Гол-шедевр Рыкова и другие сюрпризы московского дерби

вчера, 21:57

«Соккер.ру» предлагает читателям поделиться эмоциями, ведь дерби «Спартака» и «Динамо» получилось страстным, а гол со своей половины поля – как вишенка на торте.

Гол Рыкова – не случайность

Пять лет назад Владимир, который тогда представлял «Томь», пробил дальним ударом с центра поля и умудрился забить Песьякову – голкиперу «Спартака». В этом году динамовец едва не забил «Арсеналу» подобным образом, то есть совершал такие попытки несколько раз. Теперь прочитал выход Максименко из ворот и как жахнул!

Александр никогда в жизни не забудет, как пропустил первый гол в карьере в РПЛ – с чужой половины поля. Получается, Рыков забивает так чаще, чем Хаби Алонсо? Но как тренеры готовили молодого вратаря к игре, что тот не знал о привычке Владимира четко забрасывать мяч в сетку и тянулся к мячу двумя руками вместо одной? Ошибка от неопытности, хотя в других эпизодах вратарь «Спартака» был хорош.

Динамовцы провалили старт

«Бело-голубые» создали у ворот Максименко больше пяти моментов, только точных ударов было шесть штук. А еще помним хорошие проходы левым флангом. Но давить на «Спартак» начали поздно и при этом уже после двух серьезных ошибок, которые позволили хозяевам атаковать дальше – по стандартной традиции «красно-белые» забили 2 мяча, но целых 23 раза били в сторону ворот Шунина.

Зато, судя по дебюту игры, спартаковцы не забыли, что именно после дерби с «Динамо» команда Карреры потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов. Так что в битве извечных соседей был понятный подтекст – «красно-белым» хотелось взять реванш, отомстить, если хотите. В том числе себе, ведь от ПАОКа вылетели, с «Локомотивом» очки теряли, а впереди через восемь дней выезд в Санкт-Петербург.

Там случилось другое знаковое поражение прошлого сезона – 1:5 от «Зенита», и тот результат тоже требует отмщения даже после ответной победы 3:1 в ноябре в Москве. Совсем не удивительно, что «Спартак» поставил на мощный старт против «Динамо», хотя вряд ли без помощи принципиальных оппонентов команде Карреры, у которой с реализацией обычно беда, удалось так легко и быстро получить преимущество в два мяча.

Подарок вечера. Пенальти имени Шунича

Защитник динамовцев порой играет здорово, иногда замечательно, но сегодня допустил непонятную ошибку. Тони сделал такой замах, что вместо выноса мяча вперед явно ударил Зе Луиша, который ловко подкрался к защитнику «Динамо». Глупый для гостей эпизод, ведь форвард максимум мог уйти во фланг, но вместо потери мяча получили пенальти по неосторожности. Небрежная ошибка Шунича подставила его команду.

Цифровое измерение московской битвы

- 33 удара на две команды нанесли «Спартак» и «Динамо» - очень активная игра, причем 17 выстрелов пришли в створ, половина. Оборона обеих команд не сыграла шикарно;

- динамовцы больше владели мячом – 45 на 55 %, «Спартак» работал по счету и ждал контратаки. В результате ошибались в передачах обе стороны, а гостям, пожалуй, не хватило тонкости в игре – обводок (23 против 4), проходов, оригинальных решений, помимо удара Рыкова;

- 28 отборов на две команды подсказывают, что стороны не успевали прочитать чужую игру и встречали соперников очень низко;

- по борьбе «Динамо» не уступило «Спартаку» - по 25 перехватов, по выносам от ворот счет 16:18, то есть недоработали форварды Хохлова – могли чаще бить по воротам, но всю подготовку атак проводили, как и соперник. Даже по потерям мяча почти равенство, 19:21.

Тактические особенности дерби «Динамо» и «Спартака»

- Хохлов ошибся со стартовой тактикой. Динамовцы сыграли в два центральных защитника, сразу пошли ошибки при перестроениях. Почему Мельгарехо держали два хавбека Соу и Тетте? Зачем было так работать, если у «Спартака» с позиционной атакой большие проблемы? Вопросов немало;

- «Спартак» правильно сделал, что ставил на стандарты – угловые работали, причем после гола Мельгарехо тренер Каррера показал на кого-то на скамейке, словно поздравлял. Или на тренера, который работает со стандартами. Или на человека, который предложил поставить в основу парагвайца вместо Комбарова, который остался на скамейке;

