Сила трети. Лидеры и будущие чемпионы

19 октября 2018, 12:50

РПЛ возвращается после международной паузы! «Соккер.ру» напоминает, что в чемпионате России пройдена треть дистанции и проводит параллели с предыдущими сезонами.

Сколько очков после 10-ти туров является гарантией чемпионства в РПЛ ? Какую минимальную сумму имел будущий чемпион после трети дистанции? Ответы на эти вопросы – в разделе истории и статистики. Изучаем чемпионаты, разыгранные по системе «осень-весна», отслеживая локальных лидеров и будущих чемпионов на отметке сезона, которую Премьер-Лига проходит прямо сейчас в кампании-2018/2019.

Сезон-2012/2013

Лидер после 10-го тура: «Анжи» - 23 очка (итог: третье место)

Будущий чемпион после 10-го тура: ЦСКА – 21 очко (второе место)

Это суровая ирония. В день, когда «Анжи» может бойкотировать игру в чемпионате России из-за жуткой финансовой ситуации в клубе, вспомнилось, что шесть лет назад махачкалинцы прошли треть дистанции в чемпионате России лучше всех. Звездная команда под руководством Гуса Хиддинка с Самуэлем Это’О, Юрием Жирковым, Олегом Шатовым, Крисом Самба, Владимиром Габуловым и другими сильными футболистами считалась реальным претендентом на чемпионство, но все же уступила первую строчку, а потом и вторую. «Золото» завоевали армейцы, в составе которых на позиции центрфорварда раскрылся Ахмед Муса, а «Анжи» откатился на третью позицию, пропустив вперед еще и «Зенит».

Сезон-2013/2014

Лидеры после 10-го тура: по 23 очка у «Зенита» (итог: второе место) и «Спартака» (итог: шестое место)

Будущий чемпион после 10-го тура: ЦСКА – 21 очко (четвертое место)

На этот раз сразу две команды набрали по 23 очка после десяти туров. И ни одна из них не пришла к финишу первой! В начале весенней части сезона у «Зенита» и «Спартака» сменились тренеры, Лучано Спаллетти и Валерий Карпин были уволены, но если питерцы после такой встряски продолжили борьбу за чемпионство до последнего тура, то «красно-белые» совсем скисли и скатились на шестое место в таблице. ЦСКА все время держался в стороне, ведь еще в том сезоне, помимо «Зенита» и «Спартака», высоко шел «Локомотив» и незадолго до финиша чемпионата именно железнодорожники держали судьбу титула в своих руках. Но упустили свое счастье, а армейцы, выдав десятиматчевую победную серию на финише сезона, в том числе переиграв «Локо» в заключительном туре, защитили свое чемпионское звание.

Сезон-2014/2015

Лидер и будущий чемпион после 10-го тура: «Зенит» - 26 очков

Впервые после перехода на систему «осень-весна» чемпионат выиграла команда, которая шла на первом месте после трети чемпионата. «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша идеально стартовал в том сезоне, допустив только две осечки в десяти турах, причем в обоих случаях это были ничьи, а не поражения. На финише «сине-бело-голубые» привезли ближайшим преследователям 7 очков, очень уверенно выиграв тот сезон. 26 очков после 10 туров – это вообще лучшее прохождение трети дистанции в чемпионатах России.

Сезон-2015/2016

Лидер и будущий чемпион после 10-го тура: ЦСКА - 26 очков

Год спустя ЦСКА повторил крутой старт «Зенита», состоящий из восьми побед и двух ничьих, и 26 баллов после трети дистанции снова стали гарантией чемпионства. Правда, в отличие от клуба из Санкт-Петербурга, не оставившего конкурентам ни шанса и обеспечившего себе титул досрочно, армейцы сохраняли концентрацию до последнего тура, соперничая за «золото» с «Ростовом» Курбана Бердыева.

Сезон-2016/2017

Лидеры после 10-го тура: по 22 очка у «Спартака» (итог: чемпион) и «Зенита» (итог: третье место)

Судьбы лидеров трети дистанции сложились по-разному. «Спартак» в итоге довел дело до долгожданного чемпионства, став единоличным лидером после 13-го тура и продержавшись на первой строчке до конца чемпионата. «Зенит», в свою очередь, утонул в жалобах Мирчи Луческу и промахнулся мимо Лиги чемпионов, пропустив на вторую строчку ЦСКА .

Сезон-2017/2018

Лидер после 10-го тура: «Зенит» - 24 очка (итог: пятое место)

Будущий чемпион после 10-го тура: «Локомотив» – 20 очков (третье место)

Предыдущий сезон создал новые пиковые точки в статистике. Оказалось, что 24 очка после трети чемпионата тоже не являются гарантией чемпионства. Более того, «Зенит» опустился на пятое место в итоговой таблице. В свою очередь, «Локомотив» выстрелил с худшим результатом для будущих чемпионов после 10-ти туров. Двадцати очков хватило, чтобы забраться на самую вершину, причем итоговый результат железнодорожников – 60 очков, говорит о том, что первую треть чемпионата они прошли в среднечемпионском темпе (вторая была мощной – 25 очков, а третья неудачной – 15 очков).

Сезон-2018/2019

Лидер после 10-го тура: «Зенит» - 25 очков

Итак, согласно данным предыдущих сезонов, 26 очков после 10-ти туров – это гарантия чемпионского титула, а 24 – нет. У «Зенита» сейчас 25, это пока неизученное значение. Но можно зайти с другой стороны: никогда еще в РПЛ после перехода на систему «осень-весна» чемпионом не становилась команда, набравшая после 10-ти туров меньше 20 очков. А у всех преследователей «Зенита» меньше: «Краснодар» - 19, «Ростов» и «Спартак» - 18, «Рубин» - 17, ЦСКА – 16, «Локомотив» - 15. Текущий статистический тренд не оставляет шансов на титул этим командам и делает чемпионство «Зенита» практически неизбежным событием. Впрочем, это, как и всегда, не точно!

Пока не чемпионы. Почему «Зенит» может потерять лидерство