ЦСКА vs «Краснодар». Отбор в чемпионы

28 октября 2018, 10:15

Если не «Зенит», то кто? Выясним вместе на «Соккер.ру», сравнивая «армейцев» и «быков». Ведь последние поражения Ганчаренко и Мусаева осложняют выбор лучшего.

Составы соперников

Круто, что у ЦСКА в основе семь игроков, которых не было сезоном ранее – кроме Акинфеева, Фернандеса, Дзагоева и Чалова, а они по-прежнему котируются высоко. Значит, трансферы были удачными, доверяют правильным молодым людям. После травм Васина, Бистровича, Эрнандеса и Щенникова, а также дисквалификации Бекао хватает людей для крепкой основы. А вот если сравнивать поименно, то здесь есть победитель, невзирая на разницу схем – сыграет модель «3-5-1-1» против «4-2-3-1». «Краснодар» опытнее, поэтому у них небольшой перевес, который крутость Акинфеева, Фернандеса или Влашича не отменяет.

Результат: победа «Краснодара».

Атакующие показатели

У «горожан» 18 голов, а у «армейцев» 16. У ЦСКА по 15.1 удара за игру, у «Краснодара» показатель выше – 16.8. Если считать владение параметром атакующим, то гости и здесь побеждают – первые в лиге по любви к работе с мячом. Также у «Краснодара» выше точность паса. Кроме того, команда Мусаева смелее идет в дриблинг, зарабатывает чуть больше фолов, лидирует в чемпионате по передачам под удар. ЦСКА также чуточку отстает по меткости, хотя «армейцы» по разным показателям рядом, среди лидеров.

Результат: победа «Краснодара».

Текущая форма команд

А вот и раздел, где все не так однозначно, как «Краснодару» хотелось бы. Назвать три подряд поражения «быков» кризисом не получается. До этого обыграли «Динамо» и «Севилью». «Зениту» уступили минимально, как «Ахмату» и «Стандарду». Но три неудачи подряд кого угодно могут из колеи выбить. ЦСКА также может потерять темп из-за поражений от «Локомотива» и «Ромы», невзирая на победу над «Реалом». Плюс от «Тюмени» вылетели в Кубке России, пускай и экспериментальным составом. Суммируя, получаем у ЦСКА серию из 2 поражений, 2 побед и ничьей, а у «Краснодара» 2 победы и 3 поражения. Разница слишком маленькая, результаты у соперников неоднозначные.

Результат: ничья.

Оборонительные цифры

Никто меньше ЦСКА не пропускал, даже «Ростов». Пять мячей «армейцев» - лучший показатель старта сезона. Тогда как у «Краснодара» столько же роковых ошибок в защите, как у «Зенита» - девять штук. Плохой результат для фаворита, хотя объяснимый. Уход Гранквиста заставил подстраиваться под Спаича, фланговые защитники часто менялись. А вот показатели ЦСКА феноменальные. Хотя отчасти успех построен на мастерстве Акинфеева и везении – соперники создали моментов на 7-8 голов, но ведь «быки» могли пропустить все 13. Невероятно, но ЦСКА без сыгранности даже по отборам лидирует, ударов допускает меньше. Защита Ганчаренко держится лучше.

Результат: победа ЦСКА .

Поединки между собой

Интересный пункт, поскольку пока есть разграничение по тому, как команды атакуют и защищаются. «Краснодар» давит и собирает атакующие показатели, ЦСКА умеет держать удар. Но если говорим о характере противостояния, то сложно найти успешный известный клуб, с которым «горожанам» играть проще. ЦСКА выиграл 7 матчей из 16, но в 9 терял очки и 4 раза уступал. Состав у «армейцев» теперь другой, так что начнут новую страницу в этой войне. Но учитываем, что для «Краснодара» в шести последних поединках москвичи были очень неудобными соперниками – 4 победы ЦСКА и 2 ничьи.

Результат: победа ЦСКА .

Готовность тренеров

Мусаеву всего 34 года, но Ганчаренко был на его месте, ведь тоже очень рано начал серьезную тренерскую карьеру. Наставнику «Краснодара», даже с учетом наличия помощников, непросто справляться с давлением, у него бывают провальные отрезки. Но стиль-то есть что у «горожан», что у «армейцев». Причем ЦСКА тоже не стоит перехваливать. У Ганчаренко есть очевидные поражения. Но когда настолько быстро меняется состав, а к Бистровичу, Щенникову и Эрнандесу добавляется дисквалификация Бекао, понимаешь ценность идей наставника. Сегодня тренерский матч, игра концепций. Как тренер Ганчаренко пока чуть мощнее. Не исключено, что самый лучший во всей РПЛ на данный момент.

Результат: победа ЦСКА .

Общий счет. ЦСКА – «Краснодар» - 3:2

Цифры показывают, что «армейцы» и «горожане» - лидеры чемпионата России. По многим параметрам они если не в первой тройке, то в первой пятерке. Даже количество пропущенных «Краснодаром» голов не мешает им находиться среди лидеров по параметру, где собранный с умом состав ЦСКА идет первым. Характер есть у молодых «армейцев», характер есть у «быков», ведь вырывали победы.

Очевидно, что новые проблемы «Краснодара» совпали с заключением Мамаева под стражу. У Павла получалось настроить игру «горожан» на правильный лад. Хавбек был важным, а Перейра готов хуже, чем раньше. И когда «Краснодар» недорабатывает у чужих ворот – в трех матчах забили всего дважды, что для них мало, это сказывается на общих результатах, нулевые ничьи не в их стиле.

Сила трети. Лидеры и будущие чемпионы

Одновременно и ЦСКА не отличается высоченной результативностью, невзирая на показатели Чалова. Влашич, Дзагоев и Фернандес могут отдать голевые передачи, но Газинский, Перейра, Классон и Куэва тоже поддержат хитреца Ари. Так что поединок получится сногсшибательным, если после еврокубковых матчей у ЦСКА и «Краснодара» хватит энергии и желания радовать публику.

А топлива должно хватить, ведь проиграли и разозлились. «Зенит» будет терять очки, чем преследователям пора пользоваться. «Краснодар» и ЦСКА набрали по 19 пунктов, а могли больше. Так что сегодня победитель, если будет назван, получит право называться главным преследователем лидера. Матч интересен, ведь может назвать ключевого кандидата в чемпионы, помимо «Зенита».