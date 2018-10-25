10 из 10. «Канониры» и их сексуальный футбол

25 октября 2018, 19:30

Сегодня «Арсенал» планирует одержать 11-ю победу кряду в матче со «Спортингом» в рамках Лиги Европы. «Соккер.ру» - о воодушевляющей серии команды Унаи Эмери.

Как складывается сезон для «Арсенала»?

Календарь заставил «канониров» страдать на старте сезона, в двух первых турах АПЛ лондонцы сразились с «Манчестер Сити» и «Челси» и проиграли. Эти поражения не стали трагедией. Во-первых, на месте «Арсенала» этим оппонентам мог проиграть любой клуб, и мы видим, что команды Гвардиолы и Сарри шикарны в нынешнем сезоне. Во-вторых, болельщиков «пушкарей» уже не смутишь такими результатами, годы «лузерства» делают кожу толще. В-третьих, Унаи Эмери только приступил к работе с командой, это причина для снисхождения. В общем, не сказать, чтобы кто-то серьезно удивился или расстроился из-за поражений «Арсенала», но дальнейшие выступления «канониров» стали сюрпризом. И очень даже приятным.

После проигрыша «Челси» 18 августа «Арсенал» только побеждает: 7 побед в АПЛ , 2 виктории в Лиге Европы плюс один удачный матч в Кубке Лиги. Итого, 10 подряд побед с общим счетом 30:9! То есть в среднем за игру команда Унаи Эмери забивает три мяча, а пропускает меньше одного. Давайте взглянем на всю победную серию целиком.

АПЛ . «Вест Хэм» - 3:1

АПЛ . «Кардифф» - 3:2

АПЛ . «Ньюкасл» - 2:1

ЛЕ . «Ворскла» - 4:2

АПЛ . «Эвертон» - 2:0

КЛ. «Брентфорд» - 3:1

АПЛ . «Уотфорд» - 2:0

ЛЕ . «Карабах» - 3:0

АПЛ . «Фулхэм» - 5:1

АПЛ . «Лестер» - 3:1

Это правда, что в цепочке побед нет успехов в матчах с ровней, топ-клубами АПЛ , самыми опасными выглядят «Уотфорд» и «Эвертон», занимающие 7-е и 8-е место в турнирной таблице АПЛ на сегодняшний день. Ну, так и «Арсенал» еще, надо думать, не разогнался до полных мощностей, а потери очков в матчах против команд ниже классом при позднем Арсене Венгере и вовсе были отличительной чертой «канониров». Такое упорство и стабильность на волне добывания побед – нечто новое или, может быть, хорошо забытое старое для «Арсенала».

Что сделал Унаи Эмери?

Возможно, начать следует с того, что Унаи не сделал: он не стал рушить «вековую» комбинационную сущность «Арсенала» и поэтому начал строительство не с нуля, а пошел по пути усовершенствования устаревших моделей Арсена Венгера, которые достались ему в наследство. Не то чтобы такая линия поведения Эмери стала откровением, мы и так знали, что баскский наставник на стороне «добра», то есть предпочитает атакующий стиль, разрабатывает инструменты вскрытия обороны, а не нейтрализации атаки. Просто сам этот факт в очередной раз подчеркивает, что «Арсенал» сделал правильный выбор, пригласив тренера, который стилистически стал продолжателем традиций Арсена Венгера.

Что сделал Эмери? В первую очередь, он осовременивает «Арсенал» за счет накрутки игровой агрессии, доказывая, что «плюшевые» методики предшественника устарели. Баскскому специалисту помогла точечная покупка: Лукас Торрейра, этот «Маленький Пакмен» из Уругвая, помог Эмери видоизменить игру «канониров» в центре поля, создать более комфортные условия для взрывоопасного Гранита Джаки. Торрейра – это магнит для мячей с функцией превращения квадратных снарядов в круглые, которые тут же адресуются партнерам, которые лучше него владеют искусством выхода из обороны в атаку. У «Арсенала» появился свой Н’Голо Канте и помог команде выйти на новый уровень.

А тут еще грамотный тренер со своими идеями вмешивается в процесс, возводя в абсолют новые ценности «канониров». Главная из них – прессинг, который превратился из стихийно накатывающих волн в зрелый и неотъемлемый инструмент командной работы. Не обходится без проблем на этапе внедрения, но это вообще сложный и трудоемкий процесс: научить футболистов держать правильные позиции в динамике игры, когда команда находится без мяча. Удивительно, что одним из тех, кто быстрее всех адаптировался к идеям Эмери, стал Озил. Вернее, не удивительно, что полузащитник, вспомнивший о сексуальном футболе, быстро освоился, сюрприз в том, что Месут, чей грех – лень, заметно прибавил в элементах прессинга.

Плюс Унаи в том, что он не упирается в какую-то одну игровую схему, хотя и не скрывает симпатий к расстановке 4-2-3-1 – наиболее современной и сбалансированной на его взгляд. Но «Арсенал» уже успел поиграть и 4-3-3, и 4-4-2, и 4-2-2-2. Выбор тактики зависит от особенностей противника и текущего состояния собственных игроков. Эмери пользуется ресурсами, экспериментирует, ищет и не цепляется за те идеи, которые не работают. Если же удается нащупать удачное решение – оно будет развито, не сомневайтесь. Так, Пьер-Эмерик Обамеянг сместился на левый фланг атаки, освободив центр нападения Ляказетту. А в двух последних матчах габонец проявил себя как суперсаб: четыре гола после выходов на замену.

Что ждёт «Арсенал» в дальнейшем?