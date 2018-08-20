  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Украина. Кубок
Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Даешь запрет на комментирование судейства!

20 августа 2018, 16:00

Запрет говорить о проблеме ее не решает, но глава российских арбитров думает иначе. «Соккер.ру» ищет в родном футболе людей, идущих в ногу со временем.

Если арбитры боятся критики – выбрали не свою профессию

Бывший арбитр Егоров, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС, выдал три важных тезиса. Первый: «Наши арбитры входят в число лучших в Европе». Самообман, входят и выходят. Карасева из вежливости поставили судить на чемпионате мира. Натаскали, как смогли, но важные поединки ему не поручили.

Второй тезис: «В Европе, конечно же, не обсуждают действия арбитров. Там нет комментариев ни от президентов клубов, ни от игроков, ни от главных тренеров». Что за бред, у Егорова интернет отключили? Моуриньо жаловался на арбитров после «Лестера» и «Брайтона». Тренер МЮ обсуждал работу рефери буквально вчера.

Португалец не уникален, в Испании, Германии, Франции и Италии работу рефери обсуждают все без исключения участники матча. Де Лаурентис не затыкается, спонсор ПАОКа Саввиди весной выбежал на поле с пистолетом, чтобы прокомментировать судейство. Забавно, что вежливого российско-греческого бизнесмена Прядкин на днях предлагал пригласить в РПЛ.

И третий тезис Егорова: «Придется выступить с предложением к комитету по этике, чтобы запретить комментировать работу арбитров». Главе российских арбитров хорошо бы прочитать Конституцию РФ, статью 29: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова».

Запрещать высказываться о судействе в футболе нельзя по закону. Причем Егоров не сказал ведь «запретить оскорблять», а говорил именно о личных оценках и комментариях – запрещают свободу мысли. Что приведет к полному бесправию тех, кого арбитры обслуживают, ведь они – обслуживающий персонал. Многие клубы, футболисты и тренеры и так боятся говорить об арбитрах.

Внедрение системы VAR всюду оценивают дешевле, чем в России

Сколько еще нужно скандалов, чтобы испытали повторы? Не важно, речь о банальном эпизоде вроде симуляции Фернандеса, когда повтор вынудил бы судью Галимова не позориться, или сложном – ситуация Промеса и Ари не настолько простая для оценки. Важно, что каждый сезон одна и та же история, одни обвинения, пропущенные фолы и так далее. «Краснодар» не понимает, почему их матчи со «Спартаком» всегда судит один арбитр и когда падает Зе Луиш – пенальти, а когда Ари – нет.

Решение простое - внедрить VAR и ставить разных арбитров. Но здесь начинается цирк. Мутко говорил, что годовая аренда системы обойдется в 10 млн долларов. А потом вообще заявил, что надо 19.2 млн долларов и еще 1.6 млн на обслуживание каждый год. Вправду много. Но откуда эта цифра взялась, если «Краснодар» сам купил оборудование за 175 тысяч фунтов? Во много раз дешевле, чем говорил Мутко!

Прядкин тоже летом заладил «слишком дорого», «не все так однозначно», «руководство УЕФА очень настороженно относится к VAR». А в конце безразлично выдал, что в РПЛ система будет, только если люди из ФИФА ее подарят. Серьезно? Конечно, если бы хорошо попросили и заплатили – Инфантино сделал бы скидку, ведь на турнире в России его организация планировала заработать 6.1 млрд долларов, что в 610 раз больше, чем 10 млн долларов.  

Но с сеньором Джанни вопрос не решили, поезд ушел. Но зачем дешевые отговорки о цене? Стадион в Волгограде в год заберет 5 млн долларов на обслуживание. Пусть РФС и РПЛ одолжат денег у государства, возьмут кредит, попросят клубы заплатить часть стоимости – как угодно. Но не стоит врать, что в России нет 4-5 млн долларов, а столько точно хватит для внедрения системы, ведь у нас есть слова президента Серии А – там 20 клубов, 18 стадионов и внедрили VAR за 2 млн евро.

