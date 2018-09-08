Нереализованные амбиции Англии и Испании

вчера, 17:29

Британцы были в полуфинале ЧМ -18, но уступили хорватам, а испанцы вылетели от России. «Соккер.ру» готовится к матчу звездных сборных, привыкающих к провалам.

Англия – Испания, 1-й тур Лиги Наций

Место и время: Лондон, «Уэмбли», 21:45 по московскому времени.

История встреч

Англичане с испанцами играли частенько, а впервые встретились в официальном матче еще на чемпионате мира 1950 года. Тогда Испания доказала сборной Англии, что при выезде за пределы королевства они никому не страшны – в Рио-де-Жанейро победили пиренейцы 1:0, знатная была оплеуха для родоначальников.

Понятно, что в будущем чаще видели победы Англии – испанцы не всегда были так хороши, как в начале этого десятилетия. Поэтому общий счет в пользу британской короны. 25 игр, 12 побед Англии, 9 – испанцев, всего 4 мировые, в том числе в матче 2016 года, который завершился со счетом 2:2. Но сегодня официальный поединок, и подобный матч ждали с четвертьфинала Евро-96.

Тогда Англия на старом «Уэмбли» выиграла серию пенальти у Испании – та «Красная Фурия» в нервных баталиях была еще хуже, чем в будущем стали сами «Три льва». Поскольку на том Евро увидели лишь нули на табло до пенальти, раз в семи матчах нового века всего 14 мячей – в среднем по 2 на игру, то можно предположить, что сегодня попытаются или сломать стереотип, или наоборот сыграют скромно по голам.

А раньше в этой паре было жарко! На заре столкновений Англии и Испании в футболе вторые победили первых 4:3, на что британцы ответили погромом 7:1. Ждем, что и сегодня Саутгейт не сможет закрыться от разъяренных с помощью команды России испанцев даже пятью защитниками? От Кейна тоже важно дождаться правильных решений – объективный Харри согласен, что на ЧМ -18 мог сыграть еще лучше. Сегодня он получит «Золотую бутсу» перед матчем и сыграет в специальной обуви – будет особенный настрой у капитана.

Составы и тактика команд

Начнем с Саутгейта, у него все просто и знакомо. Без стука входят в гости к вратарю Пикфорду его друзья Магуайр, Стоунз и Уокер – тройка центральных защитников, сформированная на чемпионате мира. Триппьер готов сыграть справа, Шоу ждут слева. Во всех смыслах шоу, ведь Алли, Лингард и Хендерсон создают треугольник, из которого Деле легко может выскакивать в зону между Начо и Карвахалем. Наконец, в атаке все будет, как обычно – Кейн и напарник.

Но поскольку у Стерлинга травма, то ждем рядом с Харри молодого Рэшфорда. Не сказать, что МЮ играет так, чтобы смело делегировать в основу Англии сразу троих игроков, но это ведь не сборная, где есть выбор между Алькантарой и Коке. А вот команда Луиса Энрике загадочнее и сложнее. Не будет Диего Косты, а это значит, что новый тренер, скорее всего, стартует с Моратой на острие. Асенсио, Иско – два человека, которые рассчитывают сыграть, тем более, Давид Сильва и Иньеста больше не помеха.

Кроме выбора между Тьяго и Коке, есть также варианты на позиции Ньигеса. Хотя менять Сауля, как и Бускетса, нет причин. Им еще нужно отработать за пролет против России, хотя там вина скорее на Пике, а Жерар ушел из сборной. Теперь рядом с Рамосом будет Начо – странная парочка. А вот фланги у «Красной Фурии» крутые. Карвахаль и Алонсо - крутые. Маркоса даже зовут в «Реал», когда Марсело отправится доигрывать в Турин.

Сборная Испании переживает кризис самоидентификации

Испания выиграла три крупных турнира подряд. Но у Луиса Энрике от той команды остались лишь Рамос и Бускетс. Причем последний не был в центре десять лет назад на Евро, слишком молод, чтобы охватить всю эпоху. А Серхио поначалу играл справа в защите сборной. Теперь в центре, и ошибаться после ухода Пике меньше не станет. Были королями, а стали обедневшими аристократами.

Классический сюжет для фильма великого испанца Бунюэля. Никакой мистики и божественного вмешательства, банальные проблемы известной буржуазии. Даже аристократ Де Хеа потерял уверенность в себе в России, пропускает невероятно много, часто и почти забыл о стабильных спасениях. У Луиса Энрике хватает звезд для формирования состава по схеме «4-3-3», но вспомните результаты – провалы в Бразилии, Франции и России.

