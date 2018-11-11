ЦСКА проснулся! Ганчаренко полностью переиграл Семака

Разбили «Зенит» в дебюте поединка и довели матч до победы. «Соккер.ру» рад, что пошли голы в противостоянии, но удивлен подготовкой Семака к матчу.
«Армейцы» разрывали оборону «Зенита» до перерыва, подчеркнув одну очень важную деталь о гостях. В тактике петербуржцев нет цепкого хавбека после травмы Нобоа. В зоне перед штрафной площадью гостей были грубые ошибки, а Влашич, Ахметов, Сигурдссон и Чалов технично комбинировали, заставляя Лунева нервничать и пропускать.
Не лучшим образом сыграли также центральные защитники «Зенита». Луишу и Эмануэлю еще повезло, что ЦСКА забил за сорок пять минут всего дважды. Лидер РПЛ нарывался на крупные неприятности, проигрывая позиционно, в скорости, допуская глупейшие ляпы при выходе в атаку – отсюда быстрая потеря мяча и новые попытки «армейцев».
Классика жанра – одну команду тренер подготовил к поединку намного лучше, чем его соперник другую. Можно приплести сюда перелет «Зенита» из Франции и тот факт, что у ЦСКА было больше времени, чтобы восстановить силы, но гости годами играют на нескольких фронтах, к таким обстоятельствам готовы. Тем более, с «Бордо» была другая линия обороны, а просели в первую очередь защитники.
А уже потом оказалось, что мертвые все – и хавбеки, и форварды. У ЦСКА почти все получалось до перерыва, а «Зенит» без Паредеса даже передачи вперед на Кузяева, Мака и Шатова сделать не мог. Не говоря о реальных моментах для Дзюбы. Снова Семак не закрыл явную тактическую плешь – Артему плохо доставляют мяч.
Верным оказалось предположение, что когда у «Зенита» не получается игра на классе с теми, кто в нем заметно уступает, то предъявить соперникам больше нечего. А ЦСКА в дебюте предложил вдохновение, и этого отрезка, как видите, хватило.
Цифровые доказательства падения «Зенита»
5:1 – счет по ударам в первом тайме. Даже у Набабкина уже был удар, а в составе «Зенита» только Ерохин пробил в сторону ворот Акинфеева, но в створ не попал. ЦСКА атаковал разнообразно, угроза могла прийти от любого футболиста.
11:11 – ничья по выстрелам за весь матч? Но разгадайте загадку. Сколько раз Акинфеев коснулся мяча после чужих ударов? Правильный ответ – один, ведь в створ попал только Ерохин. Даже у Лунева собралось три сэйва, хотя ЦСКА не тратил силы после второго мяча, а держался компактно и играл по счету.
502:733 – довольно большая разница по касаниям мяча, и по точным передачам «Зенит» тоже впереди – 227:438, однако это преимущество ничего не значило. Команда Семака играла поперек поля, а ЦСКА – вдоль, особенно на финальной трети от ворот Акинфеева. Поэтому у одних 5 попаданий, а у гостей всего 1.
29:14 – разница по выносам от ворот, 13:2 – по блокам. По цепкости победителя дуэль ЦСКА и «Зенита» чем-то напомнила субботнюю встречу в Дортмунде, где «Боруссия» раздавила «Баварию» за счет прессинга. Разница в резкости была похожей. Команды Ковача и Семака не были готовы к молодецкой дерзости соперников, хотя у «Зенита» даже удачного отрезка не было, в отличие от «Баварии».
Досада поединка. Травмы Ахметова и Дзюбы
Вылетели игроки, вызванные в сборную России. Не везет ЦСКА – травмы, травмы и еще раз травмы многим мешают. Только-только Бистрович вышел из лазарета, а теперь Ахметов получил повреждение.
Ну и Артем ушел с поля досрочно. В «Зените» не рискнули начинать матч без Дзюбы, чтобы поберечь форварда, и могли допустить ошибку – Артем получил травму, что может помешать сыграть за сборную.
Впрочем, «Зенит» не должен думать о национальной команде, но должен адекватно оценивать состояние Дзюбы, ведь нельзя игрока, который не готов к борьбе, выпускать на поле, даже если сам просит. Это тоже работа менеджера.