Гол чемпиона «Ювентуса» на выходных отменили, разглядев удар мячом в бицепс Роналду. Система работает даже на старом стадионе в Вероне. Неужели ей нет места на новеньких аренах ЦСКА, «Зенита» или «Спартака»? Чего гранды боятся, почему за современные технологии только «Краснодар»? Допустим, у «армейцев» нет денег. Но разве у «Зенита» и «Спартака» урезали бюджеты вдвое, что не могут выделить деньги или заставить РПЛ работать? Семак, кстати, за повторы.

Молчание грандов после скандалов ухудшает репутацию

Тяжело вспомнить, чтобы владельцы клубов, тренеры или футболисты заявляли: «Арбитр ошибся в нашу пользу, нам стыдно, что не выиграли сами». Если были такие случаи – напишите в комментариях. А пока наблюдаем, как фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» (привет Сухине) наперебой обвиняют клубы друг друга в работе с арбитрами.

Отказ РПЛ от участия в эксперименте с внедрением повторов не огорчает, а возмущает всех, кто за право команд на объективное судейство. С учетом, что в российской лиге хватает единоборств и много плотной игры, естественно нужны повторы, ведь у арбитров не две пары глаз. В отдельных случаях рефери обвиняют в продажности, когда те просто не успели понять эпизод. А иногда все понимают – и это еще хуже.

Причем каждый фаворит, которому дарят пенальти, штрафные, удаления у соперника должен понимать, что потом устоявшаяся система сработает не в его пользу. Столько лет в матчах «Зенита» были скандалы, а потом «Краснодар» забил им на своем стадионе победный на последних секундах в атаке с офсайдом, который без повтора зафиксировать почти невозможно. Или ЦСКА – получил подарок против «Енисея», а в прошлом году проиграли «Ахмату» после гола не по правилам.

У каждого клуба есть список матчей, когда ошибались в их пользу и против. Причем у всех фаворитов, кроме «Краснодара», длиннее тот, когда арбитры помогали. Поэтому молчание сильных – трусость. Только нечестный выступит против повторов, ведь это помощь и подстраховка для арбитра, как и радиосвязь. Теперь помощники или четвертый рефери могут подсказать главному что-то важное, если тот не успел рассмотреть.

Повторы не панацея, но помощник честным арбитрам

Судьи не хотят комментариев о судействе? У нас есть рецепт – не допускать грубых ошибок, после которых у фанатов закрадываются нехорошие мысли. Понятно, повторы ото всего не спасут. Отдельные эпизоды проигнорируют, в других ошибутся и после помощи видео-ассистента. Но предвзято отработать с VAR куда сложнее. Пусть из Ари плохой символ борьбы за честное судейство – грязновато играть умеет, да и спартаковца Жиго ударил нагло и сгоряча, но бразилец прав: «Хочется, чтобы у нас был честный футбол».

Тем более многого не просим. Не наглеть в пользу тех, кто и так сильнее и обычно побеждает. Галимов стоял в нескольких метрах от эпизода и не понял, что Фернандес симулировал? Москалев не видел, что Денисов опасно сыграл против Зе Луиша в штрафной? Если так, то в РПЛ повторы нужны еще сильнее, чем в Испании, где судейство безобразное, или в Германии, где качество арбитража заметно упало в последнее время. В России нужно яро бороться за честное судейство хотя бы потому, что заметно сопротивление старой системы при упоминании VAR.

Раз Егоров хочет запретить комментировать решения арбитров – о них нужно говорить еще чаще и болельщикам, и СМИ. Да и тренерам с игроками, зачем бояться, когда правда на вашей стороне? В РФС могут написать правила для клубов, тренеров и футболистов, но фанатам они не хозяева. А народ в большинстве своем, хотя некоторые люди зачем-то опускаются до заявлений, что ошибка в пользу их любимого клуба автоматически не ошибка, не откажется от единых правил.

