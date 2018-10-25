10 из 10. «Канониры» и их сексуальный футбол

Сегодня «Арсенал» планирует одержать 11-ю победу кряду в матче со «Спортингом» в рамках Лиги Европы. «Соккер.ру» - о воодушевляющей серии команды Унаи Эмери.
Как складывается сезон для «Арсенала»?
Календарь заставил «канониров» страдать на старте сезона, в двух первых турах АПЛ лондонцы сразились с «Манчестер Сити» и «Челси» и проиграли. Эти поражения не стали трагедией. Во-первых, на месте «Арсенала» этим оппонентам мог проиграть любой клуб, и мы видим, что команды Гвардиолы и Сарри шикарны в нынешнем сезоне. Во-вторых, болельщиков «пушкарей» уже не смутишь такими результатами, годы «лузерства» делают кожу толще. В-третьих, Унаи Эмери только приступил к работе с командой, это причина для снисхождения. В общем, не сказать, чтобы кто-то серьезно удивился или расстроился из-за поражений «Арсенала», но дальнейшие выступления «канониров» стали сюрпризом. И очень даже приятным.
После проигрыша «Челси» 18 августа «Арсенал» только побеждает: 7 побед в АПЛ, 2 виктории в Лиге Европы плюс один удачный матч в Кубке Лиги. Итого, 10 подряд побед с общим счетом 30:9! То есть в среднем за игру команда Унаи Эмери забивает три мяча, а пропускает меньше одного. Давайте взглянем на всю победную серию целиком.
АПЛ. «Вест Хэм» - 3:1
АПЛ. «Кардифф» - 3:2
АПЛ. «Ньюкасл» - 2:1
ЛЕ. «Ворскла» - 4:2
АПЛ. «Эвертон» - 2:0
КЛ. «Брентфорд» - 3:1
АПЛ. «Уотфорд» - 2:0
ЛЕ. «Карабах» - 3:0
АПЛ. «Фулхэм» - 5:1
АПЛ. «Лестер» - 3:1
Это правда, что в цепочке побед нет успехов в матчах с ровней, топ-клубами АПЛ, самыми опасными выглядят «Уотфорд» и «Эвертон», занимающие 7-е и 8-е место в турнирной таблице АПЛ на сегодняшний день. Ну, так и «Арсенал» еще, надо думать, не разогнался до полных мощностей, а потери очков в матчах против команд ниже классом при позднем Арсене Венгере и вовсе были отличительной чертой «канониров». Такое упорство и стабильность на волне добывания побед – нечто новое или, может быть, хорошо забытое старое для «Арсенала».
Что сделал Унаи Эмери?
Возможно, начать следует с того, что Унаи не сделал: он не стал рушить «вековую» комбинационную сущность «Арсенала» и поэтому начал строительство не с нуля, а пошел по пути усовершенствования устаревших моделей Арсена Венгера, которые достались ему в наследство. Не то чтобы такая линия поведения Эмери стала откровением, мы и так знали, что баскский наставник на стороне «добра», то есть предпочитает атакующий стиль, разрабатывает инструменты вскрытия обороны, а не нейтрализации атаки. Просто сам этот факт в очередной раз подчеркивает, что «Арсенал» сделал правильный выбор, пригласив тренера, который стилистически стал продолжателем традиций Арсена Венгера.
Что сделал Эмери? В первую очередь, он осовременивает «Арсенал» за счет накрутки игровой агрессии, доказывая, что «плюшевые» методики предшественника устарели. Баскскому специалисту помогла точечная покупка: Лукас Торрейра, этот «Маленький Пакмен» из Уругвая, помог Эмери видоизменить игру «канониров» в центре поля, создать более комфортные условия для взрывоопасного Гранита Джаки. Торрейра – это магнит для мячей с функцией превращения квадратных снарядов в круглые, которые тут же адресуются партнерам, которые лучше него владеют искусством выхода из обороны в атаку. У «Арсенала» появился свой Н’Голо Канте и помог команде выйти на новый уровень.
А тут еще грамотный тренер со своими идеями вмешивается в процесс, возводя в абсолют новые ценности «канониров». Главная из них – прессинг, который превратился из стихийно накатывающих волн в зрелый и неотъемлемый инструмент командной работы. Не обходится без проблем на этапе внедрения, но это вообще сложный и трудоемкий процесс: научить футболистов держать правильные позиции в динамике игры, когда команда находится без мяча. Удивительно, что одним из тех, кто быстрее всех адаптировался к идеям Эмери, стал Озил. Вернее, не удивительно, что полузащитник, вспомнивший о сексуальном футболе, быстро освоился, сюрприз в том, что Месут, чей грех – лень, заметно прибавил в элементах прессинга.
