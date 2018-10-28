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«Барселона» - «Реал». Матч с явным фаворитом

28 октября 2018, 13:00

«Соккер.ру» настораживают всемирные ставки на одного из участников Эль Класико. Ведь сегодня день, когда футболисты «Реала» выбирают тренера.

Кто доминирует в противостоянии?

В этом случае есть смысл говорить о свежих матчах, ведь не будет Месси и Роналду – которые всегда могли испортить любой прогноз, зато остаются многие участники последних эпичных битв. Берем пять матчей – получаем 2 победы «Барселоны», 2 успеха «Реала» и ничью. Равенство. 

Берем сразу 10 поединков – ситуация меняется, ведь у каталонцев получается 5 побед при 3 поражениях. «Сливочные» реже обыгрывают «блаугранас», но при этом стали делать это чаще в последнее время. А вот на «Камп Ноу» результаты парадоксальные – три с половиной года «Барселона» в Эль Класико не побеждала «Реал». 

Тактические схемы и составы

Умтити, Вермален и Месси пропустят матч из-за травм. Первый уже восстанавливается, а Лионель сломал руку, то есть пропустит поединки, но ноги целы, возвращение не за горами. У «Реала» же новая травма у Карвахаля – Начо снова закроет пробоину. Остальные известные игроки доступны для Лопетеги, поэтому не исключают, что «Реал» может не использовать тактику «4-3-3». 

В центре читается выход тройки Каземиро, Крооса и Модича, а вот Иско могут поставить не на фланге слева, а в центре. Тогда увидим «ромб», проверенный Зиданом, а вот Бензема и Бэйл будут форвардами. Гарет явно не так хорош в роли нападающего, как Роналду. Впрочем, как ни крути, а Лопетеги надо удивлять Вальверде. А другому баску нужно заменить Месси общими усилиями. 

Рафинья сыграл с «Интером» и может остаться в основе. Также надо выбрать между Артуром и Артуро Видалем в центре поля, ведь Коутиньо работает слева в атаке в схеме «4-3-3». Вряд ли «Барселона» будет использовать закрытую схему. К тому же Дембеле снова опоздал на собрание команды перед матчем с «Интером», чем разозлил ветеранов. А Пике могут разозлить ошибки Ленгле, но есть тер Штеген – Марк-Андре в шикарной форме. 

Ориентировочные составы:

«Барселона» (4-3-3): тер Штеген – Роберто (Семеду), Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль) – Рафинья, Саурес, Коутиньо. 

«Реал» (4-3-1-2): Куртуа – Начо (Одриосола), Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Иско – Бэйл, Бензема. 

Персональные дуэли

Суарес – Рамос и Варан. Оборона «Реала» пропускает и пропускает. Нравится людям – пусть пропускают. В пяти из шести последних игр победитель Лиги чемпионов порадовал соперников. От «Атлетико» не было посылок, но от «Севильи» в гостях скушали три мяча. Суарес с радостью бы повторил такой подвиг сегодня в драке с Серхио и Рафаэлем. 

Бускетс – Каземиро. Непрямая дуэль, но невероятно важная. Каземиро не выполняет те же функции, что Серхио – у «Реала» есть Кроос для первого паса, а Модрич может нырять намного глубже, чем обычно Месси. Но когда Лионеля нет, возрастает нагрузка на диспетчера Серхио. Плюс опорную зону надо держать, ведь защищаются оба гранда криво. 

Альба и Коутиньо – Начо. Не кажется ли вам, что у «Реала» маловато защитников? Понятно, что Хакими посчитали лишним и отдали «Боруссии», поскольку даже братец Эрнандес не ровня Марсело. Но неужели для Переса секретом являлись проблемы Карвахаля со здоровьем? Одриосола не кажется шикарной ставкой пока что, в центре и справа надежда на Начо. Но если Коутиньо его уничтожит при игре один в один? Слабое место «Реала». 

Артур и Ракитич против Модрича и Крооса. Независимо от тактики Лопетеги – может выбрать как «4-3-3», так и «4-4-2» с ромбом, что изменит высоту игры Луки и Тони, у Артура и Ракитича сегодня интересные оппоненты. Понятно, что они также должны ловить Иско, но если «Реал» вдруг завоюет возможность резко выходить в атаку из центра на фланги – у тер Штегена будет работа. 