Сборная Англии не прыгнула выше головы

Англичане один раз выступили в футболе, как мужики, в 1966 году. Хотя будем честны – им крупно повезло, что судья засчитал тот знаменитый гол. Немцы были фаворитами в финале, могли сделать со сборной сэра Альфреда Рэмси то же, что через восемь лет сделали с Голландией – отобрать мечту о прорыве. В таком случае в послужном списке Англии была бы «баранка» в графе «большие победы». И нынешнее поколение не лучше старого. Здесь игроки, которые через два года не обязательно выиграют кубок чемпионов.

Пусть у Саутгейта талантливые молодые ребята, не стоит называть успехом полуфинал чемпионата мира, если после такого подарка календаря и судьбы получили вылет от Хорватии – даже не по пенальти, и остались без медалей – Бельгия на классе взяла «бронзу». Британская сборная многое изменила и улучшила, но их шестое место в рейтинге ФИФА – огромный аванс. Они до сих пор ниже Уругвая, но Испания и Германия долго пасти задних не станут. А есть ли у англичан внутренние резервы? Будущее у этой сборной имеется? Узнаем сегодня и в ближайшие годы.

Ключевые противостояния

Кейн – Де Хеа. Это психологическая битва. Если Давид испугается любых ударов сборной Англии, то Харри может ему забить. Если жы Де Хеа решит, что пора снова быть чудотворцем, то обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира поймет, что Испания – не Панама. Даже если Рамоса переиграет, надо справиться еще и с Де Хеа.

Оборона Англии – Иско. Для Франсиско важно спрятаться между линиями, найти идеальную позицию, быть таким же важным для команды Энрике, как был для сборной Лопетеги, пока Хулен не предал команду ради «Реала» и не случился тот самый скандал. Луис может поменять тактику и состав, но вряд ли откажется от помощи связующего звена. Реакция обороны Англии на Иско определит судьбу матча.

Стоунз – Мората. Сегодня из-за того, что в составе испанцев будет минимум три игрока из АПЛ , будут также чисто британские битвы. «Манчестер Сити» против «Челси» в данном случае. Альваро будет искать себя при Сарри в клубе, должен забивать мячи – иначе Жиру выйдет в основе, а Стоунзу пора играть на уровне с лучшими защитниками планеты. От него зависит судьба «горожан» в ЛЧ , зависят результаты сборной Англии.

Алли – Начо. Пике ушел, а это значит, что теперь каждый, кто знает о высоте игры Карвахаля в атаке, попытается надавить на правого центрального бека испанцев. Все в курсе, что Сауль не относится к самым надежным в защите людям, хотя и прессингует здорово, как подобает каждому из подопечных Симеоне, так что Начо будут страховать два не самых больших мастера разрушения. Если Алли при поддержке Шоу займет левые фланг и полуфланг, то у Англии будут оттуда моменты.

Триппьер – Алонсо. Еще одно свидание с британским акцентом. Для Маркоса, поскольку этот матч точно посмотрит Лопетеги, эта схватка еще и как кастинг в «Реал». Поэтому ему важно остановить одного из героев чемпионата мира – правого латераля англичан Триппьера. А затем перейти в атаку, где при помощи Алькантары и Иско можно создавать моменты, ведь Уокер в центре – гарантия веселья у ворот Пикфорда.

Факты накануне игры Англия – Испания

- из последних 12 матчей против Испании англичане выиграли всего три. Шесть раз проиграли, а в последних шести поединках лишь одна победа;

- зато на «Уэмбли» англичане испанцам проиграли один раз – 1:2 в начале восьмидесятых годов. Успех Луиса Энрике может стать историческим;

- 14 официальных матчей на «Уэмбли» подряд с октября 2012 года Англия неизменно выигрывает – самая длительная серия на домашней арене;

- с победы Хорватии – той самой в ноябре 2007 года, Англия дома в официальных играх не уступает, было всего 3 ничьи в 24 поединках;

- Испания идет на повторение рекорда по длине серии без поражений – осталось сыграть два матча. Поскольку вылетели от России после ничьей в основное и дополнительное время, то получаете серию из 24 игр без поражений с дня поражения от Италии в плей-офф Евро-2016;

- у испанцев шикарная статистика в этих 24 международных матчах – 68 забитых мячей и только 19 пропущенных. А некоторые англичане ждут сегодня победы своей команды с разницей в два мяча – высоко себя ценят;

- капитан Кейн забил 14 раз в 13 последних играх за сборную Англии, хотя при этом провалил плей-офф чемпионата мира – три матча без голов. Фактически 14 мячей придумал в 10 поединках. Пора просыпаться?