Иско в опале. Солари подписал себе приговор

вчера, 17:00

Солари еще не доказал, что он стоящий тренер, а уже распоряжается кадровыми активами «Реала». «Соккер.ру» уверен, что самоутверждение за счет других – путь в никуда.

Новые времена

У Лопетеги не получилось в «Реале», но футболисты не втыкали тренеру кинжал в спину, а те, кто познакомился с этим тренером еще в сборной Испании, открыто сожалели, что так вышло. В частности, Карвахаль назвал Хулена «лучшим тренером в своей карьере», несмотря на три победы в Лиге чемпионов под руководством Зинедина Зидана, а Иско призывал разделить ответственность за поражения «Реала» между тренером и футболистами. При Лопетеги Иско был ключевым футболистом, и началось это еще в сборной Испании, где Аларкон и при Луисе Энрике остается игроком стартового состава, а в ноябрьских матчах даже выводил «Красную Фурию» на поле с капитанской повязкой. Но у Сантьяго Солари свое особенное мнение насчет Иско. И кажется, аргентинец невзлюбил умнейшего полузащитника со своих первых дней на тренерском мостике.

Что не устраивает Солари в Иско?

Можно только догадываться и ориентироваться на слухи: мол, Солари решил закрутить гайки, добавить интенсивности тренировкам и в ходе этого процесса определил, объективно или субъективно, что Иско недорабатывает. Может быть, испанец действительно позволил себе слабину, либо просто не сразу включился в работу, рефлексируя из-за ухода Лопетеги, но пренебрежительное отношение к себе Франциско почувствовал сразу. Он ни разу не сыграл с первых минут при Солари: дважды появлялся на замену по ходу вторых таймов, просидел весь матч с «Сельтой» на скамейке, а в игре с «Ромой» вообще не попал в заявку «Реала». И вот тут рвануло очень громко.

Мадридский цирк

Испанская «Марка» уже докопалась до причин: якобы Иско отказался пожать Солари руку после крупного поражения от «Эйбара». Вполне вероятно, что так и было, но напряжение между футболистом и тренером появилось раньше, причем по вине Сантьяго. В таких вопросах всегда виноват тренер как более мудрый участник конфликта. Солари не воспитывает, а гнобит Иско. Это подтверждает видео из подтрибунного помещения «Олимпико», где Аларкон движется по направлению к раздевалке и уже в дверях от «начальника команды» узнает, что не попал в заявку. Иско не понимает, что ему делать дальше, куда идти. Оказывается, на трибуну. Окей. У тренера есть право на дисциплинарные взыскания, но Солари устроил цирк и подорвал свой авторитет, не объявив Иско о своем решении лично и заблаговременно.

Сегрегация вместо консолидации

Любой антикризисный менеджер скажет вам, и речь не только о футболе, что первая и наиважнейшая задача – объединить усилия. Именно это делал Зидан, когда принял «Реал» после Бенитеса. Солари же то ли охмелел от свалившейся на него власти, то ли пытается самоутвердиться за счет других людей, но он идет наперекор общепринятым законам. Аргентинец дробит команду. У Иско есть друзья, а к испанцу тренер отнесся не просто несправедливо (тут у каждого может быть своя правда), но не по-мужски, поставил Аларкона в глупое и унизительное положение. Кроме того, Сантьяго безапелляционно задвинул заслуженного Кейлора Наваса, Марко Асенсио теряет при нем уверенность, зато регулярно выходит в основе старательный, но ординарный Лукас Васкес.

Солари ведь и сам был таким игроком – трудягой среди больших звезд и сложных характеров, и сейчас складывается ощущение, что Сантьяго движет давняя зависть к чужим талантам: лучше пусть играют дисциплинированные середнячки, чем особенные футболисты, требующие особенного подхода. Конечно, Солари и Васкесы менее прихотливы и более прилежны, но великим клубом «Реал» делали и делают Зиданы, Роналду и Иско, которых часто нужно холить, лелеять и иногда баловать, чтобы получать максимум отдачи. Бунтующий середняк Сантьяго хочет всех зачесать под одну гребенку, рассказывая о ценностях «Реала» и превосходстве команды над личностью. Но именно личности, а не серые посредственности нужны для формирования великой команды. Зидан это знал и поддерживал дисциплину без ударов кулаком в душу творцам. Но у Зидана не было комплексов.

Солари не ведает, что творит

После истории с Иско становится предельно понятно, что с Солари «Реал» потеряет время, возможности добиться побед, а также деньги и сильных футболистов. Иско уже собрался в «Ювентус» и поделился этим с капитаном Рамосом, не ровен час, Асенсио последует его примеру. Разбрасываться такими активами в современном футболе – непозволительная роскошь даже для «Реала». Потому что на вырученные деньги не купить футболистов такого же уровня. Продавать звезд в наши дни – неблагодарное дело.

И тут возникает вопрос: а достаточно ли компетентен Солари, чтобы иметь такое влияние на «Реал» и его кадровый облик? Этот человек пока даже не доказал, что является стоящим тренером, несколько удачных матчей, среди которых затесалось крупное поражение от «Эйбара», ничего не значат. Причем у Сантьяго нет козырей в виде гениальных идей, как у начинающего Гвардиолы, или литой личности, чутья и приобретенного в тесном контакте с Анчелотти опыта, как у Зидана в начале пути. «Кастилья» при аргентинце временами горько страдала, а его попадание в главную команду «Реала» - счастливое стечение обстоятельств. Для него, не для клуба. И вот теперь этот начинающий тренер (кто-то даже скажет – «физрук») решает судьбу Иско и Асенсио в Мадриде. Футболистов, которым по силам встать у истоков «Реала» после обновления. Не слишком ли много он на себя берет?