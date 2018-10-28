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ЦСКА vs «Краснодар». Отбор в чемпионы

28 октября 2018, 10:15

Если не «Зенит», то кто? Выясним вместе на «Соккер.ру», сравнивая «армейцев» и «быков». Ведь последние поражения Ганчаренко и Мусаева осложняют выбор лучшего.

Составы соперников

Круто, что у ЦСКА в основе семь игроков, которых не было сезоном ранее – кроме Акинфеева, Фернандеса, Дзагоева и Чалова, а они по-прежнему котируются высоко. Значит, трансферы были удачными, доверяют правильным молодым людям. После травм Васина, Бистровича, Эрнандеса и Щенникова, а также дисквалификации Бекао хватает людей для крепкой основы. А вот если сравнивать поименно, то здесь есть победитель, невзирая на разницу схем – сыграет модель «3-5-1-1» против «4-2-3-1». «Краснодар» опытнее, поэтому у них небольшой перевес, который крутость Акинфеева, Фернандеса или Влашича не отменяет. 

Результат: победа «Краснодара». 

Атакующие показатели

У «горожан» 18 голов, а у «армейцев» 16. У ЦСКА по 15.1 удара за игру, у «Краснодара» показатель выше – 16.8. Если считать владение параметром атакующим, то гости и здесь побеждают – первые в лиге по любви к работе с мячом. Также у «Краснодара» выше точность паса. Кроме того, команда Мусаева смелее идет в дриблинг, зарабатывает чуть больше фолов, лидирует в чемпионате по передачам под удар. ЦСКА также чуточку отстает по меткости, хотя «армейцы» по разным показателям рядом, среди лидеров. 

Результат: победа «Краснодара». 

Текущая форма команд

А вот и раздел, где все не так однозначно, как «Краснодару» хотелось бы. Назвать три подряд поражения «быков» кризисом не получается. До этого обыграли «Динамо» и «Севилью». «Зениту» уступили минимально, как «Ахмату» и «Стандарду». Но три неудачи подряд кого угодно могут из колеи выбить. ЦСКА также может потерять темп из-за поражений от «Локомотива» и «Ромы», невзирая на победу над «Реалом». Плюс от «Тюмени» вылетели в Кубке России, пускай и экспериментальным составом. Суммируя, получаем у ЦСКА серию из 2 поражений, 2 побед и ничьей, а у «Краснодара» 2 победы и 3 поражения. Разница слишком маленькая, результаты у соперников неоднозначные. 

Результат: ничья. 

Оборонительные цифры

Никто меньше ЦСКА не пропускал, даже «Ростов». Пять мячей «армейцев» - лучший показатель старта сезона. Тогда как у «Краснодара» столько же роковых ошибок в защите, как у «Зенита» - девять штук. Плохой результат для фаворита, хотя объяснимый. Уход Гранквиста заставил подстраиваться под Спаича, фланговые защитники часто менялись. А вот показатели ЦСКА феноменальные. Хотя отчасти успех построен на мастерстве Акинфеева и везении – соперники создали моментов на 7-8 голов, но ведь «быки» могли пропустить все 13. Невероятно, но ЦСКА без сыгранности даже по отборам лидирует, ударов допускает меньше. Защита Ганчаренко держится лучше. 

Результат: победа ЦСКА

Поединки между собой

Интересный пункт, поскольку пока есть разграничение по тому, как команды атакуют и защищаются. «Краснодар» давит и собирает атакующие показатели, ЦСКА умеет держать удар. Но если говорим о характере противостояния, то сложно найти успешный известный клуб, с которым «горожанам» играть проще. ЦСКА выиграл 7 матчей из 16, но в 9 терял очки и 4 раза уступал. Состав у «армейцев» теперь другой, так что начнут новую страницу в этой войне. Но учитываем, что для «Краснодара» в шести последних поединках москвичи были очень неудобными соперниками – 4 победы ЦСКА и 2 ничьи. 

