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ЦСКА лишил себя весны в Лиге чемпионов

вчера, 23:51

Вот стоило обыгрывать «Реал» на этом же поле, чтобы потом уступить «Виктории». «Соккер.ру» - о досадном поражении ЦСКА в «Лужниках».

Легкость падения снежинок на поле и трибуны «Лужников» контрастировала с тяжестью, которая висела на ногах игроков ЦСКА, когда они допускали пенальти и пропускали мячи. А как все хорошо начиналось. Стартовый отрезок матча полностью остался за армейцами, которые заставили подумать, будто Павел Врба, поработавший в России, совершенно не подготовился к битве с ЦСКА

Его защитники играли недостаточно компактно, вполне неповоротливо и безалаберно на флангах. Это приводило к лихим подключениям Фернандеса и Щенникова, а также к прорывам Влашича и Чалова по центру. Плюс внезапные возникновения Облякова. Проблема ЦСКА, впрочем, обозначилась тут же: к возникновениям и прорывам стоило бы добавить точного завершения, а этого явно не хватало. 

При этом Щенников все равно назвал первый тайм своим именем. Армейцы вполне логично продолжили свой натиск забитым мячом. Пенальти для этого заработал Георгий, который очень грамотно накрыл защитника в чужой штрафной, сыграл в отборе, а тот с испугу срубил россиянина, привезя пенальти. Влашич реализовал шикарно. 

Казалось, что вот-вот ЦСКА повторит разгул «Реала» и «Ромы» и залепит в ворота чехов пяток мячей. По первым минутам этому вряд ли кто-то удивился бы. Но армейцы почему-то решили, что использовать тотальное преимущество в игре с явно проседающим и теряющим плотность и скорость соперником – это для слабаков. Путь сильных – дать противнику шанс освоиться. 

«Виктория» последние минут 15 первого тайма провела в активных атаках на ворота ЦСКА. И что самое тревожное – стандарты, угловые у владений Акинфеева становились все опаснее. Но чувствовалось, что защита армейцев теряет концентрацию. Наглядный пример – пенальти в ворота ЦСКА. Чернов зачем-то выдернулся от штрафной, пропустив пас под собой, а Щенников даже не попытался сыграть в мяч или навязать борьбу – ударил по ноге соперника, привезя пенальти и обнуляя свои заслуги, чем заверил Ганчаренко в том, что в перерыве его необходимо заменить. Повезло ему, что Акинфеев блестяще среагировал на удар Прохазки и сохранил преимущество армейцев перед перерывом. Но выводов ЦСКА не сделал.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 16 (7)

Есть ощущение после игры, что ЦСКА упустил много моментов. И да, это так. Но статистика чисто по ударам говорит в пользу «Виктории», которая была не менее опасна, чем москвичи. При этом чувствовалось, что армейцы способны на большее – они сами дали это понять своим стартовым отрезком, а также отрезком игры после пропущенного второго мяча.

Владение мячом (точность передач): 53% (80%) - 47% (76%)

ЦСКА больше контролировал мяч, причем делал это довольно недалеко от штрафной противника, и «Виктория», не обладая каким-то мощным центром поля, позволяла это делать. Но армейцы не могли превратить вот это преимущество в реализованные моменты. Как и более высокую точность передач, хотя по этому показателю отрыв не так и велик. По остальным цифрам «Виктория» оказалась лучше: 7 обводок против 6, 23 выигранных воздушных единоборства против 16, 19 отборов против 13 – везде чехи оказывались более эффективными в работе один в один.

После перерыва ЦСКА не изменил своему безалаберному подходу и к игре в обороне, и к игре в атаке. Более обидно становилось даже оттого, что создавать моменты «Виктория» позволяла – массу моментов, особенно после пропущенного армейцами гола, после пропущенных голов. Ведь чехи совершенно не обладают высококлассной обороной или большими мастерами. Но тем не менее Прохазке и Гейде удались голевые удары в ситуациях, когда защита армейцев допустила зевки. А ЦСКА в атаке зевание гостей никак не наказывал, промахиваясь по мячу даже в убойных позициях.

Павел Врба (главный тренер «Виктории»):

Вначале мы серьезно ошиблись, что привело к пенальти. Не нужным образом начали игру, это все нам спутало. К концу тайма пришли в себя, наладилась комбинационная игра. Заработали пенальти — жаль, что не реализовали этот шанс. Удачно, что начали второй тайм так же, как закончили первый. Предложили сопернику активную игру. С некоторой долей удачи дважды забили и победили.

Сегодня ЦСКА досталось не так много удачи, как в Пльзене, где они сравняли счет в матче, который у нас получался. Что значит сегодняшняя победа в моей карьере, узнаем через 14 дней, после нашего матча с «Ромой».

