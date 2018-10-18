Вне закона. «Рубин» исключён из еврокубков

18 октября 2018, 16:00

УЕФА применил жесткие санкции к «Рубину», который в ближайшие два сезона не сможет сыграть в еврокубках, если пробьется туда. «Соккер.ру» - о положении казанцев.

Что случилось?

«Рубин» попал под санкции УЕФА и наказан пропуском одного сезона в еврокубках. Срок действия санкций – ближайшие два розыгрыша турниров под эгидой УЕФА . То есть в лучшем случае казанцы смогут сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы в сезоне 2020/2021. Для этого нужно завоевать путевку в Европу по итогам нынешнего сезона, в следующем отбыть наказание и снова пробиться в еврокубки, в противном случае возможное возвращение смещается еще на год – до сезона 2021/2022. После двух кампаний наказание сгорит автоматически, вне зависимости от результатов «Рубина», приблизить возвращение в еврокубки можно только одним путем – завоеванием пропуска в Лигу чемпионов или Лигу Европы по итогам текущего сезона, заранее зная, что это достижение само по себе «сгорит». Но вместе с тем оно сожжет и санкцию, под гнет которой угодили казанцы. Правда, «Рубин» еще может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне ( CAS ), но любой юрист скажет, что это бессмысленная трата времени, денег и сил при таких обстоятельствах дела.

Справедлив ли вердикт УЕФА ?

В «черный список» УЕФА «Рубин» загремел еще в 2012 году. Казанцы не предоставили в срок данные о финансовых обязательствах и текущем состоянии бухгалтерии, выплаты призовых за сезон 2012/2013 были приостановлены, с этого момента началась тяжба с УЕФА . В мае 2014-го «Рубин» заплатил штраф в размере 6 миллионов евро и подписал с УЕФА мировое соглашение, согласно которому должен был безукоризненно придерживаться принципа безубыточности на протяжении следующих пяти сезонов. В случае нарушения – сразу в «бан». Что, собственно, и произошло. Еще в начале лета было объявлено, что «Рубин» нарушил условия договора с УЕФА по соблюдению финансового фэйр-плей. Следственная палата инстанции по финансовому контролю передала дело в арбитражную палату, следующие четыре месяца прошли в ожидании решения, которое опубликовано сегодня и ничуть не шокирует. Этого стоило ожидать. Справедлив вердикт или нет? В рамках существующего закона – однозначно. Другое дело, что сам финансовый фэйр-плей – спорная штуковина, но сейчас не об этом.

Что «Рубин» сделал не так?

В официальном заявлении сказано, что «Рубин» нарушил принцип безубыточности в сезоне 2017/2018, но в действительности казанцы совершили серию выстрелов себе в ноги летом 2016 года, когда пригласили Хави Грасию и ряд недешевых по меркам РПЛ легионеров на 40 миллионов евро вдобавок. А какие зарплаты! Рочина, Лестьенн, Жонатас, Саму Гарсия, Мориц Бауэр, Карлос Самбрано – большинство из них не усилили команду, зато денег «съели» кучу. Почему тогда речь о сезоне 2017/2018, а не о предыдущей кампании, когда правил Хави Грасия? Вероятно, сказалась «тяжесть» зарплатной ведомости, а еще основная масса траншей по осуществленным раньше трансферам могла прийтись именно на этот период. Ну, например, «Рубин» планировал попасть в Лигу чемпионов и расплатиться с долгами после получения «подъемных» от УЕФА . Не сработало.

В «Рубине» знали об этой ситуации?

Конечно, знали. Более того, постоянно говорили (в основном устами Бердыева) и пытались выкрутиться. После царских подарков Грасии возвратившемуся к родным пенатам Курбану Бекиевичу позволили потратить 2 миллиона евро на Павла Могилевца, все остальные футболисты шли на правах свободных агентов или в аренду, зато «Рубин» продал игроков на 26.5 млн евро за прошлый сезон: ушли Жонатас, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Кверквелия. Добрую дюжину футболистов отпустили на правах свободных агентов, лишь бы убрать лишние пункты из зарплатной ведомости. «Рубин» пытался свести дебит с кредитом, безусловно, это мешало команде и работе Курбана Бердыева, но все равно не спасло от карающего меча УЕФА .

Как еврокубковый бан повлияет на «Рубин»?

Во-первых, это удар по имиджу клуба, хотя об этом сейчас в Казани вряд ли всерьез переживают. Совсем другое волнение возникает при мысли о ближайшем будущем клуба. Интересно ли Бердыеву работать с командой, которая в теории сможет сыграть в еврокубках через два года? Курбану Бекиевичу уже 66 лет, сколько он еще сможет активно тренировать – пять лет, семь? Вряд ли больше. А амбиции по-прежнему при нем, не сомневайтесь. Финансовая нестабильность в «Рубине» стала неотъемлемым спутником Бердыева, трудно сконцентрироваться на футболе и результатах, когда тебя постоянно подпирают проблемы, которых меньше не станет после объявления решения УЕФА .