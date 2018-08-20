Даешь запрет на комментирование судейства!

20 августа 2018, 16:00

Запрет говорить о проблеме ее не решает, но глава российских арбитров думает иначе. «Соккер.ру» ищет в родном футболе людей, идущих в ногу со временем.

Если арбитры боятся критики – выбрали не свою профессию

Бывший арбитр Егоров, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС , выдал три важных тезиса. Первый: «Наши арбитры входят в число лучших в Европе». Самообман, входят и выходят. Карасева из вежливости поставили судить на чемпионате мира. Натаскали, как смогли, но важные поединки ему не поручили.

Второй тезис: «В Европе, конечно же, не обсуждают действия арбитров. Там нет комментариев ни от президентов клубов, ни от игроков, ни от главных тренеров». Что за бред, у Егорова интернет отключили? Моуриньо жаловался на арбитров после «Лестера» и «Брайтона». Тренер МЮ обсуждал работу рефери буквально вчера.

Португалец не уникален, в Испании, Германии, Франции и Италии работу рефери обсуждают все без исключения участники матча. Де Лаурентис не затыкается, спонсор ПАОКа Саввиди весной выбежал на поле с пистолетом, чтобы прокомментировать судейство. Забавно, что вежливого российско-греческого бизнесмена Прядкин на днях предлагал пригласить в РПЛ .

И третий тезис Егорова: «Придется выступить с предложением к комитету по этике, чтобы запретить комментировать работу арбитров». Главе российских арбитров хорошо бы прочитать Конституцию РФ , статью 29: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова».

Запрещать высказываться о судействе в футболе нельзя по закону. Причем Егоров не сказал ведь «запретить оскорблять», а говорил именно о личных оценках и комментариях – запрещают свободу мысли. Что приведет к полному бесправию тех, кого арбитры обслуживают, ведь они – обслуживающий персонал. Многие клубы, футболисты и тренеры и так боятся говорить об арбитрах.

Внедрение системы VAR всюду оценивают дешевле, чем в России

Сколько еще нужно скандалов, чтобы испытали повторы? Не важно, речь о банальном эпизоде вроде симуляции Фернандеса, когда повтор вынудил бы судью Галимова не позориться, или сложном – ситуация Промеса и Ари не настолько простая для оценки. Важно, что каждый сезон одна и та же история, одни обвинения, пропущенные фолы и так далее. «Краснодар» не понимает, почему их матчи со «Спартаком» всегда судит один арбитр и когда падает Зе Луиш – пенальти, а когда Ари – нет.

Решение простое - внедрить VAR и ставить разных арбитров. Но здесь начинается цирк. Мутко говорил, что годовая аренда системы обойдется в 10 млн долларов. А потом вообще заявил, что надо 19.2 млн долларов и еще 1.6 млн на обслуживание каждый год. Вправду много. Но откуда эта цифра взялась, если «Краснодар» сам купил оборудование за 175 тысяч фунтов? Во много раз дешевле, чем говорил Мутко!

Прядкин тоже летом заладил «слишком дорого», «не все так однозначно», «руководство УЕФА очень настороженно относится к VAR ». А в конце безразлично выдал, что в РПЛ система будет, только если люди из ФИФА ее подарят. Серьезно? Конечно, если бы хорошо попросили и заплатили – Инфантино сделал бы скидку, ведь на турнире в России его организация планировала заработать 6.1 млрд долларов, что в 610 раз больше, чем 10 млн долларов.

Но с сеньором Джанни вопрос не решили, поезд ушел. Но зачем дешевые отговорки о цене? Стадион в Волгограде в год заберет 5 млн долларов на обслуживание. Пусть РФС и РПЛ одолжат денег у государства, возьмут кредит, попросят клубы заплатить часть стоимости – как угодно. Но не стоит врать, что в России нет 4-5 млн долларов, а столько точно хватит для внедрения системы, ведь у нас есть слова президента Серии А – там 20 клубов, 18 стадионов и внедрили VAR за 2 млн евро.

