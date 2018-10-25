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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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10 из 10. «Канониры» и их сексуальный футбол

25 октября 2018, 19:30

Сегодня «Арсенал» планирует одержать 11-ю победу кряду в матче со «Спортингом» в рамках Лиги Европы. «Соккер.ру» - о воодушевляющей серии команды Унаи Эмери. 

Как складывается сезон для «Арсенала»?

Календарь заставил «канониров» страдать на старте сезона, в двух первых турах АПЛ лондонцы сразились с «Манчестер Сити» и «Челси» и проиграли. Эти поражения не стали трагедией. Во-первых, на месте «Арсенала» этим оппонентам мог проиграть любой клуб, и мы видим, что команды Гвардиолы и Сарри шикарны в нынешнем сезоне. Во-вторых, болельщиков «пушкарей» уже не смутишь такими результатами, годы «лузерства» делают кожу толще. В-третьих, Унаи Эмери только приступил к работе с командой, это причина для снисхождения. В общем, не сказать, чтобы кто-то серьезно удивился или расстроился из-за поражений «Арсенала», но дальнейшие выступления «канониров» стали сюрпризом. И очень даже приятным. 

После проигрыша «Челси» 18 августа «Арсенал» только побеждает: 7 побед в АПЛ, 2 виктории в Лиге Европы плюс один удачный матч в Кубке Лиги. Итого, 10 подряд побед с общим счетом 30:9! То есть в среднем за игру команда Унаи Эмери забивает три мяча, а пропускает меньше одного. Давайте взглянем на всю победную серию целиком.

АПЛ. «Вест Хэм» - 3:1
АПЛ. «Кардифф» - 3:2
АПЛ. «Ньюкасл» - 2:1 
ЛЕ. «Ворскла» - 4:2
АПЛ. «Эвертон» - 2:0
КЛ. «Брентфорд» - 3:1
АПЛ. «Уотфорд» - 2:0
ЛЕ. «Карабах» - 3:0
АПЛ. «Фулхэм» - 5:1
АПЛ. «Лестер» - 3:1

Это правда, что в цепочке побед нет успехов в матчах с ровней, топ-клубами АПЛ, самыми опасными выглядят «Уотфорд» и «Эвертон», занимающие 7-е и 8-е место в турнирной таблице АПЛ на сегодняшний день. Ну, так и «Арсенал» еще, надо думать, не разогнался до полных мощностей, а потери очков в матчах против команд ниже классом при позднем Арсене Венгере и вовсе были отличительной чертой «канониров». Такое упорство и стабильность на волне добывания побед – нечто новое или, может быть, хорошо забытое старое для «Арсенала». 

Что сделал Унаи Эмери?

Возможно, начать следует с того, что Унаи не сделал: он не стал рушить «вековую» комбинационную сущность «Арсенала» и поэтому начал строительство не с нуля, а пошел по пути усовершенствования устаревших моделей Арсена Венгера, которые достались ему в наследство. Не то чтобы такая линия поведения Эмери стала откровением, мы и так знали, что баскский наставник на стороне «добра», то есть предпочитает атакующий стиль, разрабатывает инструменты вскрытия обороны, а не нейтрализации атаки. Просто сам этот факт в очередной раз подчеркивает, что «Арсенал» сделал правильный выбор, пригласив тренера, который стилистически стал продолжателем традиций Арсена Венгера.

Что сделал Эмери? В первую очередь, он осовременивает «Арсенал» за счет накрутки игровой агрессии, доказывая, что «плюшевые» методики предшественника устарели. Баскскому специалисту помогла точечная покупка: Лукас Торрейра, этот «Маленький Пакмен» из Уругвая, помог Эмери видоизменить игру «канониров» в центре поля, создать более комфортные условия для взрывоопасного Гранита Джаки. Торрейра – это магнит для мячей с функцией превращения квадратных снарядов в круглые, которые тут же адресуются партнерам, которые лучше него владеют искусством выхода из обороны в атаку. У «Арсенала» появился свой Н’Голо Канте и помог команде выйти на новый уровень.