45 минут назад еврокубковая весна для нас была очень далеко. Сейчас — очень близко.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА):

Мы не заслужили сегодня положительного итога. «Виктория» заслужила победу. Мы забили быстрый гол и после этого перестали играть. Могли бы лучше контролировать мяч, но у нас развалилась игра в центре поля. Недонастроя не было. У нас страдало начало атаки, и из-за этого были проблемы.

Ганчаренко как всегда честен и прямолинеен. Не заслужил своим отношением к игре ЦСКА победы. А поражение отправляет армейцев на четвертое место в группе. И даже если «Виктория» в заключительном туре проиграет «Роме», то ЦСКА нужно хотя бы очко набрать в матче с «Реалом» на выезде, чтобы попасть в Лигу Европы. Думаете, это реально? Армейцы обыграли «Реал» дома, но в итоге это им ничего не даст, потому что класс команды определяется не в таких героических поединках, а в стабильном наборе очков там, где она фаворит.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   90 / 909
сегодня в 15:26
Что бы кто не говорил, а по факту получается так, что из всех чемпионов России как минимум последнего десятилетия только Зенит выходил из группы ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответил Великолепный
   90 / 909
сегодня в 15:22
Как же смешно слушать мясных после такого феерического выступления спартака в Еврокубках 😄😄😄😄 спартак сезон2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Ещё смешнее вступать с мясными в бесполезную полемику. Сказано же Христом в Нагорной проповеди: "Не мечети бисера своего перед свиньями".
CSKA2012
CSKA2012
   586 / 909
сегодня в 15:21
Как бы не лишились еврокубков вообще
pomor45
pomor45 ответил Petr Makovenko
   90 / 909
сегодня в 15:15
Как не крути-этот сезон для становления Команды. Перспектива есть ,вот как воспользуемся -это вопрос! Пока на 2 с ПЛЮСОМ идет движение к цели!
Вопрос финансовый. ЛЧ для Гинера крупный источник денежных поступлений. Без ЛЧ плюс отпадёт.
pomor45
pomor45 ответил Риелтор с берегов Невы
   90 / 909
сегодня в 15:10
Я ведь только зенит смотрю, по остальным командам прессу читаю. А вчера вот посмотрел. Расстроился. Любит наша пресса пузыри надувать. Сыроваты ещё армейцы.
Пресса в большинстве московская и ей очень хочется видеть свои клубы процветающими, а Зенит в ж...
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   90 / 909
сегодня в 15:05
не забывай какая группа была у армейцев в том году
Группа замечательная: нужно было всего лишь обойти Викторию. У ЛОКО на вид группа простенькая, но каждый соперник ему ровня, или чуть выше, и играть с полной выкладкой надо со всеми - не получается. Кстати, если бы ЦСКА, как и полагается по статусу, проиграл Реалу, то уверен, что Викторию, сконцентрировавшись на ней, он обошёл бы. ЦСК, победив Реал, возомнил, что он прорвётся в плей-офф и не придал Виктории должного значения. Это банальная переоценка самих себя, особенно молодёжью.
pomor45
pomor45 ответил Котэ в тельняжке
   90 / 909
сегодня в 14:53
Реал уже первое место себе обеспечил!) Не думаю, что он будет ставить основной состав и прямо упираться, чтобы выиграть;) Шансы есть!)
Надежда слабая. Им нужно реабилитироваться перед болельщиками за московский позор.
pomor45
pomor45 ответил DDT
   90 / 909
сегодня в 14:52
Только очистка пердивом поможет конюшне и лично гинеру
От срама в ЕК очищаются в ЧР.
pomor45
pomor45 ответил zamsb
   90 / 909
сегодня в 14:49
ЦСКА обновив состав практически на половину, "выше головы" в ЛЧ прыгнуть не смог. В некоторых играх играл симпатично, вообщем показал свой максимальный уровень на данный момент. Есть надежда, что по мере сыгранности игроков результаты будут улучшаться. . Камня "в свой огород" ЦСКА не заслужил, хотя "Викторию" дома обыграть было по силам.
Нельзя прыгнуть выше ж..., а выше головы можно, что и удалось с Реалом: правда находящимся в тот период в ж....
pomor45
pomor45 ответил Dirty_Harry
   90 / 909
сегодня в 14:45
Для наших липовых чемпионов и для призеров ПЛ прощай и ЛЧ и ЛЕ. Остается надежда на Краснодар, и слабая на Зенит, ну может еще и Спартак удивит. Всякое бывает. Не наш турнир ЛЧ. Даже на уровне европейских середняков наши клубы выглядят хуже.
Спартак уже удивил, не добравшись до группы ЛЧ, посему он тоже попадает в число липовых призёров.
pomor45
pomor45
   90 / 909
сегодня в 14:30