Герои матча. Федор Чалов и Виктор Ганчаренко (ЦСКА)
По Виктору Михайловичу все понятно – красавец. В третий раз «Зенит» уступил в гостях команде, которая играла с тремя центральными. При этом снова фавориту отдали мяч, позволили им владеть, пасовать, но ЦСКА, в отличие от того же «Анжи», сыграл иначе. Благодаря Чалову – спасибо Федору, что в этом противостоянии после длительной паузы снова голы, ведь форвард не только забил сам, но и отдал голевую на Сигурдссона. Двадцать и девятнадцать лет парням, а уже «Зенит» выпотрошили в обороне при поддержке Ахметова, которому тоже 20.
Можно ли назвать результат матча неожиданным?
Такой сезон, что последовательностью никто не страдает. Уже видели успешный и провальный «Локомотив», нормальный и никакой «Спартак», крутой и странный «Краснодар». У ЦСКА шла плохая серия, у «Зенита» - нормальная, и в очном матче могло случиться все что угодно.
Ведь особенность молодой команды – отходчивость как механизм эволюции. А характеристика опытной банды – солидность подхода. «Зенит» сегодня на классе сыграть хотел, но не сумел. За вальяжное начало гостей жестко наказали, ведь ЦСКА забыл недавние поражения, пошла игра в пас, не подвела реализация.
Кроме всего прочего, это еще и явное тренерское поражение. «Зенит» для Ганчаренко – максимально неудобный соперник, ведь Виктор Михайлович играл против них с разными клубами, и никогда до этого поединка не побеждал. Изучил, учел, проработал, дождался вдохновенной игры «армейцев» - получил заслуженные три очка.
А Сергей Богданович явно хочет потанцевать на граблях, оставленных Луческу и Манчини – имея солидное преимущество в таблице и нормальные результаты против главных конкурентов, решил проиграть ЦСКА. Перестроиться после перерыва пытались, но результат все видели, ведь у «Зенита» по-прежнему нет игры.
Можно приплести какие-то нюансы, заявляя, что при ином стечении обстоятельств лидер РПЛ мог зацепиться за первый гол, а затем и за второй. Но вопрос не в этом. Главная загадка: где нормальная игра? Команда лидирует в сезоне – значит побеждала чаще, чем остальные, но при этом даже близко не в форме.
С одной стороны, в «Зените» скажут, что в таком случае достаточно правильной трансферной зимы и прогресса в рамках возможностей – никто не догонит. С другой, а какой смысл бояться такого фаворита? Пока нет гарантий, что Семак выступит успешнее Луческу и Манчини, ведь «Зенит» первый только из-за осечек «Краснодара» и «Локомотива».
При лучшей игре противников оба шли вровень. Пока ставка на то, что конкуренты сами помогают, раздавая очки по очереди. Но если до весны «Зенит» не будет работать иначе – потеряют первое место. А что случится с ЦСКА? Честный ответ – они сами не знают. Ганчаренко играет с судьбой, ведь контролировать такую молодую команду крайне сложно.
Но сегодня «армейцы» сыграли очаровательно, а официальный профиль ЦСКА даже обозначил «Зенит» как «конкурента», хотя в таблице разрыв пока целых восемь пунктов. Зато по игре «армейцы» точно были веселее, Виктор Михайлович – герой вечера, как и его ребята. Достойный ответ на плохую серию до этого, а теперь осталось не растерять азарт за паузу на матчи сборных.
Перелет плюст и 2 дней не дали на отдых! Вот и все преимущество!
Надуманное удаление Паредаса можно отнести туда же!
Ну и не маловажное спад в игре у Зенита!
Перелет плюст и 2 дней не дали на отдых! Вот и все преимущество!
Надуманное удаление Паредаса можно отнести туда же!
Ну и не маловажное спад в игре у Зенита!
А победа молодняком ЦСКА в двойне ценнее!!!
А победа молодняком ЦСКА в двойне ценнее!!!
ЦСКА в сухую обыграл Зенит
Ну и Уфа на классе обыграла "спартак-середняк"
ЦСКА в сухую обыграл Зенит
Ну и Уфа на классе обыграла "спартак-середняк"
А Влашич нам не по карману, к концу сезона будет лямов 20 евро стоить + 15 млн евро за игрока из АПЛ, а 35 это многовато. Головина из Лиги 2 на его место возьмём, говорят талантливый парень.
А Влашич нам не по карману, к концу сезона будет лямов 20 евро стоить + 15 млн евро за игрока из АПЛ, а 35 это многовато. Головина из Лиги 2 на его место возьмём, говорят талантливый парень.
Думал, думал что кармическая связь сработала и сработала - ПОБЕДА!
Думал, думал что кармическая связь сработала и сработала - ПОБЕДА!
Товарищи Конские, с уверенной Победой над ''Главными в лиге''
Товарищи Конские, с уверенной Победой над ''Главными в лиге''