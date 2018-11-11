ЦСКА проснулся! Ганчаренко полностью переиграл Семака

11 ноября 2018, 21:47

Разбили «Зенит» в дебюте поединка и довели матч до победы. «Соккер.ру» рад, что пошли голы в противостоянии, но удивлен подготовкой Семака к матчу.

«Армейцы» разрывали оборону «Зенита» до перерыва, подчеркнув одну очень важную деталь о гостях. В тактике петербуржцев нет цепкого хавбека после травмы Нобоа. В зоне перед штрафной площадью гостей были грубые ошибки, а Влашич, Ахметов, Сигурдссон и Чалов технично комбинировали, заставляя Лунева нервничать и пропускать.

Не лучшим образом сыграли также центральные защитники «Зенита». Луишу и Эмануэлю еще повезло, что ЦСКА забил за сорок пять минут всего дважды. Лидер РПЛ нарывался на крупные неприятности, проигрывая позиционно, в скорости, допуская глупейшие ляпы при выходе в атаку – отсюда быстрая потеря мяча и новые попытки «армейцев».

Классика жанра – одну команду тренер подготовил к поединку намного лучше, чем его соперник другую. Можно приплести сюда перелет «Зенита» из Франции и тот факт, что у ЦСКА было больше времени, чтобы восстановить силы, но гости годами играют на нескольких фронтах, к таким обстоятельствам готовы. Тем более, с «Бордо» была другая линия обороны, а просели в первую очередь защитники.

А уже потом оказалось, что мертвые все – и хавбеки, и форварды. У ЦСКА почти все получалось до перерыва, а «Зенит» без Паредеса даже передачи вперед на Кузяева, Мака и Шатова сделать не мог. Не говоря о реальных моментах для Дзюбы. Снова Семак не закрыл явную тактическую плешь – Артему плохо доставляют мяч.

Верным оказалось предположение, что когда у «Зенита» не получается игра на классе с теми, кто в нем заметно уступает, то предъявить соперникам больше нечего. А ЦСКА в дебюте предложил вдохновение, и этого отрезка, как видите, хватило.

Цифровые доказательства падения «Зенита»

5:1 – счет по ударам в первом тайме. Даже у Набабкина уже был удар, а в составе «Зенита» только Ерохин пробил в сторону ворот Акинфеева, но в створ не попал. ЦСКА атаковал разнообразно, угроза могла прийти от любого футболиста.

11:11 – ничья по выстрелам за весь матч? Но разгадайте загадку. Сколько раз Акинфеев коснулся мяча после чужих ударов? Правильный ответ – один, ведь в створ попал только Ерохин. Даже у Лунева собралось три сэйва, хотя ЦСКА не тратил силы после второго мяча, а держался компактно и играл по счету.

502:733 – довольно большая разница по касаниям мяча, и по точным передачам «Зенит» тоже впереди – 227:438, однако это преимущество ничего не значило. Команда Семака играла поперек поля, а ЦСКА – вдоль, особенно на финальной трети от ворот Акинфеева. Поэтому у одних 5 попаданий, а у гостей всего 1.

29:14 – разница по выносам от ворот, 13:2 – по блокам. По цепкости победителя дуэль ЦСКА и «Зенита» чем-то напомнила субботнюю встречу в Дортмунде, где «Боруссия» раздавила «Баварию» за счет прессинга. Разница в резкости была похожей. Команды Ковача и Семака не были готовы к молодецкой дерзости соперников, хотя у «Зенита» даже удачного отрезка не было, в отличие от «Баварии».

Досада поединка. Травмы Ахметова и Дзюбы

Вылетели игроки, вызванные в сборную России. Не везет ЦСКА – травмы, травмы и еще раз травмы многим мешают. Только-только Бистрович вышел из лазарета, а теперь Ахметов получил повреждение.

Ну и Артем ушел с поля досрочно. В «Зените» не рискнули начинать матч без Дзюбы, чтобы поберечь форварда, и могли допустить ошибку – Артем получил травму, что может помешать сыграть за сборную.

Впрочем, «Зенит» не должен думать о национальной команде, но должен адекватно оценивать состояние Дзюбы, ведь нельзя игрока, который не готов к борьбе, выпускать на поле, даже если сам просит. Это тоже работа менеджера.

Герои матча. Федор Чалов и Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

По Виктору Михайловичу все понятно – красавец. В третий раз «Зенит» уступил в гостях команде, которая играла с тремя центральными. При этом снова фавориту отдали мяч, позволили им владеть, пасовать, но ЦСКА , в отличие от того же «Анжи», сыграл иначе. Благодаря Чалову – спасибо Федору, что в этом противостоянии после длительной паузы снова голы, ведь форвард не только забил сам, но и отдал голевую на Сигурдссона. Двадцать и девятнадцать лет парням, а уже «Зенит» выпотрошили в обороне при поддержке Ахметова, которому тоже 20.

Можно ли назвать результат матча неожиданным?

Такой сезон, что последовательностью никто не страдает. Уже видели успешный и провальный «Локомотив», нормальный и никакой «Спартак», крутой и странный «Краснодар». У ЦСКА шла плохая серия, у «Зенита» - нормальная, и в очном матче могло случиться все что угодно.

Ведь особенность молодой команды – отходчивость как механизм эволюции. А характеристика опытной банды – солидность подхода. «Зенит» сегодня на классе сыграть хотел, но не сумел. За вальяжное начало гостей жестко наказали, ведь ЦСКА забыл недавние поражения, пошла игра в пас, не подвела реализация.

Кроме всего прочего, это еще и явное тренерское поражение. «Зенит» для Ганчаренко – максимально неудобный соперник, ведь Виктор Михайлович играл против них с разными клубами, и никогда до этого поединка не побеждал. Изучил, учел, проработал, дождался вдохновенной игры «армейцев» - получил заслуженные три очка.

А Сергей Богданович явно хочет потанцевать на граблях, оставленных Луческу и Манчини – имея солидное преимущество в таблице и нормальные результаты против главных конкурентов, решил проиграть ЦСКА . Перестроиться после перерыва пытались, но результат все видели, ведь у «Зенита» по-прежнему нет игры.

Можно приплести какие-то нюансы, заявляя, что при ином стечении обстоятельств лидер РПЛ мог зацепиться за первый гол, а затем и за второй. Но вопрос не в этом. Главная загадка: где нормальная игра? Команда лидирует в сезоне – значит побеждала чаще, чем остальные, но при этом даже близко не в форме.

С одной стороны, в «Зените» скажут, что в таком случае достаточно правильной трансферной зимы и прогресса в рамках возможностей – никто не догонит. С другой, а какой смысл бояться такого фаворита? Пока нет гарантий, что Семак выступит успешнее Луческу и Манчини, ведь «Зенит» первый только из-за осечек «Краснодара» и «Локомотива».

При лучшей игре противников оба шли вровень. Пока ставка на то, что конкуренты сами помогают, раздавая очки по очереди. Но если до весны «Зенит» не будет работать иначе – потеряют первое место. А что случится с ЦСКА ? Честный ответ – они сами не знают. Ганчаренко играет с судьбой, ведь контролировать такую молодую команду крайне сложно.