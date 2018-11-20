Подъём с переворотом

20 ноября 2018, 10:45

Первая в истории Лига Наций принесла немало драматических развязок. «Соккер.ру» считает, что сборную России это должно насторожить.

Формат Лиги Наций, который изначально казался немного запутанным, на деле вышел весьма интригующим. Так получилось, что во многих группах практически во всех лигах, где в составе было по три команды, до последнего держалась интрига. Даже те сборные, которые первую часть турнира прошли на одном дыхании, ничего себе до последнего тура не гарантировали. И, конечно, не обошлось без громких переворотов в последний момент. Особенно щедрой на это дело оказалась лига А с сильнейшими сборными, которые разыгрывали четыре места в плей-офф, что дает право побороться за путевку на Евро-2020.

Голландский ренессанс

В группе 1 элитной лиги ничто не предвещало беды чемпионам мира из Франции. Они стартовали с прагматичной ничьи с Германией (0:0), потом не менее прагматично обыграли тех же немцев и Нидерланды с одинаковым счетом 2:1, приложив минимум необходимых усилий для достижения результата. И перед заключительным туром никто не сомневался в том, что не проигрывавшая давным-давно Франция выиграет свою группу и выйдет в полуфинал Лиги Наций. Но такая легкость путешествия сыграла злую шутку с французами, которые расслабились больше чем следовало и попались в голландскую ловушку.

«Оранжевые» уверенно, без колебаний и сомнений обыграли Францию с нужным счетом 2:0 и внезапно взяли ситуацию под свой контроль. Им оставалось только не проиграть Германии. Это, конечно, не самая простая задача, но с ней подопечные Рональда Кумана справились. Причем снова в блестящем стиле. Хотя это касается скорее не качества игры, а сюжета и драматургии. Ведь Германия, как утверждал сам Йоахим Лев, контролировала ситуацию на поле на протяжении 80 минут. К 85-й минуте немцы подошли со счетом 2:0 в свою пользу, а Франции нечего было беспокоиться по поводу своего лидерства.

Но голландцы продемонстрировали мощную волю к победе, а также дали понять, что молодые и психологически неустойчивые в нынешней Европе уже не они, а скорее сами немцы. Это тоже отметил Лев после матча. Германия очень стремительно утратила все нити игры и позволила Нидерландам забить дважды под занавес встречи. Голландцы вырвали тем самым первое место в группе 1 и получили путевку в плей-офф Лиги Наций, оставив за бортом двух последних чемпионов мира. Такого возвращения в большой футбол хотели бы многие.

Крах лидера

Наиболее яркий переворот в Лиге Наций, пожалуй, совершила сборная Швейцарии, которая в заключительном туре принимала Бельгию и тоже вряд ли рассматривалась кем-то на роль серьезного претендента на плей-офф. Бельгийцы безошибочно выстраивали свой путь в статусе сильнейшей команды мира, если ориентироваться на рейтинг ФИФА . Тех же швейцарцев они обыгрывали, уверенно разбивали Исландию. Да и в этой игре в Люцерне ничто не предвещало беды. К 18-й минуте Бельгия вела со счетом 2:0, что давало Швейцарии призрачные шансы на продолжение борьбы в плей-офф.

Для этого команде с Альп нужно было забивать четыре мяча и не пропускать. И это – в игре с непогрешимой Бельгией. Но вера в себя у бельгийцев переросла преждевременно в самоуверенность, а швейцарцы включили режим берсерка и просто изрубили в капусту оборону Бельгии, перевыполнив план и забили пять мячей. 5:2 – мало того что перевернули с ног на голову ситуацию в группе, так еще и сделали это красиво, в очной битве с лидером, с фаворитом. Это даже круче, чем заочные гонки Нидерландов с Францией.

Медленное сползание

Но больше всех хвалебных отзывов на старте Лиги Наций получала сборная Испании. Многие ее болельщики сожалели о том, что скандальная ситуация с главным тренером, которая пришла как раз на чемпионат мира, не позволила испанцам побороться за трофей. Дескать, игру-то чемпионскую показывать начали, когда пришел Луис Энрике. Крепких англичан победили на их поле, потом унизили дома Хорватию со счетом 6:0 – финалиста чемпионата мира, между прочим. После двух туров у Испании было шесть очков и безупречная игра, а у Англии и Хорватии – по одному баллу.

Кто бы мог подумать, что уже в ноябре ситуация кардинально изменится, а шесть баллов испанцев так и застынут в турнирной таблице. Сначала выхватили дома от англичан со счетом 2:3, потому что играть решили только половину матча. Потом с таким же счетом получили от Хорватии, снова заиграв только после перерыва. Вальяжность и академичность футбола сборной Испании превратило сентябрьское восхищение в ноябрьскую скуку и даже негодование. Причем в этой группе последний матч между сборными Англии и Хорватии теоретически мог все три команды вывести в плей-офф.

До 57-й минуты была нулевая ничья, выводившая несчастных испанцев, затем забили хорваты, которые в режиме онлайн перемещались на первое место. На 78-й минуте счет снова стал равным, а Испания задрожала в предвкушении, но на 85-й минуте волевые англичане забили второй гол и вырвались вперед. Прямо по ходу одного поединка болельщики трех команд испытали невероятный спектр эмоций. Это ли не главная прелесть и главное достижение Лиги Наций, на месте которой осенью были бы довольно унылые товарищеские матчи, лишенные драм и таких сказочных развязок. В трех из четырех групп лиги А случились вот такие невероятные камбэки и провалы. Только Португалия свою группу выиграла без потрясений и досрочно.

А теперь о том, почему все эти тенденции должны настораживать сборную России. Ведь в своей группе россияне тоже начали более чем уверенно, относительно спокойно справились с Турцией в двух поединках, сыграли вничью со Швецией и закрепились на первом месте с семью очками. Но шведы оказались не так просты, они тоже выгрызли победу у турок на выезде, хотя дома им проиграли, вроде как выбив себя из претендентов на повышение в классе. Но теперь они могут уже выбить Россию, если победят. И это будет вполне в духе описанных выше историй, повторения которых, конечно, не хотелось бы в конкретном случае.