Результат: победа ЦСКА

Готовность тренеров

Мусаеву всего 34 года, но Ганчаренко был на его месте, ведь тоже очень рано начал серьезную тренерскую карьеру. Наставнику «Краснодара», даже с учетом наличия помощников, непросто справляться с давлением, у него бывают провальные отрезки. Но стиль-то есть что у «горожан», что у «армейцев». Причем ЦСКА тоже не стоит перехваливать. У Ганчаренко есть очевидные поражения. Но когда настолько быстро меняется состав, а к Бистровичу, Щенникову и Эрнандесу добавляется дисквалификация Бекао, понимаешь ценность идей наставника. Сегодня тренерский матч, игра концепций. Как тренер Ганчаренко пока чуть мощнее. Не исключено, что самый лучший во всей РПЛ на данный момент. 

Результат: победа ЦСКА

Общий счет. ЦСКА – «Краснодар» - 3:2

Цифры показывают, что «армейцы» и «горожане» - лидеры чемпионата России. По многим параметрам они если не в первой тройке, то в первой пятерке. Даже количество пропущенных «Краснодаром» голов не мешает им находиться среди лидеров по параметру, где собранный с умом состав ЦСКА идет первым. Характер есть у молодых «армейцев», характер есть у «быков», ведь вырывали победы. 

Очевидно, что новые проблемы «Краснодара» совпали с заключением Мамаева под стражу. У Павла получалось настроить игру «горожан» на правильный лад. Хавбек был важным, а Перейра готов хуже, чем раньше. И когда «Краснодар» недорабатывает у чужих ворот – в трех матчах забили всего дважды, что для них мало, это сказывается на общих результатах, нулевые ничьи не в их стиле.
Сила трети. Лидеры и будущие чемпионы

Одновременно и ЦСКА не отличается высоченной результативностью, невзирая на показатели Чалова. Влашич, Дзагоев и Фернандес могут отдать голевые передачи, но Газинский, Перейра, Классон и Куэва тоже поддержат хитреца Ари. Так что поединок получится сногсшибательным, если после еврокубковых матчей у ЦСКА и «Краснодара» хватит энергии и желания радовать публику. 

А топлива должно хватить, ведь проиграли и разозлились. «Зенит» будет терять очки, чем преследователям пора пользоваться. «Краснодар» и ЦСКА набрали по 19 пунктов, а могли больше. Так что сегодня победитель, если будет назван, получит право называться главным преследователем лидера. Матч интересен, ведь может назвать ключевого кандидата в чемпионы, помимо «Зенита». 

Кроме всего прочего, это еще и тест для «Краснодара». «Быкам» не хватает побед на «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА, чтобы претендовать на первое место. «Локомотив» в прошлом году хорошо играл с конкурентами, поэтому и лидировал. Так что приключения «горожан» в Москве точно заслуживают внимания, а маленький перевес ЦСКА по характеру противостояния, игре в защите и опыту тренеров уравнивает шансы. Сложно сказать, кто сейчас сильнее в любопытной дуэли. 

