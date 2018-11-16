11 из 30. Ты просто лучший, Стас. По поражениям

16 ноября 2018, 13:30

Станислав Черчесов – лидер среди всех тренеров сборной России по количеству поражений. Их уже 11. Романцев и Хиддинк остались позади. «Соккер.ру» вспомнит каждое из них!

Предыдущие лидеры. Олег Романцев (10 поражений в 60 матчах) и Гус Хиддинк (10 поражений в 39 встречах)

Олег Романцев – первый тренер сборной России, который потерпел двузначное количество поражений. Для этого легендарному специалисту потребовалось 60 матчей и два срока у руля национальной команды – в общей сложности пять с половиной лет. Спустя почти десятилетие к нему присоединился Гус Хиддинк, который рулил сборной России четыре года и потерпел свои 10 поражений в 39 встречах. То есть у Романцева каждый шестой матч – фиаско, у Хиддинка – каждый четвертый, у Черчесова – каждый третий. Свое десятое поражение Станислав Саламович потерпел в 23-м по счету матче во главе сборной России, это была игра с Уругваем на чемпионате мира. Неудача в матче с Германией – 11-я по счету, случилась она в юбилейном 30-м матче Черчесова в статусе главного тренера всея Руси. Вспомним все поражения – не для того, чтобы осудить или посмеяться, ведь не ошибается и не проигрывает только тот, кто ничего не делает, но ради того, чтобы обратить внимание на уже совершенные ошибки и по возможности не повторять их впредь.

1. 9 октября 2016. Товарищеский матч. Россия – Коста-Рика – 3:4

Первое поражение Черчесова получилось ярким. Сборная России открывала новый стадион «Краснодара», в гости приехала сборная Коста-Рики с Кейлором Навасом, который к тому моменту выиграл только один Кубок чемпионов с «Реалом». Титулованный вратарь пропустил трижды – от Самедова и дважды от Дзюбы, но его партнеры забили на один мяч больше, а победу вырвали в добавленное время второго тайма с помощью пенальти.

2. 10 ноября 2016. Товарищеский матч. Катар – Россия – 2:1

Экспериментальный период в самом разгаре, Станислав Черчесов менял схемы и игроков, смотреть за этим с точки зрения болельщика было откровенно тяжело. В матче с Катаром рефери из Румынии назначил четыре пенальти, по два в каждую сторону, половину из них футболисты реализовали. Александр Кокорин бил одиннадцатиметровый на 88-й минуте и мог избавить сборную от греха в виде поражения, но проиграл дуэль вратарю Аль-Шибу.

3. 24 марта 2017. Товарищеский матч. Россия – Кот-д’Ивуар – 0:2

Черчесов решил, что сборная России будет играть по схеме с тремя центральными защитниками, но особых дивидендов такая тактика не приносила. Шустрые африканцы очень легко «раздевали» нашу оборонительную линию, Илья Кутепов провалил игру и гвардией диванных экспертов был признан «не защитником». Сборная действительно выглядела уныло и беспросветно.

4. 21 июня 2017. Кубок Конфедераций. Россия – Португалия – 0:1

Пропустили в дебюте от Криштиану Роналду, но во втором тайме сборная России показала лучшую игру при Станиславе Черчесове (на тот момент, конечно). Проигрывать всегда горько, но это было поражение с привкусом надежды.

5. 24 июня 2017. Кубок Конфедераций. Мексика – Россия – 2:1

К сожалению, выйти из группы на Кубке Конфедераций нашей команде не удалось, дорогу преградили мексиканцы. В Казани активнее начали россияне, в середине первого тайма Самедов открыл счет, но соперники быстро отыгрались. Все было в руках сборной России, но их «прибил» второй пропущенный мяч: вскоре после перерыва напортачили Акинфеев и Васин, а потом еще и Жирков оставил команду в меньшинстве. Досадная неудача, но сборная точно не выглядела безнадежно.

6. 11 ноября 2017. Товарищеский матч. Россия – Аргентина – 0:1

Сборная Аргентины весь матч «возила» команду Черчесова, что было вполне ожидаемо. Акинфеев стоял стеной и совершил несколько отчаянных сэйвов, но в концовке все-таки пришлось пропустить от Агуэро.

