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Вне закона. «Рубин» исключён из еврокубков

18 октября 2018, 16:00

УЕФА применил жесткие санкции к «Рубину», который в ближайшие два сезона не сможет сыграть в еврокубках, если пробьется туда. «Соккер.ру» - о положении казанцев.

Что случилось?

«Рубин» попал под санкции УЕФА и наказан пропуском одного сезона в еврокубках. Срок действия санкций – ближайшие два розыгрыша турниров под эгидой УЕФА. То есть в лучшем случае казанцы смогут сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы в сезоне 2020/2021. Для этого нужно завоевать путевку в Европу по итогам нынешнего сезона, в следующем отбыть наказание и снова пробиться в еврокубки, в противном случае возможное возвращение смещается еще на год – до сезона 2021/2022. После двух кампаний наказание сгорит автоматически, вне зависимости от результатов «Рубина», приблизить возвращение в еврокубки можно только одним путем – завоеванием пропуска в Лигу чемпионов или Лигу Европы по итогам текущего сезона, заранее зная, что это достижение само по себе «сгорит». Но вместе с тем оно сожжет и санкцию, под гнет которой угодили казанцы. Правда, «Рубин» еще может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но любой юрист скажет, что это бессмысленная трата времени, денег и сил при таких обстоятельствах дела.

Справедлив ли вердикт УЕФА?

В «черный список» УЕФА «Рубин» загремел еще в 2012 году. Казанцы не предоставили в срок данные о финансовых обязательствах и текущем состоянии бухгалтерии, выплаты призовых за сезон 2012/2013 были приостановлены, с этого момента началась тяжба с УЕФА. В мае 2014-го «Рубин» заплатил штраф в размере 6 миллионов евро и подписал с УЕФА мировое соглашение, согласно которому должен был безукоризненно придерживаться принципа безубыточности на протяжении следующих пяти сезонов. В случае нарушения – сразу в «бан». Что, собственно, и произошло. Еще в начале лета было объявлено, что «Рубин» нарушил условия договора с УЕФА по соблюдению финансового фэйр-плей. Следственная палата инстанции по финансовому контролю передала дело в арбитражную палату, следующие четыре месяца прошли в ожидании решения, которое опубликовано сегодня и ничуть не шокирует. Этого стоило ожидать. Справедлив вердикт или нет? В рамках существующего закона – однозначно. Другое дело, что сам финансовый фэйр-плей – спорная штуковина, но сейчас не об этом.

Что «Рубин» сделал не так?

В официальном заявлении сказано, что «Рубин» нарушил принцип безубыточности в сезоне 2017/2018, но в действительности казанцы совершили серию выстрелов себе в ноги летом 2016 года, когда пригласили Хави Грасию и ряд недешевых по меркам РПЛ легионеров на 40 миллионов евро вдобавок. А какие зарплаты! Рочина, Лестьенн, Жонатас, Саму Гарсия, Мориц Бауэр, Карлос Самбрано – большинство из них не усилили команду, зато денег «съели» кучу. Почему тогда речь о сезоне 2017/2018, а не о предыдущей кампании, когда правил Хави Грасия? Вероятно, сказалась «тяжесть» зарплатной ведомости, а еще основная масса траншей по осуществленным раньше трансферам могла прийтись именно на этот период. Ну, например, «Рубин» планировал попасть в Лигу чемпионов и расплатиться с долгами после получения «подъемных» от УЕФА. Не сработало.

В «Рубине» знали об этой ситуации?

Конечно, знали. Более того, постоянно говорили (в основном устами Бердыева) и пытались выкрутиться. После царских подарков Грасии возвратившемуся к родным пенатам Курбану Бекиевичу позволили потратить 2 миллиона евро на Павла Могилевца, все остальные футболисты шли на правах свободных агентов или в аренду, зато «Рубин» продал игроков на 26.5 млн евро за прошлый сезон: ушли Жонатас, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Кверквелия. Добрую дюжину футболистов отпустили на правах свободных агентов, лишь бы убрать лишние пункты из зарплатной ведомости. «Рубин» пытался свести дебит с кредитом, безусловно, это мешало команде и работе Курбана Бердыева, но все равно не спасло от карающего меча УЕФА

Как еврокубковый бан повлияет на «Рубин»?

