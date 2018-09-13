Трансферы снова бьют рекорды! ФИФА подтверждает

сегодня, 13:30

«Соккер.ру» покопался в очередном отчете ФИФА , в котором описаны события завершившегося трансферного окна. Иногда челюсть приходилось поднимать из района коленей.

В строках своего письма ФИФА объясняет, что подобные и подробные отчеты стали возможны благодаря тому, что с октября 2010 года все переходы в большом футболе между клубами, которые представляют разные ассоциации-члены ФИФА , регистрируются в Международной Трансферной Системе (International Transfer Matching System - ITMS). То есть это такая программа с базой данных всех трансферов за последние восемь лет, из нее можно извлечь любую интересующую информацию по заданным параметрам. Текущий отчет включает в себя деятельность клубов на трансферном рынке в промежутке между первым июня и первым сентября.

8401 трансфер было по всему миру за эти 93 дня. Представляете, восемь тысяч и еще четыре сотни футболистов сменили работу! По-прежнему большинство переходов приходится на свободных агентов – 59.1%, только в 15.7% случаев игрок менял клубную прописку, имея действующий контракт. 13.8% переходов – это аренды, а 11.4% - возвращения из аренд. Только 18.2% от всех состоявшихся трансферов предполагали денежные выплаты, реже, чем одна сделка из пяти. Сюда входят полноценные выкупы контрактов и платные аренды.

5.44 млрд долларов – общий оборот. Установлен новый рекорд по общей стоимости сделок за один трансферный период. Летом 2017 года были осуществлены 7590 переходов на общую сумму 4.71 млрд долларов, это достижение продержалось всего лишь год. В целом, включая зимнее трансферное окно, за 2018 год ФИФА зафиксировала трансферы на общую сумму 7.11 млрд долларов, что на 11.5% больше, чем в 2017-м.

77.5% всех денежных трат на трансферы приходится на «Большую пятерку». Несмотря на то, что трансферы с участием клубов из «Большой пятерки» - Испании, Англии, Италии, Германии и Франции, по количеству это даже меньше одной пятой от общего числа летних сделок, зато это больше трех четвертей от общего количества расходов. Доля расходов клубов «Биг 5» в общем котле неуклонно растет с 2011 года: тогда было 66.3%, сейчас уже 77.5%, а сугубо количественно траты увеличились на 244.9% за эти семь лет. Естественно, это говорит нам о том, что в футбольном мире разрыв между богатыми и бедными растет.

Итоги по «Большой пятерке»

Англия. Самая активная (читай – самая богатая) ассоциация. Общие траты английских клубов на трансферы значительно превысили 1 миллиард долларов. Ого! 459 входящих трансферов, 522 исходящих, а оборот – 1.44 млрд долларов. Это пятое лето подряд (2014 – 2018), когда английские клубы переступают миллиардный порог, что ни одной другой ассоциации пока не удавалось сделать до 2018 года. Впрочем, рекорд остался в 2017-м, когда англичане потратили 1.65 млрд на 528 входящих трансферов. Зато достигнут максимальный показатель в разделе продаж – 559.5 млн долларов.

Италия. А теперь смогла и Италия! Клубы с Апеннинского полуострова напряглись и совместными усилиями перешагнули сумасшедшую отметку, пусть и совсем на чуть-чуть: общие траты составили 1 млрд и 4 млн долларов. Италия показала наибольший рост среди «Большой пятерки» (74.7%) по объему совершенных сделок.

Испания. 426 входящих трансферов, 359 исходящих – получается, футболистов в испанских клубах стало больше? Денежный оборот увеличен на 42.2% по сравнению с прошлым летом, 40 миллионов долларов не хватило, чтобы дотянуть до миллиарда. Наверное, виноват «Реал», который так и не провернул супертрансфер. Итак, 960.9 млн долларов коллективно потратили испанские клубы на приобретение футболистов.

Франция. Дальше уже идет существенный разрыв: французы смогли потратить только 418 миллионов долларов, что на 37.4% меньше, чем прошлым рекордным летом, когда ПСЖ за одного Неймара вывалил 222 млн евро. Зато французы продают лучше всех! Общая выручка от исходящих трансферов составила 833.4 млн долларов – мощнейший показатель в мире.

Германия. Немцы не слишком отстали от французов в вопросе трат – 391.3 млн долларов, при этом по продажам тягаться с соседями, конечно же, не могут, ведь выручили почти в два раза меньше.

Вне «Большой пятерки». Самым крупным игроком вне «Биг 5» оказалась Саудовская Аравия, чьи клубы потратили 152.1 млн долларов, причем речь идет о росте в 485.4% по сравнению с прошлым летом. Неожиданно разгулялись в Бельгии (128.2 млн), дальше Португалия (85.4), Нидерланды (84.9) и Китай (81.8). Россия не вошла в первую десятку, наши клубы совместными усилиями потратили чуть больше 65 миллионов долларов, но тут нужно заметить, что за пределами РПЛ платные трансферы – огромная редкость, в то время как в европейских лигах рыночные отношения никто не отменял на разных уровнях.