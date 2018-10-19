Сила трети. Лидеры и будущие чемпионы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Чехия. Первая Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Сила трети. Лидеры и будущие чемпионы

19 октября 2018, 12:50

РПЛ возвращается после международной паузы! «Соккер.ру» напоминает, что в чемпионате России пройдена треть дистанции и проводит параллели с предыдущими сезонами.

Сколько очков после 10-ти туров является гарантией чемпионства в РПЛ? Какую минимальную сумму имел будущий чемпион после трети дистанции? Ответы на эти вопросы – в разделе истории и статистики. Изучаем чемпионаты, разыгранные по системе «осень-весна», отслеживая локальных лидеров и будущих чемпионов на отметке сезона, которую Премьер-Лига проходит прямо сейчас в кампании-2018/2019.

 

Сезон-2012/2013

Лидер после 10-го тура: «Анжи» - 23 очка (итог: третье место)

Будущий чемпион после 10-го тура: ЦСКА – 21 очко (второе место)

Это суровая ирония. В день, когда «Анжи» может бойкотировать игру в чемпионате России из-за жуткой финансовой ситуации в клубе, вспомнилось, что шесть лет назад махачкалинцы прошли треть дистанции в чемпионате России лучше всех. Звездная команда под руководством Гуса Хиддинка с Самуэлем Это’О, Юрием Жирковым, Олегом Шатовым, Крисом Самба, Владимиром Габуловым и другими сильными футболистами считалась реальным претендентом на чемпионство, но все же уступила первую строчку, а потом и вторую. «Золото» завоевали армейцы, в составе которых на позиции центрфорварда раскрылся Ахмед Муса, а «Анжи» откатился на третью позицию, пропустив вперед еще и «Зенит».

Сезон-2013/2014

Лидеры после 10-го тура: по 23 очка у «Зенита» (итог: второе место) и «Спартака» (итог: шестое место)

Будущий чемпион после 10-го тура: ЦСКА – 21 очко (четвертое место)

На этот раз сразу две команды набрали по 23 очка после десяти туров. И ни одна из них не пришла к финишу первой! В начале весенней части сезона у «Зенита» и «Спартака» сменились тренеры, Лучано Спаллетти и Валерий Карпин были уволены, но если питерцы после такой встряски продолжили борьбу за чемпионство до последнего тура, то «красно-белые» совсем скисли и скатились на шестое место в таблице. ЦСКА все время держался в стороне, ведь еще в том сезоне, помимо «Зенита» и «Спартака», высоко шел «Локомотив» и незадолго до финиша чемпионата именно железнодорожники держали судьбу титула в своих руках. Но упустили свое счастье, а армейцы, выдав десятиматчевую победную серию на финише сезона, в том числе переиграв «Локо» в заключительном туре, защитили свое чемпионское звание.

Сезон-2014/2015

Лидер и будущий чемпион после 10-го тура: «Зенит» - 26 очков

Впервые после перехода на систему «осень-весна» чемпионат выиграла команда, которая шла на первом месте после трети чемпионата. «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша идеально стартовал в том сезоне, допустив только две осечки в десяти турах, причем в обоих случаях это были ничьи, а не поражения. На финише «сине-бело-голубые» привезли ближайшим преследователям 7 очков, очень уверенно выиграв тот сезон. 26 очков после 10 туров – это вообще лучшее прохождение трети дистанции в чемпионатах России.

Сезон-2015/2016

Лидер и будущий чемпион после 10-го тура: ЦСКА - 26 очков

Год спустя ЦСКА повторил крутой старт «Зенита», состоящий из восьми побед и двух ничьих, и 26 баллов после трети дистанции снова стали гарантией чемпионства. Правда, в отличие от клуба из Санкт-Петербурга, не оставившего конкурентам ни шанса и обеспечившего себе титул досрочно, армейцы сохраняли концентрацию до последнего тура, соперничая за «золото» с «Ростовом» Курбана Бердыева.