Ленгле и Пике – Бензема и Бэйл. Даже если гости сыграют в три игрока в линии атаки, Гарет, Карим и Иско будут меняться местами, как обычно. Француз начал сезон успешнее, чем его проводят прямые соперники – оборона «Барселоны» зависела от Умтити, а вот у Пике получалось плохо. Но это принципиальный для Жерара вечер. Интересно, сможет ли Бензема его обхитрить? Карим ведь не великий игрок, но сильный. 

Роберто – Марсело. Нельзя заявить, что универсальный хавбек Серхи, которого поставили в защиту, работает именно на фланге лучше, чем Марио Фернандес из ЦСКА. Роберто сегодня сыграет против Марсело, который метит в лидеры «Реала» после ухода его друга Роналду. Бразилец «тащит», а Роберто всего трижды играл в защите справа в Ла Лиге в девяти турах. Но Семеду могут оставить в запасе, ведь португалец обороняется еще хуже, чем Серхи. 

Вальверде – Лопетеги. Бывший вратарь «Реала» и «Барселоны» может сегодня завершить карьеру наставника «сливочных». Тренер Хулен слово не держит – убежал из сборной через пару недель после заключения нового контракта, но тут вопрос не морали, а тренерского класса. «Реал» Лопетеги может обыграть «Барселону» Вальверде, ведь последние зависимы от Месси. А сегодня сыграют без Лионеля.  

Интересные факты перед матчем

- из 23 мячей «Барселоны» в Ла Лиге 12 забили с помощью одного Месси – 7 мячей и 5 ассистов, и это не считая предпоследних передач в атаках. Если учесть, сколько пунктов завоевали благодаря действиям лидера, то без их учета «Барселона» окажется позади «Реала» по собранным очкам; 

- Карим Бензема – лучший снайпер «Реала» в чемпионате Испании нового сезона, на его счету 4 
 метких удара. У Бэйла на 1 меньше, хотя 2 ассиста – рекорд команды после 9 туров. А у «Барселоны» после Месси идет Суарес – 4 гола и 4 ассиста; 

- «Реал» сильно подводит результативность. Собрали 164 удара, но всего 57 точных выстрела, из них лишь 23 % попыток реализовали. У «Барселоны» все намного лучше – на один удар меньше, зато 72 точных попадания и 32 % реализации. Каталонцы бьют намного лучше. Или Месси бьет лучше; 

- сегодня под угрозой увольнения не только Лопетеги, но весь его штаб – минимум шесть человек, хотя говорят о еще двоих специалистах, оставшихся после Зидана. Так что игра принципиальная, футболисты «Реала» играют за себя и тех, кто их тренирует; 

- по слухам, Конте досрочно разорвал контракт с «Челси» - обычная практика, когда тренера убирают, но дешевле не увольнять, чтобы не платить неустойку. Это значит, что или Антонио знает, где будет работать, или Перес придумал новость и пользуется ситуацией, чтобы понять настроение игроков «Реала». Хотят они работать с Конте? Сегодня увидим по отношению к Эль Класико; 

- «Барселона» в 32 из 36 последних домашних поединков в Ла Лиге забивала минимум дважды. Дома нет проблем с результативностью, даже с «Реалом» сыграли 2:2 в последний раз. Каталонцы легко создают голы, причем даже в матчах без Месси с мячами проблем нет; 

- полезная информация для любителей ставок – в 19 из последних 21 Эль Класико во всех турнирах видели «тотал больше 2.5». Только дважды – когда играли 2:0 и 1:1, ограничивались двумя голами. Не хочется увидеть ничью 0:0, поэтому привычка «Барселоны» и «Реала» ошибаться в защите украшает, а не портит дуэль. Кстати, сегодня букмекерская контора «Леон» дает коэффициент 2.63 на то, что случится малорезультативный матч и тотал в 2.5 все-таки пробит не будет; 

- почти шестнадцать лет не было нулевой ничьей. Поскольку правила математики подсказывают, что чем длиннее серия – тем выше вероятность изменений, то это важный факт. Впрочем, тер Штегену и Куртуа надо сильно постараться, чтобы вернуть те времена; 

