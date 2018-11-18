Хрустальная соломинка. «Манчестер Юнайтед»-1989/90

18 ноября 2018, 23:51

На очереди рассказ о четвёртом сезоне Алекса Фергюсона в МЮ . «Соккер.ру» вспоминает время, когда шотландца едва не выгнали из клуба, а «красные дьяволы» финишировали рядом с зоной вылета. Но всё кончилось хорошо.

Призрак Кисы Воробьянинова

В конце 80-х владелец клуба Мартин Эдвардс не услышал гласа народа, требовавшего выгнать ненавистного шотландца. Тем самым, Эдвардс и без того не слишком любимый болельщикам, стал ещё менее популярен. Многие горячие головы считали, что клуб, доставшийся в наследство от отца, истинного патриота «Юнайтед», для Эдвардса-младшего не более, чем обуза.

В это время обрели популярность баннеры «три года оправданий, а команда в дерьме. Фергюсон – убирайся». Иногда к ним приписывали – «и Эдвардс тоже». Шотландский тренер дорого обходился клубу. За три года на покупку новых футболистов было потрачено 15 миллионов фунтов (сюда вошли и покупки лета 1989). А результата не было.

И Эдвардс всерьёз задумался о продаже клуба. Приобрести клуб захотел 37-летний предприниматель Майкл Найтон. Энергичный и эмоциональный бизнесмен был готов заплатить за «Манчестер Юнайтед» 20 миллионов (сегодня такая сумма вызывает улыбку), отремонтировать «Олд Траффорд» и пригласить нового тренера, а именно Говарда Кендалла. Того самого, что тренировал «Эвертон» и сделал из «ирисок» конфетку. А именно – два чемпионских титула, Кубок Англии и Кубок Кубков.

В 1987 году Кендалл, сетуя на изоляцию английских клубов в еврокубках, отправился тренировать «Атлетик» из Бильбао. О том, что в команде могут играть только баски, английского тренера не предупредили. По той же причине Кендаллу отказали в покупке нужных ему футболистов. Он занял с «Атлетиком» четвёртое место, но откровенно затосковал в далёком Бискайском заливе и стал раздумывать над возвращением. Тем более, что дисквалификация английских клубов близилась к концу.

Но никаких переговоров с Кендаллом никто из «Манчестер Юнайтед» ещё не вёл, а Найтон поспешил об этом заявить. Чем поставил тренера в неудобное положение. Положение англичанина в Бильбао стало шатким. В Манчестере же решили повременить с отставкой Фергюсона до полной смены власти.

Определение полная смена власти предполагает, что существовала и неполная. Так и было. В сентябре Эдвардс и Найтон объявили о продаже клуба. Но новый хозяин ещё не перечислил старому обозначенную сумму. Поэтому сделку нельзя было считать законченной. И тут произошло нечто похожее на то, что случилось в романе «Двенадцать стульев». У Найтона, как и у Кисы Воробьянинова, не хватило денег. Небольшой части, как и Ипполиту Матвеевичу для оплаты комиссионного сбора при покупке стульев. Результат оказался таким же, как у Ильфа и Петрова. Продажа клуба сорвалась. Найтон через девять лет совершил задуманное, купил себе футбольный клуб. К счастью, не «Манчестер Юнайтед», а «Карлайл».

Где-то за неделю до срыва сделки «Атлетик» уволил Кендалла. И тот приехал в Манчестер. Но не в «Юнайтед», а в «Сити».

Такое горячее лето

Летом Эдвардс не только продавал клуб, он ещё и покупал игроков для основы. Самой большой «рыбой» в летнем улове стал полузащитник сборной Англии и «Ноттингем Форест» Нил Уэбб, за которого было уплачено полтора миллиона фунтов. Превосходный мастер, умеющий и чужую атаку загубить в зародыше, и свою раскрутить. Нил должен был заменить в центре поля Гордона Стракана. О нём чуточку позже.

В 750 тысяч обошёлся Майк Филан. В «Норвиче» он играл на правом фланге полузащиты, Фергюсон же назначил его ответственным за оборону на том же краю. Уже после начала чемпионата два миллиона триста тысяч фунтов отправились на счёт «Мидлсбро» за высоченного защитника Гари Паллистера. В сентябре красные футболки примерили крайний нападающий «Саутгемптона» Дэнни Уоллес и центральный полузащитник «Вест Хэма» Пол Инс. Последний примерил раньше, чем подписал контракт, чем дал повод для скандала. Ну и наконец нашли в Австралии вратаря Марка Боснича – парня, сочетавшего в себе огромный талант с не менее гигантским разгильдяйством.