Во-первых, это удар по имиджу клуба, хотя об этом сейчас в Казани вряд ли всерьез переживают. Совсем другое волнение возникает при мысли о ближайшем будущем клуба. Интересно ли Бердыеву работать с командой, которая в теории сможет сыграть в еврокубках через два года? Курбану Бекиевичу уже 66 лет, сколько он еще сможет активно тренировать – пять лет, семь? Вряд ли больше. А амбиции по-прежнему при нем, не сомневайтесь. Финансовая нестабильность в «Рубине» стала неотъемлемым спутником Бердыева, трудно сконцентрироваться на футболе и результатах, когда тебя постоянно подпирают проблемы, которых меньше не станет после объявления решения УЕФА.

Так как путь в еврокубки «Рубину» заказан по определенной причине, в клубе могут принять решение о финансовой перезагрузке. Спортивные результаты вряд ли останутся на первом плане, скорее казанцы предпочтут «пересидеть» пару сезонов в серединке таблицы, чтобы потом начать сначала. Опять же, пропадает мотивация строить долгосрочные планы в «Рубине» у футболистов, стремящихся к развитию. Думаю, в ближайшие трансферные окна из Казани могут уйти самые ценные игроки, теперь у желающих заполучить Азмуна, Кудряшова, Камболова, Джанаева и других появился неоспоримый аргумент на случай важных переговоров. Впрочем, кто знает, может быть, Курбан Бердыев именно об этом и мечтает: в спокойной обстановке построить команду, которая через пару лет будет претендовать на победу в РПЛ.

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Все комментарии
Atam 10
Atam 10 ответил Dominators
19 октября в 17:20
Эх неблагодарный ты человек..был бы ты не таким не говорил бы про человека такие гадости..ты сейчас смотрел бы игры ФНЛ если бы не он
Dominators
Dominators ответил Atam 10
   263 / 909
19 октября в 16:51
Ты же болелщик ростова как тебе не стыдно так говорить??вспомни как КББ пришел в ваш тонущий в ФНЛ и спас когда не было денег а в следующий сезон чуть чемпионами не сделал не повезло!!!а потом а вспомни потом что было сама Бавария приехала в ростов и ушла с порожением ростов увидел таких звезд как Ибрагимович сам Мауриньо опасался вашей команды и это было не забываемой сказкой для ростова которая не известно что повторится!!!И все это благодаря человеку которого ты сейчас обливаешь грязью!!Прежде чем обвинять человека в чем то сначало научись благодарить стыдно должно быть за то что у тебя на анкете стоит емблема Ростова!!!Если не уважаешь достижения своего клуба уважай хотя бы себя!!!Допустим он даже вор но Бог ему судья а не ты он достоин уважения!!
Трудно с вами зашоренными разговаривать .Нигде я ни слова в моих постах ,что Курбан плохой тренер .Только о том , что вороватый .Город Ростов на Дону носил его на руках и благодарил его .Он сам себя отблагодарил ,пустив под молотки всю основу Ростова .И если даже ты сам допускаешь , что он вор ,то о чем речь .И у меня на аве эмблема Ростова ,а не Рубина .И я рад за Ростов , а не Рубин .
Atam 10
Atam 10 ответил Serg3.12
19 октября в 15:28
Да но половина из этих "ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ" изначально пришли и за КББ он сам их привлек в Ростов этого вы забыли??Да и на фоне какую футбольную радость подарил этот ТУРКМЕН всему ростову это простительно
Serg3.12
Serg3.12 ответил Atam 10
   21 / 909
19 октября в 14:21
Да что вам плохово он сделал не понимаю
Заключил со всеми футболистами контракты, по которым они бесплатно разбежались в Питер и Казань
Atam 10
Atam 10 ответил Serg3.12
19 октября в 12:51
Да что вам плохово он сделал не понимаю
Казанский
Казанский ответил Atam 10
   96 / 909
19 октября в 12:44
Ха ха да братан пусть и продолжают так делать потому что такую сказку они могут увидеть только во сне... А на счет санкций я уверен что рубин это не сломает РУБИН станет еще сильнее КББ обязательно поднимит команду на былой уровень верим в него и болеем... ВПЕРЁД РУБИН!!!!!
У татар нет слова "назад",значит только "Алга")))
Atam 10
Atam 10 ответил Казанский
19 октября в 12:42
Ха ха да братан пусть и продолжают так делать потому что такую сказку они могут увидеть только во сне...