- забавная тенденция – в десяти последних матчах шесть раз побеждали гости. «Барселона» сама начала эту серию, когда разгромила «Реал» в Мадриде 0:4, после этого еще трижды сами и дважды «Реал» пользовались «традицией». Гостям в Эль Класико рады; 

- если «Барселона» не переиграет «Реал», то получим пятый случай подряд, когда «сливочные» не уступили на «Камп Ноу». Впечатляющая серия, в последний раз «блаугранас» обыгрывали мадридцев дома в марте 2015 года со счетом 2:1. Дальше были 2 поражения и 2 мировые. Когда играют в Каталонии, «Реал» всегда хорошо дерется. 
Эль Класико: крах и возрождение великого шоу

Прогноз «Соккер.ру»: ничья с голами. «Барселона» с Месси точно была бы фаворитом, но когда после всего девяти туров у испанских грандов девять безобразных матчей на двоих в Ла Лиге, немного наивно верить в легкий успех любой из сторон.

По всему миру ставят на победу «Барселоны», словно забывая, насколько «Реал» неудобный для нее соперник. Причем не из-за Роналду было сложно. В Эль Класико возможен как погром от хозяев 3:0, так и гостевой успех 1:3. Тот случай, когда статус фаворита может не помочь, а помешать.  

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Все комментарии
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112910415
   95 / 801
28 октября в 20:36
ждали разгрома - разгром случился!
Artuom
Artuom ответил Ruslan3132
   143 / 801
28 октября в 19:10
он и проявил себя. Проходной двор устроил справа. Гостеприимный Начо. Альба уже жениться на нем обязан после 1 тайма. Пишу с горечью, без стеба.
нуууу... раз на раз не приходится)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Artuom
   98 / 801
28 октября в 19:05
Начо в центре не очень, а вот на фланге себя проявляет хорошо
он и проявил себя. Проходной двор устроил справа. Гостеприимный Начо. Альба уже жениться на нем обязан после 1 тайма. Пишу с горечью, без стеба.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Gelious
   98 / 801
28 октября в 19:03
Да ладно, Начо невероятен. Может даже самый недооцененный игрок Реала из текущего состава.
Ты до сих пор уверен в этом? )))
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Zimka
   469 / 801
28 октября в 16:32
15 забили с помощью одного Месси – 7 мячей и 5 ассистов Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1076640/barselona-real
Исправили, спасибо
djemStar
djemStar
28 октября в 16:12
Оба клуба мне неприятны.
По последним матчам Барса явно на голову выше Реала.
Хотя поставил на победу Реала :D
Ruslik1982
Ruslik1982
   118 / 801
28 октября в 15:03
будет ничья 0 - 0
Artuom
Artuom ответил Ruslan3132
   143 / 801
28 октября в 14:19
Нужно Наваса ставить в ворота и Одриосолу справа, иначе я вообще не понимаю его трансфер. Начо не уровень основы Реала, тем более в классико.
Начо в центре не очень, а вот на фланге себя проявляет хорошо
Gelious
Gelious ответил Ruslan3132
   323 / 801
28 октября в 14:17
Нужно Наваса ставить в ворота и Одриосолу справа, иначе я вообще не понимаю его трансфер. Начо не уровень основы Реала, тем более в классико.
Да ладно, Начо невероятен. Может даже самый недооцененный игрок Реала из текущего состава.
Ruslan3132
Ruslan3132
   98 / 801
28 октября в 13:24
Нужно Наваса ставить в ворота и Одриосолу справа, иначе я вообще не понимаю его трансфер. Начо не уровень основы Реала, тем более в классико.
bublikyo
bublikyo
   602 / 801
28 октября в 13:15
1:2 победа Реала
Zimka
Zimka
   168 / 801
28 октября в 13:14
15 забили с помощью одного Месси – 7 мячей и 5 ассистов
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1076640/barselona-real
AzzY
AzzY ответил Страстная руководительница
28 октября в 13:08
Боюсь мой реал крупно пролетит
К гадалке не ходил? ))
Страстная руководительница
Страстная руководительница
28 октября в 13:02
Боюсь мой реал крупно пролетит
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