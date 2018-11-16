11 из 30. Ты просто лучший, Стас. По поражениям

Станислав Черчесов – лидер среди всех тренеров сборной России по количеству поражений. Их уже 11. Романцев и Хиддинк остались позади. «Соккер.ру» вспомнит каждое из них!
Предыдущие лидеры. Олег Романцев (10 поражений в 60 матчах) и Гус Хиддинк (10 поражений в 39 встречах)
Олег Романцев – первый тренер сборной России, который потерпел двузначное количество поражений. Для этого легендарному специалисту потребовалось 60 матчей и два срока у руля национальной команды – в общей сложности пять с половиной лет. Спустя почти десятилетие к нему присоединился Гус Хиддинк, который рулил сборной России четыре года и потерпел свои 10 поражений в 39 встречах. То есть у Романцева каждый шестой матч – фиаско, у Хиддинка – каждый четвертый, у Черчесова – каждый третий. Свое десятое поражение Станислав Саламович потерпел в 23-м по счету матче во главе сборной России, это была игра с Уругваем на чемпионате мира. Неудача в матче с Германией – 11-я по счету, случилась она в юбилейном 30-м матче Черчесова в статусе главного тренера всея Руси. Вспомним все поражения – не для того, чтобы осудить или посмеяться, ведь не ошибается и не проигрывает только тот, кто ничего не делает, но ради того, чтобы обратить внимание на уже совершенные ошибки и по возможности не повторять их впредь.
1. 9 октября 2016. Товарищеский матч. Россия – Коста-Рика – 3:4
Первое поражение Черчесова получилось ярким. Сборная России открывала новый стадион «Краснодара», в гости приехала сборная Коста-Рики с Кейлором Навасом, который к тому моменту выиграл только один Кубок чемпионов с «Реалом». Титулованный вратарь пропустил трижды – от Самедова и дважды от Дзюбы, но его партнеры забили на один мяч больше, а победу вырвали в добавленное время второго тайма с помощью пенальти.
2. 10 ноября 2016. Товарищеский матч. Катар – Россия – 2:1
Экспериментальный период в самом разгаре, Станислав Черчесов менял схемы и игроков, смотреть за этим с точки зрения болельщика было откровенно тяжело. В матче с Катаром рефери из Румынии назначил четыре пенальти, по два в каждую сторону, половину из них футболисты реализовали. Александр Кокорин бил одиннадцатиметровый на 88-й минуте и мог избавить сборную от греха в виде поражения, но проиграл дуэль вратарю Аль-Шибу.
3. 24 марта 2017. Товарищеский матч. Россия – Кот-д’Ивуар – 0:2
Черчесов решил, что сборная России будет играть по схеме с тремя центральными защитниками, но особых дивидендов такая тактика не приносила. Шустрые африканцы очень легко «раздевали» нашу оборонительную линию, Илья Кутепов провалил игру и гвардией диванных экспертов был признан «не защитником». Сборная действительно выглядела уныло и беспросветно.
4. 21 июня 2017. Кубок Конфедераций. Россия – Португалия – 0:1
Пропустили в дебюте от Криштиану Роналду, но во втором тайме сборная России показала лучшую игру при Станиславе Черчесове (на тот момент, конечно). Проигрывать всегда горько, но это было поражение с привкусом надежды.
5. 24 июня 2017. Кубок Конфедераций. Мексика – Россия – 2:1
К сожалению, выйти из группы на Кубке Конфедераций нашей команде не удалось, дорогу преградили мексиканцы. В Казани активнее начали россияне, в середине первого тайма Самедов открыл счет, но соперники быстро отыгрались. Все было в руках сборной России, но их «прибил» второй пропущенный мяч: вскоре после перерыва напортачили Акинфеев и Васин, а потом еще и Жирков оставил команду в меньшинстве. Досадная неудача, но сборная точно не выглядела безнадежно.
6. 11 ноября 2017. Товарищеский матч. Россия – Аргентина – 0:1
Сборная Аргентины весь матч «возила» команду Черчесова, что было вполне ожидаемо. Акинфеев стоял стеной и совершил несколько отчаянных сэйвов, но в концовке все-таки пришлось пропустить от Агуэро.
7. 23 марта 2018. Товарищеский матч. Россия – Бразилия – 0:3
Сборная России выглядела достойно в первом тайме, который завершился нулевой ничьей, но после перерыва Бразилия включила скорости и забила три мяча. Еще в нескольких ситуациях спас Акинфеев, но и у наших футболистов были моменты, только вот пробить Алиссона не удалось.