А на счет санкций я уверен что рубин это не сломает РУБИН станет еще сильнее КББ обязательно поднимит команду на былой уровень верим в него и болеем...

ВПЕРЁД РУБИН!!!!!
Казанский
Казанский ответил Atam 10
   96 / 909
19 октября в 12:13
Ты же болелщик ростова как тебе не стыдно так говорить??вспомни как КББ пришел в ваш тонущий в ФНЛ и спас когда не было денег а в следующий сезон чуть чемпионами не сделал не повезло!!!а потом а вспомни потом что было сама Бавария приехала в ростов и ушла с порожением ростов увидел таких звезд как Ибрагимович сам Мауриньо опасался вашей команды и это было не забываемой сказкой для ростова которая не известно что повторится!!!И все это благодаря человеку которого ты сейчас обливаешь грязью!!Прежде чем обвинять человека в чем то сначало научись благодарить стыдно должно быть за то что у тебя на анкете стоит емблема Ростова!!!Если не уважаешь достижения своего клуба уважай хотя бы себя!!!Допустим он даже вор но Бог ему судья а не ты он достоин уважения!!
В Ростове любят раков,т.к. они постоянны,а КББ пришел..привел их в сказку и ушел
Atam 10
Atam 10 ответил Dominators
19 октября в 11:46
Ты же болелщик ростова как тебе не стыдно так говорить??вспомни как КББ пришел в ваш тонущий в ФНЛ и спас когда не было денег а в следующий сезон чуть чемпионами не сделал не повезло!!!а потом а вспомни потом что было сама Бавария приехала в ростов и ушла с порожением ростов увидел таких звезд как Ибрагимович сам Мауриньо опасался вашей команды и это было не забываемой сказкой для ростова которая не известно что повторится!!!И все это благодаря человеку которого ты сейчас обливаешь грязью!!Прежде чем обвинять человека в чем то сначало научись благодарить стыдно должно быть за то что у тебя на анкете стоит емблема Ростова!!!Если не уважаешь достижения своего клуба уважай хотя бы себя!!!Допустим он даже вор но Бог ему судья а не ты он достоин уважения!!
Фата лист
Фата лист
   44 / 909
19 октября в 06:21
Надо обжаловать, финансовый фейр-плей уж слишком выборочно бьет...
Казанский
Казанский ответил Sunchees
   96 / 909
19 октября в 00:33
Поясните мне, неучу, почему бан на участие в еврокубках продлевается, если клуб не попадает в еврокубки? Как-то это нелогично и я вообще впервые о такой практике слышу. Как-то я думал, что бан просто на два года, а не на два участия клуба в еврокубках. Прошу прощения за дремучую необразованность. если что.
Просто клуб,узнав о бане от УЕФА может самостоятельно не парясь переждать этот бан в тишине,не тратясь на трансферы и копя денежку,что для УЕФА неприемлемо в связи с финансовыми потерями...ну и имидж
Казанский
Казанский ответил parallels
   96 / 909
19 октября в 00:28
псс, Коляна никто не видел?)
Перелетный,как дела,как сам?))
Sunchees
Sunchees
18 октября в 23:50
Поясните мне, неучу, почему бан на участие в еврокубках продлевается, если клуб не попадает в еврокубки? Как-то это нелогично и я вообще впервые о такой практике слышу. Как-то я думал, что бан просто на два года, а не на два участия клуба в еврокубках. Прошу прощения за дремучую необразованность. если что.
Казанский
Казанский ответил parallels
   96 / 909
18 октября в 23:46
псс, Коляна никто не видел?)
Колян всегда здесь,но с последними веяниями от жандармерии и от Степашки и Ко ему скучно))))А по Рубину и КББ...Бекиевич и есть Рубин и никто ни от кого не уйдет,а через годик или два Рубин возьмет Кубок УЕФА(ЛЕ)....
parallels
parallels
   5 / 909
18 октября в 21:26
псс, Коляна никто не видел?)
mars6791
mars6791
   307 / 909
18 октября в 19:48
