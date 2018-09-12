Третий еврокубок. Суперлига против президента-акробата

сегодня, 15:00

Решено – появится третий еврокубок, а Лигу Европы сократят. «Соккер.ру» объясняет, что это значит для российских клубов и чем опасны игры футбольных грандов.

Чеферин боится создания Суперлиги

Если гранды уйдут – эпоху Чеферина запомнят как дни краха УЕФА . «Ювентус», «Бавария», «Реал» и МЮ в еврокубках хотят видеть только клубы с именами. Или хотя бы с вместительными стадионами. «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА принимаются в компанию, а «Марибор» с ареной на 13 тысяч не нужен.

Идея Суперлиги витала в воздухе, окрепла и выпала на головы противников кислотным дождем. Если бы новый президент УЕФА Чеферин – а для грандов словенский адвокат никто, не подбросил топ-4 гарантированные путевки в ЛЧ , могли организовать бунт. Но создание Суперлиги отложили. Зато не раз из Мюнхена и Турина слышали, что надо думать, как зарабатывать больше?

Планируют увеличить доходы на 1.1 млрд евро, предлагают чаще гонять матчи уровня «Реала» против «Ювентуса». И наплевать на игры с «Эйбаром» и «Пармой», поскольку те столько денег не принесут. Но ведь футболисты не железные. Поэтому уже озвучивали идею ротации в национальных чемпионатах. Гранды ищут пути развития, а постоянные внутренние титулы ПСЖ , «Ювентуса» и «Баварии» убеждают – поднять доходы смогут не дома, а в гостях.

Лига Европы не помешала кастовости

Кубок УЕФА себя изжил и его трансформировали. Но столкнулись с проблемой. 48 участников, 12 групп, куча команд разного уровня. За счет десанта из Турции, России и топ-5 в каждой группе есть или интрига через равенство, или хотя бы гранд, как «Челси» в группе «L». Но проблемой стало рассеивание внимания.

Когда параллельно столько матчей – фокус не поймать. Обесценивается цена камбэков, хет-триков, подвигов вратарей. Как доработать идею? Ведущие клубы Европы считают, что необходимо отрезать от 48 команд 16 штук и передать новому турниру. Заявлено, что третий еврокубок появится с сезона-2021/22, то есть через год после юбилейного Евро-2020, где тоже рассчитывают поднять больше обычного.

А пока УЕФА активно раздает деньги. В ЛЧ и ЛЕ увеличивают отчисления, и хотя общая тенденция очевидна – растет разрыв между богатыми и бедными, всех просят зарабатывать. Сейчас для аутсайдера АПЛ «жалкие» 9 млн евро на трансфер – копейки. Например, «Вест Хэм» летом потратил 104 млн евро, подписывая игроков за 20-38 млн евро. А для РПЛ рекорд лета – форвард Смолов. Федор обошелся в три раза дешевле, чем «молотобойцам» защитник Исса Диоп.

Третий турнир поможет участникам ЛЧ

Нагрузки – первая проблема. «Уфа» не смогла пройти дикий август без запинок. Но никто не смотрит на проблемы, все отталкиваются от задач. Понятно, что в третий еврокубок строго «Астану», «Акхисар», «Мальме», «Види», «Ворсклу» и «Славию» не наберут. Такой новый турнир будет пресным. Значит, что нужно его разбавлять представителями Англии, Испании и Италии.

Кроме того, важно сохранить фишку, которая весной делает ЛЕ круче и сложнее. Команды, которые вылетают с третьих мест в ЛЧ , должны отправляться в плей-офф второго кубка. Но если там будет всего 32 команды, то есть 8 групп, то необходимо или сокращать количество выходов в плей-офф новой ЛЕ до победителей квартетов – бредовая затея, или наоборот позволять трем командам из каждого квартета идти в плей-офф.

Если к 24 участникам добавить 8 из ЛЧ – получится 32. Но есть вариант получше, и его одобрят гранды. Возьмем как пример прошлый сезон ЛЧ . Провалили ЛЧ «Бенфика», «Монако», «Фейеноорд» и «Олимпиакос» - клубы с деньгами и фанатами. Всем им хорошо бы подарить футбольную весну. Не исключено, что в будущем 3 и 4 места в группах ЛЧ будут отправляться в плей-офф ЛЕ . Тогда получаем 32 участника в плей-офф – сохраняем формат.

Реформы добавят самых ценных матчей

Возьмите «Краснодар». Допустим, впервые в истории попадают в Лигу чемпионов. Там жребий подбросил «Реал» и «Ливерпуль» и «Наполи». «Быки» финишируют четвертыми, но не вылетают! А «Спартак» или «Зенит», когда изначально окажутся в ЛЧ – как сейчас, смогут в случае провала оказаться в плей-офф нового турнира.

Вырастает вероятность, что у Турции, России, Украины или Голландии появится клуб-финалист в еврокубках. А если выбирать правильные места для проведения – не Таллин, а Стамбул или Санкт-Петербург, то получите три крутых финала, важных на разных уровнях европейского футбола. Более того, новый турнир не мешает идее самых богатых.

Гранды мечтают сделать в Лиге чемпионов не 8 групп, а всего четыре по 8 команд. Идея понятная, маленькие Суперлиги. Если в одной компании свести ПСЖ , «Ливерпуль», «Наполи», «Реал» и «Рому», то получите еще больше невероятных матчей. А поскольку выше описан механизм, когда не страдают середняки, отправляясь в плей-офф младшего еврокубка – всем выгодно. Гинер одобрит группу ЛЧ из 6 или 8 команд, что добавит ему игры в «Лужниках» с ПСЖ и «Ливерпулем», кроме «Реала» и «Ромы».

