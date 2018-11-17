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Неожиданное падение. «Манчестер Юнайтед»-1988/89

17 ноября 2018, 13:45

Продолжаем рассказ о первых годах Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». На этот раз сезон-1988/89, который обещал стать отличным, но выдался провальным.

После второго места в чемпионате сезона-1987/88 в Манчестере стали мечтать о чемпионстве. Шутка ли - в последний раз «красные дьяволы» выигрывали титул двадцать один год назад - в 1967 году. Выросло целое поколение болельщиков, не видевшее больших побед.

Очень хотел победить и Фергюсон. И хотя отставание от «Ливерпуля» на финише составило 9 очков (в Англии за победу уже присуждали три очка), эта дистанция не виделась непреодолимой. Тем более в личных встречах МЮ смотрелся не хуже чемпиона. «Эвертон» постепенно терял свои позиции. Можно было пойти на штурм.

Марк, ты снова дома

Клуб стал готовиться к новому сезону, не доиграв предыдущего. Уже в апреле был куплен у «Торки» Ли Шарп - 19-летний левый крайний нападающий. Затем решился вопрос о возвращении на «Олд Траффорд» Марка Хьюза. Ради создания связки Хьюз - Блайан Маклейр можно было заплатить 1,8 млн фунтов. Из «Абердина» прибыл старый (по стажу, не по возрасту) знакомый Фергюсона - лучший вратарь Шотландии Джим Лейтон. Нервный и неуверенный в себе Крис Тёрнер отправился туда, где его помнили и любили - в «Шеффилд Уэнсдей». Из «Лутона» пришёл защитник Мэтью Донаги, участник двух чемпионатов мира в составе сборной Северной Ирландии. Активно привлекалась к работе с основой группа молодых ребят - Марк Робинс, Ли Мартин, Тони Гилл, Рассел Бирдсмоур.

Трансферная кампания могла быть замечательной, если бы не одна неудача. Ещё непьющий полузащитник Пол Гаскойн отправился из «Ньюкасла» в «Тоттенхэм», хотя его так хотели видеть в Манчестере. Но лондонцы заплатили больше - 2 миллиона фунтов.

Возвращение Хьюза сделало бессмысленным пребыванием в команде Пола Девенпорта. Не хотел нападающий сидеть на лавочке и стал проситься «на выход». В итоге Пол ушёл в «Мидлсбро», но не летом, а поздней осенью. 

Два футболиста были выставлены на трансфер. Пол Макграт продолжал выпивать,  и даже успешная игра на чемпионате Европы не спасла темнокожего ирландца от гнева Фергюсона. Другой любитель напитков покрепче Норман Уайтсайд после женитьбы остепенился, взялся за ум. Но североирландский полузащитник повредил колено и уже не мог приносить столько пользы, как раньше. Однако продать двух футболистов сразу не получилось. Предлагали за них мало. Оба остались, однако Фергюсон их явно недолюбливал и особо не доверял.

Первая часть - Бледный бармен с дрожащей рукой

Вторая часть - Движение вверх

Провал один, провал другой

Предсезонку «Манчестер Юнайтед» провёл очень мощно. Сбор в Норвегии и ряд крупных побед над местными клубами. Разгром соседей из «Манчестер Сити», ничья с крепким «Гамбургом», ещё ряд эффектных выигрышей. «Красные дьяволы» вступали в сезон если не фаворитами, то главными соперниками «Ливерпуля».

Но начался чемпионат, и что-то пошло не так. Бесцветная нулевая ничья с «Куинз Парк Рейнджерс» на «Олд Траффорд». Проигрыш «Ливерпулю» на «Энфилде». Между прочим, первый для Фергюсона, ранее были две победы и две ничьи. Потом последовали три победы, и вроде как жизнь стала налаживаться. А потом последовал затяжной спад. Два месяца МЮ не мог победить. Девять ничьих и поражение. Ещё и из Кубка Лиги вылетели, проиграв «Уимблдону».

И ведь не было каких-то причин для спада. Исправно забивали Хьюз и Брайан Маклейр, хорошо смотрелся Брайан Робсон. Молодой Шарп начал осваиваться. Лейтон защищал ворота куда успешнее Тёрнера. Все по одиночке работали хорошо. А командная игра не клеилась. Кроме того МЮ выглядел каким-то уставшим, несвежим.

Только к Рождеству Фергюсону удалось вывести команду из пике. Последовал ряд ярких, убедительных, даже чемпионских побед. Переиграны были «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». К февралю «красные дьяволы» выбрались на третье место. И тут новый спад, ещё жёстче осеннего. В десяти матчах одна победа при пяти проигрышах. Компенсировать неудачи в чемпионате успехом в Кубке Англии тоже не получилось, - в четвертьфинале «Юнайтед» уступил «Ноттингему».