Пола Макграта трудоустроили в «Астон Виллу», а Нормана Уайтсайда – в «Эвертон». И совсем нехорошо расстались с Гордоном Страканом. Его продали в «Лидс». И дело не в том, что «белые» тогда играли во втором дивизионе. Отношения двух клубов никогда не были хорошими. А после катастрофы 1956 года, когда некоторая группа дурачков из болельщиков «Лидса» радовалась гибели значительной части команды, эти отношения и вовсе пришли в негодность. Переход из «Лидса» в « МЮ » воспринимался негативно, а уж движение в обратном направление и вовсе выглядело святотатством. У Гордона было предложение от «Шеффилд Уэнсдэй», но его продали во вражеский «Лидс».

Чем же так не угодил Стракан Фергюсону? Ведь инициатива исходила от тренера. Вместе плодотворно работали в «Абердине» и сборной Шотландии, Гордон сыграл свою роль в приглашении Алекса на «Олд Траффорд». И тут опала. Есть такая версия, что у тренера возникли претензии к полузащитнику по части режима. Говорят, что как-то вечером Фергюсон внезапно заехал домой к Стракану, чтобы получить ответы на два вопроса - дома ли Гордон и трезв ли он? Гордон был дома. После этого тренер сказал, что больше не доверяет своему старому знакомому ни «на дюйм». Стракан ответил тем же. Два рыжих шотландца помирились только в 2006 году, через 17 лет после ссоры.

Шаг вперёд и два назад

«Манчестер Юнайтед» начинал сезона на «Олд Траффорд» матчем с чемпионом. «Арсенал» был разобран на запчасти - 4:1. Стив Брюс начал разгром, Марк Хьюз и Нил Уэбб продолжили, а восклицательный знак поставил Брайан Макклэйр. Ничья в Лондоне с «Кристал Пэлас» вывела «красных дьяволов» на первое место. А потом последовали холодный душ в виде трёх проигрышей. Тут пришло подкрепление в лице Инса, Уоллеса и Паллистера, а за ним разгром «Миллуолла» 5:1.

В городе долго ждали дерби - целых три года. «Сити» отсутствовал в первом дивизионе, и вот наконец вернулся. И хотя играли на «Мэйн Роад», но фаворитом во внутригородском споре считался «Юнайтед». Впрочем, «горожане» сокрушили соседей со счётом 5:1. Фергюсон после разгрома поспешил домой и в течении суток не подходил к телефону.

Унизительное поражение ещё больше подогрели обстановку вокруг клуба. Здоровяк Паллистер попался к группе фанатов и молча, словно, провинившийся школьник, выслушивал их претензии и краснел. Это потом Брюс и Паллистер составят сильнейшую пару центральных защитников. А пока Гари, пожаривший в обороне, отгребал за всех.

Беда не приходит одна. Порвал в сборной ахилл и выпал из обоймы на полгода Уэбб. Получил травму Брайан Робсон. А тут ещё подкачал второй верный гвардеец Фергюсона - вратарь Джим Лейтон. Как же Джим был хорош, даже прекрасен в своём первом сезоне на «Олд Траффорд»! И что с ним произошло во втором сезоне? Во-первых, у вратаря обнаружились едва ли не все болезни, существующие в природе - язва желудка, холецистит, мигрень, кариес и т.д. Во-вторых, он стал бояться выходить на перехваты и выглядел столь же неуверенно, как предшественник Крис Тёрнер. В-третьих, жена Лейтона оказалась весьма болтливой и любопытной особой, которая считала своим долго лезть, куда не надо.

Дела на фронтах складывались всё хуже и хуже. Особенно с приближением зимы. «Юнайтед» с треском вылетел из Кубка Лиги - домашние 0:3 от «Тоттенхэма». Безвыигрышная серия из 11 матчей (5 ничьи и всего 5 голов). Уже отвалился прожектёр Найтон, трудоустроился Кендалл, а после наступления нового, 1990 года Эдвардс созрел до увольнения Фергюсона. Но всё же дал шотландцу последний шанс - кубковый матч в Ноттингеме. Проиграют, и делу дают ход. А если нет, то пусть ещё помучается.

