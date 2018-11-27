ЦСКА лишил себя весны в Лиге чемпионов

вчера, 23:51

Вот стоило обыгрывать «Реал» на этом же поле, чтобы потом уступить «Виктории». «Соккер.ру» - о досадном поражении ЦСКА в «Лужниках».

Легкость падения снежинок на поле и трибуны «Лужников» контрастировала с тяжестью, которая висела на ногах игроков ЦСКА , когда они допускали пенальти и пропускали мячи. А как все хорошо начиналось. Стартовый отрезок матча полностью остался за армейцами, которые заставили подумать, будто Павел Врба, поработавший в России, совершенно не подготовился к битве с ЦСКА .

Его защитники играли недостаточно компактно, вполне неповоротливо и безалаберно на флангах. Это приводило к лихим подключениям Фернандеса и Щенникова, а также к прорывам Влашича и Чалова по центру. Плюс внезапные возникновения Облякова. Проблема ЦСКА , впрочем, обозначилась тут же: к возникновениям и прорывам стоило бы добавить точного завершения, а этого явно не хватало.

При этом Щенников все равно назвал первый тайм своим именем. Армейцы вполне логично продолжили свой натиск забитым мячом. Пенальти для этого заработал Георгий, который очень грамотно накрыл защитника в чужой штрафной, сыграл в отборе, а тот с испугу срубил россиянина, привезя пенальти. Влашич реализовал шикарно.

Казалось, что вот-вот ЦСКА повторит разгул «Реала» и «Ромы» и залепит в ворота чехов пяток мячей. По первым минутам этому вряд ли кто-то удивился бы. Но армейцы почему-то решили, что использовать тотальное преимущество в игре с явно проседающим и теряющим плотность и скорость соперником – это для слабаков. Путь сильных – дать противнику шанс освоиться.

«Виктория» последние минут 15 первого тайма провела в активных атаках на ворота ЦСКА . И что самое тревожное – стандарты, угловые у владений Акинфеева становились все опаснее. Но чувствовалось, что защита армейцев теряет концентрацию. Наглядный пример – пенальти в ворота ЦСКА . Чернов зачем-то выдернулся от штрафной, пропустив пас под собой, а Щенников даже не попытался сыграть в мяч или навязать борьбу – ударил по ноге соперника, привезя пенальти и обнуляя свои заслуги, чем заверил Ганчаренко в том, что в перерыве его необходимо заменить. Повезло ему, что Акинфеев блестяще среагировал на удар Прохазки и сохранил преимущество армейцев перед перерывом. Но выводов ЦСКА не сделал.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 16 (7)

Есть ощущение после игры, что ЦСКА упустил много моментов. И да, это так. Но статистика чисто по ударам говорит в пользу «Виктории», которая была не менее опасна, чем москвичи. При этом чувствовалось, что армейцы способны на большее – они сами дали это понять своим стартовым отрезком, а также отрезком игры после пропущенного второго мяча.

Владение мячом (точность передач): 53% (80%) - 47% (76%)

ЦСКА больше контролировал мяч, причем делал это довольно недалеко от штрафной противника, и «Виктория», не обладая каким-то мощным центром поля, позволяла это делать. Но армейцы не могли превратить вот это преимущество в реализованные моменты. Как и более высокую точность передач, хотя по этому показателю отрыв не так и велик. По остальным цифрам «Виктория» оказалась лучше: 7 обводок против 6, 23 выигранных воздушных единоборства против 16, 19 отборов против 13 – везде чехи оказывались более эффективными в работе один в один.

После перерыва ЦСКА не изменил своему безалаберному подходу и к игре в обороне, и к игре в атаке. Более обидно становилось даже оттого, что создавать моменты «Виктория» позволяла – массу моментов, особенно после пропущенного армейцами гола, после пропущенных голов. Ведь чехи совершенно не обладают высококлассной обороной или большими мастерами. Но тем не менее Прохазке и Гейде удались голевые удары в ситуациях, когда защита армейцев допустила зевки. А ЦСКА в атаке зевание гостей никак не наказывал, промахиваясь по мячу даже в убойных позициях.

Павел Врба (главный тренер «Виктории»):

Вначале мы серьезно ошиблись, что привело к пенальти. Не нужным образом начали игру, это все нам спутало. К концу тайма пришли в себя, наладилась комбинационная игра. Заработали пенальти — жаль, что не реализовали этот шанс. Удачно, что начали второй тайм так же, как закончили первый. Предложили сопернику активную игру. С некоторой долей удачи дважды забили и победили. Сегодня ЦСКА досталось не так много удачи, как в Пльзене, где они сравняли счет в матче, который у нас получался. Что значит сегодняшняя победа в моей карьере, узнаем через 14 дней, после нашего матча с «Ромой». 45 минут назад еврокубковая весна для нас была очень далеко. Сейчас — очень близко.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Мы не заслужили сегодня положительного итога. «Виктория» заслужила победу. Мы забили быстрый гол и после этого перестали играть. Могли бы лучше контролировать мяч, но у нас развалилась игра в центре поля. Недонастроя не было. У нас страдало начало атаки, и из-за этого были проблемы.