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Провожая Массимо. Чему нас всех научил Каррера

08 ноября 2018, 14:45

Болельщики «Спартака» устроили теплые проводы бывшему тренеру в аэропорту, а «Соккер.ру» резюмирует пребывание Карреры в России. Он всех нас многому научил. 

Массимо Каррера улетел из России и не обещал вернуться. Болельщики «Спартака» напоследок вручили итальянскому тренеру, который привел их любимый клуб к долгожданному чемпионству, памятные подарки, книгу с пожеланиями, а также устроили теплые проводы у отеля и в аэропорту. 

Народная любовь – это то, что нельзя купить за деньги. Вот так простые болельщики выражают свой респект тренеру, чью отставку клуб в официальном сообщении проиллюстрировал фотографией стадиона. 

Не обошлось без традиционного заряда «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», который точно задержится в России дольше «алленаторе» и будет постоянным гостем спартаковских трибун. 

Но только ли чемпионство и завоевание Суперкубка России создало почву для основания культа Карреры в спартаковской среде? Победы, безусловно, важны, но Массимо завоевывал сердца болельщиков не только на футбольном поле. Итальянец стал примером уважительного поведения и мужественности, за два с половиной года в России он ни разу не предал заявленных идеалов. Тренерские способности Карреры оценивать непросто, потому что он пережил со «Спартаком» разные времена. 

На его пути было чемпионство и Суперкубок, яркие победы над прямыми конкурентами, разгром «Севильи» в Лиге чемпионов, но было и поражение 0:7 от «Ливерпуля», невыполненные задачи в концовке прошлой кампании, упущенные победы, серия домашних поражений при ужасной игре этой осенью. Команда – лишь верхушка «айсберга» - футбольного клуба, а ее результаты, пусть они всегда на виду, часто зависят от того, что происходит «под водой». Клуб «Спартак» нестабилен годами, эта переменчивая «подводная» или, если хотите, подковерная среда не может быть наглядным фоном для проверки тренерских возможностей того или иного специалиста. 

В переменчивом течении, с быстринами и круговоротами, легко превратиться из героя в неумеху по внешним признакам. Так что тренерский уровень Карреры более или менее объективно представится возможность оценить только тогда, когда Массимо встанет у руля другой команды. А вот в том, что Каррера останется мужчиной, где бы он ни работал, уверенность стопроцентная. Потому что он такой и есть. Почитайте комментарии под прощальным постом итальянца: даже болельщики клубов-соперников «Спартака» выражают свое почтение, а это показательно. Их-то победами «красно-белых» точно не «купишь», значит, оценили человеческие качества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It has been a pleasure for me being part of this beautiful Family. I’ll always remember every single moment and I’ll always keep this extraordinary experience in my heart. I am grateful to my players for fighting by my side and I am grateful to all SUPPORTERS who always believed in me. You made me feel at home. Thank you! . . Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своём сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

Так в чем же феномен Карреры? Как ему удалось влюбить в себя или заставить уважать стольких людей? Мне представляется совсем простая штука: Массимо установил правила и никогда их не нарушал. Он пообещал команде, что будет стоять стеной за каждого своего футболиста на публике, но за закрытыми дверями будет беспощадным и требовательным. Итальянец ни разу не критиковал и не задевал достоинство своих игроков при посторонних людях, не вел он разоблачительных разговоров даже после своего увольнения на пресс-конференции, организованной без участия ФК «Спартак». Отметил только, что даже о доверии к людям, которые оказались лживыми, не жалеет, но без упоминания фамилий и описания ситуаций. 
 
