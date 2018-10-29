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«Рубин» - «Спартак»: некачественное зрелище

29 октября 2018, 23:31

Массимо Каррера ушел, а проблемы в игре «Спартака» остались. «Соккер.ру» отмечает, что даже большая удача не позволила красно-белым обыграть «Рубин».

Невынужденные потери

В общий напряженный эмоциональный фон вокруг «Спартака» перед матчем с «Рубином» влилась новость о том, что Зе Луиш, Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша не поедут в Казань. Официальная версия гласит, что первые трое получили травмы в игре Лиги Европы с «Рейнджерс», а Роша был освобожден от игры по семейным обстоятельствам.

Но когда дело касается «Спартака», всегда существует неофициальная версия. И вот она гласит, будто эти иностранцы выразили протест против увольнения Карреры и именно поэтому не поехали на игру в Казани. Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо оказался в сложнейшем положении перед первым своим матчем у руля команды в Премьер-Лиге.

Мало того, что вообще пересудов вокруг красно-белых полно, так теперь еще и кадровые сложности. Их он решил оригинальными кадровыми шагами. Так, все были удивлены, увидев Сальваторе Боккетти в опорной зоне, где обычно хозяйничает Фернандо. Сам итальянец сказал, что ему все равно, где играть – как тренер скажет.

В «Рубине» уже по ходу первого тайма смекнули, что к чему, поэтому попросили своих полузащитников побольше давить именно на Боккетти, мешая ему осваиваться в новой роли и принуждая к ошибкам. В центре атаки у «Спартака» тоже необычная фигура объявилась – Ивелин Попов. Вот и дожили спартаковцы до момента, когда их главная ударная сила – Попов. Но и у «Рубина» не все гладко складывалось. Прямо перед игрой нелепые травмы получили Азмун и Могилевец.

Они на тренировке столкнулись между собой и нанесли друг другу травмы, несовместимые с выходом на поле в игре со «Спартаком». Так что Курбану Бердыеву тоже пришлось решать задачку. Поэтому в атаку рядом с Дмитрием Полозом неожиданно вышел Байрамян, которого на протяжении первого тайма, кстати, Бердыев чаще других дергал, поправлял и подгонял.

Серая масса

Первый тайм получился крайне невыразительным. Обе команды больше разрушали, чем созидали. Складывалось ощущение, что они вообще разучились играть в атаке. Все сводилось только к борьбе, к взаимным потерям и ошибкам. Голевые моменты как класс, как явление, которое так можно охарактеризовать, отсутствовали. Это были какие-то сумбурные суматошные подходы, подползания к штрафным без четкого и острого завершения. Соперники мучились, испытывая друг друга на то, кто более грубую ошибку совершит.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (3) – 5 (1)

О степени «остроты» матча говорит и статистика ударов. Вся эта возня по большому счету оказывалась бестолковой и бесполезной, не приводила к опасным моментам. Причем «Рубину» кое-как по российским меркам удалось статистику подправить хотя бы за счет более напористой и активной игры после перерыва. «Спартак» так и проспал всю игру, изображая нечто невнятное.

Владение мячом (точность передач): 48,8% (70%) - 51,2% (72%)

Владение мячом по ходу матча скакало из стороны в сторону случайным образом, поскольку на разных отрезках игры то одни, то другие мнили себя богами контроля мяча, но быстро в этом разочаровывались, допуская потерю за потерей. А как этого избежать, когда такая ужасная точность передач. Это на уровне аутсайдеров. Это даже не одна из четырех передач оказывалась неточной, а полторы передачи из четырех. Очень много. Сколько можно соорудить толковых атак даже в открытой игре из двух с половиной передач? Очевидно, мало. А если еще и футбол закрытый. Это почти нереально. И тогда на первый план выходит случайность.

Именно случайность, удача едва не привели к сенсационной победе «Спартака». Поскольку ко второму тайму лучше настроить команду удалось Бердыеву. Он ее все же тоньше чувствует, чем Рианчо, который, похоже, и команды в классическом смысле не имеет, а располагает лишь набором игроков в разном настроении, в разной форме, которые решают какие-то свои локальные задачи, не сражаясь за клуб.

Менее всего претензий к юному Игнатову, который хотя бы искренен в своих попытках что-то сделать для команды. Остальных захлестнули подводные течения, которые носятся по «Спартаку» и мешают играть в футбол. Так вот при нараставшем преимуществе «Рубина», который все же создал пару-тройку настоящий голевых моментов в этом царстве сумбура и неточностей, гол забить первыми смогли гости.