8. 27 марта 2018. Товарищеский матч. Россия – Франция – 1:3
Франция сыграла против сборной России в Санкт-Петербурге так, как на грядущем чемпионате мира, который выиграет. Кажется, не на полных оборотах и с легкостью, но даже этого хватило для уверенной победы и тотального игрового преимущества. Несмотря на гол престижа, здесь-то как раз шансов не было вообще никаких.
9. 30 мая 2018. Товарищеский матч. Австрия – Россия – 1:0
Эта игра ввергла в уныние, ведь до старта чемпионата мира оставались считанные дни. Против Австрии сборная России провела очередной старательный, но бездумный матч, команда не выглядела единым целым, кроме того, сказывались особенности подготовки: вероятно, играли под нагрузками, которые были необходимы, чтобы вывести пик функциональной готовности на время чемпионата мира.
10. 25 июня 2018. Чемпионат мира. Уругвай – Россия – 3:0
После двух побед на старте мундиаля и досрочного выхода в плей-офф Черчесов провел ротацию в матче с Уругваем, оказавшимся в этой игре на порядок мощнее хозяев ЧМ-2018, а тут еще Игорь Смольников провалил первый тайм и уже на 36-й минуте получил красную карточку. После двух быстрых голов сборная России сумела собраться, но Кавани все-таки забил разгромный мяч на 90-й минуте.
11. 15 ноября 2018. Товарищеский матч. Германия – Россия – 3:0
Германия воспользовалась пространством, которое сборная России предоставила в центре поля, немцы отменно реализовали свои моменты, повели со счетом 3:0 уже после первого тайма. В перерыве Черчесов внес коррективы, и второй тайм получился равным, но нужно понимать, что и Германия уже не действовала с прежней агрессией, имея большую фору.
Карета превратилась в тыкву. Оцениваем игроков сборной России
Резюме. 11 поражений в 30 матчах – это много. Но есть нюансы. Во-первых, сборная России часто играла против топ-сборных, причем не всегда проигрывала: были ведь две ничьи с Испанией, одна из которых вывела нас в четвертьфинал чемпионата мира, ничьи с хорватами и бельгийцами, призерами мундиаля. Во-вторых, каждому поражению можно найти объективное объяснение. В-третьих, в официальных и решающих матчах сборная России не выглядит безнадежно. Умеет собрать волю в кулак в нужный момент.
Поражения от Коста-Рики, Катара и Кот-д’Ивуара случились на этапе строительства команды, когда Черчесов активно искал схемы, сочетания и игроков, которые подходят сборной. Результат был не на первом месте. Португалии и Мексике на Кубке Конфедераций проиграли при достойной игре, Станислав Саламович на тот момент еще и года со сборной не работал, да и уровень соперников учитывайте: чемпионы Европы с Роналду и стабильный участник плей-офф чемпионатов мира.
Дальше идет серия поражений от топ-сборных: Аргентина, Бразилия, Франция. Эти команды могут обыграть Россию при любом тренере, хоть Гвардиолу вместе с Клоппом назначьте. Поражение от Австрии – локальная история, оно случилось на этапе подготовки к чемпионату мира, к которому наша команда оказалась идеально готова, как показали дальнейшие события. Фиаско в матче с Уругваем ничего не решало в турнирном смысле, а вчерашний погром в Лейпциге снова объясним: играли против топ-сборной, которой стабильно проигрываем (была одна ничья в пяти матчах, теперь в шести, остальное – поражения), да еще и без ряда ключевых игроков. До сих пор хотите предъявить Черчесову за 11 поражений?
Настало время Головина ,Ахметова ,Челова ......Ой ,какая красота ожидает нас!!!( По опыту ЦСКА)
Считаю стратегический курс ПРАВИЛЬНЫЙ! Сами игроки нынешней сборной поняли что время этого футбола прошло!
Ничего личного-это футбол требует новых игроцких решений!
Настало время Головина ,Ахметова ,Челова ......Ой ,какая красота ожидает нас!!!( По опыту ЦСКА)
Считаю стратегический курс ПРАВИЛЬНЫЙ! Сами игроки нынешней сборной поняли что время этого футбола прошло!
Ничего личного-это футбол требует новых игроцких решений!
Зато у команды выросли яйца!
Зато у команды выросли яйца!
Федор выйдет в игре со шведами!
Федор выйдет в игре со шведами!
А ,данная статья -это от лукавого!
Проба состава и просмотр резерва ,конек Тренера !
А ,данная статья -это от лукавого!
Проба состава и просмотр резерва ,конек Тренера !