Каррера всегда предельно уважительно относился к своим коллегам по РПЛ и их работе, хотя на него многие смотрели косо, с ревностью как на иностранца, «занимающего чье-то место». Такое паршивое мнение бытует, особенно если спросить тренеров без практики и ветеранов. Даже Олег Иванович Романцев после отставки Карреры выдал: «Чемпионство „Спартака“ - заслуга Аленичева, а назначение итальянца - ошибка». Если вы до сих пор не знали, что такое ОМГ, то вот это оно самое. И «фейспалм» заодно. К счастью, действующие тренеры такую ересь не несли, с теми же Семиным и Черчесовым Каррера общался, а от Палыча даже получал респекты: «Массимо – хороший парень и уже наш человек».

Третий большой кит – это самоцензура Карреры на критику судей. Наверное, каждый тренер, работавший в России, высказывался о судействе в негативном ключе. Когда Массимо только возглавил «Спартак» и дал понять, что не хочет обсуждать работу арбитров, это вызвало уважение. И любопытство: а сколько продержится Каррера, когда проведет в тесном контакте с российскими судьями больше времени? Нервы человеческие не из стали. Оказалось, для Массимо это действительно закрытая тема. Ошибались ли судьи против «Спартака» или в его пользу, итальянец утверждал, что его дело – тренировать команду. Этим и занимался. 

В то время как «Спартак» усилиями руководства отдаляется от болельщиков, не желая обеспечивать комфорт на стадионе, яркое присутствие клуба в социальных сетях и на различных медиа-платформах, экономя на качественном контенте и, напротив, устанавливая грабительские цены на билеты, Массимо Каррера был близок к народу и формировал положительный образ «Спартака» в массах. Неудивительно, что народ пошел за человеком, который воплощал принципы, которым хочется соответствовать. Николай Старостин завещал любить «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». «Какому-то итальянцу» это удалось лучше истинных спартаковцев, а наградой ему стало народное признание. До новых встреч, Массимо Каррера. Нам будет тебя не хватать. 

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Все комментарии
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин ответил d_fincher
09 ноября в 23:36
Главное, чему научил нас Массимо - это тому, как надрать задницу всем конкурентам Спартака, громя одного за другим.
Да научил громить Ливерпуль 7-0, Анжи, играющих в 9м, пусть не громить но пару затолкать, а ещё тому, что любой школьный физрук может взять золото, если у кого-то будет юбилей))
Leningrad 84
Leningrad 84
   553 / 799
09 ноября в 15:49
"Чему нас ВСЕХ научил Каррера?". Не слишком ли пафосный заголовок?
Я так понимаю, что автор А.Чистяков под "всеми" подразумевал только сектантов...
Persenchik
Persenchik ответил ЦСКА Самый титулованный
09 ноября в 13:22
Смешные спартачи, им подарили первый раз за 16 лет на ЮБИЛЕЙ Симоняна чемпионство, а они такие наивные приписывают Каррере заслугу в чемпионстве.
Не Цска стал сильнее,а Спартак ослабел. :-D
MAUS
MAUS ответил ЦСКА Самый титулованный
   72 / 799
08 ноября в 23:09
Смешные спартачи, им подарили первый раз за 16 лет на ЮБИЛЕЙ Симоняна чемпионство, а они такие наивные приписывают Каррере заслугу в чемпионстве.
кто подарил, ты ? гиннер ? цска , зенит?
кто подарил?
чё ты чушь несёшь вечно!
я тебе с таким же успехом могу сказать что гинер все титулы цска купил, подкупив судей, которые ставили напостой левые пенальти и не удаляли Вернблумаи ко , хотя его можно было через каждый матч за хамские выходки удалять смело!
КраСин
КраСин ответил МКС
08 ноября в 23:06
Массимо задрал планку Спартака еще выше. До сих пор команда без тренера, без руководства, без игроков. А зубоскалы все пытаются сравнить свои "победки" с нашими достижениями.
Ваши "достижения" это прыжки с крыши, съёмки в гейжурналах, бромантан и Трубач?))))
112910415
112910415
   95 / 799
08 ноября в 20:57
дивный итальянский мужик!
ivany4
ivany4
   735 / 799
08 ноября в 19:19
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил makkie
       63 / 799
    08 ноября в 19:05
    Тренер-чемпион. Тренер-обладатель Суперкубка (первого в истории Спартака). Тренер-любимец болельщиков Тренер-порядочный человек. Думаю, этого достаточно, чтобы сделать выводы о работе Карреры в России. И ведь ни одного слова о плохом судействе, в отличие от всем известных тренеров-нытиков с берегов Невы :)
    Смешные спартачи, им подарили первый раз за 16 лет на ЮБИЛЕЙ Симоняна чемпионство, а они такие наивные приписывают Каррере заслугу в чемпионстве.
    serh62
    serh62
       138 / 799
    08 ноября в 19:01
    чемодан вокзал италия....скатертью дорога. теперь неделю на всех сайтах будет новость про этого физрука. больше писать не о чем. спартачи все в слезах....)))))
    viv
    viv
       74 / 799
    08 ноября в 18:32
    blitz
    blitz
       109 / 799
    08 ноября в 18:29
    Спасибо Каррере за Ливерпуль, Марибор, Атлетик, АЕК, ПАОК, Рапид, Вильярреал, Тосно.

