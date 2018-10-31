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Трансферное начало Чалова

31 октября 2018, 10:00

За Федором Чаловым пришли из Англии. Ну как пришли – пока только интерес. «Соккер.ру» привлекает любопытство английских клубов.

Это должно было случиться рано или поздно. Федор Чалов в нынешнем сезоне преобразился, возмужал, вышел на новый уровень игры, что в первую очередь заметно по статистике. Однако готов ли Чалов к решительному шагу в виде переезда и насколько серьезно можно воспринимать все эти разговоры? Что касается серьезности. Откуда вообще пошли слухи об интересе к Чалову со стороны англичан?

Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал, будто некий английский клуб средней руки предложил 5 миллионов евро за нападающего армейцев.

На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Названия говорить не буду, чтобы не прерывать отношения в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит – 5 миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет смысла.

В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – 4-5 миллионов. Сумма хорошая. Но мы – Россия. Плюс ЦСКА – это клуб, который умеет продавать. Они информацию приняли к сведению. Будут продолжать следить – возможно, вернутся к этому вопросу зимой. С более реалистичным предложением.

Довольно быстро можно было выяснить, что это за клуб, учитывая предыдущее заявление Зинина, который поведал, что этот же клуб предлагал ранее 8 миллионов евро за Федора Смолова. Известно, что такие предложения делали «Вест Хэм» и «Уотфорд». Очевидно, что речь об одном из этих двух клубов. Сейчас к рангу середняков в большей мере можно отнести «Уотфорд», который в Премьер-Лиге занимает седьмое место. 

Вряд ли стоит всерьез воспринимать подобные истории про запросы. В поздний осенний период клубы, которые чувствуют, что в январе им нужно усилить ту или иную линию, шерстят рынок, набрасывая десятки предварительных вариантов. Условно говоря, открывается какой-нибудь сайт со статистикой и данными на игроков, изучается их выступление в первой части сезона, возраст, примерный порядок цен. 

А потом эти запросы рассылаются направо и налево, чтобы клуб понимал, насколько выгодно может вложить свой известный трансферный бюджет. В данном случае пять миллионов евро. Соберут данные, сколько за кого просят или потенциально могут попросить, а потом составят шорт-лист на три фамилии и проведут переговоры. 

Схема простая и понятная. Так что обольщаться и предполагать, что завтра же за Чалова начнется грызня, а ЦСКА завалят предложениями и деньгами, не стоит. К тому же Зинин верно отметил причину, по которой среди прочего российские футболисты редко играют за рубежом. Это их высокая цена, потому что лимит и дефицит. В другой стране аналог будет стоить раза в полтора-два дешевле.

Поэтому чтобы за Чалова действительно бились и были готовы переплачивать, ему нужно обещать нечто уникальное в своей игре и результатах потенциальному покупателю. Поэтому есть мнение, что пока Чалов не может рассчитывать на переезд в страну с более высоким футбольным статусом. Так считает известный футбольный агент Шандор Варга, оценивший Чалова в те самые пять миллионов евро как минимум: 

Я думаю, он стоит больше. Но ему пока уходить никуда не надо. Во-первых, не перерос еще российский футбол. Я так же говорил про Головина и даже считаю, что он ушел немного рано. Вы понимаете, последние два-три года за Головиным очень плотно следили. Я знаю, что сам Арсен Венгер им интересовался. Не думаю, что Чалову стоит бежать в первую попавшуюся команду.

И это весьма популярная позиция, поскольку Чалов на таком уровне заиграл всего ничего. Да, у него впечатляющая статистика для чемпионата России. 20-летний парень провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил девять мячей, отдал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. 

Но вспомним, что тот же Головин не сразу умчался, когда оказался на виду. К нему длительное время присматривались, приценивались. Сейчас то же самое должно произойти с Чаловым, если он не опустит планку. Поддерживать ее на высоком уровне с одной стороны легко, когда ты чуть ли не безальтернативный форвард в команде, а твой тренер Виктор Ганчаренко, способный соорудить играющую команду из любого коллектива. 

С другой, всегда может случиться травма, которая собьет с темпа, или просто функциональный спад, после которого не все возвращаются. Чалов очень сырой, с еще не до конца сформированным игровым стилем, не дающий четкого понимания того, за счет каких качеств, в какой манере он добивается своих показателей. Может сложиться впечатление, что это все лишь стечение обстоятельств и мощный фактор тренерского вклада. 

Федор еще молод и торопиться ему не нужно в любом случае. Как следует понимать, что этот запрос ни о чем конкретном и серьезном не говорит, но подстегивает действовать более уверенно и эффективно, поскольку посматривают хотя бы. При этом нужно держать в голове опыт другого Федора – Смолова. Тот пересидел, переждал до такой степени, что теперь вряд ли уже в большом европейском клубе окажется. Все должно быть своевременно и в меру.