Эйфория подъёма, несколько погасшая вследствие ряда потерь, последовавших после победы над недооценившим ситуацию Реалом, возродилась у коней после победы над едва шевелящимся от усталости Зенитом. Победа над Викторией казалась делом не сложным. Пацаны, которые наглеют быстрее, чем набираются мастерства и опыта, в интервью журналистом заявляли о реальных шансах выхода из группы. Чехи с этим не согласились и, оказавшись посвежее Зенита, вернули коней на грешную землю. Теперь надо надеяться, что Реал московского урока не извлечёт и снова будет играть резервом, тогда можно добыть ничью, хотя и это весьма проблематично. Скорее всего кони, уже покинувшие КР, в ЛЕ тоже не попадут и снова запоют о появившихся у них реальных преимуществах в ЧР перед клубами, оставшимися в ЕК и КР, рассчитывая на их усталость и травмы. Позиция с подленьким душком, но результаты уже приносила.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Фата лист
   22 / 909
сегодня в 12:55
ну если такая то добавить нечего
Bolshoy
Bolshoy ответил 25процентный клоун
   273 / 909
сегодня в 12:43
как стало известо СМИ, Акинфеев после матча наорал на каждого игрока по три раза
    Bolshoy
    Bolshoy ответил Дмитрий Климович 2
       273 / 909
    сегодня в 12:33
    Чо вы ноете,ничья с Реалкой и мы в ЛЕ!
    С " Реалкой" реально, при таком отношении к игре, штуки три мой любимый клуб себе привезет...
    saha100
    saha100
       210 / 909
    сегодня в 12:23
    Интересно какие уникумы верили в победу цска над Викторией?
    sinitsn_pavel
    sinitsn_pavel ответил Petr Makovenko
       452 / 909
    сегодня в 12:07
    И не просто позор...а беспросветный!!!
    Теперь осталось 0:7 от "Реала" и порядок.
    Фата лист
    Фата лист ответил 25процентный клоун
       44 / 909
    сегодня в 11:49
    Такая же, как и в этом. А помимо группы еще и плей-офф был, где сыграли достаточно успешно.
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko ответил Великолепный
       329 / 909
    сегодня в 11:34
    Как же смешно слушать мясных после такого феерического выступления спартака в Еврокубках 😄😄😄😄 спартак сезон2018/19 не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3 сезон 2017/18 Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7 сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
    а что НАЛЬЧИК играл в Евролигах???
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko ответил sinitsn_pavel
       329 / 909
    сегодня в 11:28
    Ну что, конюшня, не дышим? А как дышали после случайной победы над никаким "Реалом"... И после этого "Спартак" позор российского футбола? Самим не смешно?
    И не просто позор...а беспросветный!!!
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
       329 / 909
    сегодня в 11:27
    Как не крути-этот сезон для становления Команды. Перспектива есть ,вот как воспользуемся -это вопрос! Пока на 2 с ПЛЮСОМ идет движение к цели!
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке ответил cska plus
       13 / 909
    сегодня в 11:10
    Реал уже первое место себе обеспечил!) Не думаю, что он будет ставить основной состав и прямо упираться, чтобы выиграть;) Шансы есть!)
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       271 / 909
    сегодня в 10:17
    Я ведь только зенит смотрю, по остальным командам прессу читаю.
    А вчера вот посмотрел. Расстроился. Любит наша пресса пузыри надувать.
    Сыроваты ещё армейцы.
    rawer
    rawer
       330 / 909
    сегодня в 10:17
    Тут даже если ЦСКА сможет взять очки с Реалом нужно чтобы Рома в гостях победила Викторию, причем Роме ничего не нужно в случае победы на Викторией при любых раскладах будет на 2 месте
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Фата лист
       22 / 909
    сегодня в 10:15
    не забывай какая группа была у армейцев в том году
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
       22 / 909
    сегодня в 10:13
    похоже вас ни чему не учит ЛЧ,ваше место 4
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       213 / 909
    сегодня в 09:47
    Чо вы ноете,ничья с Реалкой и мы в ЛЕ!
    sinitsn_pavel
    sinitsn_pavel
       452 / 909
    сегодня в 09:05
    Ну что, конюшня, не дышим? А как дышали после случайной победы над никаким "Реалом"... И после этого "Спартак" позор российского футбола? Самим не смешно?
    mugik1973
    mugik1973 ответил Фата лист
       374 / 909
    сегодня в 09:00
      Фата лист
      Фата лист ответил mugik1973
         44 / 909
      сегодня в 08:58
      Это и дает повод говорить о успешном выступлении клуба в Европе.
      mugik1973
      mugik1973 ответил Фата лист
         374 / 909
      сегодня в 08:44
      И что дальше?
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