Упустили победу! Новый ЦСКА освоился в Лиге чемпионов за тайм

сегодня, 00:40

Сумасшедшая игра в Пльзене завершилась эмоциональной ничьей – ЦСКА показал характер. Но «Соккер.ру» огорчен, что «Викторию» не сломали до двух пропущенных мячей.

Тяжело без опыта рубиться в Лиге чемпионов. Когда половина полевых игроков впервые выходит работать в турнире такого уровня, то немудрено провалить один из таймов. ЦСКА пытался собрать первую половину из отрезков, как лоскутное одеяло, но опытная команда в «красно-синем» - «Виктория», лучше поняла правила игры без середины поля.

Бийол и его напарники по ЦСКА провалили первую половину матча. А это значило, что Акинфеев снова пропускал в Лиге чемпионов, хотя после финального свистка Игорь был так способен, что сразу показал – его уж ничего не смущает в футболе. Глупо и обидно подставляли голкипера. Набабкин не защитник экстра-класса, а Чернов и Бекао не имеют опыта, чтобы остановить хотя бы Крменчика – толкового силового форварда, который грамотно реагировал на эпизоды.

К сожалению, ЦСКА изначально выбрал неправильный по причине стандартности подход. Врба был полностью готов к схеме «3-5-2», и хотя рядом с Чаловым играл Дзагоев, готовый связывать линии и нырять глубоко, «Виктории» хватило серии оригинальных решений одного человека, чтобы получить два гола преимущества. Находчивый пас левого защитника Лимбарски по ходу первой голевой атаки, а потом и прямой ассист опытного оборонца заставили ЦСКА начинать играть в футбол со счета 0:2.

Цифровое измерение поединка ЦСКА в Чехии

15 ударов по воротам чехов нанесли «армейцы». Как видите, справедливыми были разговоры о разнице в возрасте. В концовке матча после замен ЦСКА активизировался, а чехи потухли. Москвичи тоже устали, но моменты создали – 4:6 по точным ударам. В принципе, за исключением трех моментов у Крменчика и вспомнить у хозяев нечего. У Акинфеева всего 2 сэйва за игру.

81 % точных передач у ЦСКА , а общий счет по пасам 234 против 376. И догнали, и перегнали хозяев поля после перерыва. «Армейцы» грамотно перестроились и правильно отреагировали на собственные обидные ошибки. Как команда они выше классом, ведь даже без взаимопонимания и при ошибках браковали 19 % передач против 28 % неправильных пасов у соперника.

24 выигранных верховых единоборств у ЦСКА , а у «Виктории» только 9. Отчасти это говорит о характере игры соперника – вешали мяч, а защитники «армейцев» выбивали куда подальше. Но поскольку по угловым ничья 5:5, то можно сказать, что далеко не все у команды Врбы получалось, им просто повезло с реализацией моментов с участием центрфорварда.

21 перехват против 8 в пользу ЦСКА – еще одно доказательство, что возраст игроков «Виктории» отразился на счете игры. Опыт помог им забить дважды, но как только потребовалась реакция на действия «армейцев» после смены тактики и закрытия опорной зоны – проиграли очень много подборов, особенно Марио Фернандесу справа. Не только пенальти заработал!

Тактические нюансы поединка

- ставка на Ефремова слева в защите не сыграла. Полузащитник не сумел закрыть всю бровку, и хотя не Ржезник был самым активным на поле, а скорее по левому флангу Лимберски получалось обострять, каждый раз, когда удавалась атака через зону Ефремова – начинались проблемы. Не удивительно, что Ганчаренко снял Дмитрия с игры;

- без Бистровича не клеилась игра в опорной зоне. Пусть Кристьян не чистый разрушитель, но у него получалось находить баланс. Влашичу было непросто разрываться, он не настолько темповой и выносливый. А Бийол медлительно выбирал позиции и допустил много ошибок в стиле Дмитрия Тарасова. Опорная зона до выхода Ахмедова и смены тактики пустовала, чехи легко проскакивали к штрафной площади Акинфеева;