    «Ну что ещё должно случиться,
    Какие нам нужны примеры,
    Чтобы понять, что гусь — не птица,
    А наше счастье — не Каррера?
    С ним нет полёта и простора,
    Одна украденная радость,
    И сколько нужно нам позора,
    Чтоб исчерпалась благодарность?
    Мы можем и терпеть, и злиться,
    Всё с гуся, как вода, стекает,
    И нет яиц от этой птицы,
    И съесть нельзя, и не летает!»
    yasukuni
    yasukuni ответил Фата лист
       307 / 799
    08 ноября в 17:46
    Много тренеров так провожают, в Спартаке первого так проводили.
    Не смешно. Кони своего пельменя на руках до самолета несли? Бомжи Петржеле ковровую дорожку стелили? Ха-ха.

    А ведь Татарин под Массимо начал рыть еще в чемпионском сезоне! На торжественный вечер, видите ли, забыли пригласить... Дрянь она есть дрянь!
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Гильермо Очоа
       216 / 799
    08 ноября в 17:19
    Фернандо, зобнина купил Аленичев. Удаление Луиса было по делу. Летний сбор он провалил, даже технарь промес боялся лезть в обводку. Потерялся ташаев который в прошлом году в одиночку тащил мертвый Динамо, работоспособного зобнина превратил в бесполезного бегуна
    Короли Москвы
    Короли Москвы ответил Коля58
       154 / 799
    08 ноября в 16:54
      Фата лист
      Фата лист ответил yasukuni
         71 / 799
      08 ноября в 16:44
      Много тренеров так провожают, в Спартаке первого так проводили.
      -Хостинский-
      -Хостинский-
         396 / 799
      08 ноября в 16:42
      Не смотря на антисимпатию к фк Спартаку в целом, мне Карреру нравился как тренер, не юлил, признавал ошибки и в принципе игру поставил команде отличную. Зря руководство его убрало, теперь вон клоун исполняет обязанности, а в скором времени будет
      мистер Кононова-мякишь
      spartach n1
      spartach n1
         7 / 799
      08 ноября в 16:36
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      08 ноября в 16:29
      Свиньи съели хорошего человека. Хотели ещё оболгать на дорожку, а не получается.
      А шоу продолжается, по закону жанра сейчас начнётся грызня среди победителей. Первого съедят глушакова.
      Я не прикалываюсь, мне жалко команду и её нормальных болел. Но рыба давно сгнила с головы.
      Коля58
      Коля58
         119 / 799
      08 ноября в 16:12
      Люди Люди проснитесь! Это не Максимка привел зулусов к Чемпионскому званию! А Юбилей Симоняна! Вам разрешали драться хамить играть руками в своей штрафной! Вы были неприкасаемыми! ))) ОЧНИТЕСЬ!!!! С тем же составом на следущий год вы стали ни кем! )))) И как всегда звать вас ни как! Опять скоро тряпками кидаться будете ))
      yasukuni
      yasukuni
         307 / 799
      08 ноября в 16:06
      А ведь эти проводы - смачный плевок в рожу Нольтрофеичу, швали которую он собрал вокруг себя и швали, которую прикармливает. Хоть одного тренера так провожали?! Вот я не помню. А когда Нольтрофеич наконец продаст Спартак, думаю, его проводят не менее горячо, только баннеры и лозунги будут совсем другими.
      МКС
      МКС ответил ПерекатиПоле
         102 / 799
      08 ноября в 15:26
      Гусь-самозванец научил нас всех, что нужно стремиться оказываться в нужном месте в нужное время. Гусь вовремя подсидел Аленя, когда Мудько распорядился как следует отметить юбилей симоняна.
      Как ты классно описал плачинни. Нехорошо так о "бывших".
      makkie
      makkie
         42 / 799
      08 ноября в 15:24
      Тренер-чемпион.
      Тренер-обладатель Суперкубка (первого в истории Спартака).
      Тренер-любимец болельщиков
      Тренер-порядочный человек.