Третий турнир может быть кубковым

Проблемой становится только количество матчей. Но могут поменять трансферные правила, разрешить покупки в случае травм или добавить еще одну замену по ходу основного времени. Футбол на грани реформирования, ведь участники процесса посчитали «потерянную прибыль». Все мечтают завоевать новые рынки. Отсюда переговоры о финале ЛЧ в Нью-Йорке, отсюда дикая инициатива с Ла Лигой в США и Канаде.

Не за горами ход китайской партии – в Шанхай попробуют затащить минимум финал Лиги Европы. «Ничего личного, только бизнес», Чеферин банально предлагает все, что позволит утихомирить грандов. Но в многополярном мире российский футбол должен думать о себе. Поскольку никто снизу не подпирает – португальцы и турки беднеют, украинцы и бельгийцы не справятся с атакой на шестое место, то важно сохранять спокойствие и набирать очки.

Не исключено, что уже через два сезона еврокубковыми станут не только пятое, но и шестое с седьмым места в РПЛ даже без учета Кубка России. Если речь об увеличении числа команд с 80 до 96 – а это, считай, часть вылетевших в квалификациях ЛЕ , то сделают ставки на сенсации. Немного опасно, ведь во многих странах ходят на именитых соперников, зато у нового турнира будет своя фишка. О Кубке Кубков неслучайно вспомнили.

Капиталисты переигрывают ретроградов

Раздражает, что европейский футбол хотят увезти в США просто потому, что тамошние фанаты «соккера» богаче многих европейцев. Пусть смотрят трансляции, нельзя отбирать у европейских арен право на финалы. Но нужно подумать, как расширить круг клубов, способных выживать за счет европейской подпитки, как выжил «Ростов». Они ведь без ЛЧ и ЛЕ были бы сейчас в мире «Тосно» и «Кубани».

Проблемой на пути к трем еврокубкам является, например, количество матчей. Но если убрать Кубок Лиги, как предлагал Моуриньо, то даже англичане с их нагрузками найдут силы. Если продумают календарь так ловко, что третий еврокубок не потеряется, все останутся в выигрыше. Пока идея кажется интересной, но сложной для реализации. Непросто найти день на неделе, разве что пятницу с переносом матчей участников в чемпионатах на понедельник.

Неизвестен формат, неясно, какой будет подпитка плей-офф каждого турнира высшими по статусу. Но раз в УЕФА не скрывают, что хотят и дальше идти по сплетенному канату интересов простых смертных и самых богатых – шест-балансир канатоходцу Чеферину в руки. Если допустят, что ведущие клубы пойдут на сговор со спонсорами и между национальными чемпионатами и Суперлигой выберут вторую – проиграют все. А 96 интересных клубов в Европе найдется.

Гранды слишком мало зарабатывают

Важно не путать инициаторов и исполнителей. Андреа Аньелли – президент Ассоциации европейских клубов и президент «Ювентуса», получил разрешение УЕФА на создание нового турнира. Но очевидно, что в планах также реорганизация ЛЧ . Возможно, сделают 6 групп по 6 команд – втиснут еще четыре тура. Не исключено, что из группы будет выходить по две команды, всего 12, а еще четырех участников плей-офф назовут с помощью дополнительных параметров.

Ради чего перемены? Чтобы развиваться. Клубы живут или в долг, или за счет подарков шейхов и других миллиардеров, или по принципу «что заработал – то потратил». Революции будут, ведь даже «Реал» задекларировал чистую прибыль после уплаты налогов всего в 31.2 млн евро. Это меньше, чем фонд зарплат в «Спартаке». Понятно, что гранды переживают, как на их судьбе скажется безумие на рынке транферов по вине англичан, которые сами не выиграют в Европе, но внутри АПЛ создали монстра с доходами.

Стратегическая задача Ассоциации европейский клубов – создать три еврокубка, каждый из которых соберет зрителей на трибунах, у мониторов и привлечет спонсоров. Аньелли прав, если не думать о будущем сегодня – гонка вооружений уничтожит европейский футбол завтра. Со стороны это выглядит желанием бросить кость бедным, чтобы богатые чаще играли между собой. Групповой этап ЛЧ многим грандам не нравится, хотят его реформировать и улучшить как продукт. Но российские клубы в обиде не останутся, ведь они первые среди бедных. Кто-то пострадает, но явно не шестая ассоциация в общем рейтинге.

Матчи бедных с бедными не привлекают

Можно долго доказывать, что надо давать равные шансы всем, что Лига чемпионов не Лига чемпионов, если там четвертые клубы АПЛ и Бундеслиги. Но сами посмотрите на посещаемость игр ЦСКА против «Виктории» и «Реала», а потом сравните цифры. Также обязательно увидите, что спартаковцы соберут на матчи ЛЕ не меньше зрителей, чем чемпион «Локомотив» с «Шальке». Народу интересны гранды с армиями фанатов, грандам интересны другие гранды. И если для того, чтобы маленькие клубы праздновали большие победы им нужно создать отдельный еврокубок, то он появится.

Но поскольку инициатива исходит не от УЕФА , а от Ассоциации европейских клубов, где правят «Ювентус», «Бавария», а в кругу председателей можно найти Гинера, то третий турнир - шаг в сторону перед прыжком вперед. Очевидно, что следом реформируют Лигу чемпионов, если экономисты посчитают, что это выгодно. Не всем понравятся новинки, но подсчеты ведут грамотные люди. Стоит задача – заработать миллиарды, чтобы система выстояла.

На первый взгляд акцент на деньгах бесит и кажется противоречащим духу футбола? Но если чистая прибыль «Реала» примерно равна зарплате одного Роналду – а в любом клубе сотни работников вместе с академиями, то надо считать на два хода вперед. Важно найти время и на национальные первенства, и на три еврокубка.