А тут еще грамотный тренер со своими идеями вмешивается в процесс, возводя в абсолют новые ценности «канониров». Главная из них – прессинг, который превратился из стихийно накатывающих волн в зрелый и неотъемлемый инструмент командной работы. Не обходится без проблем на этапе внедрения, но это вообще сложный и трудоемкий процесс: научить футболистов держать правильные позиции в динамике игры, когда команда находится без мяча. Удивительно, что одним из тех, кто быстрее всех адаптировался к идеям Эмери, стал Озил. Вернее, не удивительно, что полузащитник, вспомнивший о сексуальном футболе, быстро освоился, сюрприз в том, что Месут, чей грех – лень, заметно прибавил в элементах прессинга. 

Плюс Унаи в том, что он не упирается в какую-то одну игровую схему, хотя и не скрывает симпатий к расстановке 4-2-3-1 – наиболее современной и сбалансированной на его взгляд. Но «Арсенал» уже успел поиграть и 4-3-3, и 4-4-2, и 4-2-2-2. Выбор тактики зависит от особенностей противника и текущего состояния собственных игроков. Эмери пользуется ресурсами, экспериментирует, ищет и не цепляется за те идеи, которые не работают. Если же удается нащупать удачное решение – оно будет развито, не сомневайтесь. Так, Пьер-Эмерик Обамеянг сместился на левый фланг атаки, освободив центр нападения Ляказетту. А в двух последних матчах габонец проявил себя как суперсаб: четыре гола после выходов на замену. 

Что ждёт «Арсенал» в дальнейшем?

«Арсенал» не должен в этом сезоне самоустраниться от борьбы за путевку в Лигу чемпионов. Команда Эмери выглядит уверенно и должна продолжить собирать очки в матчах, где является фаворитом. Другой вопрос, как «Арсенал» будет смотреться в играх с прямыми конкурентами, матчи против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и МЮ, которые состоятся в ближайшие полтора месяца, станут настоящей проверкой возможностей обновленного «Арсенала». Не терять очки в играх с аутсайдерами и середняками помогает отказ от инфантилизма, свойственного «канонирам» в последние лет десять (если удалось от него избавиться окончательно – это уже немало), а вот измерить истинную силу помогут только другие топ-клубы. У «Арсенала» есть шанс подойти к игре с «Ливерпулем» с 13-ю подряд победами за спиной, но для этого нужно обыграть сегодня «Спортинг», взять верх над «Кристал Пэлас» и выбить «Блэкпул» из Кубка Лиги.

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BenderBender
BenderBender ответил Bergkamp__10
   345 / 801
27 октября в 12:49
    Persenchik
    Persenchik
    26 октября в 17:54
    Все еще будет у Арсенала. Победы рано или поздно закончатся, и привет поражения. :-)
    Betman
    Betman ответил Bergkamp__10
    26 октября в 11:48
    Тоттенхэм тож проиграл 2 раза.причем один раз уотфорду. Арсенал же проиграл лидерам и это в самом начале сезона при новом тренере. Автор в статье четко указал что Арсенал в этом сезоне берет очки там где должен брать, чего не хватало в прошлых сезонах. он этим констатировал факт,не более того. P.S. Ну а называть днонирами. Ну это улыбает. Серьезно. Особенно если брать во внимание тот факт что, Арсенал 20 сезонов неустанно опережал Тоттенхэм в таблице. Да и выигрывал чемпионат 13 раз против 2 у Тоттенхэма. Вы не объективны молодой человек)))
    Да этот каталонский глор, вообще неадекват редкостный. Интересно, он сам-то помнит, когда его курятник выигрывал что-то серьёзное, или xотя бы Кубок Англии.
    Betman
    Betman ответил Atam 10
    26 октября в 11:43
    В чем сексуальный футбол обоснуй автор???
    Смотрел бы матчи Арсенала, не задавал бы такие глупые вопросы.
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Bergkamp__10
       376 / 801
    26 октября в 11:01
    ахахаха. DXTK, че в игнор то кидать? А на счет посещаемости. В Англии Арсенал 2 клуб по популярности после МЮ. Может у Тоттенхэма большая посещаемость потому что они на 90 тысячном Уэмбли играют пока их унитаз там не достроится? (вопрос риторический). P.S. Тоттенхэм и 77м не был. Но и до вершин не добрался. Смирись с этим)))
    симпатичная команда собралась в этом году на Эмирейтс. Удачи желать не буду, но смотреть на них действительно приятно
    Bergkamp__10
    Bergkamp__10
    26 октября в 03:04
    ахахаха. DXTK, че в игнор то кидать?