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Все комментарии
Persenchik
Persenchik
01 ноября в 04:29
Где играет Головин, а где играет Промес. Неадекватно вы сравниваете. :-)
vinjard
vinjard
31 октября в 21:53
"В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начали себя проявлять, примерно так и стоят 4-5 миллилнов евро" Ничего себе, да втой же Польше, игроки повляются гораздо круче чем из Российской лиге. Если не упоминать Левандовски, то уже есть талантлевый игрок Пинтек из Дженоа, который уже клепает голы в серии - А.
Кто думаете круче Чалов или Пинтек)))
Великолепный
Великолепный
   18 / 801
31 октября в 18:59
Рано Федору в АПЛ, для начала надо стать лучшим бомбардиром РПЛ.
yk2ru
yk2ru
31 октября в 16:41
"За Федором Чаловым пришли из Англии."
Пришли с мечом, уйдут без меча.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
31 октября в 14:10
На данном этапе состояние физподготовки Феди такое,что в АПЛ его быстро сломают.А если сможет вынести нагрузки -станет настоящей звездой.
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
31 октября в 13:41
5 млн на Федю мы найдем)) и 15 на зарплату с коньрактом на пять лет и место основного напа в сборнтй
Как найдёте - пиши. А пока Федун смог наскрести на две чертановские легенды только )))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
31 октября в 13:40
шах и мат тебе,одна игра полностью - один гол ,100% реализация
Всегда знал, что у спартачей с математикой полный швах. 10 игр - 1 гол. Забавная у тебя 100%-ная реализация )))
Гром 222
Гром 222
   506 / 801
31 октября в 13:24
Если за наших игроков дают такие деньги надо отдавать без раздумий
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
   3 / 801
31 октября в 12:41
5 млн на Федю мы найдем)) и 15 на зарплату с коньрактом на пять лет и место основного напа в сборнтй
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
   3 / 801
31 октября в 12:40
шах и мат тебе,одна игра полностью - один гол ,100% реализация
Беспристрастный комментатор
Беспристрастный комментатор
   408 / 801
31 октября в 12:37
бестолковый игрок, только с оффсайда и умеет забивать
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
31 октября в 12:21
не,деньги любят все,а у нас они есть
Откуда? Ты наверное как всегда витал в своих фантазиях и проспал заявление Федуна, что денег нет но вы держитесь )))

===============================

У меня очень пессимистичные прогнозы на 2019 и 2020 год. Главное - выжить. Вопрос финансового выживания.

===============================

Так что затяните поясок по-туже )))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
31 октября в 12:19
сколько забил Головин?))
На данный момент после травмы из 8 сыгранных им за Монако игр Александр 6 начал в основе (отыграл 5 полных матчей) и сделал 2 результативные передачи.
Промес в 10 матчах за Севилью 7 раз выходил на замену в середине второго тайма. 3 раза выходил в основе и 1 игру отыграл полностью. Забил 1 гол
MALOVAR
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
   3 / 801
31 октября в 12:10
не,деньги любят все,а у нас они есть
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
   3 / 801
31 октября в 12:09
сколько забил Головин?))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
31 октября в 12:02
Квинси уже забил и голевые раздает и сборную тащит
Квинси 1 гол при счёте 4:0 и всё. В сборной Промес сделал 1 результативную передачу. Что он там тащит и кому чего раздаёт - не ясно. Но ты ещё можешь что-нибудь нафантазировать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
   36 / 801
31 октября в 12:01
Ему в Спартак надо ,для развития
Из ЦСКА в СпаМ только наркоманы переходят))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 801
31 октября в 11:58
Прав автор, Федя будет 2-3 года играть за ЦСКА, а там и цена вырастет. Не надо торопиться.
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 801
31 октября в 11:54
Ему в Спартак надо ,для развития
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
   3 / 801
31 октября в 11:53
Квинси уже забил и голевые раздает и сборную тащит
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
31 октября в 11:38
я в том смысле что скоро сядет за бездействие)))
За какое бездействие? Я же говорю - следи хотя бы немного за футболом, а не фантазируй. У Головина всего 2 игры - выход на замену, у Промеса - всего 2 игры в основном составе. Александр тащит на себе команду. Так что кто если и будет сидеть на скамейке - так это балласт Севильи по имени Квинси
BenderBender
BenderBender
   345 / 801
31 октября в 11:32
Валить из конюшатни надо полюбэ.
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
   3 / 801
31 октября в 11:22
я в том смысле что скоро сядет за бездействие)))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
31 октября в 11:02
Гинер начал пиар компанию ,будет как Головин на лавке сидеть
Если бы ты хоть немного следил за футболом то знал бы, что Головин постоянно играет в основе. В отличии от лавочника Промеса
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 801
31 октября в 10:43
Гинер начал пиар компанию ,будет как Головин на лавке сидеть
112910415
112910415
   95 / 801
31 октября в 09:59
как говорил вождь -- вчера было рано, завтра будет поздно...
точно угадать момент -- практически искусство!
Jum13
Jum13
   10 / 801
31 октября в 09:56
Вот к чему это? Зачем? Его Гинер ещё года 3-4 100% никуда не продаст
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