7. 23 марта 2018. Товарищеский матч. Россия – Бразилия – 0:3

Сборная России выглядела достойно в первом тайме, который завершился нулевой ничьей, но после перерыва Бразилия включила скорости и забила три мяча. Еще в нескольких ситуациях спас Акинфеев, но и у наших футболистов были моменты, только вот пробить Алиссона не удалось.

8. 27 марта 2018. Товарищеский матч. Россия – Франция – 1:3

Франция сыграла против сборной России в Санкт-Петербурге так, как на грядущем чемпионате мира, который выиграет. Кажется, не на полных оборотах и с легкостью, но даже этого хватило для уверенной победы и тотального игрового преимущества. Несмотря на гол престижа, здесь-то как раз шансов не было вообще никаких.

9. 30 мая 2018. Товарищеский матч. Австрия – Россия – 1:0

Эта игра ввергла в уныние, ведь до старта чемпионата мира оставались считанные дни. Против Австрии сборная России провела очередной старательный, но бездумный матч, команда не выглядела единым целым, кроме того, сказывались особенности подготовки: вероятно, играли под нагрузками, которые были необходимы, чтобы вывести пик функциональной готовности на время чемпионата мира.

10. 25 июня 2018. Чемпионат мира. Уругвай – Россия – 3:0

После двух побед на старте мундиаля и досрочного выхода в плей-офф Черчесов провел ротацию в матче с Уругваем, оказавшимся в этой игре на порядок мощнее хозяев ЧМ -2018, а тут еще Игорь Смольников провалил первый тайм и уже на 36-й минуте получил красную карточку. После двух быстрых голов сборная России сумела собраться, но Кавани все-таки забил разгромный мяч на 90-й минуте.

11. 15 ноября 2018. Товарищеский матч. Германия – Россия – 3:0

Германия воспользовалась пространством, которое сборная России предоставила в центре поля, немцы отменно реализовали свои моменты, повели со счетом 3:0 уже после первого тайма. В перерыве Черчесов внес коррективы, и второй тайм получился равным, но нужно понимать, что и Германия уже не действовала с прежней агрессией, имея большую фору.

Карета превратилась в тыкву. Оцениваем игроков сборной России

Резюме. 11 поражений в 30 матчах – это много. Но есть нюансы. Во-первых, сборная России часто играла против топ-сборных, причем не всегда проигрывала: были ведь две ничьи с Испанией, одна из которых вывела нас в четвертьфинал чемпионата мира, ничьи с хорватами и бельгийцами, призерами мундиаля. Во-вторых, каждому поражению можно найти объективное объяснение. В-третьих, в официальных и решающих матчах сборная России не выглядит безнадежно. Умеет собрать волю в кулак в нужный момент.

Поражения от Коста-Рики, Катара и Кот-д’Ивуара случились на этапе строительства команды, когда Черчесов активно искал схемы, сочетания и игроков, которые подходят сборной. Результат был не на первом месте. Португалии и Мексике на Кубке Конфедераций проиграли при достойной игре, Станислав Саламович на тот момент еще и года со сборной не работал, да и уровень соперников учитывайте: чемпионы Европы с Роналду и стабильный участник плей-офф чемпионатов мира.

Дальше идет серия поражений от топ-сборных: Аргентина, Бразилия, Франция. Эти команды могут обыграть Россию при любом тренере, хоть Гвардиолу вместе с Клоппом назначьте. Поражение от Австрии – локальная история, оно случилось на этапе подготовки к чемпионату мира, к которому наша команда оказалась идеально готова, как показали дальнейшие события. Фиаско в матче с Уругваем ничего не решало в турнирном смысле, а вчерашний погром в Лейпциге снова объясним: играли против топ-сборной, которой стабильно проигрываем (была одна ничья в пяти матчах, теперь в шести, остальное – поражения), да еще и без ряда ключевых игроков. До сих пор хотите предъявить Черчесову за 11 поражений?