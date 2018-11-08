Провожая Массимо. Чему нас всех научил Каррера

08 ноября 2018, 14:45

Болельщики «Спартака» устроили теплые проводы бывшему тренеру в аэропорту, а «Соккер.ру» резюмирует пребывание Карреры в России. Он всех нас многому научил.

Массимо Каррера улетел из России и не обещал вернуться. Болельщики «Спартака» напоследок вручили итальянскому тренеру, который привел их любимый клуб к долгожданному чемпионству, памятные подарки, книгу с пожеланиями, а также устроили теплые проводы у отеля и в аэропорту.

Народная любовь – это то, что нельзя купить за деньги. Вот так простые болельщики выражают свой респект тренеру, чью отставку клуб в официальном сообщении проиллюстрировал фотографией стадиона.

Не обошлось без традиционного заряда «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», который точно задержится в России дольше «алленаторе» и будет постоянным гостем спартаковских трибун.

Но только ли чемпионство и завоевание Суперкубка России создало почву для основания культа Карреры в спартаковской среде? Победы, безусловно, важны, но Массимо завоевывал сердца болельщиков не только на футбольном поле. Итальянец стал примером уважительного поведения и мужественности, за два с половиной года в России он ни разу не предал заявленных идеалов. Тренерские способности Карреры оценивать непросто, потому что он пережил со «Спартаком» разные времена.

На его пути было чемпионство и Суперкубок, яркие победы над прямыми конкурентами, разгром «Севильи» в Лиге чемпионов, но было и поражение 0:7 от «Ливерпуля», невыполненные задачи в концовке прошлой кампании, упущенные победы, серия домашних поражений при ужасной игре этой осенью. Команда – лишь верхушка «айсберга» - футбольного клуба, а ее результаты, пусть они всегда на виду, часто зависят от того, что происходит «под водой». Клуб «Спартак» нестабилен годами, эта переменчивая «подводная» или, если хотите, подковерная среда не может быть наглядным фоном для проверки тренерских возможностей того или иного специалиста.

В переменчивом течении, с быстринами и круговоротами, легко превратиться из героя в неумеху по внешним признакам. Так что тренерский уровень Карреры более или менее объективно представится возможность оценить только тогда, когда Массимо встанет у руля другой команды. А вот в том, что Каррера останется мужчиной, где бы он ни работал, уверенность стопроцентная. Потому что он такой и есть. Почитайте комментарии под прощальным постом итальянца: даже болельщики клубов-соперников «Спартака» выражают свое почтение, а это показательно. Их-то победами «красно-белых» точно не «купишь», значит, оценили человеческие качества.

Так в чем же феномен Карреры? Как ему удалось влюбить в себя или заставить уважать стольких людей? Мне представляется совсем простая штука: Массимо установил правила и никогда их не нарушал. Он пообещал команде, что будет стоять стеной за каждого своего футболиста на публике, но за закрытыми дверями будет беспощадным и требовательным. Итальянец ни разу не критиковал и не задевал достоинство своих игроков при посторонних людях, не вел он разоблачительных разговоров даже после своего увольнения на пресс-конференции, организованной без участия ФК «Спартак». Отметил только, что даже о доверии к людям, которые оказались лживыми, не жалеет, но без упоминания фамилий и описания ситуаций.



Каррера всегда предельно уважительно относился к своим коллегам по РПЛ и их работе, хотя на него многие смотрели косо, с ревностью как на иностранца, «занимающего чье-то место». Такое паршивое мнение бытует, особенно если спросить тренеров без практики и ветеранов. Даже Олег Иванович Романцев после отставки Карреры выдал: «Чемпионство „Спартака“ - заслуга Аленичева, а назначение итальянца - ошибка». Если вы до сих пор не знали, что такое ОМГ, то вот это оно самое. И «фейспалм» заодно. К счастью, действующие тренеры такую ересь не несли, с теми же Семиным и Черчесовым Каррера общался, а от Палыча даже получал респекты: «Массимо – хороший парень и уже наш человек».

Третий большой кит – это самоцензура Карреры на критику судей. Наверное, каждый тренер, работавший в России, высказывался о судействе в негативном ключе. Когда Массимо только возглавил «Спартак» и дал понять, что не хочет обсуждать работу арбитров, это вызвало уважение. И любопытство: а сколько продержится Каррера, когда проведет в тесном контакте с российскими судьями больше времени? Нервы человеческие не из стали. Оказалось, для Массимо это действительно закрытая тема. Ошибались ли судьи против «Спартака» или в его пользу, итальянец утверждал, что его дело – тренировать команду. Этим и занимался.

В то время как «Спартак» усилиями руководства отдаляется от болельщиков, не желая обеспечивать комфорт на стадионе, яркое присутствие клуба в социальных сетях и на различных медиа-платформах, экономя на качественном контенте и, напротив, устанавливая грабительские цены на билеты, Массимо Каррера был близок к народу и формировал положительный образ «Спартака» в массах. Неудивительно, что народ пошел за человеком, который воплощал принципы, которым хочется соответствовать. Николай Старостин завещал любить «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». «Какому-то итальянцу» это удалось лучше истинных спартаковцев, а наградой ему стало народное признание. До новых встреч, Массимо Каррера. Нам будет тебя не хватать.