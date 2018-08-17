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Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

17 августа 2018, 18:58

Узнайте, во что будут одеты футболисты Серии А! У итальянцев есть вкус и стиль, поэтому «Соккер.ру» впечатлен лучшими примерами и удивлен худшими.

20 место. «Эмполи»

«А вы сможете сделать нам самые невзрачные футболки в Серии А?» - похоже, запрос новичка был таким. Известный производитель формы постарался испоганить все. Ладно, логотип спонсора из девяностых – его не изменить, но зачем было лениться? Основная форма с градиентом никакая, белая и черная в качестве запасных – тоже. 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

19 место. «Фрозиноне»

«Фрозиноне» считает, что третья форма им не нужна? Завтра сыграют первые матчи нового сезона в Серии А, а у них нет третьего комплекта. Спишем на то, что делают футболки не топовые производители? Наоборот надо было стараться и выделяться, а тут ноунейм из китайского рынка получился:

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

18 место. СПАЛ

Уже лучше, чем было в прошлом году – за счет приятного цвета третьей формы, но здесь оцениваем не лучший из вариантов, а все вместе. И приходится констатировать, что у СПАЛа так себе футболки. Основная форма в мелкую полоску рябит, над гостевой поработали, но основной цвет странный. А вот третья приятная, если бы не едкий логотип:

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

17 место. «Сассуоло»

Играют лучше, чем одеваются. Основная форма – зелено-черная, что справа. Вторая – белая в полоску, с ужасно выбранным целенным цветом для трусов, третья – желтая, слева на картинке. А вратарские формы вторая и третья, начиная слева, но они тоже никакие. Однотипные варианты, даже идею с теснением герба на третьем комплекте, как у «Кьево» на первом, провалили – его не видно издали:  

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

16 место. «Фиорентина»

В прошлый раз «Фиорентина» выехала на том, что представила четыре варианта резервной формы. Оригинально, приятно для поклонников, но уже тогда спрашивали: «А почему такие простые цвета без отличий?» Сейчас вопросов еще больше, поскольку первая форма традиционно красивого цвета, но остальные остались, как были. Предлагают фанатам еще раз купить то же самое? 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

15 место. «Милан»

Плохо. Если первая футболка словно из детства – у «Милана» уже были такие формы давно-давно с таким количеством и размером полосок и воротником, то второй и третий варианты – полный провал. Полоска на втором смотрится как с начала 2000-х, а рукава третьего комплекта за гранью добра и зла, как из графики древних игр:

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

14 место. «Торино»

Спокойно, с паттерном, который разбавит привычные оттенки гранатового, с неплохой третьей формой в черном цвете, с белыми футболками, которые сочетаются со спонсорами. Конечно, логотипы двух компаний, которые платят «Торино» за рекламу, не очень смотрятся вместе, но что поделать? Коммерция требует жертв: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

13 место. «Сампдория»

Простенько и со вкусом, когда говорим о классической форме – но так было всегда, у другой команды из Генуи все в порядке с сочетаемостью клубных цветов. Но вот идея повторить фишки на второй и третьих формах разочаровывает. Концепция обязательно украдена у прошлого – явный ретро-вариант, но не выделяется. Могли сработать лучше: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

12 место. «Дженоа»

Ничего принципиально нового, обычные для клуба цвета, не стали оригинальничать. Приятно, что на гостевой форме гербу клуба уделено больше места, чем спонсору, а вот третья странная. Хотели выделиться неожиданными оттенками, но получилось немного тускло и провинциально: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

11 место. «Кьево»

Классика жанра, но при этом спокойная. И снова используют трюк с изменением логотипа – смотрится интересно. Конечно, в этот раз не стали рисковать и сделали белую и темно-синюю формы про запас. Но замена зеленого варианта на спокойный синий даже улучшает ситуацию: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

10 место. «Наполи»

Понятно, что у некоторых людей эта форма будет в топ-3, поскольку она настолько ужасная, что даже хороша. Странно смотрится на футболистах, словно из девяностых, а на общем плане сразу теряется идея – из треугольников составлен тигр с зубами. Но за смелость «Наполи» в середине. Третий вариант пойдет фанатам охоты и рыбалки из Неаполя: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

9 место. «Рома»

Выручает богатство красного и серого. Официально не представили третий вариант, но концепт слили в сеть и он ужасен. «Nike» настолько ленивый в последнее время, что вторую майку словно сняли с вешалки на ближайшем рынке. Серый – красивый цвет, но стандартные полоски на рукавах и общее наплевательство к дизайну добивают: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