Скандалов слишком много. И раз современные технологии позволяют сократить количество ошибок, не пользоваться ими – совершать преступление против тех, кто тратит бесценное  время на российский футбол. В этом вопросе нет таких сторон, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит» или «Краснодар». Есть адекватная позиция – за повторы и честный арбитраж в любом матче, и жуликоватая – подавай предвзятость, ошибки в пользу своего клуба, закулисные решения. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Матч «Спартак» - «Динамо» рассудит Турбин
Вчера, 20:04 34
Егоров: «РФС постоянно проводит работу с арбитрами РПЛ»
Вчера, 14:38 16
Арбитры РПЛ проведут учебный сбор в сентябре
Вчера, 14:14 3
Безбородов получил назначение на матч Лиги Европы
Вчера, 09:29 4
«Рейнджерс» и «Уфу» обслужит польский арбитр
Вчера, 09:10 7
Айтекин рассудит «Зенит» и «Мольде»
Вчера, 08:45 98
Обсудить
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:24
Судейство часто бывает предвзятым. Повторы нужны,но нужен и строгий регламент(когда,сколько и при каких обстоятельствах),чтобы не затягивать матч и не сбивать ход игры. А судей надо не только критиковать, но и строго наказывать рублём и дисквалификацией за плохое и предвзятое судейство.
Николай 86
Николай 86
вчера в 10:16
Ваня лучший:
Странно, что у большинства хряков больное воображение. Тем более, что Егоров в тот же день признал пенальти на Фернандесе ошибочным. А вот в ситуации с Промесом и Ари он (Егоров) подозрительно все отрицает. А по мне пенальти 100%. Но ведь это "народная" команда!
Давай без лишних эмоций, ты себя тут вроде адекватным называешь-так давай обсуждать игру, а не друг друга. Я лишь сказал, что эта статья была бы к месту после очевиднейшей ошибки в вашем матче, которую можно было бы исправить с помощью VAR. Но написана она именно после матча Спартака, где судья бы не изменил свое решение даже посмотрев повтор. Пенальти на Фернандесе признали ошибочным, потому что его и рядом не было. И то что Егоров признал ошибку еще раз подтверждает, что он не тупо заступается за всех подчиненных, а анализирует моменты. По Промесу Егоров все разъяснил. Не каждое столкновение это пенальти. Как и не каждое попадание мяча в руку
МКС
МКС
вчера в 08:26
ПерекатиПоле:
Если будет введён VAR, то спартак будет заканчивать матчи в 8-9 игроков и вынимать по 2-3 пеналя. Играть честно они не умеют и не хотят. Доказано Краснодаром : https://m.youtube.com/watch?v=bTVJOZF7vd0&t=6s
Если будет введен WAR, бомжей даже в ПФЛ не пустят.
МКС
МКС
вчера в 08:24
Ваня лучший:
Странно, что у большинства хряков больное воображение. Тем более, что Егоров в тот же день признал пенальти на Фернандесе ошибочным. А вот в ситуации с Промесом и Ари он (Егоров) подозрительно все отрицает. А по мне пенальти 100%. Но ведь это "народная" команда!
Ну и что, гол отменили? Или тащат вас за шкирку из ямы?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 04:21
Эгоров, сначала бездарно отмазав федунских Лапочкина с Безбородовым, "обслуживших" свои матчи откровенно в пользу работодателя, и затем ещё и выдав подобные тезисы, просто расписался в собственной продажности.
Чего ж тогда ждать от рядовых судей???
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 04:06
Полностью согласен.
Nikola45
Nikola45
20 августа в 23:49
Меня удивляет объяснение Егорова! А я закрыл глаза и двинул кулаком по лицу! Это же не умышлено! Егоровцу в челюсть! Я просто не увидал что там Егоров! Ну чего мне карточку показывать? БРЕД купленного судьи!
neverwin
neverwin
20 августа в 22:54
Запретить смотреть футбол! Ой чет не то ляпнул...
Petr Makovenko
Petr Makovenko
20 августа в 22:51
Ну Егоров и сказал! Мол наступили Ари на ногу ,но не умышленно , потому как не видел что там есть НОГА!!!!!!Чудеса да и только !
Что за =Чуть=Не умышленно= !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Было в штрафной? Было! Есть фол ? Есть! ПЕНАЛЬТИ!!! так в Европе судят и наших дрючат в хвост и в гриву по вине СУДЕЙ!!!!
Есть правила и там не написано ,что только когда оторвут ногу или вырвут руку или порвут майку.....
Фол-свисток - наказание по ПРАВИЛАМ!!!!!
А всем понять : Был свисток,значит был фол!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
20 августа в 21:35
Спагетти:
Наши судьи и с монитором var будут подсуживать бомжам и всяким фернандесам;)
Как они сейчас подсуживают хрякам!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
20 августа в 21:34
Николай 86:
Повторы нужны, спору нет. Вот только интересно почему статья написана после крайне неоднозначной ситуации, в которой повтор как раз никак бы не помог - Ари вон до сих пор уверен в своей правоте. Автор, почему бы не поднять этот вопрос после очевиднейшего левого пенальти в матче цска? Видимо если не упомянуть в статье Спартак, то никто читать не будет
Странно, что у большинства хряков больное воображение. Тем более, что Егоров в тот же день признал пенальти на Фернандесе ошибочным. А вот в ситуации с Промесом и Ари он (Егоров) подозрительно все отрицает. А по мне пенальти 100%. Но ведь это "народная" команда!
Nikola45
Nikola45
20 августа в 21:29
Спагетти:
Наши судьи и с монитором var будут подсуживать бомжам и всяким фернандесам;)
С VAR Спартак отправится в ФНЛ а то и ниже, так как треть чемпионата они закончат как в Лондоне!
Nikola45
Nikola45
20 августа в 21:27
А что можно сказать? Только вот это!
radist_21
radist_21
20 августа в 20:40
Когда глава судейского корпуса сам мерзавец-это уже клиника,ничего общего не имеющая с футболом,он и во времена своего судейства был таким же мерзавцем,жаль,что все это 62о с названием "департамент судейства" сожрала коррупция целиком!
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
20 августа в 18:34
Просто судьи на поле желают жить как судьи в судах.
йинегве
йинегве
20 августа в 18:33
Да этих представителей нетрадиционной ориентации как следует надо дpючить,чтоб всегда в тонусе были! А то наоборот получится!
Николай 86
Николай 86
20 августа в 18:23
Повторы нужны, спору нет. Вот только интересно почему статья написана после крайне неоднозначной ситуации, в которой повтор как раз никак бы не помог - Ари вон до сих пор уверен в своей правоте. Автор, почему бы не поднять этот вопрос после очевиднейшего левого пенальти в матче цска? Видимо если не упомянуть в статье Спартак, то никто читать не будет
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
20 августа в 18:11
Если будет введён VAR, то спартак будет заканчивать матчи в 8-9 игроков и вынимать по 2-3 пеналя. Играть честно они не умеют и не хотят. Доказано Краснодаром :

