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ЦСКА проснулся! Ганчаренко полностью переиграл Семака

11 ноября 2018, 21:47

Разбили «Зенит» в дебюте поединка и довели матч до победы. «Соккер.ру» рад, что пошли голы в противостоянии, но удивлен подготовкой Семака к матчу. 

«Армейцы» разрывали оборону «Зенита» до перерыва, подчеркнув одну очень важную деталь о гостях. В тактике петербуржцев нет цепкого хавбека после травмы Нобоа. В зоне перед штрафной площадью гостей были грубые ошибки, а Влашич, Ахметов, Сигурдссон и Чалов технично комбинировали, заставляя Лунева нервничать и пропускать.

Не лучшим образом сыграли также центральные защитники «Зенита». Луишу и Эмануэлю еще повезло, что ЦСКА забил за сорок пять минут всего дважды. Лидер РПЛ  нарывался на крупные неприятности, проигрывая позиционно, в скорости, допуская глупейшие ляпы при выходе в атаку – отсюда быстрая потеря мяча и новые попытки «армейцев». 

Классика жанра – одну команду тренер подготовил к поединку намного лучше, чем его соперник другую. Можно приплести сюда перелет «Зенита» из Франции и тот факт, что у ЦСКА было больше времени, чтобы восстановить силы, но гости годами играют на нескольких фронтах, к таким обстоятельствам готовы. Тем более, с «Бордо» была другая линия обороны, а просели в первую очередь защитники. 

А уже потом оказалось, что мертвые все – и хавбеки, и форварды. У ЦСКА почти все получалось до перерыва, а «Зенит» без Паредеса даже передачи вперед на Кузяева, Мака и Шатова сделать не мог. Не говоря о реальных моментах для Дзюбы. Снова Семак не закрыл явную тактическую плешь – Артему плохо доставляют мяч. 

Верным оказалось предположение, что когда у «Зенита» не получается игра на классе с теми, кто в нем заметно уступает, то предъявить соперникам больше нечего. А ЦСКА в дебюте предложил вдохновение, и этого отрезка, как видите, хватило.

Цифровые доказательства падения «Зенита»

5:1 – счет по ударам в первом тайме. Даже у Набабкина уже был удар, а в составе «Зенита» только Ерохин пробил в сторону ворот Акинфеева, но в створ не попал. ЦСКА атаковал разнообразно, угроза могла прийти от любого футболиста. 

11:11 – ничья по выстрелам за весь матч? Но разгадайте загадку. Сколько раз Акинфеев коснулся мяча после чужих ударов? Правильный ответ – один, ведь в створ попал только Ерохин. Даже у Лунева собралось три сэйва, хотя ЦСКА не тратил силы после второго мяча, а держался компактно и играл по счету. 

502:733 – довольно большая разница по касаниям мяча, и по точным передачам «Зенит» тоже впереди – 227:438, однако это преимущество ничего не значило. Команда Семака играла поперек поля, а ЦСКА – вдоль, особенно на финальной трети от ворот Акинфеева. Поэтому у одних 5 попаданий, а у гостей всего 1. 

29:14 – разница по выносам от ворот, 13:2 – по блокам. По цепкости победителя дуэль ЦСКА и «Зенита» чем-то напомнила субботнюю встречу в Дортмунде, где «Боруссия» раздавила «Баварию» за счет прессинга. Разница в резкости была похожей. Команды Ковача и Семака не были готовы к молодецкой дерзости соперников, хотя у «Зенита» даже удачного отрезка не было, в отличие от «Баварии». 

Досада поединка. Травмы Ахметова и Дзюбы

Вылетели игроки, вызванные в сборную России. Не везет ЦСКА – травмы, травмы и еще раз травмы многим мешают. Только-только Бистрович вышел из лазарета, а теперь Ахметов получил повреждение. 

Ну и Артем ушел с поля досрочно. В «Зените» не рискнули начинать матч без Дзюбы, чтобы поберечь форварда, и могли допустить ошибку – Артем получил травму, что может помешать сыграть за сборную. 

