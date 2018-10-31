Короли футбольного Лондона. Когда «Арсенал» не четвертый

31 октября 2018, 13:00

Английская столица живет футболом, а «Соккер.ру» в день очередного лондонского дерби выясняет, какой клуб на самом деле круче всех в соседских войнах.

В Лондоне одиннадцать профессиональных клубов. А в сезоне-1989/90, менее тридцати лет назад, сразу восемь представляли высший дивизион. Сейчас их шесть, но «Фулхэм» только вернулся в элиту, то есть фактически стабильных участников дивизиона пять – «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси».

У них разные бюджеты, стадионы разной вместительности, разная историческая значимость. «Арсенал» ожидаемо первый по трофеям в истории, опережает «Челси» и «Тоттенхэм» значительно. Только у «канониров» больше 40 титулов, а у «Кристал Пэлас» и «Фулхэма» заметных трофеев не было никогда.

Также по-разному к лондонским футбольным клубам относятся в мире. Фанаты «Арсенала» «постарели», им в районе тридцати, независимо от места жительства – от США до России, Китая и Индии. А вот у «Челси» бывают свежие притоки молодых поклонников, поэтому у них есть успехи в социальных сетях.

А вот в Лондоне интерес к «Челси» и «Арсеналу» примерно равный. Как и в Англии, если судить по объемам продаж футболок – результат монетизации интереса. Мало кто покупает себе майку нелюбимого клуба и сжигает покупку, только если ван Перси и компания не меняют «канониров» на другие клубы. Бывало жарко и в других дерби – фанаты «пенсионеров» и «Вест Хэма» не так давно дрались на игре Кубка Лиги.

Надеемся, сегодня в матче «молотобойцев» и «шпор» на трибунах будет спокойно и никто не пострадает. Лондон не сильно культурная, зато столица футбола. В немаленькой стране 30 % клубов самой дорогой лиги мира – из одного города. Не все они исторические враги, дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» вызывает у местной публики больше чувств, чем игра тех, кто исторически не конфликтовал.

Однако в день, когда «Вест Хэм» играет пусть не против «Миллуолла», но со «шпорами» - соперником принципиальным, найдем короля футбольной столицы. Правила равные для всех – берем четыре полноценных сезона, начиная с 2014/15, чтобы охватить классический для футбола отрезок в четыре года от ЧМ до ЧМ , оцениваем результаты в АПЛ , чтобы было поровну матчей и равные шансы на успех.

5 место. «Кристал Пэлас» - 19 очков

Из 96 возможных пунктов – если выиграть все 32 дерби в рамках АПЛ за четыре полноценных сезона (результаты этого года не включаем, ведь не все дерби первого круга сыграны), «орлы» взяли всего 19 очков. Это чуть меньше 20 % возможных очков – показатель безнадежного аутсайдера. Например, для выживания в АПЛ надо набрать 35 % пунктов и больше. Зато в игре «достать соседа» с «Челси» у «Кристал Пэлас» сразу 9 пунктов – неудобный соперник. И у «Арсенала» на днях очки отобрали.

4 место. «Вест Хэм» - 37 очков

«Молотобойцы» не так низко – ухватили 38.5 % очков из всех возможных, что неплохо, ведь и ничьих в дерби хватает, то есть максимум в 96 пунктов рассчитан на идеальные условия. Четвертое место «Вест Хэму» обеспечивает успешная игра с «Кристал Пэлас», а из лидеров рейтинга любят играть с «Челси» и «Тоттенхэмом» - завоевали против них 9 и 8 пунктов. Кстати, небольшой спойлер - это больше, чем «Арсенал» взял в дерби с этими же соперниками! «Вест Хэм» в дерби показывает характер не постоянно, но часто.

3 место. «Арсенал» - 49 очков

«Канониры» не четвертые – и так бывает. Если в реальной таблице АПЛ третье место им вряд ли светит, учитывая старт «Ливерпуля», «Сити» и «Челси» без поражений, то серия из матчей без громких провалов у команды уже есть. Бернарду Силва считает их претендентами на титул. Но даже рука Ляказетта не помогла обыграть «Кристал Пэлас», хотя в воскресенье избежали поражения в дерби, результаты этого сезона не учитываем. А при Венгере «канониры» набрали всего 6 пунктов против «Челси» из 24 возможных (25 %), и всего 7 против «Тоттенхэма».

2 место. «Челси» - 55 очков

А вот это неожиданно. Глобально именно «Челси» сейчас главный клуб в Лондоне – были чемпионские титулы, в отличие от всех перечисленных, брали Лигу чемпионов и Лигу Европы, котируются высоко благодаря тактике Сарри, могут заманивать звезд серьезного уровня. Но локально, когда судим по результатам, не считая проданные футболки Азара, то получаем всего второе место. Тренеры «Челси» ошибались в дерби, причем с «Арсеналом» собрали больше пунктов, чем с «Вест Хэмом» и столько же, как с «Кристал Пэлас». Неплохо играя с «канонирами» и «шпорами», «аристократы» потеряли королевскую корону с середняками АПЛ .

1 место. «Тоттенхэм» - 57 очков

Надо заказать салют на «Уэмбли» - «шпоры» на первом месте, что для них в новинку. А если без шуток с отсылкой к ирландскому юмору из фильмов, то у «Тоттенхэма» сильный состав и качественный тренер, который так ладит с игроками, что прямо сейчас они в общем чате обсуждают слухи о возможном появлении Почеттино в «Реале». Переживают, ведь Маурисио хорошо зашел, а претендуют на него не только «сливочные».

Аргентинец умеет настроить команду на принципиальные матчи – «Тоттенхэм» потерял всего пять пунктов в восьми матчах с «Кристал Пэлас», зато по набранным очкам «сыграл вничью» с «Челси» - 11:11, и переиграл «Арсенал» - 13:7. Вот и получается, что на футбольном поле королями Лондона в рамках АПЛ являются «шпоры». Но сегодня они встретят соперника, с которым набрали всего на пункт больше, чем с «Арсеналом».

Раз «Вест Хэм» отчаянно кусается в каждом лондонском дерби – не научились играть только против «Арсенала», то не спешите отправлять «Тоттенхэм» в новый раунд Кубка Лиги после нынешнего матча. Если у «Челси» встреча с бывшим лидером – Лэмпардом и «Дерби», то Почеттино вспомнит, почему у АПЛ такие рейтинги. Существует лига, где только лондонских дерби теперь 30 штук за сезон – с учетом игр с «Фулхэмом».

На такие матчи в Англии не могут выходить без концентрации и понимания, что осечка возможна, какой бы ни была разница в таблице. Даже когда все клубы лиги очень богатые, найдутся умеющие вести дела лучше, и тогда все решится на поле. Выяснилось, что королем футбольного Лондона последних лет является «Тоттенхэм», хотя через месяц будет дерби с «Челси» - «финал лучших» в столице.