Спагетти
Спагетти
20 августа в 17:43
Наши судьи и с монитором var будут подсуживать бомжам и всяким фернандесам;)
Mi6
Mi6
20 августа в 17:07
Только вар и критика
Beekeeper
Beekeeper
20 августа в 17:00
Чет бред какой-то, на всех стадионах где проводились ЧМ и так стоит система VAR тока ей не разрешают пользоваться, так как не дали разрешения. Что там такого дорого? поставить монитор, на который пускают видеоповтор с телевизора? ) видимо оч дорого
mangox13
mangox13
20 августа в 16:56
Будет теперь как на Соккере ))))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 августа в 16:48
Запретить критику судейства это всё равно, что разрешить судейский безпредел. ИМХО.
radist_21
radist_21
20 августа в 16:43
Все по делу!
МКС
МКС
20 августа в 16:36
AmIIIeR89:
На фонд спасения Анжи хотят найти бабки, на ВАР нет - что-то тут точно не так. Единственное, что разумно - технология должна устанавливаться точно не за средства клубов
Анжи это нужный клуб, под одних ложится, против других автобус выставляет.

А Видеоповторы могут всю денежную составляющую околофутбола на НЕТ свести.

В России этого НИКОГДА не допустят.
Расул Манаев
Расул Манаев
20 августа в 16:32
Мудко посчитал и решил, что 20% от суммы ему мало, вот и завышает
AmIIIeR89
AmIIIeR89
20 августа в 16:30
На фонд спасения Анжи хотят найти бабки, на ВАР нет - что-то тут точно не так. Единственное, что разумно - технология должна устанавливаться точно не за средства клубов
МКС
МКС
20 августа в 16:30
Хорошая статейка , браво Стасик.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100