8 место. «Кальяри»

Удивительно, что удается сочетать сразу двух спонсоров – два больших логотипа аккуратно уместить на одну футболку непросто. Но дизайнеры справились. Конечно, «Кальяри» и в прошлом году пользовался похожими ходами, но сейчас доработали идеи. Хорошие футболки: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

7 место. «Парма»

Многим неожиданно понравилась третья черная форма «Пармы», но вторая тоже неплохая – разве что на фото ярче, чем в жизни, зато классическая. Ну, и первый «крест», который нести клубу, пережившему клиническую смерть, тоже неплохо смотрится. У «Пармы» аккуратные футболки и очень разные – на любой вкус: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

6 место. «Удинезе»

Вторая золотая форма – в топку, а вот первый и третий комплекты вызывают восторг. Во-первых, оригинальный воротник на черно-белом варианте сразу выделяется, а золотые вкрапления здесь не мешают. Логотип спонсора тоже хорошо сочетается, как и в третьем варианте, который простой, но приятный: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

5 место. «Аталанта»

Здесь не так первая форма примечательна, как вторая. Превращение герба клуба из овала в круг, большая голова девушки с волосами, приятное сочетание белого, синего и черного, не убивающий логотип спонсора и не лучший, но терпимый вариант воротника – хороший вариант. Третий комплект уже спорный, зато современный: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

4 место. «Интер»

Чистенькая работа, выехали на классике. Третий вариант – самый интересный, но он пока не представлен. Это концепт с гербом рода Висконти, герцогов Милана. Но ленивый производитель пока явил миру лишь первый простой вариант, обогащенный паттерном с ромбами, и второй - тоже заигрывает с фактурой, которую применяют модные бренды на дорогих куртках: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

3 место. «Болонья»

Неожиданный прорыв от «Болоньи», которая в прошлом году выступила не так весело, но у них правильный поставщик формы – тот самый, что у победителя рейтинга. Очень хорошо обыграли полоски на гостевом белом комплекте, а еще лучше получился третий вариант – если бы не спонсор, такую майку можно носить даже не в дни матчей: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

2 место. «Ювентус»

«Ювентус» с приходом Роналду сразу приоделся намного лучше, чем годом ранее. Тогда брали смелостью – мелкая черно-белая полоска, желтая запасная и болотная третья формы пытались удивить. Сейчас голосуют за класс. Все майки «Ювентуса» смотрятся современно, а вторая кремовая – хотя официально пока не представлена, приятно и богато: 

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

1 место. «Лацио»

Это очень круто. Даже круче, чем было год назад, когда покорили ретро-вариантом логотипа и шикарно подобранными цветами первой и третьей форм. Сейчас домашняя майка «Лацио» - одна из лучших на планете, а поскольку гостевая и третья – прямая отсылка к истории клуба, то «орлам» достается 20 баллов из 20 возможных:

Законодатели мод. Рейтинг лучших форм Серии А сезона 2018/19

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Все комментарии
Killabyte
Killabyte
18 августа в 09:45
У Болоньи и Кальяри очень стильные формы,а самая крутая пожалуй первая у Лацио
DVL
DVL
18 августа в 08:31
3 форма Пармы вообще класс.
номер 12
номер 12
18 августа в 08:07
Парма и Наполи должны быть выше, а вот форма Юве - отстой. Логотип спонсора выглядит как низкокачественный фотошоп
Евгений Сибель
Евгений Сибель
18 августа в 02:04
Лацио и Парма . жду этот матч чтобы наслаждаться
YRunner
YRunner
17 августа в 21:56
У Пармы классная форма!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
17 августа в 19:45
А мне форма Юве не понравилась. Наверное, я привык к классическим бьянконери, но в данном случае новаторство привело к форме аляповатой и непонятной.

Самые омерзительные формы у Фрозиноне и СПАЛа. Вторая форма Фрозиноне - будто чем-то испачкался, ну а у СПАЛа прям тюремная одежда. У Эмполи форма просто невзрачная.

Болонья топище. Лацио и Аталанта обыграли свою схему с высоким профессионализмом.
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
17 августа в 19:31
Суду всё ясно:Лацио Чемпион!!
ROLENTO
ROLENTO
17 августа в 19:19
А мне вторая у Удинезе показалась очень даже годной. А так вообщем да, у Лацио классная форма!
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