Сезон-2016/2017

Лидеры после 10-го тура: по 22 очка у «Спартака» (итог: чемпион) и «Зенита» (итог: третье место)

Судьбы лидеров трети дистанции сложились по-разному. «Спартак» в итоге довел дело до долгожданного чемпионства, став единоличным лидером после 13-го тура и продержавшись на первой строчке до конца чемпионата. «Зенит», в свою очередь, утонул в жалобах Мирчи Луческу и промахнулся мимо Лиги чемпионов, пропустив на вторую строчку ЦСКА.

Сезон-2017/2018

Лидер после 10-го тура: «Зенит» - 24 очка (итог: пятое место)

Будущий чемпион после 10-го тура: «Локомотив» – 20 очков (третье место)

Предыдущий сезон создал новые пиковые точки в статистике. Оказалось, что 24 очка после трети чемпионата тоже не являются гарантией чемпионства. Более того, «Зенит» опустился на пятое место в итоговой таблице. В свою очередь, «Локомотив» выстрелил с худшим результатом для будущих чемпионов после 10-ти туров. Двадцати очков хватило, чтобы забраться на самую вершину, причем итоговый результат железнодорожников – 60 очков, говорит о том, что первую треть чемпионата они прошли в среднечемпионском темпе (вторая была мощной – 25 очков, а третья неудачной – 15 очков).

Сезон-2018/2019

Лидер после 10-го тура: «Зенит» - 25 очков

Итак, согласно данным предыдущих сезонов, 26 очков после 10-ти туров – это гарантия чемпионского титула, а 24 – нет. У «Зенита» сейчас 25, это пока неизученное значение. Но можно зайти с другой стороны: никогда еще в РПЛ после перехода на систему «осень-весна» чемпионом не становилась команда, набравшая после 10-ти туров меньше 20 очков. А у всех преследователей «Зенита» меньше: «Краснодар» - 19, «Ростов» и «Спартак» - 18, «Рубин» - 17, ЦСКА – 16, «Локомотив» - 15. Текущий статистический тренд не оставляет шансов на титул этим командам и делает чемпионство «Зенита» практически неизбежным событием. Впрочем, это, как и всегда, не точно!

Пока не чемпионы. Почему «Зенит» может потерять лидерство

Поделиться
Другие материалы по теме
«Амкар»: «Верим, что вернемся»
Вчера, 16:59 Комментарии12
Игнашевич провел мастер-класс для детей
Вчера, 16:20 ВидеоКомментарии12
Дзюба снялся в промо-ролике ХК СКА
Вчера, 15:23 ВидеоКомментарии10
Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева
Вчера, 13:57 ВидеоКомментарии21
Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля
05 декабря Комментарии175
Адвокат: «Мы не предоставляли характеристику из „Локомотива“ на Кокорина»
05 декабря Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nety-net
Nety-net ответил falloutfun
20 октября в 13:19
Венесуэла кормит газом и нефтью пол южной Америки))
parallels
parallels ответил falloutfun
   8 / 932
19 октября в 16:51
ты, похоже, даже статью не читал, а в ней русским по белому написано, что отсчёт ведётся с первого чемпионата осень-весна, вот с него и считаем. но самое ржачное, что ты опоздал со своими версиями 😅 статистика за 25 лет устроит? в комментах отыщешь нужную картинку:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1075020/zenit-spartak
swift stream
swift stream
19 октября в 15:20
Пупсики и в еврокубакх пролетят, и в чемпионате.
parallels
parallels ответил LOpp
   8 / 932
19 октября в 14:34
Зенит на первом месте, только потому что Локо, Краснодар, Спартак и цска никакущие. так бы питерцы были на любимом 5 месте.
хрюхрюхрю. что-то мне подсказывает, что мы только раз пролетели мимо пьедестала, в отличие от тарасовских рекордсменов, только дважды на него влезших верхом на кукуяне 😅
LOpp
LOpp
   22 / 932
19 октября в 13:22
Зенит на первом месте, только потому что Локо, Краснодар, Спартак и цска никакущие.
так бы питерцы были на любимом 5 месте.
112910415
112910415
   95 / 932
19 октября в 13:04
Зенит почти наверняка завоюет какие-нибудь медали
vistory
vistory
   443 / 932
19 октября в 12:50
Удачи Зениту!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100