Впрочем, «Зенит» не должен думать о национальной команде, но должен адекватно оценивать состояние Дзюбы, ведь нельзя игрока, который не готов к борьбе, выпускать на поле, даже если сам просит. Это тоже работа менеджера. 

Герои матча. Федор Чалов и Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

По Виктору Михайловичу все понятно – красавец. В третий раз «Зенит» уступил в гостях команде, которая играла с тремя центральными. При этом снова фавориту отдали мяч, позволили им владеть, пасовать, но ЦСКА, в отличие от того же «Анжи», сыграл иначе. Благодаря Чалову – спасибо Федору, что в этом противостоянии после длительной паузы снова голы, ведь форвард не только забил сам, но и отдал голевую на Сигурдссона. Двадцать и девятнадцать лет парням, а уже «Зенит» выпотрошили в обороне при поддержке Ахметова, которому тоже 20. 

Можно ли назвать результат матча неожиданным?

Такой сезон, что последовательностью никто не страдает. Уже видели успешный и провальный «Локомотив», нормальный и никакой «Спартак», крутой и странный «Краснодар». У ЦСКА шла плохая серия, у «Зенита» - нормальная, и в очном матче могло случиться все что угодно.  

Ведь особенность молодой команды – отходчивость как механизм эволюции. А характеристика опытной банды – солидность подхода. «Зенит» сегодня на классе сыграть хотел, но не сумел. За вальяжное начало гостей жестко наказали, ведь ЦСКА забыл недавние поражения, пошла игра в пас, не подвела реализация. 

Кроме всего прочего, это еще и явное тренерское поражение. «Зенит» для Ганчаренко – максимально неудобный соперник, ведь Виктор Михайлович играл против них с разными клубами, и никогда до этого поединка не побеждал. Изучил, учел, проработал, дождался вдохновенной игры «армейцев» - получил заслуженные три очка. 

А Сергей Богданович явно хочет потанцевать на граблях, оставленных Луческу и Манчини – имея солидное преимущество в таблице и нормальные результаты против главных конкурентов, решил проиграть ЦСКА. Перестроиться после перерыва пытались, но результат все видели, ведь у «Зенита» по-прежнему нет игры. 

Можно приплести какие-то нюансы, заявляя, что при ином стечении обстоятельств лидер РПЛ мог зацепиться за первый гол, а затем и за второй. Но вопрос не в этом. Главная загадка: где нормальная игра? Команда лидирует в сезоне – значит побеждала чаще, чем остальные, но при этом даже близко не в форме. 

С одной стороны, в «Зените» скажут, что в таком случае достаточно правильной трансферной зимы и прогресса в рамках возможностей – никто не догонит. С другой, а какой смысл бояться такого фаворита? Пока нет гарантий, что Семак выступит успешнее Луческу и Манчини, ведь «Зенит» первый только из-за осечек «Краснодара» и «Локомотива». 

При лучшей игре противников оба шли вровень. Пока ставка на то, что конкуренты сами помогают, раздавая очки по очереди. Но если до весны «Зенит» не будет работать иначе – потеряют первое место. А что случится с ЦСКА? Честный ответ – они сами не знают. Ганчаренко играет с судьбой, ведь контролировать такую молодую команду крайне сложно. 

Но сегодня «армейцы» сыграли очаровательно, а официальный профиль ЦСКА даже обозначил «Зенит» как «конкурента», хотя в таблице разрыв пока целых восемь пунктов. Зато по игре «армейцы» точно были веселее, Виктор Михайлович – герой вечера, как и его ребята. Достойный ответ на плохую серию до этого, а теперь осталось не растерять азарт за паузу на матчи сборных.

