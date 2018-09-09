Команда «А». Головин против европейских королей

сегодня, 19:18

Повезло Александру: Габулову не забьет, но сразится с призерами ЧМ -18 и победителями двух еврокубков за год. О крутой группе ЛЧ – на «Соккер.ру».

«Атлетико» (2-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Диего Симеоне (Аргентина).

Главные летние потери: Гризманн, Облак и Годин остались, без потерь. Диого Жота и Гамейро не входили в планы Симеоне, в основе бы не играли.

Главные летние приобретения: оторвались после трансферного бана, взяли Лемара за 70 млн евро, Родри, Калинича и Ариаса. Дополнение к Диего Косте, который пришел раньше.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финалы 1973/74, 2013/14, 2015/16.

Лидеры команды: Гризманн, Годин, Коста, Облак.

Слабые места: их нет, ведь к невероятно мощной обороне добавили Диего Косту и Лемара, а также вылет в ЛЕ в прошлом году. Теперь тех ошибок не повторят.

Сильные стороны: верность – многие могли уйти, но остались. Класс игроков, наличие чемпионов мира, вариативность состава. Тактические поиски Симеоне.

Оптимальный состав (4-4-2): Облак –Хуанфран, Хименес (Савич), Годин, Эрнандес (Фелипе Луис) – Коке, Сауль, Родри, Лемар – Гризманн, Диего Коста.

А ведь главный клуб зоны УЕФА получается. Победили в Лиге Европы, но обыграли «Реал» в Суперкубке. Удивительно, что за Симеоне по-прежнему идут лучшие игроки мира, хотя им постоянно предлагают контракты в МЮ , «Барселоне» или ПСЖ . За каждым вторым приходили этим летом, но все отказались. Лемара подписали за сумасшедшие деньги, Диего Коста ушел от Конте к Симеоне. И хотя все в курсе, что Диего в будущем будет возглавлять «Интер», он остается в «Атлетико», чтобы вселить в команду веру в выход в финал Лиги чемпионов, который пройдет на родном для «Атлетико» стадионе, и объяснить своим игрокам, что «Реал» и «Барселона» в состоянии, когда с ними снова можно воевать. «Атлетико» не идеален – как и любой клуб мира, но это гранд. Обыграли «сливочных» в финале Суперкубка УЕФА , занимают 2-ю строчку в рейтинге. Выше некуда, после новой победы в ЛЕ осталась только одна вершина – победа в ЛЧ .

Прогноз «Соккер.ру»: «Атлетико» в этот раз выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а там уже многое будет зависеть от жеребьевки.

«Боруссия Дортмунд» (10-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Люсьен Фавр (Швейцария).

Главная летняя потеря: Сократис. Плюс раздевалка потеряла Вайденфеллера – Роман завершил карьеру.

Главное летнее приобретение: Аксель Витсель, хотя от игры молодых Дилейни и Диалло тоже многое будет зависеть, и за них тоже отдали большие деньги, 20 и 28 млн евро соответственно.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель (сезон 1996/1997).

Лидеры команды: Ройс, Пищек, Шмельцер, Пулишич, невзирая на возраст. Может и Витсель лидером стать – ничто не мешает.

Слабые места: постоянные потери лидеров, которые не позволяют всерьез конкурировать с «Баварией» и быть стабильной командой. Также не самый глубокий состав на некоторых позициях и не самые стабильные футболисты в заявке. Чуть что – начинаются проблемы.

Сильные стороны: талантливый состав. Аканджи всего 23 года, его напарнику в центре – 22. Дахуду тоже 22 года, Пулишичу вообще 19 лет. Есть еще англичанин Санчо – покажет мастерство в 18. Кроме этого, класс тех, кто старше, ведь Ройс, Витсель, Пищек или Шмельцер не впервые сыграют в ЛЧ .

Оптимальный состав (4-3-3): Бюрки – Пищек, Аканджи, Диалло, Шмельцер – Дахуд, Витсель, Дилейни (Геррейру) – Пулишич, Филипп, Ройс.

Петер Бош не справился, руководство «Боруссии» допускало много ошибок в последние годы. Команду снова покидали видные футболисты, причем не все они уходили строго в «Арсенал», как Сократис или Обамеянг. Впрочем, без Шахина, Кастро и Шюррле «Боруссия» Д возможна. Как и без Ярмоленко, отданного в «Вест Хэм». Зато сделали недешевые ставки на Диалло, Дилейни и Витселя, а самое главное – пригласили Люсьена Фавра. Игры пока нет, в Бундеслиге стартовали средне, зато будут играть в ЛЧ весело, как обычно. Матчи с «Атлетико» и «Монако» могут получиться крутыми, да и против «Брюгге» усердствовать станет не только бельгиец Витсель.

Прогноз «Соккер.ру»: Дортмунд снова оказался в сложной группе, но в этот раз пройдут в плей-офф, финишировав выше «Монако».

«Брюгге» (45-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Иван Леко (Хорватия).

Главные летние потери: конечно же, Владимир Габулов. А если серьезно, то Лимбомбе отдали в «Нант», а лучшего снайпера Диаби - в «Спортинг».

Главные летние приобретения: взяли иранца Кавеха за 5 млн, Митрович, Летица, Ритс и Груневальд тоже новички, а уже в основе.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал 1977/78.