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Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответил Питермeн
29 октября в 18:19
Чемпион уже выбран! Остальные претендуют только на второстепенные роли!
Поспешишь, людей насмешишь. Мне Зенит симпатичен. Но финиш то не сегодня. И Краснодар, и ЦСКА и Ростов с Рубином рядом
Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответил Faustello
29 октября в 12:12
Погоняли коней на их же поле, а потом за две минуты показали как работает наша атака )))
Согласен, красиво получилось))
Хуторянин 84
Хуторянин 84
29 октября в 12:03
Вот это поворот) Краснодару СПАСИБО за волю к победе и за результат конечно
Faustello
Faustello ответил Котэ в тельняжке
   49 / 801
29 октября в 09:09
По итогу выиграл Краснодар!!!)))
Погоняли коней на их же поле, а потом за две минуты показали как работает наша атака )))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   31 / 801
28 октября в 23:32
По итогу выиграл Краснодар!!!)))
papic337
papic337 ответил Jum13
   272 / 801
28 октября в 18:57
Федун уже перетёр с Галимовым? У нас в судейском корпусе им. Федуна только один человек приказы раздаёт
И этот человек Гинер.
papic337
papic337 ответил ОлегаТэ
   272 / 801
28 октября в 18:56
Сказал фан клуба, забивающего в этом сезоне только благодаря "свистунам"... =D =D =D
Сам придумал эту глупость?
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Ваня лучший
   78 / 801
28 октября в 17:36
Еще хорошо бы без судейских ляпов. Галимов пока не топ рефери!
Это да, может накосячить...
tuman960
tuman960 ответил serh62
   153 / 801
28 октября в 17:29
как задолбали вот такие умные статьи.....можно подумать что автор неделю высчитывал все плюсы и минусы команд. но сколько припомню, очень редко прогнозы разных умников сбывались. игра всегда идет на три результата и рассуждать о том кто сильнее или слабее перед игрой, могут только люди ничего не понимающие в футболе
какой автор такие и статьи!!!Совершенно не удивлён этими "умозаключениями"!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ОлегаТэ
   34 / 801
28 октября в 17:24
Уважаю "Краснодар", его манеру игры и его болельщиков. Согласен с Вашим постом целиком и полностью! Красивой игры обеим командам, и без травм!!!
Еще хорошо бы без судейских ляпов. Галимов пока не топ рефери!
valt134
valt134
   189 / 801
28 октября в 17:03
Заруба будет,что надо! Запасайтесь валидолом и пивом. Удачи-КРАСНОДАРУ!!!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил -Хостинский-
   78 / 801
28 октября в 16:28
У ЦСКА на 2 дня больше отдыха было, но Краснодар как всегда будет играть только на победу, тем и симпотичен многим. Удачи обеем командам, но нам отступать не куда, уже 3 поражения подряд (2в чемпионате и ЛЕ) Победит сильнейший
Уважаю "Краснодар", его манеру игры и его болельщиков. Согласен с Вашим постом целиком и полностью! Красивой игры обеим командам, и без травм!!!
ЦСКА ВБП
ЦСКА ВБП
28 октября в 16:21
В сложившейся ситуации нужна только победа.
Питермeн
Питермeн
   393 / 801
28 октября в 16:18
Чемпион уже выбран!
Остальные претендуют только на второстепенные роли!
djemStar
djemStar
28 октября в 16:15
такой счет и будет на табло в конце матча
ЦСКА 3:2 Краснодар. Хотелось бы, чтоб Игорь не пропускал, но Краснодар, пожалуй, сейчас одна из самых стабильных команд РПЛ
самуил кац 1
самуил кац 1
   85 / 801
28 октября в 15:55
Ни те, ни другие - ЧЕМПИОНАМИ НЕ БУДУТ !
UrAn54
UrAn54 ответил 2008 год
   641 / 801
28 октября в 14:03
Удачи Краснодару, за него будет вся страна.
4/5 страны и не подозревают, что Краснодар играет с ЦСКА.
serh62
serh62
   138 / 801
28 октября в 13:47
как задолбали вот такие умные статьи.....можно подумать что автор неделю высчитывал все плюсы и минусы команд. но сколько припомню, очень редко прогнозы разных умников сбывались. игра всегда идет на три результата и рассуждать о том кто сильнее или слабее перед игрой, могут только люди ничего не понимающие в футболе