      Думаю, этого достаточно, чтобы сделать выводы о работе Карреры в России.
      И ведь ни одного слова о плохом судействе, в отличие от всем известных тренеров-нытиков с берегов Невы :)
      МКС
      МКС
         102 / 799
      08 ноября в 15:21
      Массимо задрал планку Спартака еще выше. До сих пор команда без тренера, без руководства, без игроков. А зубоскалы все пытаются сравнить свои "победки" с нашими достижениями.
      MALOVAR
      MALOVAR ответил ПерекатиПоле
         3 / 799
      08 ноября в 15:15
      да уж,так вас никто не унижал))
      d_fincher
      d_fincher ответил ПерекатиПоле
         103 / 799
      08 ноября в 15:10
      Гусь-самозванец научил нас всех, что нужно стремиться оказываться в нужном месте в нужное время. Гусь вовремя подсидел Аленя, когда Мудько распорядился как следует отметить юбилей симоняна.
      Два проигрыша Зенита Спартаку в тот год - ничего себе как у вас в Питере уважают Симоняна)
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         25 / 799
      08 ноября в 14:56
      Гусь-самозванец научил нас всех, что нужно стремиться оказываться в нужном месте в нужное время. Гусь вовремя подсидел Аленя, когда Мудько распорядился как следует отметить юбилей симоняна.
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
         322 / 799
      08 ноября в 14:54
      Убил 2 года)) Вот если бы Спартак купил какой-нибудь араб, тогда что-то бы изменилось)
      d_fincher
      d_fincher
         103 / 799
      08 ноября в 14:49
      Ну а если конкретно - Массимо научил страсти в игре, никогда не жаловаться на судью и обстоятельства.

      А главное - Массимо показал нам, красно-белым, что в нашем клубе засела команда вредителей. И команда эта не отпустит Спартак. ОПГ Ромашка, в связке с Измайловым и вечно немым Радионовым - прекрасно тратят деньги Федуна, выиграв за 17 лет одно чемпионство.

      И если раньше кому-то было не очевидно, что собой представляют Глушак, Комбаров и пр. из ОПГ РОМАШКА,то теперь всем всё ясно - Глушак слил тренера. Слил тренера, сделавшего Глушака чемпионом. Слил тренера, который потребовал от футболистов профессионального отношения к игре.

      Массимо показал нам всем, почему Спартак 17 лет не был чемпионом, и выиграл лишь благодаря чистой случайности - назначению помощника тренера.

      Прости нас, Массимо. А Глушаков для меня больше не существует.
      d_fincher
      d_fincher
         103 / 799
      08 ноября в 14:45
      Главное, чему научил нас Массимо - это тому, как надрать задницу всем конкурентам Спартака, громя одного за другим.
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