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Все комментарии
Артём Яковлев
Артём Яковлев
16 ноября в 14:48
цари
Коля58
Коля58
   119 / 799
12 ноября в 22:09
Все очень просто! Зениту специально не дали отдохнуть!
Перелет плюст и 2 дней не дали на отдых! Вот и все преимущество!
Надуманное удаление Паредаса можно отнести туда же!
Ну и не маловажное спад в игре у Зенита!
ckori
ckori ответил ndedov
   717 / 799
12 ноября в 19:02
Просто так надо было, чтоб зенит оступился. Никто не даст стать чемпионом до весны.
Да ещё все и не раз оступятся!Всё у нас впереди!
ckori
ckori ответил d_fincher
   717 / 799
12 ноября в 19:01
Я запутался, Соккер. Прошлая ваша статья называется "Главные в лиге. «Зенит» - классная команда", - так где же их класс? в чем же они главные?
Спартак-это класс!Как хочет так и играет,но что интересно много пропускает и чудит!
ckori
ckori ответил самуил кац 1
   717 / 799
12 ноября в 18:58
Если тренер МУЖИК, а не СЕМАК, он идет к руководству клубом и ставит вопрос ребром - или-или ! А если тренер СЕМАК - он плачет, что ему не купили, что они устали и т. п. За какие-такие заслуги Семака взяли тренером ? Что он выиграл ? А ведь тренер должен не только игру команде ставить ( которой у Зенита нет, кстати),он должен еще и ПСИХОЛОГИЕЙ ПОБЕДИТЕЛЯ обладать, извиняюсь за высокие слова. А на вашего Богданыча смотреть без слез нельзя. Такое впечатление, что наложил в штаны и боится лишний раз пошевелиться, чтобы не слишком воняло ! Собрались что-то выигрывать с Семаком ! Умора !
Да глядя на Семака,трудно улыбаться-озабоченный!
ckori
ckori
   717 / 799
12 ноября в 18:54
Да что и говорить Цска сейчас прекрасный клуб,,радует игра молодёжи именно нашей молодёжи и надеюсь что этот успех продолжится!Смотрел матч на одном дыханиискорость.мышление удары,обводка без страха и упрёка!А Зенит это что то медленное,думающее не спешащее,без инициативное время провождение!Семак не виновен,там собрались такие игроки не клубные каждый за себя!Но шансы измениться в хорошую сторону есть!Все мне думается устали пора отдохнуть! Успехов всем!
dinoel
dinoel
   715 / 799
12 ноября в 14:40
В течение долгих лет ЦСКА удивляет
BenderBender
BenderBender ответил Великолепный
   328 / 799
12 ноября в 14:10
С 9 места?))) Единственная симпатичная мне команда рпл- это Краснодар))) Так что обломайся)))
Великолепный
Великолепный ответил BenderBender
   18 / 799
12 ноября в 13:43
А цска не середняк?))) Обыграли сдутый зенит и возомнили, ... знает что))) Вспомните, как от волков по щам получили. А те в пол ноги играли)))
Кричите громче - вас не слышно с 9 го места!😄😄😄
BenderBender
BenderBender ответил Андрей Севрук
   328 / 799
12 ноября в 13:26
Бэларускый гэний
BenderBender
BenderBender ответил Великолепный
   328 / 799
12 ноября в 13:23
А цска не середняк?))) Обыграли сдутый зенит и возомнили, ... знает что))) Вспомните, как от волков по щам получили. А те в пол ноги играли)))
Великолепный
Великолепный
   18 / 799
12 ноября в 13:19
Первый тайм в исполнении армейцев просто блестящий! Я бы даже сказал идеальный с точки зрения командных действий. Это тот футбол, к которому ЦСКА и должен стремиться. Практически тотальное, безоговорочное превосходство хозяев. Ведь фактически игра шла на одной половине поля.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 799
12 ноября в 11:03
МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИЛИ!

А победа молодняком ЦСКА в двойне ценнее!!!
Фата лист
Фата лист ответил The Frei
   71 / 799
12 ноября в 10:57
Ахметов впечатлил, вот только медосмотр не прошел, потому решили не рисковать.
удав
удав
   199 / 799
12 ноября в 10:26
как говорится "даже не о чем говорить". Цска был сильней и заслуженно победил.
Великолепный
Великолепный
   18 / 799
12 ноября в 10:01
Отличный получился вчера вечерок!
ЦСКА в сухую обыграл Зенит
Ну и Уфа на классе обыграла "спартак-середняк"
MALOVAR
MALOVAR ответил d_fincher
   3 / 799
12 ноября в 09:58
экспертов не хватает соккеру
The Frei
The Frei ответил Правдин Семён
   768 / 799
12 ноября в 09:52
Иронично что Ахметов проходил стажировку в Зените, но Семака он не впечатлил, теперь на поле в 14 туре впечатляет.

