Жизнь после РПЛ. Приключения Аршавина, Халка и Думбия

вчера, 17:48

Как поживают звезды РПЛ прошлых лет? «Соккер.ру» рассказывает, как известные вам футболисты меняют клубы и остаются героями.

Андрей Аршавин («Кайрат»)

Десять лет назад Аршавин обыграл МЮ в Суперкубке УЕФА , а 28 августа 2011 года – семь лет назад, пережил вместе с «Арсеналом» унизительное поражение на «Олд Траффорд» со счетом 8:2. Но сейчас даже в лучшей форме, чем в Англии. Играет в 37 лет, поменял отношения к тренировкам и нашел свой чемпионат. На днях Андрей Сергеевич вышел после перерыва при счете 1:2 в пользу соперника «Кайрата», через двенадцать минут сравнял счет, потом сделал первую голевую, а на десерт – вторую. Матч против «Атырау» завершился со счетом 4:2 в пользу «Кайрата». Аршавин оформил разницу и отпраздновал 100-й матч за клуб. Говорит, что в Казахстане комфортно – чувствует доверие.

Сейду Думбия («Жирона»)

От форварда такого класса Ганчаренко и сейчас бы не отказался. А Думбия не отказался от предложения «Жироны». Нападающий, который до России играл в Японии и Швейцарии, после «Ромы», возвращения в ЦСКА – традиция для детей лейтенанта Бабаева, и после «Ньюкасла» - в АПЛ не получилось, напомнил о себе в Швейцарии. Снова играл за «Янг Бойз», забивал. А вот в «Спортинге», где владельца обвиняли в том, что заказал избиение своих же игроков, Сейду с голами не спешил. Но его все знают, видели в ЛЧ раньше, поэтому «Жирона» пригласила из Лиссабона в Каталонию.

Аксель Витсель («Боруссия» Д)

Витсель уехал в Китай и винить станет Луческу. Мирча был против его ухода в «Ювентус», раз ушли Гарай и Халк. Момент был потерян, Аксель успел сорвать переговоры с МЮ – еще до «Зенита», и с «Ювентусом» - недавно, поэтому уехал в Китай, где ему платили 20 млн евро в год (не считая бонусов). Играл, как умеет, даже голы забивал. Его клуб занял третье место. Но семье бельгийца надоело в Китае, и когда позвонили из Дортмунда – согласился. Причем дебютировал Витсель шикарно, ведь вышел в основе и забил в падении через себя с линии чужих ворот «Лейпцигу», который разбили 4:1.

Вагнер Лав («Бешикташ»)

Главный снайпер среди легионеров в истории российской высшей лиги постарел, но не утратил обаяния. Вагнеру Лаву уже тридцать четыре, но получил приглашение из «Бешикташа». Вряд ли задержится надолго – было условие о количестве матчей, чтобы контракт продлили, но пока играет рядом с Негредо, Бабелем, Куарежмой, Озякупом, Меделем, Видой и Пепе. Вагнер очень хорошо играл за «Аланьяспор», но в «Монако» себя не показал – хотя шанс ему дали.

Веллитон («Аль-Шарджа»)

Если Мовсисян сейчас без клуба – армянский нападающий, который отличался за «Краснодар» и «Спартак», не прижился в США , то Веллитон нашел себе подходящий клуб в Турции, благодаря чему попал в ОАЭ . Ему всего 31 год, но по всему видно - игра за «красно-белых» так и останется главной страницей в его футбольной биографии. В «Гремио» и «Сан-Паулу» ярко не заиграл, в «Сельте» не закрепился, а потом попал в Турцию, где за «Кайсериспор» забил достаточно для вызова в «Аль-Шарджу».

Матье Вальбуэна («Фенербахче»)

Крошечный француз после «Динамо» оказался в «Лионе» - такое решение фанаты «Марселя» ему до сих пор не простили. Но в последнем сезоне за «ткачей» уже не мог постоянно играть в основе – половину матчей начал на скамейке. Хотя выходил часто, забивал и отдавал передачи. Тем же занимался в Турции в прошлом сезоне. За «Фенербахче» отдал 9 голевых и забил 7 мячей. Но Матье скоро 34 года, возраст дает о себе знать.

Николас Ломбертс («Остенде»)

Бельгиец, ставший легендой «Зенита» - десять лет в России и 284 матча за эти сезоны, напрашивался обратно в Санкт-Петербург. Семак пока не вернул известного защитника, которого «Остенде» использовал один сезон в основе, но продолжать сотрудничество не спешил. Видать, для бельгийского середняка – 11 место из 16 клубов, зарплата Нико является слишком большой, если он не нужен тренеру в основе. Ломбертс появляется на замену, но сидит на скамейке в команде, где три центральных.

Зоран Тошич («Партизан»)

В «Манчестер Юнайтед» Зоран перебрался как раз из «Партизана», а теперь помог знакомому клубу, куда вернулся после многих лет и трех чемпионств с ЦСКА , взять Кубок Сербии. Правда, в чемпионате уступили извечным врагам из «Црвены Звезды». Поскольку за год до этого сами «черно-белые» были первыми, Тошич точно рассчитывал на титул, но заметно отстали от победителя. Сейчас тоже не всегда побеждают в чемпионате, и в ЛЕ попался «Бешикташ» - ветерану пора выручать «гробарей» на поле.

Эсекьель Гарай («Валенсия»)

Может поговорить на русском языке с Черышевым, если помнит какие-то слова или выражения, ведь теперь оба играют за «Валенсию» после возвращения Дениса. Аргентинец недолго играл в России, но точно подходит под описание звезды, хотя с оговорками. В свое время не заиграл в «Реале», не попал в «Манчестер Юнайтед», оказался в «Зените», где был в лучшем сезоне успешен, а затем послушал жену Тамару – вернулся в Испанию. Там его критиковали нещадно, но и в основу «Лос Чес» ставят.

Мбарк Буссуфа («Аль-Джазира»)

Конечно, не после выступлений за «Локомотив» обрел статус звезды РПЛ , а еще в «Анжи». Буссуфа всегда был скандальным игроком, еще до приезда в Россию из Бельгии, но одновременно оставался крутым хавбеком с пасом и ударом. Буссуфа провел в «Локомотиве» намного меньше матчей, чем Дюрица или Майкон – первый сейчас в «Трабзонспоре», а второй в «Антальяспоре», однако и марокканец - яркий футболист. Звездный и недешевый, если помнить, сколько за него платили Керимов и Смородская. Сейчас же Буссуфа после ЧМ -18 вернулся в «Аль-Джазиру» - не первый год в ОАЭ играет.

Одил Ахмедов («Шанхай СИПГ»)

Поскольку Одил не считается легионером в Китае – речь об опытном хавбеке из Узбекистана, то легко проходит в основу клуба Витора Перейры. Шанхайская команда идет на первом месте в чемпионате Поднебесной, за нее выступают также Халк, Оскар и Элкесон – три бразильца, так что Одил не скучает в хорошей компании. Получает больше, чем мог бы в составе «Арсенала» - «канониры» из Лондона приценивались в свое время к хавбеку «Анжи» и «Краснодара», но тот выбрал другой путь.

Ахмед Муса («Аль-Насср»)

С нигерийским форвардом виделись весной, когда забивал за ЦСКА , виделись летом, когда отличился на чемпионате мира, но не увидимся осенью, ведь нападающий «Лестера» не вернулся в Москву, а отправился покорять чемпионат Саудовской Аравии. Конечно же, выбрал новый клуб из-за денег, хотя его также в Турцию звали. Муса как был быстрым – так и остался, как умел играть технично – так и продолжает. «Аль-Насср» не прогадал, ведь Муса вечно молодой. Ему всего 25 лет, а кажется, что был всегда.

Кристофер Самба (без клуба)

Когда защитник сборной Конго играл во всю силу – оставлял неизгладимое впечатление. Самба природа наградила так, как редко кого в футболе. Здоровенный защитник получал высокие оценки, когда старался, был среди звезд РПЛ , ведь выделялся опытом и классом. Но хватало приключений – по личным причинам уехал из «Анжи» неожиданно для всех. Затем вернулся, оказался в «Динамо», но не всегда хвастался стабильностью. После Москвы почти не играл – в «Панатинаикосе» и «Астон Вилле» был на скамейке, а сейчас без клуба. Может, завершит карьеру?

Мигель Данни («Маритиму»)

Спустя тринадцать лет Мигель вернулся домой не в отпуск, а надолго. Данни поиграл за «Славию» один сезон, а теперь подписал контракт с «Маритиму». В Примейре скромный клуб стартовал наравне с «Порту» - заработали по шесть пунктов после трех матчей, и хотя Данни сразу занял место в основе, звезда «Динамо» и «Зенита» пока не выделяется. Впрочем, зная класс Мигеля и понимая, что у «Маритиму» выбор крутых игроков скромный, можно предположить, что о голах и ассистах Данни в Португалии еще услышим.

Халк («Шанхай СИПГ»)

Живанилдо думает о семье, о тех, кому могут помочь его деньги – бразилец щедрый и делится благами, которые получил благодаря футболу. Халк ударно играет в китайской лиге, которую успешно превратили в социалистическое соревнование бразильцев. Ренату Аугусто, Оскар и Халк среди главных звезд, а Пато где-то рядом. У бывшего форварда «Зенита» 7 голов, 9 ассистов, его «Шанхай СИПГ» мчится к титулу, а Оскар и Ахмедов ему помогают. Правда, конкурент из Гуанчжоу вернул Паулиньо и тот в 8 матчах забил 8 мячей и отдал 5 ассистов... Понятный ответ на вопрос об уровне китайской лиги?

По кому скучаете сильнее всего?

Ну, кроме Вернблума, подписавшего контракт с ПАОКом – швед для всех особенный игрок и легенда. А если без шуток, то летом 2018 года РПЛ снова теряла звезд по разным причинам и разного возраста, помимо Понтуса – Головина, Кришито, Карадениза, Витиньо и Гранквиста. Четверо в этом списке успели стать легендарными для лиги фигурами, и таких ребят – чаще всего иностранцев, российские клубы теряют каждый год. Восполняются ли потери?

Вряд ли, ведь в этом списке хватает людей, которые усилили бы бывшие российские клубы, будь они чуточку моложе. Есть также те, кто уехал слишком рано или лучше бы не уезжал вовсе – например, Халк. Приятно вспомнить таких игроков, как Данни, Думбия или Аршавин, ведь благодаря их мастерству футбол в России становился ярче и эмоциональнее. Как и благодаря разрушителям из списка, ведь они тоже причастны к созданию памятных сезонов.