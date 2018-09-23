Символическая сборная «Кристал Пэласа» в АПЛ

вчера, 19:01

Бывший нападающий «стекольщиков» Энди Джонсон сказал, Уилфрид Заха уже может считаться легендой клуба, по этому я составил символическую сборную «Кристал Пэлас» в АПЛ . В 2005 году на юбилей своего столетия была создана символическая команда «Кристал Пэласа» в которую вошли: вратарь Найджел Мартин, Защитники Пол Хиншелвуд, Джим Кэннон, Крис Коулмен, Кенни Сэнсом, полузащитники Джон Салако, Джеффри Томас, Энди Грей, Аттилио Ломбардо, нападающие Иан Райт и Энди Джонсон, и вот, что в итоге получилось у меня.

Вратарь.

Хулиан Сперони (2004 по н.в) - аргентинский футболист перешел из шотландского «Данди», по началу был сменщиком венгерского вратаря Габора Кирали, но тем не менее в первом сезоне за новый клуб в АПЛ в сезоне 2004/2005 отыграл 6 матчей. Не смотря на то, что клуб в итоге вылетел остался в команде, и вскоре стал основным вратарем на долгие годы. Вместе с клубом поднялся в элиту, за это время провел более 400 матчей в основе клуба. Первые сезоны в АПЛ провел в роли основного вратаря, но сказался возраст, и вскоре проиграл конкуренцию валлийскому вратарю Хеннеси.

Запасной Уэйн Хеннеси (2014 по н.в.)

Защитники.

Джоэл Уорд (2012 по н.в.) - англиский футболист, который перешел в команду из «Портсмута» в 2012 году. Первый футболист в истории «орлов», который провел сто матчей в премьер-лиге в стартовом составе. В 2013 году, когда клуб еще играл в чемпионшипе в плей-офф за повышение в классе в матче с «Уотфордом» выбил решающий мяч с линии ворот в конце матча, в итоге Пэлас вернулся в АПЛ благодаря голу, который забьет Кевин Филлипс в дополнительное время. Недавно футболист продлил контракт до лета 2021 года.

Запасной: Дэймиан Делейни (2012-2018)

Гарэт Саутгейт (1988-1995) - английский футболист, а ныне тренер сборной Англии, которая под его руководством впервые за 28 лет попала в четверку сильнейших, заняв 4 место на ЧМ 2018 года в России. В составе «Орлов» отыграл несколько сезонов, однако в АПЛ два раза команда была понижена в классе. В первом сезоне АПЛ 1992/1993 судьба клуба решилась в последнем туре, когда «Олдхэм» героически 4:3 переиграл «Саутгемптон», а «Кристал Пэлас» в лондонском дерби 0:2 уступил «Арсеналу», и все решила статистика пропущенных мячей, которая оказалась не в их пользу. Однако в том сезоне ему удалось забить три гола, один из шедевров влетел ворота «Блэкберна Роверса» первого матча в первом туре нового турнира АПЛ . Слета из-за пределов штрафной, вратарь после углового выбил кулаком мяч, тот попал на ногу Саутгейта, и он сходу положил его в верхнюю часть ворот, матч в итоге завершился 3:3. Сезон 1994/1995 был последним в его карьере за «орлов», тогда клуб снова не удержался в элите, ему удалось положить еще три гола.

Запасной: Тони Попович (2001-2006)

Крис Коулман (1991-1995) - валлийский защитник перешел в команду из «Суонси Сити», и постепенно стал играть в основе клуба. В составе клуба забил 16 голов за это время, однако его колы забитые в АПЛ также не принесли клубу спасения и оба раза вместе с клубом отправлялся во второй эшелон. В 2005 году попал в символическую команду 11 лучших футболистов всех времен. Его карьера футболиста была окончена из-за травмы в то время он играл за «Фулхэм», начав тогда и тренерскую карьеру. Недавно будучи тренером сборной Уэльса вывел их на Евро 2016, сама сборная стала бронзовыми призерами на турнире.

Запасной Скотт Данн (2014 по н.в.)

Херманн Хрейдарссон(1997-1998) - исландский футболист, перед началом сезона перешел к «орлам», именно скауты сделали акцент на викинга. Команда только что вернулась в элиту, однако его новый клуб продержался всего один сезон. Сам футболист забил два гола сначала ворота «Шеффилда Уэнсдей», затем на «стэнфорд бридж» ворота «Челси». Кстати во всех клубах за которые выступал футболист в АПЛ по мимо «Кристал Пэласа» были и «Уимблдон», «Ипсвич Таун», «Чарльтон Атлетик», «Портсмут» неизменно вылетали из высшего дивизиона.

Запасной: Джейсон Панчон (2014 по н.в.)

Полузащитники

Аттилио Ломбардо (1997-1999) - итальянский футболист перешел в клуб из «Ювентуса» по личной заинтересованости тогдашнего тренера Стив Коппела и дебютировал в АПЛ против «Эвертона», где забил гол, а всего в дебютном сезоне положил 5. Однако тот сезон не задался команде, и они покинули высший дивизион. Когда клуб спустился во второй эшелон, футболист сразу не ушел, а стал выступать в роли играющего тренера, пока у клуба были серьезные перестановки в руководстве. Отыграв еще 19 матчей забив три гола, решил вернутся на родину в Италию перебравшись в «Лацио». Футболист также вошел в 11 лучших игроков клуба.

