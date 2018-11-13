Движение вверх. «Манчестер Юнайтед» 1987/88

13 ноября 2018, 08:45

В своём первом сезоне Фергюсон не удивил и, мягко говоря, не впечатлил. Команда пришла на финиш 11-й, бесславно выступив в домашних Кубках. При предшественнике шотландца Роне Аткинсоне «красные дьяволы» не опускались ниже четвёртого места, отхватив два Кубка Англии и один Кубок лиги. Но всякий разумный человек понимал, что один, к тому же неполный, сезон - не повод для того, чтоб делать выводы.

Первая часть - Бледный бармен с дрожащей рукой

А вот второй сезон должен был стать очень важным для Фергюсона. Нужно было совершить некий подвиг. Хоть маленький, но подвиг. Например, сделать то, что не удавалось Большому Рону. Или хотя бы повторить его достижения.

Тяжёлый трансферный рынок

Естественно, Алекс Фергюсон попросил усилить состав. В первую очередь, вернуть из «Барселоны» Марка Хьюза. Но «Барса» не захотела возвращать валлийца и предпочла отдать его в аренду «Баварии». Неудачами завершились попытки заполучить другого Марка - нападающего «Милана» Хейтли, но Аттила остался в Италии. Ещё один нападающий Питер Бирдсли по прозвищу Квазимодо предпочёл невнятному ещё « МЮ » крепкий «Ливерпуль» и стал самым дорогим на тот момент английским футболистом. Туда же на «Энфилд» отправился из «Уотфорда» Джон Барнс, ещё один несостоявшийся манкунианец. Не удалось решить вратарский вопрос. Гари Бэйли, так и не оправившийся толком от разрыва крестов, уехал на родину в ЮАР . Да-да, один из вратарей сборной Англии был родом из страны, где в ту пору существовал апартеид. Пришлось снова довольствоваться услугами Криса Тёрнера и Гари Уолша.

Всё же забивной форвард был куплен. Помогли шотландские связи Фергюсона. Даром, что Маклэйр играл за «Селтик», а сам Алекс был футболистом враждебного «Рейнджерс». Тут уже не до распрей. За 23-летнего нападающего сборной Шотландии было перечислено 850 тысяч фунтов. Из «Арсенала» вытащили правого защитника Вива Андерсона. Первого темнокожего игрока сборной Англии, которого в конце 70-х частенько забрасывали бананами.

Трансферная кампания вызвала немало критики со стороны болельщиков. Они ожидали более масштабного усиления. Андерсон перешагнул 30-летний рубеж, а в Маклэйра не слишком-то верили. Как оказалось, напрасно. Не обошлось без потерь. Ушёл в «Аякс» Фрэнк Стэплтон, не сработавшийся с новым тренером. Подался в «Уимблдон» другой нападающий Терри Гибсон, которого Фергюсон не видел в основе.

Что касается трёх любителей нарушить режим, то и Пол Макграт, и Норман Уайтсайд, и тем более Брайан Робсон остались в команде. Капитан Робсон и вовсе взялся за ум и стал главным проводником идей Фергюсона на поле и в раздевалке. Два ирландца - темнокожий республиканец Макграт и северянин Уайтсайд - тоже остепенились. Норман в августе сыграл за сборную английской лиги против сборной мира, ворота в первом тайме которой защищал Ринат Дасаев. Матч, посвящённый столетию английской лиги, выиграли виновники торжества с результатом 3:0, и все три мяча забили упомянутые в этом абзаце персонажи - два Робсон и один Уайтсайд.

Сила и характер

Норман Уайтсайд стал автором двух первых голов в чемпионате, - « МЮ » сыграл в гостях вничью с «Саутгемптоном» 2:2. Первый успех пришёл в третьем туре в виде домашней победы над «Уотфордом». Начал забивать Маклэйр. «Юнайтед» весьма недурно выглядел в августе и встретил осень на первом месте. Потом, правда, «красных дьяволов» оттуда попросили. Но ниже шестого места они не опускались. Отлично выглядели новички Андерсон и особенно Маклэйр.

Но две позиции оставались проблемными. Вратарь Крис Тёрнер добавил седины рыжей шевелюре Фергюсона, ибо порой вытворял нечто несусветное. Нужен был и сильный игрок в центр обороны. Ферги ездил в Глазго, почти договорился с защитником «Рейнджерс» и сборной Англии Терри Батчером. Руководство было готово заплатить миллион. Но Терри очень не вовремя сломал ногу.

Стив Брюс из «Норвича» обошелся « МЮ » на сто тысяч дешевле. Но обладатель сломанного носа на долгое время стал ключевым игроком в обороне, а потом и капитаном команды. Фергюсон обрел в лице Стива не только отличного игрока, но и верного друга. Потом они на протяжении нескольких лет, подобно героям любимой советской комедии, ходили 31 декабря в баню отмечать дни рождения. Фергюсон родился 30 декабря, а Брюс - в последний день года.

Приход Стива способствовал тому, что второй круг «Манчестер Юнайтед» провёл мощнее. На финише команда выдала 10-матчевую беспроигрышную серию с двумя ничьими. Но какими! Нулевая ничья с «Ноттингем Форест» имела значение в борьбе двух команд за второе место, а боевые 3:3 на «Энфилде» с «Ливерпулем» стали украшением сезона.

Уже на третьей минуте оборона «Ливерпуля» расступилась перед Робсоном, и Брайан не промазал. Но потом мерсисайдцы просто заперли гостей в штрафной. Ещё до перерыва Бирдсли и Гари Гиллеспи забили два мяча в ворота Тёрнера, а сразу после перерыва вратарь « МЮ » проспал дальний удар Стива Макмахона.

Но при счёте 1:3 «красные дьяволы» сумели спасти игру. Помогло удаление Макмахона, но главным фактором стала воля игроков. Робсон благодаря рикошету сократил отставание, а маленький Гордон Стракан наказал хозяев за неумелую попытку организовать искусственный офсайд. А после финального свистка «Ливерпуль» был рад ничейному исходу.

Первый после «Ливерпуля»

Чемпионом «Ливерпуль» всё же стал, опередив «Юнайтед» на девять очков. А тот, в свою очередь, оторвался в итоговой таблице от «Ноттингема» на 8. Маклэйр наколотил 24 мяча, уступив два гола снайперу «Ливерпуля» Джону Олдриджу.

Второе место после одиннадцатого - весьма неплохой результат. Кроме того, выросло качество игры, исчезло безразличие. Сам Фергюсон смотрелся куда увереннее. Он выглядел полководцем, а не бледным барменом с дрожащей рукой образца сезона 86/87. Поменялось и отношение болельщиков к тренеру. Они ещё не признали шотландца своим, но уже не было былого отчуждения. Теперь от Фергюсона ждали трофея.

С Кубками снова не срослось. В Кубке лиге « МЮ » дошёл о четвертьфинала, где был бит «Оксфордом» 0:2. Было это 20 января. А ровно через месяц, 20 февраля, «Арсенал» выбил манкунианцев из Кубка Англии в одной восьмой финала.

Состав требовал усиления, и лето обещало быть бурным. Оно началось 18 апреля с приглашения 16-летнего нападающего «Торки» Ли Шарпа. За юного футболиста заплатили 200 тысяч. Это было только начало. А что случилось после этого - узнаете потом. Продолжение следует.