- левый фланг «Спартака» сыграл шикарно. Утроение бровки с помощью смещений Зобнина, активности Мельгарехо и действий Промеса привело к моментам. Для полного счастья динамовцы потеряли Козлова из-за травмы, а вышедший вместо него Хольмен не крайний защитник по позиции и играл соответствующе;

- контратаки «Динамо» не могли сработать, пока «Спартак» высоко держал линию обороны, но как только кто-то садился глубоко, вроде Рассказова, то контратаки у команды Хохлова приводили к успеху. Правда, стандарты у «Динамо» так хорошо, как у соперника, не работали;

- ставка на угловые и штрафные у «Спартака» диктует приход Рианчо – испанец умеет использовать статичные позиции, но также важно отметить изменения в качестве самих подач и перемещений игроков. Что Жиго в Краснодаре, что Мельгарехо в дерби сыграли так, как от них соперники не ждали;

- Каррера расположил Глушакова выше, чем Зобнин и Фернандо, и хотя в атаке от Дениса было мало толку, подборы подбирал старательно. А поскольку Зе Луиш пахал, как обычно, то даже при пассивности Самедова атаки «Спартака» раскрывались на скорости, которую динамовцы не всегда выдерживали, хотя у них как раз есть цепкие люди в первой линии защиты;

- у «Динамо» тактической бедой было выпадение правого фланга в атаке. Луценко, Жоаозиньо, Панченко и Черных успешнее искали мяч со смещением на левый край, хотя даже эту лазейку не использовали. Невзирая на подходы, без удара Рыкова счет мог быть 2:0, а если бы Луис Адриано не мешал Промесу забить – даже 3:0.

Прощание дня. Минута молчания в честь легенды

На неделе ушел из жизни Алексей Александрович Парамонов – легендарный универсальный игрок, выступавший во всех полевых линиях и хоккеист с мячом. Ветерану было 93 года, и очень правильно, что «Спартак» своих легенд не забывает – четырехкратного чемпиона СССР трибуны проводили аплодисментами, пока диктор зачитывал его футбольные достижения. А затем была минута молчания. Достойно проводили легенду и затем достойно, хотя и не без везения начали матч.

Команда Карреры готова к игре против «Зенита»?

Похоже, в Санкт-Петербурге тоже будет жарко и весело. Пусть у «Динамо» не получился камбэк, на дерби сразу смотришь через призму следующего испытания для Карреры. Ждем с нетерпением выезда «Спартака» в Санкт-Петербург, ведь футбольная практика вначале нового сезона подсказывает – дома и в гостях у Карреры словно две разные команды. Сегодня не тратили много времени и сил на безрезультатные атаки в дебюте, получили преимущество 2:0 в дебюте и дальше не играли идеально.

Для интриги в матче «Зенита» и «Спартака» такая игра «красно-белых» - хороший итог дерби. Но стоит отметить, что динамовцы сделали все, чтобы хозяевам было комфортно получить преимущество, которое невозможно потерять без серии ошибок. Так что сами себя должны винить после победы «Спартака». Команду Карреры не заставили позиционно и широко обороняться с грубыми ошибками в центре – а «Зенит» сыграет иначе, но по сравнению с игрой в Краснодаре «красно-белые» сделали шаг вперед.

«Спартак» учиться сдерживать себя и после матчей с аутсайдерами, где не хватало даже десятка ударов для гола, стараются настроить игру так, чтобы первый же момент превращался в гол, и на ровном месте заставляют соперников ошибаться. С динамовцами получилось, ведь подарок был царским, такие матчи можно отдать только после ответных грубых ошибок в защите, но Жиго и Джикия сыграли четко. Даже крутое решение Рыкова не обернулось для «Динамо» ничьей.

Разочарование проигравших можно понять, они имели возможность наиграть на большее, а радость «Спартака» нужно делить на два. Свои моменты после второго гола привычно не реализовали, хотя счет заставил соперника раскрываться, и пропустили с более чем пятидесяти метров. Рыков забил шикарный мяч, да и весь матч получился ярким – десятки атак, 33 удара на две команды, мяч чаще был у «Динамо», причем находился в игре – увидели мало карточек, фолов и стыков.

Отбегали знатно, но на первом плане остались все-таки дикие ошибки. Результат и настроение дерби предопределило пенальти имени Шунича, а затем ляп Максименко, ведь все запомнят не только победу «Спартака», но и эпичный удар Рыкова.