20-летний Марк Робинс забил единственный мяч в ворота «Форест» и спас шефа от отставки. Потом была одержана ещё одна кубковая победа - на поле, больше напоминавшем огород, был обыгран скромнейший «Герефорд». И хотя в чемпионате «красных дьяволов» продолжали преследовать неудачи, Кубок Англии был выбран направлением главного удара. Выиграют, то, глядишь, останется Фергюсон на своём месте. А нет, - пусть не обижается.

Обыграны в гостях «Ньюкасл» (3:2) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Дошли до полуфинала. Уэбб и Робсон выздоровели. И хотя в чемпионате всё по-прежнему было печально, шанс выиграть старейший турнир планеты оставались. Да, чуть не забыл. У скромного «Лутона» был одолжен немолодой и весьма неуравновешенный вратарь Лесли или просто Лес Сили. У строптивца возникли трения в своём клубе, во многом из-за грубейших ошибок Сили в Кубке. Леса взяли на прокат на два месяца, потом срок аренды продлили. Но играл по-прежнему Лейтон, привозивший голы едва ли не в каждом матче.

Полуфинал с неказистым «Олдхэмом» растянулся аж на два матча или 360 минут. Хорошо хоть ездить далеко не пришлось - играли в Манчестере на «Мэйн Роуд». В первом матче 2:2 в основное время и 3:3 в дополнительное. Не удержали победный счёт. В переигровке тоже не хватило 90 минут. Но на 114 минуте Марк Робинс принёс столь желанную путёвку в финал. Вторым соискателем Кубка стал «Кристал Пэлас», дожавший в овертайме «Ливерпуль» 4:3.

В чемпионате «красные дьяволы» крутились возле зоны вылета, но благодаря серии из четырёх побед отскочили. Финишировали 13-ми с отрицательной разницей мячей. От 18 места « МЮ » отделили всего 5 очков. Тонко. «Манчестер Сити» оказался в итоговой таблице на 14-й позиции, но вряд ли такое превосходство над соседями принесло удовлетворение. На 15 месте финишировал второй финалист Кубка Англии «Кристал Пэлас». Чемпионом же в 18-й раз стал «Ливерпуль».

Победителей не судят

Одного матча для определения обладателя Кубка оказалось мало. В первой встрече на «Уэмбли» 3:3. Спас Марк Хьюз на 113 минуте, добился переигровки. Два из трёх мячей, забитых «орлами» - следствие ошибок Лейтона. Джим вообще в какой-то прострации. Особенно на фоне вратаря лондонцев Найджела Мартина.

И тут Фергюсон принял судьбоносное и для клба, и для себя решение. Доверил ворота во втором финале Лесу Сили. Риск был огромный. За полгода Лес не имел игровой практики. Не считать же таковой две игры.

Но 17 мая на «Уэмбли» Сили был прекрасен. Все выходы и перехваты его. Строгость в обороне. И какими-то уже не столь хищными выглядели соперники - Джон Салако, Марк Брайт, потом Йан Райт. А на исходе первого часа игры Нил Уэбб выдал превосходный пас метров так на 45-50 точно на ход Ли Мартину. Нечасто забивавший левый защитник мощным даром прошил своего почти однофамильца Найджела в ближнюю девятку. Гол этот оказался единственным, а стало быть победным. «Манчестер Юнайтед» наконец-то что-то выиграл. Извините, не что-то, а Кубок Англии, престижнейший трофей. Первый за пять лет и первый при Фергюсоне.

Увольнять тренера после выигрыша Кубка было бы некрасиво и неправильно. Эдвардс это прекрасно понимал. Ненавистники «бармена» тоже постепенно оттаяли, увидев, как бьётся команда за Фергюсона. И постепенно меняли своё мнение. Появился иной вектор.

Сили после выигрыша Кубка испытывал некую неловкость перед Лейтоном и отдал Джиму свою медаль. Тот в свою очередь тайком положил награду в карман куртки Леса. В итоге медаль оказалась у сэра Бобби Чарльтона, который и отдал её шотландцу. Но дни самого Лейона на «Олд Траффорд» были суждены. Особенно после того, как супруга вратаря в стиле жены Гуськова из «Гаража» обвинила Фергюсона в предвзятом отношении к супругу.