Комбаров, которого кто-то в шутку называет «Навесов», исполнил свою незамысловатую подачу, попав в руку защитнику. Судья справедливо назначил пенальти, который сам же Дмитрий реализовал. Рианчо не верил своему счастью, а «Рубин», понятное дело, активизировался. И мудрый Бердыев угадал с заменой в самой концовке, когда вышедший на поле Сорокин в компенсированное время первым же своим действием сравнял счет, воспользовавшись замешательством красно-белых в защите при стандарте.

Курбан Бердыев (главный тренер «Рубина»): «В концовке встречи мы оказывали давление, но не хватало игры в конечной стадии. Поэтому и выпустили Сорокина. Благодарен ребятам за то, что они играли до конца. На тренировках мы работали над стандартами и развитием атак из глубины».

Рауль Рианчо (исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»): «Соперник — неплохой. Мы знали, что нам будет непросто играть, так как соперник очень хорошо организован в обороне. Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось. Мы хотели вымотать их на протяжении всей игры, также знали, что нужно искать варианты за спинами защитников „Рубина“, нужно было быстро разворачивать атаки. Во втором тайме был неплохой отрезок, когда мы подходили к штрафной и создавали моменты. Мы проделали большую работу, были близки, но в конце пропустили. Это футбол».

«Вымотать хотели» - как вам такое, преданные поклонники «Спартака», вспоминающие «фирменные стеночки и забегания»? Вымотать организованного противника на его поле в относительно далекой Казани хотела команда, которая провела матч в четверг в Шотландии, а также имеет кадровые проблемы. Интересный подход. Любопытно, как скоро он приведет Рианчо к уходу.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Don trombone
   31 / 801
31 октября в 21:43
Скорей поверю, что в РПЛ вернется!)
andreika20133
andreika20133
30 октября в 17:00
Жалко мяско но судя по всему зенит чемпион.!!!!!
pomor45
pomor45 ответил ЦСКА Самый титулованный
   100 / 801
30 октября в 14:40
«Рубин» - «Спартак»: некачественное зрелище - оказалось в пользу ЦСКА.
Гинер, как любой еврей, всегда ищет гешефт среди убытков соперников.
pomor45
pomor45 ответил kastites
   100 / 801
30 октября в 14:34
Убрать Спартак из РФПЛ,срочно )))
Кем предлагаешь заменить?
pomor45
pomor45
   100 / 801
30 октября в 14:31
Весь ЧР целиком - некачественное зрелище. Что же требовать от отдельных его составляющих? По сути в нашем чемпионате последние 4 сезона определяют лучшего среди худших и этот процесс не собираются улучшать. Объявили главным мерилом интригу в чемпионате, дали судьям наказ всячески поддерживать её, и процесс пошёл: сдерживай лидера и подтягивай отстающих под громкие восторги: "Ах, какой у нас чемпионат напряжённый".
Faustello
Faustello
   49 / 801
30 октября в 13:18
Фото ярко описывает игру - спартачи катались по полю в надежде заработать штрафной в итоге заработали, но не помогло.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
30 октября в 12:41
«Рубин» - «Спартак»: некачественное зрелище - оказалось в пользу ЦСКА.
Don trombone
Don trombone ответил Котэ в тельняжке
   30 / 801
30 октября в 12:15
Скучаешь?)))) Не волнуйся, он тебе привет ещё передаст))))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   31 / 801
30 октября в 09:30
1 удар в створ и тот с пенальти... Мда...
Антошка, вернись!)
Аллигатор Гена
Аллигатор Гена
   449 / 801
30 октября в 07:54
Отскок середняка.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   647 / 801
30 октября в 07:52
Игра была скучная по бердыевски. Если бы не судья выиграли бы у пупсов.
kastites
kastites
   316 / 801
30 октября в 07:11
Убрать Спартак из РФПЛ,срочно )))
Фата лист
Фата лист
   72 / 801
30 октября в 03:17
По игре 2-1, но ставка сыграла моя.
Leningrad 84
Leningrad 84
   547 / 801
30 октября в 01:36
Редкий случай на Соккере: более-менее объективная статья об игре пупсиков...
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
30 октября в 00:46
)))По стилю Сергей Иванов (бывший министр обороны? )напомнил коктейль из постов Славнова и Николы45. Только без открытых оскорблений. No comments.
Evilhuman
Evilhuman
   92 / 801
29 октября в 23:53
Ну какое могло быть качество,спартак же играл ,два автобуса сильнейшего не выявили, но мясные нового зулуса засветили, не успел к бунту примкнуть
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