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Россия vs Германия. Футбольное соперничество длиною в век

15 ноября 2018, 13:15

Русские и немцы играют друг против друга в футбол больше века. Накануне товарищеской встречи в Лейпциге «Соккер.ру» спешит поделиться подробностями противостояния.

«Русские» и «немцы» - это обозначение двух противоборствующих сторон, а не указание на национальности участников футбольных битв. Здесь как раз все сложно. Ведь «русские» - это и сборная СССР с украинцами, грузинами и другими «советскими людьми», и нынешняя команда, в которой хватает бразильцев, а также есть даже парни с немецкими фамилиями Рауш и Нойштедтер. А «немцы» - это команды объединенной Германии, сборные ФРГ и ГДР, выступавшие обособленно друг от друга, а также парни с турецкими, арабскими и африканскими корнями. 

Российская Империя vs Германия: крупнейшее поражение в истории отечественного футбола

В 1912 году сборная Российской Империи, сформированная примерно за год до этого, приняла участие в Олимпиаде, проходившей в Стокгольме. В четвертьфинале футбольного турнира Российская Империя скромно проиграла финнам 1:2 (Финляндия на тот момент входила в состав Империи на правах автономии, поэтому получила возможность выставить свою собственную команду на Олимпиаде). Таким образом, россияне отправились в утешительный турнир, чье название звучит, словно издевка, после встречи с Германией. Грянуло «страшное поражение» - 0:16, причем десять мячей в ворота Льва Фаворского забил немецкий форвард Готфрид Фукс. Такой получилась первая встреча «русских» и «немцев» на футбольном поле.

СССР vs ФРГ

Самая продолжительная и бескомпромиссная часть русско-немецкого футбольного противостояния стартовала в середине XX века и завершилась за десять лет до его окончания. В одиннадцати матчах сборные СССР и ФРГ ни разу не сыграли вничью! Можете себе представить? Перевес, конечно же, на стороне немцев: восемь побед при трех у представителей страны Советов. Все успехи СССР – в товарищеских матчах, причем выяснение отношений началось с побед над ФРГ в Москве и Ганновере в 1955 и 1956 годах, следующей виктории придется ждать 30 лет. 9 из 11 матчей – товарняки, но дважды СССР и ФРГ встречались на крупных турнирах, причем на поздних стадиях. К сожалению, в обоих случаях побеждали немцы: в полуфинале ЧМ-1966 (2:1) и в финале Евро-1972 (3:0). Сборная СССР успела провести один матч против Германии уже после падения Берлинской стены и до окончательного развала Союза: в 1991 году во Франкфурте-на-Майне сильнее оказались хозяева – 2:1.

СССР vs ГДР

Отношения с ГДР более близкие, бурные и ровные – все-таки эти немцы представляли соцлагерь. 7 побед на счету СССР, 8 ничьих и 6 поражений – вот итог противостояния с ГДР. Впрочем, и здесь в решающие моменты соперники оказывались сильнее, эффективнее или удачливее. Сборная ГДР не пустила СССР на Олимпиаду-1964, а потом побеждала в полуфиналах олимпийских турниров 1976 и 1980 годов. Особенно досадным получилось поражение в 1980-м, ведь это была московская Олимпиада, да и сборная СССР была сильнее, а по ходу игры выглядела лучше, создав больше моментов, но все равно осталась без финала. А вот в рамках отборочных турниров Евро-1988 и ЧМ-1990 советская команда финишировала выше ГДР, обязательно побеждая дома всухую (2:0 и 3:0).

СНГ vs Германия

Отбор на Евро-1992 проходила сборная СССР, которая выиграла группу, опередив Италию, Норвегию и Венгрию с Кипром, но политические изменения (развал Союза) привели к тому, что в Швецию отправилась команда под флагом СНГ. В стартовом матче Евро-1992 команда Анатолия Бышовца встретилась с действующими чемпионами мира и главными фаворитами турнира немцами, которые в финале сенсационно уступят Дании. Добровольский в середине второго тайма реализовал пенальти, но Хесслер сравнял счет на 89-й минуте и спас Германию от поражения – 1:1. 