А Влашич нам не по карману, к концу сезона будет лямов 20 евро стоить + 15 млн евро за игрока из АПЛ, а 35 это многовато. Головина из Лиги 2 на его место возьмём, говорят талантливый парень.
The Frei
The Frei ответил pomor45
   768 / 799
12 ноября в 09:42
Грош - цена таким группам ЛЧ, где с 6 очками в 1/8 выходят.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил pomor45
   85 / 799
12 ноября в 09:18
Всё так. Потому и считаю, что незачем было в первом сезоне Семака нагружать ненужной Зениту ЛЕ. Слить её надо было ещё с Минском, а то и раньше. Главная цель ЛЧ, а путь к ней лежит через ЧР. Для подстраховки участия в ЕК Семаку хватило бы КР. За это время он мог бы выстроить ту команду, которую ему надо. Непонятно и другое: кому понадобилось отдать понравившегося Семаку на летних сборах Ахметова, отправить против его воли в Рубин Полоза и пр. , а оставить Оздоева и привлечь Набиулина. Обиженный Манчини Шатов, побегав в Краснодаре, снова заснул - оставили бы там. Семаку, судя по его комментариям журналистам, ситуацией рулить не дают. Руководство диктует свою волю, а это и есть самое скверное, что преследует Зенит последние 4 сезона.
Если тренер МУЖИК, а не СЕМАК, он идет к руководству клубом и ставит вопрос ребром - или-или ! А если тренер СЕМАК - он плачет, что ему не купили, что они устали и т. п. За какие-такие заслуги Семака взяли тренером ? Что он выиграл ? А ведь тренер должен не только игру команде ставить ( которой у Зенита нет, кстати),он должен еще и ПСИХОЛОГИЕЙ ПОБЕДИТЕЛЯ обладать, извиняюсь за высокие слова. А на вашего Богданыча смотреть без слез нельзя. Такое впечатление, что наложил в штаны и боится лишний раз пошевелиться, чтобы не слишком воняло ! Собрались что-то выигрывать с Семаком ! Умора !
d_fincher
d_fincher
   103 / 799
12 ноября в 09:18
Я запутался, Соккер. Прошлая ваша статья называется "Главные в лиге. «Зенит» - классная команда", - так где же их класс? в чем же они главные?
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   460 / 799
12 ноября в 08:48
согласен
ndedov
ndedov
   215 / 799
12 ноября в 07:39
Просто так надо было, чтоб зенит оступился. Никто не даст стать чемпионом до весны.
Андрей Севрук
Андрей Севрук ответил MikaelBox
12 ноября в 06:46
Ганчарэнка
MikaelBox
MikaelBox
12 ноября в 05:33
Почему ГАнчаренко, а не Гончаренко? Хотите на белорусский манер, так пишите Ганчарэнко, а не эта безграмотность
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
12 ноября в 05:28
Ну у меня прямо праздник какой-то в выходные ЦСКА-МОЛОДЦЫ! А! МОЛОДЧИКИ!
Думал, думал что кармическая связь сработала и сработала - ПОБЕДА!
valt134
valt134
   189 / 799
12 ноября в 04:27
Неплохо,черт побери! Все карты в руки КРАСНОДАРА!!!
Faustello
Faustello
   49 / 799
12 ноября в 02:00
Укатали Семака с его кукольным театром по полной, молодцы коняхи!
Grazm47
Grazm47
12 ноября в 00:33
Это было здорово.
Товарищи Конские, с уверенной Победой над ''Главными в лиге''
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 799
11 ноября в 23:54
По тому, как проходил первый тайм, Зенит ещё и отскочил. Счёт мог быть больше. Во втором тайме ЦСКА играл по счёту. Во втором тайме моментов почти не было, питерцы больше атаковали, но счёт по игре.
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