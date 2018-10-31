Трансферное начало Чалова

31 октября 2018, 10:00

За Федором Чаловым пришли из Англии. Ну как пришли – пока только интерес. «Соккер.ру» привлекает любопытство английских клубов.

Это должно было случиться рано или поздно. Федор Чалов в нынешнем сезоне преобразился, возмужал, вышел на новый уровень игры, что в первую очередь заметно по статистике. Однако готов ли Чалов к решительному шагу в виде переезда и насколько серьезно можно воспринимать все эти разговоры? Что касается серьезности. Откуда вообще пошли слухи об интересе к Чалову со стороны англичан?

Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал, будто некий английский клуб средней руки предложил 5 миллионов евро за нападающего армейцев.

На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Названия говорить не буду, чтобы не прерывать отношения в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ . Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит – 5 миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет смысла. В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4-5 миллионов. Сумма хорошая. Но мы – Россия. Плюс ЦСКА – это клуб, который умеет продавать. Они информацию приняли к сведению. Будут продолжать следить – возможно, вернутся к этому вопросу зимой. С более реалистичным предложением.

Довольно быстро можно было выяснить, что это за клуб, учитывая предыдущее заявление Зинина, который поведал, что этот же клуб предлагал ранее 8 миллионов евро за Федора Смолова. Известно, что такие предложения делали «Вест Хэм» и «Уотфорд». Очевидно, что речь об одном из этих двух клубов. Сейчас к рангу середняков в большей мере можно отнести «Уотфорд», который в Премьер-Лиге занимает седьмое место.

Вряд ли стоит всерьез воспринимать подобные истории про запросы. В поздний осенний период клубы, которые чувствуют, что в январе им нужно усилить ту или иную линию, шерстят рынок, набрасывая десятки предварительных вариантов. Условно говоря, открывается какой-нибудь сайт со статистикой и данными на игроков, изучается их выступление в первой части сезона, возраст, примерный порядок цен.

А потом эти запросы рассылаются направо и налево, чтобы клуб понимал, насколько выгодно может вложить свой известный трансферный бюджет. В данном случае пять миллионов евро. Соберут данные, сколько за кого просят или потенциально могут попросить, а потом составят шорт-лист на три фамилии и проведут переговоры.

Схема простая и понятная. Так что обольщаться и предполагать, что завтра же за Чалова начнется грызня, а ЦСКА завалят предложениями и деньгами, не стоит. К тому же Зинин верно отметил причину, по которой среди прочего российские футболисты редко играют за рубежом. Это их высокая цена, потому что лимит и дефицит. В другой стране аналог будет стоить раза в полтора-два дешевле.

Поэтому чтобы за Чалова действительно бились и были готовы переплачивать, ему нужно обещать нечто уникальное в своей игре и результатах потенциальному покупателю. Поэтому есть мнение, что пока Чалов не может рассчитывать на переезд в страну с более высоким футбольным статусом. Так считает известный футбольный агент Шандор Варга, оценивший Чалова в те самые пять миллионов евро как минимум:

Я думаю, он стоит больше. Но ему пока уходить никуда не надо. Во-первых, не перерос еще российский футбол. Я так же говорил про Головина и даже считаю, что он ушел немного рано. Вы понимаете, последние два-три года за Головиным очень плотно следили. Я знаю, что сам Арсен Венгер им интересовался. Не думаю, что Чалову стоит бежать в первую попавшуюся команду.

И это весьма популярная позиция, поскольку Чалов на таком уровне заиграл всего ничего. Да, у него впечатляющая статистика для чемпионата России. 20-летний парень провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил девять мячей, отдал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги.

Но вспомним, что тот же Головин не сразу умчался, когда оказался на виду. К нему длительное время присматривались, приценивались. Сейчас то же самое должно произойти с Чаловым, если он не опустит планку. Поддерживать ее на высоком уровне с одной стороны легко, когда ты чуть ли не безальтернативный форвард в команде, а твой тренер Виктор Ганчаренко, способный соорудить играющую команду из любого коллектива.

С другой, всегда может случиться травма, которая собьет с темпа, или просто функциональный спад, после которого не все возвращаются. Чалов очень сырой, с еще не до конца сформированным игровым стилем, не дающий четкого понимания того, за счет каких качеств, в какой манере он добивается своих показателей. Может сложиться впечатление, что это все лишь стечение обстоятельств и мощный фактор тренерского вклада.

Федор еще молод и торопиться ему не нужно в любом случае. Как следует понимать, что этот запрос ни о чем конкретном и серьезном не говорит, но подстегивает действовать более уверенно и эффективно, поскольку посматривают хотя бы. При этом нужно держать в голове опыт другого Федора – Смолова. Тот пересидел, переждал до такой степени, что теперь вряд ли уже в большом европейском клубе окажется. Все должно быть своевременно и в меру.