prinzЫп
prinzЫп ответил 2008 год
28 октября в 13:28
Интересно, почему ты говоришь за ВСЮ Россию?
Ты маг, или колдун?!? Заколдовал ВСЕХ жителей России, чтобы они болели за Краснодар? Типа, болельщики ЦСКА, тоже будут за них болеть?!? 😂 Смешной ты. Я болею за ЦСКА и скажу тебе лично (только никому не говори), Краснодар, единственный клуб в России, который мне нравится, всегда болею за них в Европе (ЦСКА тут не учитываем, т.к. это мой любимый клуб, он у меня ВСЕГДА в сердце, в крови и он вне конкуренции) и желаю ему (клубу Краснодар) побед, естественно, кроме игр с ЦСКА. Так что, сегодня надеюсь увидеть красивую игру, но победы желаю - ЦСКА! Удачи обеим командам и ЗДОРОВЬЯ!💪🔴🔵ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил 2008 год
   36 / 801
28 октября в 12:53
Удачи Краснодару, за него будет вся страна.
ЦСКА Краснодар, молодёжка, результат первого тайма 2:0.
Кырнац отбил пенальти совершил 2 сейва.
cska plus
cska plus
   2 / 801
28 октября в 12:52
Фантазии философа, это футбол и играют два достйных клуба, как карта ляжет, на чьей стороне будет везение, как воспользуются в первом же голевом моменте команды, всё это факторы которые и подведут черту, конечно же желаю победы армейцам, но если сложится так, что победят быки я их от души поздравлю, не обидно проигрывать достойному сопернику.
denmig
denmig
   131 / 801
28 октября в 12:38
Хахахах! - кони чемпионы это смешно!
2008 год
2008 год
28 октября в 12:34
Удачи Краснодару, за него будет вся страна.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
28 октября в 12:18
Вы и в жизни так наверное, всегда готовы сподлить, гаденько подхихикать по любому поводу?Меня не трогает, вам не поможет. Результат вашего поста, только не уважение к вам, и не только от меня.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 801
28 октября в 12:15
А молодёжка уже ведёт 1:0 Так держать ЦСКА!!! Георгий отбил пенальти!!!!!
Рoже Милла
Рoже Милла ответил Риелтор с берегов Невы
   71 / 801
28 октября в 12:00
Победы сильнейшему, буду болеть за футбол. Предпочтений нет, уважаю обе команды, игроков, тренеров, руководителей и собственников.
Их жён, сыновей, знакомых, троюродных братьев, соседей, поручителей. Про них то что забыл, запитерец? Если уж подхалимничать то до конца.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 801
28 октября в 11:53
Интересно, а будет ли тренер быков руководить командой, ведь за мат в игре по моему с Ахматом, он получил дискву на 3 матча сегодня первый? Кто знает?
-Хостинский-
-Хостинский-
   394 / 801
28 октября в 11:47
У ЦСКА на 2 дня больше отдыха было, но Краснодар как всегда будет играть только на победу, тем и симпотичен многим. Удачи обеем командам, но нам отступать не куда, уже 3 поражения подряд (2в чемпионате и ЛЕ)
Победит сильнейший
Jum13
Jum13 ответил papic337
   10 / 801
28 октября в 11:32
Галимову уже приказали чтобы выиграл ЦСКА или ещё нет? Свистеть будет как всегда в пользу армейцев. В РПЛ ЦСКА судят по особым правилам, а все остальные клубы по футбольным. Так что Краснодару ничего не светит и спортивная составляющая здесь не при чём. Ему просто не позволят выиграть. Как не позволили выиграть в Питере у Зенита.
Федун уже перетёр с Галимовым? У нас в судейском корпусе им. Федуна только один человек приказы раздаёт
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил papic337
   78 / 801
28 октября в 11:30
Галимову уже приказали чтобы выиграл ЦСКА или ещё нет? Свистеть будет как всегда в пользу армейцев. В РПЛ ЦСКА судят по особым правилам, а все остальные клубы по футбольным. Так что Краснодару ничего не светит и спортивная составляющая здесь не при чём. Ему просто не позволят выиграть. Как не позволили выиграть в Питере у Зенита.
Сказал фан клуба, забивающего в этом сезоне только благодаря "свистунам"...
=D =D =D
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