    А на счет посещаемости. В Англии Арсенал 2 клуб по популярности после МЮ. Может у Тоттенхэма большая посещаемость потому что они на 90 тысячном Уэмбли играют пока их унитаз там не достроится? (вопрос риторический).
    P.S. Тоттенхэм и 77м не был. Но и до вершин не добрался. Смирись с этим)))
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       425 / 801
    26 октября в 01:06
    Вот что объединяет ТТХ и Арсенал- это бахвальство трофеями 30-40летней давности и полная невозможность выиграть их в настоящем.
    DXTK
    DXTK ответил Bergkamp__10
       93 / 801
    25 октября в 23:10
    Тоттенхэм тож проиграл 2 раза.причем один раз уотфорду. Арсенал же проиграл лидерам и это в самом начале сезона при новом тренере. Автор в статье четко указал что Арсенал в этом сезоне берет очки там где должен брать, чего не хватало в прошлых сезонах. он этим констатировал факт,не более того. P.S. Ну а называть днонирами. Ну это улыбает. Серьезно. Особенно если брать во внимание тот факт что, Арсенал 20 сезонов неустанно опережал Тоттенхэм в таблице. Да и выигрывал чемпионат 13 раз против 2 у Тоттенхэма. Вы не объективны молодой человек)))
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         147 / 801
      25 октября в 21:50
      11 из 11 уже)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил DXTK
         147 / 801
      25 октября в 21:16
      в чем троллинг? то что днониры победили аутсайдеров и проиграли фаворитам и занимают 4 любимое место Венгера? Или то что дуэт Коул-Йорк получили прозвище "сексуальный футбол" после 3-3 на камп ноу, в том году шпоры слили последнем туре игру ведя 1-0... 1-2, что позволило дружине Ферги взять титул, что вылилось в требл 99 года? PS в конце этого сезона Тоттенхэм все равно будет выше в таблице АПЛ, это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.
      Все будет проще, Леви продаст Кейна и Эриксена, и будете вы с "Эвертоном" 8е место разыгрывать)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         147 / 801
      25 октября в 21:14
      Рано о чем-то говорить, но поводы для оптимизма есть. Точечные трансферы Торрейры, Лено, Гендузи, Лихштайнера сработали в плюс. Многие игроки прибавили, особенно негритенок, Сашок, которому Эмери дал больше свободы. Но основные испытания впереди.)
      Bergkamp__10
      Bergkamp__10 ответил DXTK
      25 октября в 21:11
      в чем троллинг? то что днониры победили аутсайдеров и проиграли фаворитам и занимают 4 любимое место Венгера? Или то что дуэт Коул-Йорк получили прозвище "сексуальный футбол" после 3-3 на камп ноу, в том году шпоры слили последнем туре игру ведя 1-0... 1-2, что позволило дружине Ферги взять титул, что вылилось в требл 99 года? PS в конце этого сезона Тоттенхэм все равно будет выше в таблице АПЛ, это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.
      Тоттенхэм тож проиграл 2 раза.причем один раз уотфорду.
      Арсенал же проиграл лидерам и это в самом начале сезона при новом тренере.

      Автор в статье четко указал что Арсенал в этом сезоне берет очки там где должен брать, чего не хватало в прошлых сезонах. он этим констатировал факт,не более того.

      P.S. Ну а называть днонирами. Ну это улыбает. Серьезно. Особенно если брать во внимание тот факт что, Арсенал 20 сезонов неустанно опережал Тоттенхэм в таблице. Да и выигрывал чемпионат 13 раз против 2 у Тоттенхэма. Вы не объективны молодой человек)))
      DXTK
      DXTK
         93 / 801
      25 октября в 20:11
        Красный навсегда
        Красный навсегда
           485 / 801
        25 октября в 20:08
        Пфф че я прочитал толко что
        DXTK
        DXTK
           93 / 801
        25 октября в 20:03
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89 ответил Atam 10
             174 / 801
          25 октября в 19:56
          В чем сексуальный футбол обоснуй автор???
          Это ссылка на фразу Озила, что их команда "продемонстрировала сексуальный футбол"

          https://www.soccer.ru/news/1075737/ozil-mesut
          Atam 10
          Atam 10
          25 октября в 19:45
          В чем сексуальный футбол обоснуй автор???
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