Россия vs Германия

И наконец, новейшая эпоха противостояния, которая стартовала в 1994 году товарищеским матчем в Москве. Сборная России Олега Романцева уступила в «Лужниках» 0:1, пропустив в одной из первых атак соперника на 7-й минуте. Спустя два года Россия и Германия под руководством тех же тренеров – Романцева и Фогтса, сойдутся в финальной части Евро-1996, и на этот раз немцы выиграют крупно – 3:0. Следующее рандеву придется ждать почти десять лет.

Видео: Россия – Германия – 0:1 (Товарищеский матч, 1994 год)
Видео: Германия – Россия – 3:0 (Евро-1996, групповой этап)

В июне 2005-го незадолго до этого назначенный спасителем сборной России Юрий Сёмин повез свою команду в Менхенгладбах на встречу с будущими хозяевами мундиаля (игра состоялась за год до старта ЧМ-2006 в Германии). Забегая вперед, это единственный матч, в котором сборная России сумела не проиграть Бундесманшафт. На тот момент еще защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков открыл счет в середине первого тайма, на это ответил дублем Швайнштайгер, но Аршавин отказался проигрывать, когда дело катилось к традиционной победе немцев: Андрей забил на 90-й минуте.  

Видео: Германия – Россия – 2:2 (Товарищеский матч, 2005 год)

Оставшиеся два матча и последние на данный момент в противостоянии были сыграны в рамках отборочного турнира ЧМ-2010. В обоих случаях Германия побеждала с минимальным счетом (2:1 в Дортмунде и 1:0 в Москве) и в обоих матчах не в чем было обвинить Гуса Хиддинка и его подопечных, которые бились как львы. Выездную игру вообще едва не вытащили, проигрывая 0:2 после первого тайма. Кстати, именно в Дортмунде дебютировал в составе сборной России Дзагоев – 10 лет и один месяц назад, тогда Алан запомнился попаданием в штангу. А что если сегодня удастся разрушить заклятие и взять верх над Германией? Поддержим сборную России

Видео: Германия – Россия – 2:1 (отборочный турнир ЧМ-2010)
Видео: Россия – Германия – 0:1 (отборочный турнир ЧМ-2010)

В атаке не только Ари. У сборной достаточно нападающих

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
16 ноября в 07:26
ГДР брать в расчёт не стоит.Хотя и с ней статистика удручает. Немцы постоянно нас бьют.Утешает,что в важнейшие моменты под Москвой и Курском,в Ленинграде и Сталинграде сильнее были наши.
борька
борька
   193 / 799
15 ноября в 18:47
Чистяков молодец, что поставил в один ряд результаты матчей , начиная с 1912 года,
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   477 / 799
15 ноября в 18:24
Спасибо за статью. И за исправление.
post-navigator
post-navigator ответил d_fincher
   418 / 799
15 ноября в 18:19
Ну когда мы были красной Империей, тогда да, было соперничество. А с РФ то какое соперничество?
Ну да, по количеству гейпарадов на душу населения мы безнадёжно отстаём от фрицевщины. Тарасовские ребята что-то пытаются организовать время от времени, но народ в основном саботирует. Один лишь Глушаков что-то попытался сообразить с женой на двоих - и тут же был забанен. За приставания :)
Для особо резких модераторов поясняю: "Фриц" - это легальное, кошерное и популярное арийское имя.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
15 ноября в 16:27
в футболе играют 22 футболиста а побеждают немцы
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров ответил d_fincher
   477 / 799
15 ноября в 15:40
Империя грабит коллонии, а у нас было первое в мире государство рабочих и крестьян. И да, оно было не просто конкурентноспособно (в футболе). Оно было во многом ПЕРВЫМ
d_fincher
d_fincher
   103 / 799
15 ноября в 14:44
Ну когда мы были красной Империей, тогда да, было соперничество. А с РФ то какое соперничество?
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   477 / 799
15 ноября в 13:44
В целом статья хорошая. Только в СССР интернациональная сборная была, так как в каждой республике быа развита кшола футбола. Самобытная. Футбол, как и спорт в целом носил массовый характер.
А нынешний интернациональный состав связан с обратными процессами. Ну и 'страну Союзов" исправить надо, без этого "5" не поставлю:)
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   477 / 799
15 ноября в 13:31
Не страна Союзов, а страна Советов!
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