Запасной: Саймон Роджер (1990-2002)

Майкл Единак (2011-2016) - австралийский футболист хорватского происхождения, пришел в клуб свободным агентом из турецкого чемпионата решив попытать успех в сильнейшей лиге, но подписать контракт с клубами АПЛ не удалось, в итоге его подписал «Кристал Пэлас» игравший тогда в чемпионшипе. В первом же сезоне он пришелся по душе местным фанатам клуба, тогда он примерил капитанскую повязку. Через пару сезонов футболист вместе с клубом поднялся в элиту. Уже в АПЛ австралиец входил в пятерку лучших полузащитников европейского чемпионата, а также признавался лучшим игроком в премьер-лиге после первых трех месяцев сезона 2014/2015 на сайте клуба. В последнем сезоне вместе с клубом дошел до финала кубка Англии, выйдя на поле с капитанской повязкой, однако в финале им противостоял «Манчестер Юнайтед», «дьяволы» снова взяли вверх, как и 26 лет назад в доб. время выиграв 1:2.

Запасной: Джеймс Макартур (2014 по н.в.)

Йоан Кабай (2015-2018) - французский футболист, вернулся в АПЛ из « ПСЖ », и сразу стал одним из основных игроков команды забив первый свой гол за новый клуб в ворота «Норвич Сити», затем последовательно забивал «Уотфорду» очень классный гол с технической стороны, «Вест Бромвичу» с пенальти при этом выдал шикарный пас в той игре и Вест Хэму". Забивал как правило красивый мячи, один из таких влетел в сетку ворот «Арсенала». Футболист отличается на поле высоким мастерством исполнения штрафных ударов, а также умеет приложится к мячу и с дальней дистанции.

Запасной: Джеффри Томас (1987-1993)

Джон Салако (1986-1995) - английский футболист, но родился в Нигерии, будучи игроком «орлов» в 1991 году вызывался в сборную Англии, где сыграл 5 матчей. В основном отыграл на профессиональном уровне на позиции полузащитника 19 лет. Салако вместе с клубом поднялся в элиту в сезоне 1988/1989, переиграв в решающей игре за повышение «Блэкберн Роверс» 4:3 по сумме двух игр, тогда в составе клуба выступали такие футболисты как Иян Райт и Марк Брайт. В следующем сезоне 1989/1990 «орлы» сохранили прописку в элитном дивизионе, а также попутно дошли до финала Кубка Англии, гед они встретились с «Манчестер Юнайтед». Впервой игре было 3:3, однако в переигровке подопечные Фергюсона выиграли у дружины Стива Коппелла минимально 0:1. Футболист вместе с клубом стали участниками и первого розыгрыша английской премьер-лиги, однако клуб вылетел в последнем туре проиграв «Арсеналу» 0:2. Через сезон клуб вернулся обратно, но как и до этого команда рухнула обратно вниз. А футболист решил покинуть их перебравшись в «Ковентри Сити». С 2009 года тренировал молодежную команду в возрасте до 16 лет вместе с другим экс-игроком Марк Брайтом, в 2015 году переведен тренером первой команды. Также работал и на Sky Sports.

Запасной: Янник Боласи (2012-2016)

Нападающие.

Вилфрид Заха (2010-2013/2015 н.в.) - ивуарийский футболист, который может выступать как на фланге полузащиты так и в роли нападающего. Является воспитанником клуба, первые шаги делал в чемпионшипе, откуда его заметили скауты «Манчестер Юнайтед», и вскоре он покинув клуб перебрался на «олд трафорд». Однако здесь у него не заладилась карьера, сразу был отдан в аренду обратно в «Кристал Пэлас». Вернувшись помог в финале плей-офф чемпионшипа в матче за повышение в классе на нем был заработан 11 метровый, который тогда победным вывел вперед Кевин Филлипс, через год еще одна аренда «Кардифф Сити», а после снова вернулся на правах аренды к «стекольщикам». А с 2015 года был возвращен обратно на «селхерст парк». Он оставался молодым и обещающем игроком, Иан Холловей, как то назвал его «гением и игроком экстра класса».По началу играл в молодежках сборной Англии, но в итоге решил сейчас выступать за сборную Кот-д'Ивуар. На данный момент один из лидеров команды, наравне с бельгийцем Кристаном Бентеке. Недавно Заха стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю АПЛ отметившись голом в игре с «Уотфордом».

Запасной: Дуги Фридмен (1995-1997/2000-2008)

Эндрю Джонсон (2002-2006/2014) - английский футболист, с лета 2002 года стал выступать за «орлов», которые в то время играли в первом дивизионе. Он стал сразу показывать бомбардирские способности, в частности его 27 голов во втором эшелоне по окончанию сезона 2003/2004 позволили клубу подняться в элиту. В следующем сезоне он продолжил штамповать голы уже в АПЛ , став вторым в списке бомбардиров после Тьерри Анри, однако его 21 гол не спасли клуб от итогового понижения в классе, клуб займет 18 строчку по окончанию сезона 2004/2005. Не стал покидать команду, отыграл еще и в чемпионшипе сезон, продолжая забивать, однако его голы не помогли клубу вернутся обратно и он перебрался в «Эвертон». Почти через 10 лет он вернется в команду попав на сезон 2014/2015 в расширенный список клуба, сыграв всего в одном матче на кубке лиги, после окончания закончил свою карьеру, в 2016 году был назначен послом клуба.

Запасной: Марк Брайт (1986-1992)

Тренеры.

Стив Коппелл (1984-1993/1997-1998/1999-2000) - трижды возглавлял команду, два раза играл с командой в АПЛ и оба раза не смог ее удержать, хотя и вывел в первый раз в элитный дивизион, а в сезоне 1989/1990 дошел с клубом до финала Кубка Англии, в котором по сумме двух игр включая переигровку (3:4) уступили «Манчестер Юнайтед». В те времена у них будет играть Иан Райт, в первой игре сделает дубль, однако во второй выйдет только на замену, что наверно, тогда и определит судьбу кубка.