Плюс Унаи в том, что он не упирается в какую-то одну игровую схему, хотя и не скрывает симпатий к расстановке 4-2-3-1 – наиболее современной и сбалансированной на его взгляд. Но «Арсенал» уже успел поиграть и 4-3-3, и 4-4-2, и 4-2-2-2. Выбор тактики зависит от особенностей противника и текущего состояния собственных игроков. Эмери пользуется ресурсами, экспериментирует, ищет и не цепляется за те идеи, которые не работают. Если же удается нащупать удачное решение – оно будет развито, не сомневайтесь. Так, Пьер-Эмерик Обамеянг сместился на левый фланг атаки, освободив центр нападения Ляказетту. А в двух последних матчах габонец проявил себя как суперсаб: четыре гола после выходов на замену.
Что ждёт «Арсенал» в дальнейшем?
«Арсенал» не должен в этом сезоне самоустраниться от борьбы за путевку в Лигу чемпионов. Команда Эмери выглядит уверенно и должна продолжить собирать очки в матчах, где является фаворитом. Другой вопрос, как «Арсенал» будет смотреться в играх с прямыми конкурентами, матчи против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и МЮ, которые состоятся в ближайшие полтора месяца, станут настоящей проверкой возможностей обновленного «Арсенала». Не терять очки в играх с аутсайдерами и середняками помогает отказ от инфантилизма, свойственного «канонирам» в последние лет десять (если удалось от него избавиться окончательно – это уже немало), а вот измерить истинную силу помогут только другие топ-клубы. У «Арсенала» есть шанс подойти к игре с «Ливерпулем» с 13-ю подряд победами за спиной, но для этого нужно обыграть сегодня «Спортинг», взять верх над «Кристал Пэлас» и выбить «Блэкпул» из Кубка Лиги.
А на счет посещаемости. В Англии Арсенал 2 клуб по популярности после МЮ. Может у Тоттенхэма большая посещаемость потому что они на 90 тысячном Уэмбли играют пока их унитаз там не достроится? (вопрос риторический).
P.S. Тоттенхэм и 77м не был. Но и до вершин не добрался. Смирись с этим)))
А на счет посещаемости. В Англии Арсенал 2 клуб по популярности после МЮ. Может у Тоттенхэма большая посещаемость потому что они на 90 тысячном Уэмбли играют пока их унитаз там не достроится? (вопрос риторический).
P.S. Тоттенхэм и 77м не был. Но и до вершин не добрался. Смирись с этим)))
Арсенал же проиграл лидерам и это в самом начале сезона при новом тренере.
Автор в статье четко указал что Арсенал в этом сезоне берет очки там где должен брать, чего не хватало в прошлых сезонах. он этим констатировал факт,не более того.
P.S. Ну а называть днонирами. Ну это улыбает. Серьезно. Особенно если брать во внимание тот факт что, Арсенал 20 сезонов неустанно опережал Тоттенхэм в таблице. Да и выигрывал чемпионат 13 раз против 2 у Тоттенхэма. Вы не объективны молодой человек)))
Арсенал же проиграл лидерам и это в самом начале сезона при новом тренере.
Автор в статье четко указал что Арсенал в этом сезоне берет очки там где должен брать, чего не хватало в прошлых сезонах. он этим констатировал факт,не более того.
P.S. Ну а называть днонирами. Ну это улыбает. Серьезно. Особенно если брать во внимание тот факт что, Арсенал 20 сезонов неустанно опережал Тоттенхэм в таблице. Да и выигрывал чемпионат 13 раз против 2 у Тоттенхэма. Вы не объективны молодой человек)))
то что днониры победили аутсайдеров и проиграли фаворитам и занимают 4 любимое место Венгера?
Или то что дуэт Коул-Йорк получили прозвище "сексуальный футбол" после 3-3 на камп ноу, в том году шпоры слили последнем туре игру ведя 1-0... 1-2, что позволило дружине Ферги взять титул, что вылилось в требл 99 года?
PS в конце этого сезона Тоттенхэм все равно будет выше в таблице АПЛ, это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.
то что днониры победили аутсайдеров и проиграли фаворитам и занимают 4 любимое место Венгера?
Или то что дуэт Коул-Йорк получили прозвище "сексуальный футбол" после 3-3 на камп ноу, в том году шпоры слили последнем туре игру ведя 1-0... 1-2, что позволило дружине Ферги взять титул, что вылилось в требл 99 года?
PS в конце этого сезона Тоттенхэм все равно будет выше в таблице АПЛ, это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.
PS "сексуальный футбол" была названа связка Йорк-Коул после матча МЮ Барса в ЛЧ 98/99 года после игры на камп ноу. Да и вообще, та связка была одной из самых результативных в Европе. Это принесло Требл МЮ.
PS "сексуальный футбол" была названа связка Йорк-Коул после матча МЮ Барса в ЛЧ 98/99 года после игры на камп ноу. Да и вообще, та связка была одной из самых результативных в Европе. Это принесло Требл МЮ.
https://www.soccer.ru/news/1075737/ozil-mesut
https://www.soccer.ru/news/1075737/ozil-mesut