Гол чемпиона «Ювентуса» на выходных отменили, разглядев удар мячом в бицепс Роналду. Система работает даже на старом стадионе в Вероне. Неужели ей нет места на новеньких аренах ЦСКА , «Зенита» или «Спартака»? Чего гранды боятся, почему за современные технологии только «Краснодар»? Допустим, у «армейцев» нет денег. Но разве у «Зенита» и «Спартака» урезали бюджеты вдвое, что не могут выделить деньги или заставить РПЛ работать? Семак, кстати, за повторы.

Молчание грандов после скандалов ухудшает репутацию

Тяжело вспомнить, чтобы владельцы клубов, тренеры или футболисты заявляли: «Арбитр ошибся в нашу пользу, нам стыдно, что не выиграли сами». Если были такие случаи – напишите в комментариях. А пока наблюдаем, как фанаты ЦСКА , «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» (привет Сухине) наперебой обвиняют клубы друг друга в работе с арбитрами.

Отказ РПЛ от участия в эксперименте с внедрением повторов не огорчает, а возмущает всех, кто за право команд на объективное судейство. С учетом, что в российской лиге хватает единоборств и много плотной игры, естественно нужны повторы, ведь у арбитров не две пары глаз. В отдельных случаях рефери обвиняют в продажности, когда те просто не успели понять эпизод. А иногда все понимают – и это еще хуже.

Причем каждый фаворит, которому дарят пенальти, штрафные, удаления у соперника должен понимать, что потом устоявшаяся система сработает не в его пользу. Столько лет в матчах «Зенита» были скандалы, а потом «Краснодар» забил им на своем стадионе победный на последних секундах в атаке с офсайдом, который без повтора зафиксировать почти невозможно. Или ЦСКА – получил подарок против «Енисея», а в прошлом году проиграли «Ахмату» после гола не по правилам.

У каждого клуба есть список матчей, когда ошибались в их пользу и против. Причем у всех фаворитов, кроме «Краснодара», длиннее тот, когда арбитры помогали. Поэтому молчание сильных – трусость. Только нечестный выступит против повторов, ведь это помощь и подстраховка для арбитра, как и радиосвязь. Теперь помощники или четвертый рефери могут подсказать главному что-то важное, если тот не успел рассмотреть.

Повторы не панацея, но помощник честным арбитрам

Судьи не хотят комментариев о судействе? У нас есть рецепт – не допускать грубых ошибок, после которых у фанатов закрадываются нехорошие мысли. Понятно, повторы ото всего не спасут. Отдельные эпизоды проигнорируют, в других ошибутся и после помощи видео-ассистента. Но предвзято отработать с VAR куда сложнее. Пусть из Ари плохой символ борьбы за честное судейство – грязновато играть умеет, да и спартаковца Жиго ударил нагло и сгоряча, но бразилец прав: «Хочется, чтобы у нас был честный футбол».

Тем более многого не просим. Не наглеть в пользу тех, кто и так сильнее и обычно побеждает. Галимов стоял в нескольких метрах от эпизода и не понял, что Фернандес симулировал? Москалев не видел, что Денисов опасно сыграл против Зе Луиша в штрафной? Если так, то в РПЛ повторы нужны еще сильнее, чем в Испании, где судейство безобразное, или в Германии, где качество арбитража заметно упало в последнее время. В России нужно яро бороться за честное судейство хотя бы потому, что заметно сопротивление старой системы при упоминании VAR .

Раз Егоров хочет запретить комментировать решения арбитров – о них нужно говорить еще чаще и болельщикам, и СМИ . Да и тренерам с игроками, зачем бояться, когда правда на вашей стороне? В РФС могут написать правила для клубов, тренеров и футболистов, но фанатам они не хозяева. А народ в большинстве своем, хотя некоторые люди зачем-то опускаются до заявлений, что ошибка в пользу их любимого клуба автоматически не ошибка, не откажется от единых правил.