Сезон был угроблен. Выйти из спада так и не получилось. Команда безвольно доигрывала сезон и финишировала только 11-й. Как и двумя годами ранее. Но сравнивать два 11-х места было тяжело. Тогда Фергюсон пришёл по ходу кампании, и требовать от него что-то героического было несправедливо. Теперь же шотландец потерпел фиаско. Единственная радость - признание Марка Хьюза лучшим игроком года по версии футболистов. Журналисты назвали защитника «Ливерпуля» Стива Никола.

Уйти нельзя остаться

Чемпионом стал лондонский «Арсенал», опередивший «Ливерпуль» лишь благодаря большему количеству мячей - 73 и 65 соответственно. Остальные показатели, включая разницу голов, оказались одинаковы. «Ливерпуль» довольствовался Кубком Англии. Но радость от победы была омрачена трагедией на «Хиллсборо», унесшей 96 жизней. Кубок лиги взял пришедший на финиш третьим «Ноттингем Форест». 

«Манчестер Юнайтед» отстал от «Арсенала» и «Ливерпуля» на 25 очков. Радовал глаз только один показатель - 35 пропущенных мячей, меньше, чем у кого-либо. Оправдало себя приглашение Джима Лейтона.

Болельщики почувствовали себя обманутыми. Начинавшие было складываться доверительные отношения с новым тренером рухнули. Фаны снова требовали отставки «бармена». И у председателя правления Мартина Эдвардса были все основания удовлетворить просьбы трудящихся.

Но Эдвардс не сделал этого. Напротив, продлил кредит доверия Фергюсону. Есть разные версии. Самая романтичная - мудрый босс проявил дальновидность и дал тренеру довести дело до конца. А есть приземлённое толкование - в клубной казне не было денег на выплату неустойки. Наверное, всего понемножку. Главное, что Алекс Фергюсон остался, чтобы снова сделать «Манчестер Юнайтед» великим.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Олег Лыткин
   124 / 799
17 ноября в 23:53
Что формат ограничен,я в курсе. Но бывают материалы объемнее.Тут одна девушка такой рассказ в стиле мистического триллера выдала года 2 назад про серию А...Но неважно. Продолжайте в том же духе .
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Deville
   124 / 799
17 ноября в 23:45
Что текста мало согласен. В остальном -каждому своё.
КРЕСТ1978
КРЕСТ1978
17 ноября в 22:52
Лобановский и Сэр...за 40 лет не вижу даже рядом никого...
112910415
112910415
   95 / 799
17 ноября в 19:28
полезная статья, поучительная
Deville
Deville ответил Барби в сливках
   258 / 799
17 ноября в 18:52
Автор хорошо пишет
    Deville
    Deville ответил Правдин Семён
       258 / 799
    17 ноября в 18:51
    Толково написано.Жаль,что коротковато.Реально интересно читать. Постараюсь не пропустить продолжение.
    во втором томе курочки рябы, и то больше текста, чем здесь. читать только перед сном, чтобы заснуть.
    Deville
    Deville
       258 / 799
    17 ноября в 18:49
    очередная статья об алкаше-Бармене с трясущимися руками, как такого еще поставили управлять великим клубом. видимо всю шотландию излазили. на виккипедии и то больше написано, чем здесь. гы-гы-гы!!!!!!!!
    Олег Лыткин
    Олег Лыткин ответил Правдин Семён
       502 / 799
    17 ноября в 18:46
    Толково написано.Жаль,что коротковато.Реально интересно читать. Постараюсь не пропустить продолжение.
    Спасибо, Семён. Формат не располагает к большим текстам, а так бы с удовольствием расписал подробнее, да и статистику. Это хорошо смотрелось бы в бумажном варианте. Лет 8-10 при журнале Футбол было приложение Великие клубы. Я делал многие выпуски. Может быть, опубликую оттуда вратарей эпохи Фергюсона. К сожалению, журналы эти даже в ПДФ сложно найти, а нового переиздания пока не предвидится.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       124 / 799
    17 ноября в 18:35
    Толково написано.Жаль,что коротковато.Реально интересно читать. Постараюсь не пропустить продолжение.
    Олег Лыткин
    Олег Лыткин ответил Барби в сливках
       502 / 799
    17 ноября в 17:11
    Автор хорошо пишет
    Благодарю!
    Барби в сливках
    Барби в сливках
    17 ноября в 16:17
    Автор хорошо пишет
    Олег Лыткин
    Олег Лыткин ответил Ильдар Яруллин
       502 / 799
    17 ноября в 15:58
    Ждём продолжения!
    Будут, Ильдар. Обязательно будет.
    Ильдар Яруллин
    Ильдар Яруллин
    17 ноября в 15:49
    Ждём продолжения!
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