- тренер ЦСКА признал, что не угадал на 100 % с составом и тактикой. Пришлось менять и людей, и схему. Стали играть «4-3-3» после перерыва, Обляков и Ахметов окружили Бийола в центре, Ефремов уступил слева место Набабкину, который смущал напарников в центре – не сыграл хотя бы как Магнуссон. Также вышел резкий Жамалетдинов. Вместе с Сигурдссоном и Фернандесом наколдовали пенальти после суматохи в штрафной «Виктории»;

- стоит признать, что Врба решил проблему Фернандеса, когда говорим строго о фланге. Марио в день рождения был встречен по-царски – Коваржик и Лимберски четко понимали, с кем имеют дело. Поэтому получалось два на одного. Ни один из хавбеков не успевал смещаться на фланг Фернандеса, от Дзагоева ждать быстрой игры не приходится, поэтому Марио оставался без поддержки. А вот когда Коваржик уводил латераля на фланг, полуфланг оказывался пустым для Лимберски;

- мяч редко добирался до Чалова. И хотя Федор, как и его коллега по задачам и позиции Крменчик, старался быть магнитом для мяча – три удара собрал, этого оказалось мало для более чем одного гола. За мяч спасибо, но у ЦСКА хватало ударов мимо ворот, акцентов было мало. Чалова можно было нагрузить навесами и прострелами, можно было делать разрезающие передачи, но поскольку ЦСКА впустую потратил первый тайм – упустили шанс выйти вперед первыми, пришлось выгрызать ничью, а не мечтать о победе.

ЦСКА будет набирать от тайма к тайму в Лиге чемпионов?

Они молодые и дерзкие, не спешите их хоронить. Жамалетдинов в концовке игры в Чехии едва не сравнял счет, а выездная ничья – совсем другой результат, чем поражение, когда ответный поединок пройдет в «Лужниках». УЕФА запрещает менять стадионы по ходу одного группового этапа. Так что чехам еще предстоит пережить прессинг в холодной Москве.

Сегодня в командном прессинге ЦСКА недоработал, хотя в первом тайме, даже когда у чехов шла игра, было заметно, насколько футболисты московского клуба живее. Но, к сожалению, сказался опыт «Виктории», а свежесть с резкостью не помогли «армейцам» или не пропускать второй, или быстрее забить второй мяч, пока не устали и не сбились на навалу в концовке поединка.

Павел Врба понимал, что ЦСКА не уступал его команде. Что и доказал отмененный гол. Тут можно встать на сторону Бекао. Фернандес первым сыграл в мяч, а потом зацепил Хубника. Жесткий, но игровой момент, атака продолжилась по правилам и завершилась голом Ахметова. Помощник арбитра принял спорное решение и отобрал у ЦСКА гол. Обидно, что и «Локомотив» моменты не реализовал, и их соседи проигрывали до 94 минуты матча.

Впрочем, и пенальти справедливый заслужили, и раз не повезло на этой неделе – может улыбнуться удача в следующих матчах. Ставить крест на перспективах российских клубов рано, но нужно сделать выводы. «Реал» и «Рома» - соперники куда более высокого уровня, ЦСКА вынужден взрослеть по минутам, а не часам в Лиге чемпионов. На провал первого тайма отреагировали достойно. Посмотрим, что будет дальше – отношение у команды правильное, но опыта заметно не хватает.

Зато есть тренер. Ганчаренко давно в Лиге чемпионов, и хотя сегодня Нагельсманн побил его рекорд – стал самым молодым главным тренером в истории турнира, Виктор Михайлович не о своих рекордах думает, а о том, как бы создать боеспособную команду. Еще до матча как в воду глядел, когда заявил: «Характера и желания нам не занимать». Получается, в ответной игре с «Викторией» надо дожимать за счет настроя и перевеса по количеству талантов.

ЦСКА может играть в футбол намного лучше, чем чехи, и будет играть лучше. Нужно побеждать в Москве и тогда выход как минимум в Лигу Европы гарантируют. А если «Рома» окажется слабее, чем сама о себе думает – нужно верить в чудеса. Будем считать, что два отмененных гола – один спорный, а второй понятный, были депозитами в банк удачливости? Справедливо сравняли счет, именинника Фернандеса явно завалили в штрафной площади, и пенальти Влашич реализовал четко.