснением герба на третьем комплекте, как у «Кьево» на первом, провалили – его не видно издали:

16 место. «Фиорентина»

В прошлый раз «Фиорентина» выехала на том, что представила четыре варианта резервной формы. Оригинально, приятно для поклонников, но уже тогда спрашивали: «А почему такие простые цвета без отличий?» Сейчас вопросов еще больше, поскольку первая форма традиционно красивого цвета, но остальные остались, как были. Предлагают фанатам еще раз купить то же самое?

15 место. «Милан»

Плохо. Если первая футболка словно из детства – у «Милана» уже были такие формы давно-давно с таким количеством и размером полосок и воротником, то второй и третий варианты – полный провал. Полоска на втором смотрится как с начала 2000-х, а рукава третьего комплекта за гранью добра и зла, как из графики древних игр:

14 место. «Торино»

Спокойно, с паттерном, который разбавит привычные оттенки гранатового, с неплохой третьей формой в черном цвете, с белыми футболками, которые сочетаются со спонсорами. Конечно, логотипы двух компаний, которые платят «Торино» за рекламу, не очень смотрятся вместе, но что поделать? Коммерция требует жертв:

13 место. «Сампдория»

Простенько и со вкусом, когда говорим о классической форме – но так было всегда, у другой команды из Генуи все в порядке с сочетаемостью клубных цветов. Но вот идея повторить фишки на второй и третьих формах разочаровывает. Концепция обязательно украдена у прошлого – явный ретро-вариант, но не выделяется. Могли сработать лучше:

12 место. «Дженоа»

Ничего принципиально нового, обычные для клуба цвета, не стали оригинальничать. Приятно, что на гостевой форме гербу клуба уделено больше места, чем спонсору, а вот третья странная. Хотели выделиться неожиданными оттенками, но получилось немного тускло и провинциально:

11 место. «Кьево»

Классика жанра, но при этом спокойная. И снова используют трюк с изменением логотипа – смотрится интересно. Конечно, в этот раз не стали рисковать и сделали белую и темно-синюю формы про запас. Но замена зеленого варианта на спокойный синий даже улучшает ситуацию:

10 место. «Наполи»

Понятно, что у некоторых людей эта форма будет в топ-3, поскольку она настолько ужасная, что даже хороша. Странно смотрится на футболистах, словно из девяностых, а на общем плане сразу теряется идея – из треугольников составлен тигр с зубами. Но за смелость «Наполи» в середине. Третий вариант пойдет фанатам охоты и рыбалки из Неаполя:

9 место. «Рома»

Выручает богатство красного и серого. Официально не представили третий вариант, но концепт слили в сеть и он ужасен. «Nike» настолько ленивый в последнее время, что вторую майку словно сняли с вешалки на ближайшем рынке. Серый – красивый цвет, но стандартные полоски на рукавах и общее наплевательство к дизайну добивают:

8 место. «Кальяри»

Удивительно, что удается сочетать сразу двух спонсоров – два больших логотипа аккуратно уместить на одну футболку непросто. Но дизайнеры справились. Конечно, «Кальяри» и в прошлом году пользовался похожими ходами, но сейчас доработали идеи. Хорошие футболки:

7 место. «Парма»

Многим неожиданно понравилась третья черная форма «Пармы», но вторая тоже неплохая – разве что на фото ярче, чем в жизни, зато классическая. Ну, и первый «крест», который нести клубу, пережившему клиническую смерть, тоже неплохо смотрится. У «Пармы» аккуратные футболки и очень разные – на любой вкус:

6 место. «Удинезе»

Вторая золотая форма – в топку, а вот первый и третий комплекты вызывают восторг. Во-первых, оригинальный воротник на черно-белом варианте сразу выделяется, а золотые вкрапления здесь не мешают. Логотип спонсора тоже хорошо сочетается, как и в третьем варианте, который простой, но приятный:

5 место. «Аталанта»

Здесь не так первая форма примечательна, как вторая. Превращение герба клуба из овала в круг, большая голова девушки с волосами, приятное сочетание белого, синего и черного, не убивающий логотип спонсора и не лучший, но терпимый вариант воротника – хороший вариант. Третий комплект уже спорный, зато современный:

4 место. «Интер»

Чистенькая работа, выехали на классике. Третий вариант – самый интересный, но он пока не представлен. Это концепт с гербом рода Висконти, герцогов Милана. Но ленивый производитель пока явил миру лишь первый простой вариант, обогащенный паттерном с ромбами, и второй - тоже заигрывает с фактурой, которую применяют модные бренды на дорогих куртках:

3 место. «Болонья»

Неожиданный прорыв от «Болоньи», которая в прошлом году выступила не так весело, но у них правильный поставщик формы – тот самый, что у победителя рейтинга. Очень хорошо обыграли полоски на гостевом белом комплекте, а еще лучше получился третий вариант – если бы не спонсор, такую майку можно носить даже не в дни матчей:

2 место. «Ювентус»

«Ювентус» с приходом Роналду сразу приоделся намного лучше, чем годом ранее. Тогда брали смелостью – мелкая черно-белая полоска, желтая запасная и болотная третья формы пытались удивить. Сейчас голосуют за класс. Все майки «Ювентуса» смотрятся современно, а вторая кремовая – хотя официально пока не представлена, приятно и богато:

1 место. «Лацио»

Это очень круто. Даже круче, чем было год назад, когда покорили ретро-вариантом логотипа и шикарно подобранными цветами первой и третьей форм. Сейчас домашняя майка «Лацио» - одна из лучших на планете, а поскольку гостевая и третья – прямая отсылка к истории клуба, то «орлам» достается 20 баллов из 20 возможных: