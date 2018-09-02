«Зенит» - «Спартак»: горячая атмосфера недосказанности

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Перед центральным матчем тура РПЛ нагнеталось мощное напряжение. «Соккер.ру» оценивает, насколько футбол и результат оправдали ожидания.

Если наши футбольные дельцы чему и научились у западных, так это умению создавать напряженную эмоциональную атмосферу ожидания. Встречу «Зенита» и «Спартака» не обсуждал только совершенно равнодушный к футболу человек. Хотя и таких волна противостояния Санкт-Петербурга и Москвы захватывала. Провокационные заявления, яростные споры, горячие словесные баталии и язвительные колкости сопровождали все дискуссии вокруг этого поединка. А во что же все вылилось? В нулевую ничью. Но споры от этого не угаснут, а станут даже еще более ожесточенными. И на это есть масса причин.

Арбитр не справился

Уже после первого тайма игры было много поводов для критики в адрес судьи встречи Владимира Москалева. И если различная трактовка тех или иных стыков, единоборств, которых было огромное количество, может иметь место, то два эпизода в противоположных штрафных особенно обращают на себя внимание. На 16-й минуте встречи в штрафной Лунева упал Роша, который получил наконец-то шанс проявить себя после ухода Промеса. Педро упал не по своей воле, точнее, не только по ней. На ногу бразильцу наступил защитник «Зенита» Иванович. И за это следовало назначить пенальти - чистый момент. Судья не решился. Чтобы ровно через 20 минут не назначить пенальти в ворота «Спартака». Там Фернандо продемонстрировал прыгучесть и растяжку, заехав ногой в голову Дриусси. И здесь рефери не принял никакого решения. Уже этих моментов достаточно, чтобы все форумы и иные места соприкосновения болельщиков треснули от напряжения. А вот что по горячим следам дипломатично отметил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров:

«Пока оценку арбитру я ставить не буду. Это сделает завтра инспектор. А что касается игры и антуража, то это счастье – работать на таком стадионе и на такой игре. В этом мачте были и хорошие моменты, и спорные, и дискуссионные. Поэтому отложим все на завтра. Атмосфера невероятная. Рекорд посещаемости. Оценку судейству дадим позже. Я думаю, арбитр отработал и справился нормально со своей игрой».

Проблемы со здоровьем

Равенство было не только по количеству неназначенных пенальти, но и по числу вынужденных замен. Еще в первом тайме «Спартак» лишился ставшего в нынешнем сезоне ключевым центрального защитника – Жиго попросил замену, повредив колено после единоборства с Дзюбой. Кстати, горячие фанатские головы уже успели обвинить Артема в умышленном нанесении травмы, хотя там была обычная борьба – таких эпизодов масса в каждой встрече, но тут, к сожалению, Жиго не повезло. Во втором тайме «Зенит» лишился уже по причине травмы одного из основных атакующих игроков – Дриусси уступил место Эрнани. Что самое печальное, предварительные данные говорят о серьезных травмах что у Жиго, что у Дриусси.

Лоб в лоб

Безусловно, очень интересно с самого начала было понять, как «Спартак» справится с уходом Промеса. Ведь Квинси только-только покинул клуб. Каррера поступил смело в вопросе формирования состава. Дал шанс не выходившему доселе Роше, выпустил в связке на фланге Мельгарехо и Ломовицкого. Этот «коллективный Промес» создавал давление, нагнетал, порой смотрелся симпатично, однако и основная масса зенитовских опасных ответов проходила в исполнении Смольникова, например, именно через фланг этой связки. Правый же фланг отдали на откуп Рассказову, что тоже не вполне ожидаемо. В целом Каррера выбрал необычные сочетания во всех линиях, кроме центра поля, пожалуй, где Зобнин, Глушаков и Фернандо непоколебимы. Даже в центре обороны вместо Джикии вышел Боккетти с первых минут. И такой вариант состава оказался вполне боеспособным, создавал прессинг и проблемы «Зениту», который сыграл в более привычном формате, был поначалу сдержаннее, но быстро принял темп и динамику игры, ввязавшись в лобовые столкновения, наполненные единоборствами на каждом участке и высоченным взаимным прессингом. Открытым футбол становился только к концу, причем с выходом Заболотного «Зенит» словно переключил тумблер, начав действовать еще более жестко и уже с ощутимым перевесом. Как видим, игра на два фронта не помешала петербуржцам агрессивнее провести концовку – сил хватило.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 8 (1)

Создавалось ощущение более равной игры, чем показывает сухая статистика. А она говорит, что «Зенит» бил по воротам соперника чаще – петербуржцы меньше раздумывали, нанося удары. Разве что Дзюба, напротив, замешкался, когда нужно было бить самому – решил отдавать передачу. «Спартак» бил меньше, но опасные подходы проводил, хотя один удар в створ выглядит сиротливо. Лидерами по числу ударов стали Эрнани, Мак и Глушаков – по три попытки.

Владение мячом (точность передач): 55,7% (75%) – 44,3% (71%)

С самого начала «Зенит» побольше стремился владеть мячом, хотя в условиях взаимного высокого прессинга это не давало какого-то большого преимущества и не говорило о том, кто превосходит оппонента. «Спартак» и из своего владения выжимал более-менее острые подходы. Портит картину довольно низкая точность передач у обеих команд. Хотя и это объяснимо – все тот же прессинг и спешка, что провоцирует потери и неточности.

Исходом встречи остался доволен Массим Каррера. Но еще больше его порадовал боевой настрой команды. Очевидно, на него и был расчет при определении такого состава: на заряженность, агрессию:

«Мы играли агрессивно, но не весь матч. Справились с давлением „Зенита“ из-за желания не проиграть борьбу. За каждый мяч сражались как за жизнь. Это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда. Если бы я не был уверен в молодых игроках, то они бы не играли. Рад, что они выходят на поле, им помогают более взрослые партнеры. Так молодежь будет только расти. Доволен ли я игрой? Я всегда доволен, когда не проигрываю. Тем более, у нас были моменты, а возле наших ворот ничего опасного не происходило».

Настроем своих подопечных доволен был и Сергей Семак, хотя в его интонациях недовольства было больше. Недовольства скорее самим исходом:

«Недовольны ничьей, ребята старались, хотели победить, за это спасибо им. Сложный график, старались, но не смогли забить. Много больших игроков было в атаке? У нас есть другие игроки? У нас других нет. Я ни на что не намекаю. Если вы смотрите наш заявочный лист, то знаете, что других игроков у нас нет. Мы использовали весь ресурс, к ребятам никаких вопросов нет».

С общим посылом обоих тренеров сложно не согласиться. К футболистам действительно нет претензий по самоотдаче, по настрою, по тому, как они выложились на поле и в каждом эпизоде. Это придало игре динамики, зрелищности, несмотря на нулевую ничью. Не хватило разве что порой качества в ряде компонентов: от точности передач до способности завершить подход хладнокровным ударом.