Рекорд Неймара и битый «Ливерпуль». Топ-10 событий евронедели

вчера, 14:00

Завершился предпоследний тур группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Соккер.ру» фиксирует самые важные события еврокубковой недели.

10. Новое веселье с участием «Хоффенхайма»

Если бы «Хоффенхайма» не было в Лиге чемпионов, его стоило бы придумать. И если немецкий клуб не отберется для участия в следующем розыгрыше, может быть, оставить в регламенте лазейку – «уайлд кард», например. Шутки шутками, но каждый матч с участием «Хоффенхайма» в Лиге чемпионов – это настоящее шоу. Средняя результативность матчей с участием команды Юлиана Нагельсманна составляет 4.4 гола за игру. В пятом туре «Хоффенхайм» принимал на своем поле «Шахтер». Хозяева пропустили два мяча в стартовую четверть часа, но сравняли счет еще до перерыва, во втором тайме остались в меньшинстве, а проиграли на 90+2 минуте – 2:3. А уж сколько раз мяч попадал по штангам и перекладинам – не счесть…

9. Рекорд Неймара

Гол в ворота «Ливерпуля» получился для Неймара особенным: форвард ПСЖ стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди бразильских игроков. Легендарные Ривалдо, Роналдо и Кака позади, а ведь Неймару еще играть и играть. Сейчас на его счету 31 гол и 19 результативных передач в рамках престижнейшего турнира.

8. Поражение лидера Ла Лиги в Бельгии

«Севилья» приехала в Льеж в статусе лидера испанской Примеры, даже ничьей в матче со «Стандардом» хватало, чтобы обеспечить себя и «Краснодар» путевками в плей-офф Лиги Европы. Но андалусийцы уступили с минимальным счетом, причем это второе их поражение на групповой стадии: «Краснодару» тоже проиграли. Пабло Мачин применил ротацию, весь матч отыграл Квинси Промес, которым болельщики «Севильи» не слишком довольны. Впрочем, и вышедшие по ходу второго тайма лидеры не помогли спастись, а Пабло Сарабия провел на поле всего 15 минут: этого хватило, чтобы заработать два «горчичника». Теперь в последнем туре «Севилья» примет «Краснодар», и это будет очень горячий матч. Есть вероятность, что в финальной таблице три клуба наберут по 12 очков, и один из них останется за бортом плей-офф.

7. Домашние фиаско «Спартака» и ЦСКА по одинаковому сценарию

Разочаровывающая неделька для принципиальных соперников из Москвы, прямо хоть мем рисуй с обнимающимися человечками, которые друг друга понимают. ЦСКА и «Спартак» принимали вроде бы не самых «зубастых» соперников из Чехии и Австрии, но уступили по одинаковому сценарию со счетом 1:2, забивая первыми и пропуская дважды во втором тайме. Армейцы этим поражением поставили себя на грань завершения еврокубковой кампании, ведь теперь в последнем туре надо набирать больше очков, чем «Виктория», а играть ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала». А вот «Спартак» все еще может выкрутиться, причем исключительно своими силами: выиграет у «Вильярреала» в последнем туре – и выйдет из группы.

6. «Лион» снова не проиграл «Манчестер Сити»

«Лион» оказался неудобным соперником для «Манчестер Сити»: команда Хосепа Гвардиолы не смогла обыграть «ткачей» и во втором матче группы. Напомню, в первом туре французский клуб одержал сенсационную победу в Манчестере, на своем поле «Олимпик» дважды вел в счете против фаворита матча и одного из претендентов на победу в Лиге чемпионов, но все же пришлось довольствоваться ничьей – 2:2. Как бы то ни было, не каждый клуб может набрать 4 очка против «горожан». По сумме двух матчей «ткачи» выбили бы «Сити» из турнира.

5. Долгожданная победа «Локомотива»

«Локомотив» проиграл в четырех стартовых турах Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф, но честь и надежда попасть в Лигу Европы еще не были проиграны перед матчем против «Галатасарая». Железнодорожники выиграли 2:0, взяли реванш за поражение в Стамбуле и сохранили шансы на третью строчку и переход в Лигу Европы. Эту победу преданные болельщики «Локомотива» со стажем ждали не со старта группового турнира, нет, они ждали ее почти 15 лет – с февраля 2004-го, когда «Локомотив» в предыдущий раз выиграл в Лиге чемпионов (у «Монако» со счетом 2:1).

4. Седьмая волевая победа «Краснодара» со счетом 2:1 в сезоне

Как «Краснодар» это делает? Из 15-ти побед в этом сезоне (во всех турнирах) половину «быки» одержали вполне определенным и ставшим уже классическим способом: пропускали первыми, чтоб затем выиграть 2:1. Вот список жертв, поверженных именно таким образом: «Урал», «Локомотив», «Севилья», ЦСКА , «Крылья Советов», «Стандард» и, наконец, «Акхисар». Все три домашних матча в группе Лиги Европы «быки» выиграли по формуле: пропущенный гол в первом тайме + два забитых после перерыва. Мурад и ребята ввели чит-код?

3. «Зенит» - в плей-офф Лиги Европы с первого места

При благоприятном стечении обстоятельств в четверг все российские клубы могли де-юре выйти в 1/16 финала, но удалось это только «Зениту». «Сине-бело-голубые», несмотря на наличие игровых затруднений и того факта, что инициативой часто владели гости, выиграли с минимальным счетом каждый из трех домашних матчей. Этот минимализм себя оправдал, принеся досрочную победу в группе.

2. Два гола люксембургского клуба на «Сан-Сиро»

«Дюделанж», дебютирующий в основной сетке Лиги Европы, набрал ноль очков после пяти сыгранных матчей, но то, что произошло с люксембургским клубом в Милане, войдет в местный футбольный фольклор. Играя на великом стадионе против великого клуба, «Дюделанж» по ходу матча смог изменить счет с 0:1 на 2:1 в свою пользу, даже Рино Гаттузо признается, что у него в этот момент пробежал холодок по спине. Да, в итоге «Милан» выиграл 5:2, но как не оценить героизм команды из карликового государства?

1. Третье выездное поражение «Ливерпуля» в группе

В одном из центральных матчей 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл ПСЖ в Париже. «Красные» уступили во всех трех матчах группового этапа («Наполи», «Црвене Звезде» и ПСЖ ), а вообще они проиграли в пяти последних матчах Лиги чемпионов за пределами «Энфилда» (добавляются матчи против «Ромы» и «Реала» из прошлого розыгрыша). При этом «Ливерпуль» не утратил шансов на выход в плей-офф и даже не зависит от соперников: нужно просто обыграть «Наполи» в последнем туре.

Бонус. Эмоции Моуриньо

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Янг Бойз», а вместе с ней путевку в плей-офф Лиги чемпионов в самой концовке встречи. Жозе Моуриньо не сдержал эмоций и включил режим разрушителя: отпраздновал победу своей команды, расправившись с напитками.