Да шут с этими еврокубками, зато есть время основательно строить команду, инфраструктуру. А за этот провал можно смело сказать спасибо Миннеханову и его людям в Рубине 2016 года.
Serg3.12
Serg3.12
   21 / 909
18 октября в 19:27
Жаль Рубин, туркмена - нет
castromen
castromen ответил Dominators
18 октября в 18:58
Курбан стопудово все знал . И все равно пошел в Рубин .Может все санкции УЕФА ему в масть и сейчас начнется распродажа ,- официально за шапку сухарей ,неофициально бабло в конвертах и на карман Курбану и К . .. Вот им и поперло ...Это мое мнение ,не навязываю его другим пользователям Соккера .Бердыев большой тренер с огромными финансовыми амбициями и всячески пытающийся смухлевать и засунуть руку в чужой карман где не попадя , то есть везде . Где он ,там афера .
    Romashka-2
    Romashka-2
       605 / 909
    18 октября в 18:44
    Если все все знали,зачем было уводить пол-команды "Ростова"?Играли бы сейчас и радовались...возможности снова попасть в Лигу Ч. или в Лигу Европы. Как в сказке: не в ту команду дудочка увела ребят.
    Верг
    Верг
       405 / 909
    18 октября в 18:11
    >казанцы совершили серию выстрелов себе в ноги летом 2016 года, когда пригласили Хави Грасию и ряд недешевых по меркам РПЛ легионеров на 40 миллионов евро вдобавок. А какие зарплаты! Рочина, Лестьенн, Жонатас, Саму Гарсия, Мориц Бауэр, Карлос Самбрано – большинство из них не усилили команду, зато денег «съели» кучу.
    ООО как писали ниже сделан чтобы обойти бан
    Dominators
    Dominators
       263 / 909
    18 октября в 18:06
    Курбан стопудово все знал . И все равно пошел в Рубин .Может все санкции УЕФА ему в масть и сейчас начнется распродажа ,- официально за шапку сухарей ,неофициально бабло в конвертах и на карман Курбану и К . .. Вот им и поперло ...Это мое мнение ,не навязываю его другим пользователям Соккера .Бердыев большой тренер с огромными финансовыми амбициями и всячески пытающийся смухлевать и засунуть руку в чужой карман где не попадя , то есть везде . Где он ,там афера .
    pomor45
    pomor45
       90 / 909
    18 октября в 17:58
    Надо воспользоваться этой санкцией и провести глубокую реформу команды.
    CSKA2012
    CSKA2012
       586 / 909
    18 октября в 17:57
    По этой причине и делали новое ООО вместо старого. Скорее всего этим будут брать на апелляции.
    Roger Young
    Roger Young
       506 / 909
    18 октября в 17:53
    Интересная ситуация. По моему, Рубин реально в 2016 году слишком странно провел трансферную политику.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Akvarel
    18 октября в 17:14
    Сколько не аферничай, когда-то нужно будет отвечать.
    Это ты про Миллера чтоли?
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
       846 / 909
    18 октября в 16:55
    ждем очищение пердивом, как это было с Динамо
    post-navigator
    post-navigator
       519 / 909
    18 октября в 16:51
    "...в клубе могут принять решение о финансовой перезагрузке. Спортивные результаты вряд ли останутся на первом плане..."
    Вот это правильный подход! Твори бабло с любовью в сердце!
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
       687 / 909
    18 октября в 16:43
    Пошли по пути Анжи. Получайте. Сонга повесить вместе с руководством
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       31 / 909
    18 октября в 16:12
    Новость не приятная, но ожидаемая. Думали, что проскочит, ан нет.
    Удачи Рубину в разбирательствах с УЕФА.
    Jantu
    Jantu
    18 октября в 16:00
    Скоро в еврокубках вместе со спартаком будут играть Чертаново и Орехово-Зуево.
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