Лидеры команды: Вормер, Ванакен, Пулен, Воссен.

Слабые места: средний класс исполнителей, кадровая чехарда в обороне - в чемпионском сезоне было пять вратарей и 11 разных центрбеков закрывали три позиции, пусть часто играли лишь четверо.

Сильные стороны: нечего терять. Плюс опыт яркой игры – «Брюгге» может работать результативно, они стабильно забивают мячи в домашнем чемпионате, будут огрызаться.

Оптимальный состав (3-4-1-2): Летица – Пулен, Денсвил, Митрович – Томечак, Ритс, Вормер, Груневальд – Ванакен – Воссен, Резайе (Деннис, Уэсли).

Чемпион Бельгии прошлого сезона попал в группу, из которой не выбраться. Конечно, один из претендентов на плей-офф ЛЧ останется без него. Но не верится, что «Брюгге» сможет повторить путь сборной Хорватии под руководством тренера из этой страны. Иван Леко успешно вернулся в клуб, за который играл, но у «черно-синих» объективно мало шансов обыграть «Атлетико», «Боруссию» или «Монако». Но бывший клуб Габулова определился с вратарем – молодой Летица занял место в основе, хорватов стало трое, кроме тренера. Также есть ряд юных игроков в атаке – Груневальд, Уэсли и Деннис.

Прогноз «Соккер.ру»: «Брюгге» займет четвертое место в этой группе, хотя и поборется.

«Монако» (27-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Леонарду Жардим (Португалия).

Главные летние потери: Лемар, Фабиньо, Геззаль и Моутинью. Монегаски привычно делали деньги летом, продавая известных мастеров.

Главные летние приобретения: Головин, Хенрикс, Пеллегри и Геббельс, все молодые и перспективные. Плюс опытный Насер Шадли.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал 2003/04.

Лидеры команды: Фалькао, Глик и Субашич, если вытеснит в запас Бенальо.

Слабые места: массовый отток кадров, Жардиму, чтобы «Монако» снова был похож на команду, надо наигрывать новые связи в каждой линии, причем по ходу сезона новички еще будут вливаться.

Сильные стороны: количественно игроков много, денег было достаточно, чтобы подписать ряд талантливых игроков – Головин, Хенрикс и Геббельс могут в будущем работать в основе.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Субашич (Бенальо) - Сидибе, Глик, Жемерсон, Хенрикс – Тилеманс, Головин (Аолу) – Мбула (Пеллегри, Геббельс), Йоветич, Шадли (Лопеш) – Фалькао.

Никому не рассказывайте, но Головина подписали в клуб, который летом также приобрел за 20 млн евро форварда Геббельса. Повезло молодому французу Виллему с фамилией, а «Монако» повезло, что в этот раз Мбаппе, Менди, Бернарду и Бакайоко за одно лето команду не покинули. Зато ушли Лемар, Фабиньо, Канголо и Геззаль, Моутинью и Бальде вернулся в Италию. А это значит, что Леонарду Жардим снова потратит время на поиски игры. Хотя может положиться на нескольких опытных людей – Бенальо, Субашича, Глика, Йоветича и Фалькао, а также ждет на поле Головина, Геббельса и Пеллегри. «Монако» будут собирать по ходу сезона.

Прогноз «Соккер.ру»: «Монако» будет вести с «Боруссией» борьбу за второе место, но будет сложно ее выиграть. Разве что Головин решит, что пора себя показать, а Фалькао покажет класс.

Фишки группы

в квартете «А» Лиги чемпионов хватает чемпионов не своих стран – здесь только «Брюгге» завоевал домашнее «золото». Гризманн, Лемар и Эрнандес представляют «Атлетико», а Сидибе остался в «Монако». Плюс есть вице-чемпион мира Субашич, а вот другой хорват Врсалько из «Атлетико» ушел. Зато с медалями бельгийцы Витсель и Шадли – прямо сборная чемпионата мира;

- в группе сразу три мастера делать покупки. «Атлетико» разглядел таланты Облака, Гризманна, Хименеса, поверил в Диего Косту, подписал Родри летом, а успехи «Боруссии» Д и «Монако» на трансферном рынке можно не перечислять – все знают, что это монстры по части продаж и покупок;

- в этой группе масса молодых и талантливых ребят. Головин и все остальные в «Монако» - целый список, много новых имен. Пулишич и его собратья по одаренности из «Боруссии». А также Эрнандес и друзья из «Атлетико», ведь Родри, Сауль, Лемар, Корреа и Хименес не старше 23 лет. Прямо подарок для скаутов богатых клубов – будут смотреть все матчи без исключения;

- это группа неудачливых финалистов. Здесь абсолютно каждый участник играл в финалах Кубка чемпионов или Лиги чемпионов, даже «Брюгге» - в конце семидесятых проиграли «Ливерпулю». Но при этом одна победа после шести финалов – на счету Дортмунда в девяностых. «Атлетико» уступил в трех финалах КЕЧ и ЛЧ , а «Боруссия» еще в одном, как и «Монако» против «Порту»;

- в этой группе могло быть два футболиста-легионера из России – Габулов мог сыграть против Головина, но не задержался в «Брюгге». Зато Александр снова сыграет против Витселя. Пожелаем Головину быстро оправиться от травмы и сыграть успешно, ведь Лига чемпионов – дорога в будущее для каждого молодого игрока этого квартета.